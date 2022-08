Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 Категория:

Вчера, 17:43 Quintana Martín Galíndez - Villarcayo, 156 км 1 Bastien Tronchon (Fra) Ag2R Citroen Team 3:42:17 2 Pavel Sivakov (Fra) Ineos Grenadiers 0:00:00 3 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:00:28 4 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Ef Education - Easypost 5 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 6 Ilan Van Wilder (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 7 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 8 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 9 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo 10 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 11 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 12 Wilco Kelderman (Ned) Bora - Hansgrohe 13 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 14 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Bh 15 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe 16 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 17 Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates 18 Clément Champoussin (Fra) Ag2R Citroen Team 19 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 20 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 21 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Team 22 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel - Euskadi 23 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 0:00:33 24 Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma 0:01:15 25 Jonathan Caicedo (Ecu) Ef Education - Easypost 0:01:44 26 Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education - Easypost 27 Vojtěch Řepa (Cze) Equipo Kern Pharma 28 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Astana Qazaqstan Team 0:03:13 29 James Piccoli (Can) Israel - Premier Tech 30 Rui Costa (Por) Uae Team Emirates 31 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 32 Matthew Riccitello (Usa) Hagens Berman Axeon 33 Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos-Bh 34 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 35 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 36 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos-Bh 37 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2R Citroen Team 38 Fausto Masnada (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 39 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 40 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 41 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 42 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 43 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 44 Mikel Landa Meana (Esp) Bahrain Victorious 0:04:48 45 Carlos Canal Blanco (Esp) Euskaltel - Euskadi 46 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 0:05:17 47 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 48 Alex Martin Gutierrez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 49 Marco Frigo (Ita) Israel Cycling Academy 50 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe 51 Mason Hollyman (Gbr) Israel Cycling Academy 52 Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma 53 Merhawi Ghebremedhin (Eri) Ef Education - Easypost 54 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech 55 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Trek - Segafredo 0:05:20 56 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 0:06:37 57 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:07:17 58 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 59 Sergio Garcia Gonzalez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 0:08:54 60 Lilian Calmejane (Fra) Ag2R Citroen Team 61 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:11:02 62 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 63 Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel - Euskadi 64 Ben Hermans (Bel) Israel - Premier Tech 65 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 66 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo 67 Raul Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 68 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 69 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Equipo Kern Pharma 70 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 71 Dario Cataldo (Ita) Trek - Segafredo 72 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 73 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma 74 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:14:00 75 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team 76 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Movistar Team 0:14:25 77 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 78 Oliver Knight (Gbr) Uae Team Emirates 79 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo 80 Stefan De Bod (Rsa) Astana Qazaqstan Team 81 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 82 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 0:16:59 83 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 84 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 85 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 86 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Trek - Segafredo 87 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 88 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 89 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos-Bh 90 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team 91 Fernando Gaviria Rendon (Col) Uae Team Emirates 92 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh 93 Valentin Retailleau (Fra) Ag2R Citroen Team 94 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 95 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates 96 David Martin Romero (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 97 Edward Ravasi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 98 Alessandro Fedeli (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 99 Martin Laas (Est) Bora - Hansgrohe 100 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 101 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 102 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 103 Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious 104 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 105 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp) Euskaltel - Euskadi 106 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel - Euskadi 107 Rudy Barbier (Fra) Israel - Premier Tech 0:23:52 108 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost 0:24:43 DNS David Dekker (Ned) Jumbo-Visma DNS Davide Ballerini (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team DNS Jannik Steimle (Ger) Quick-Step Alpha Vinyl Team DNS Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team DNS Damien Touze (Fra) Ag2R Citroen Team DNS Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga DNS David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga DNF