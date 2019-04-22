Тео Геоган Харт – победитель 1 этапа Тура Альп-2019

Первая победа в профессионалах Тео Геогана Харта

24-летний британский гонщик команды Sky Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) одержал первую в профессиональной карьере победу, выиграв 1-й этап Тура Альп-2019.



За 14 км до финиша на подъёме он вместе со своим товарищем по команде Павлом Сиваковым ответил на атаку Винченцо Нибали (Bahrain Merida). На спуске отрыв добрала проредившаяся группа, и на финише был разыгран спринт и Тео Геоган Харт первым пересёк финишную черту.

Тео Геоган Харт: «Я так счастлив, что выиграл. Сегодня был прекрасный день и отличный рельеф. Очень рад взять первую победу в Австрии. С тех пор, как два с половиной года назад стал профессионалом, пытался одержать победу, рад, что сегодня не упустил этот шанс. Я доволен, но уже думаю о предстоящих этапах, о том, как взять максимум из этой недели.

Я пару раз ускорялся, но рановато. На вершине подъёма был встречный ветер, жаль, потому что до финиша оставалось немного. Но пришлось ехать через плато перед финальными километрами. Надо было думать о том, как работать с двумя гонщиками в отрыве и в то же время не забывать о финише. У меня хороший рывок, мне хотелось быть первым на финишной прямой. Мы трижды проезжали линию финиша, так что я всё просчитал, на таком этапе подобный план срабатывает.

Хочу ехать гонку агрессивно каждый день, как было сегодня: атаковать, возвращаться. Это идеальная гонка для разных гонщиков. Мы планировали вести её открыто. У нас есть три или четыре гонщика для финалов и двое на поддержку. Леонардо Бассо весь день великолепно контролировал отрыв. Мы хотели атаковать на финальном подъёме, взять на себя инициативу, а потом посмотреть, как будет развиваться ситуация. Мы уехали вчетвером, но вместо нас могли также воспользоваться ситуацией Крис и Кенни.

У нас несколько лидеров, с которыми будем вести гонку ближайшие дни. На таком рельефе генеральная классификация может меняться каждый этап.

Главная цель моего сезона – Джиро д’Италия-2019. Тур Альп – одна из моих последних перед итальянским Гран-туром гонок».