Simone Raccani (Ita) Zalf Euromobil Fior Генеральная классификация после 3 этапа 1 Pavel Sivakov (Fra) Ineos Grenadiers 11:14:36 2 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 0:00:23 3 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Ef Education - Easypost 0:00:26 4 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 5 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe 6 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 0:00:28 7 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 8 Wilco Kelderman (Ned) Bora - Hansgrohe 9 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 10 Ilan Van Wilder (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 11 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 0:00:33 12 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 13 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:00:42 14 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo 15 Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates 16 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Team 17 Clément Champoussin (Fra) Ag2R Citroen Team 18 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel - Euskadi 19 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 20 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 0:00:47 21 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:01:13 22 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Bh 0:01:17 23 Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma 0:01:20 24 Jonathan Caicedo (Ecu) Ef Education - Easypost 0:01:58 25 Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education - Easypost 0:02:17 26 Bastien Tronchon (Fra) Ag2R Citroen Team 0:02:21 27 Rui Costa (Por) Uae Team Emirates 0:03:13 28 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:03:18 29 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2R Citroen Team 30 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 31 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 32 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 33 Fausto Masnada (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 34 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:03:27 35 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Astana Qazaqstan Team 36 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 37 James Piccoli (Can) Israel - Premier Tech 38 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 39 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos-Bh 40 Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos-Bh 0:04:14 41 Matthew Riccitello (Usa) Hagens Berman Axeon 0:04:18 42 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 0:05:17 43 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe 0:05:22 44 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech 0:05:31 45 Mason Hollyman (Gbr) Israel Cycling Academy 46 Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma 47 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Trek - Segafredo 0:05:34 48 Carlos Canal Blanco (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:05:37 49 Alex Martin Gutierrez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 0:05:58 50 Merhawi Ghebremedhin (Eri) Ef Education - Easypost 0:06:02 51 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 0:06:08 52 Marco Frigo (Ita) Israel Cycling Academy 0:06:13 53 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 54 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:07:31 55 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel - Euskadi 56 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 0:08:00 57 Lilian Calmejane (Fra) Ag2R Citroen Team 0:09:08 58 Mikel Landa Meana (Esp) Bahrain Victorious 0:09:14 59 Vojtěch Řepa (Cze) Equipo Kern Pharma 0:09:23 60 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:11:16 61 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 62 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 63 Ben Hermans (Bel) Israel - Premier Tech 64 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 65 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 0:11:36 66 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo 0:11:47 67 Raul Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 0:12:36 68 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 0:12:38 69 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma 0:13:48 70 Dario Cataldo (Ita) Trek - Segafredo 0:14:05 71 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:14:14 72 Stefan De Bod (Rsa) Astana Qazaqstan Team 0:14:39 73 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Movistar Team 0:14:58 74 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:15:03 75 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 0:16:57 76 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 0:16:59 77 Alessandro Fedeli (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:17:04 78 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 0:17:13 79 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 80 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp) Euskaltel - Euskadi 81 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Trek - Segafredo 0:18:41 82 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Equipo Kern Pharma 83 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 0:18:46 84 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:19:03 85 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 0:19:06 86 David Martin Romero (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 0:19:18 87 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 0:19:54 88 Sergio Garcia Gonzalez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 0:20:12 89 Martin Laas (Est) Bora - Hansgrohe 0:21:07 90 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team 0:21:39 91 Oliver Knight (Gbr) Uae Team Emirates 0:22:04 92 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 0:24:19 93 Edward Ravasi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:24:38 94 Valentin Retailleau (Fra) Ag2R Citroen Team 95 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 96 Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious 97 Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:25:00 98 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 0:25:08 99 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates 0:25:52 100 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:28:22 101 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:30:57 102 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh 0:31:38 103 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo 0:31:51 104 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:33:15 105 Fernando Gaviria Rendon (Col) Uae Team Emirates 0:33:33 106 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos-Bh 107 Rudy Barbier (Fra) Israel - Premier Tech 0:40:26 108 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost 0:47:33 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вуэльта Бургоса Vuelta a Burgos многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



