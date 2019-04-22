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Тео Геоган Харт – победитель 1 этапа Тура Альп-2019

Первая победа в профессионалах Тео Геогана Харта

 

 

  24-летний британский гонщик команды Sky Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) одержал первую в профессиональной карьере победу, выиграв 1-й этап Тура Альп-2019.


   За 14 км до финиша на подъёме он вместе со своим товарищем по команде Павлом Сиваковым ответил на атаку Винченцо Нибали (Bahrain Merida). На спуске отрыв добрала проредившаяся группа, и на финише был разыгран спринт и Тео Геоган Харт первым пересёк финишную черту.

 

Тео Геоган Харт – победитель 1 этапа Тура Альп-2019

 

Тео Геоган Харт – победитель 1 этапа Тура Альп-2019

 

  Тео Геоган Харт: «Я так счастлив, что выиграл. Сегодня был прекрасный день и отличный рельеф. Очень рад взять первую победу в Австрии. С тех пор, как два с половиной года назад стал профессионалом, пытался одержать победу, рад, что сегодня не упустил этот шанс. Я доволен, но уже думаю о предстоящих этапах, о том, как взять максимум из этой недели.

 

  Я пару раз ускорялся, но рановато. На вершине подъёма был встречный ветер, жаль, потому что до финиша оставалось немного. Но пришлось ехать  через  плато перед финальными километрами. Надо было думать о том, как работать с двумя гонщиками в отрыве и в то же время не забывать о финише.  У меня хороший рывок, мне хотелось быть первым на финишной прямой. Мы трижды проезжали линию финиша, так что я всё просчитал, на таком этапе подобный план срабатывает.

 

  Хочу ехать гонку агрессивно каждый день, как было сегодня: атаковать, возвращаться. Это идеальная гонка для разных гонщиков. Мы планировали вести её открыто. У нас есть три или четыре гонщика для финалов и двое на поддержку. Леонардо Бассо весь день великолепно контролировал отрыв. Мы хотели атаковать на финальном подъёме, взять на себя инициативу, а потом посмотреть, как будет развиваться ситуация. Мы уехали вчетвером, но вместо нас могли также воспользоваться ситуацией Крис и Кенни.

 

  У нас несколько лидеров, с которыми будем вести гонку ближайшие дни. На таком рельефе генеральная классификация может меняться каждый этап.

 

Главная цель моего сезона – Джиро д’Италия-2019. Тур Альп – одна из моих последних перед итальянским Гран-туром гонок».

 

Результаты 1 этапа Тура Альп-2019

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart Тур Альп Tour of the Alps гонка Европейского тура Europe Tour

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Tour de Romandie


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Комментарии

  • rude_rider
    Тур Альп-2019. Маршрут (11)
    rude_rider-Фото
    Времена не те чтоб гт какой нибудь брать. Лебединая песня на джиро будет.потом можно и в трек не напрягаться..
  • Костя К
    Тур Альп-2019. Этап 1 (4)
    Костя К-Фото

    Ну как  и предпологал Фрум будет упираться, но не он главный в Скай. Трудно кого будет увидеть на итоговом подиуме кроме Нибса, Майки и тройки скаевцев: Харт, Элисонд ну и с натяжкой Фрум.
    [/quote]

    Фрум - это тот который заезжает
    между Стальновым и Власовым?

  • RVL
    Tro-Bro Leon-2019 (1)
    RVL-Фото

    на наших просторах такие гонки можно проводить

  • RVL
    Тур Альп-2019. Маршрут (11)
    RVL-Фото
    да он так всегда. а потом возьмет Ломбардию или какой ГТ
  • Sm1T
    Якоб Фульсанг и Жулиан Алафили ... (24)
    Sm1T-Фото
    он ничего не забрасывает. он прямым текстом хочет Пула к себе но тот пока не идет :D
  • rude_rider
    Тур Альп-2019. Маршрут (11)
    rude_rider-Фото
    Да нибали как обычно если где нибудь не пустят в отрыв он уйдет в гарнир и будет всем говорить что приехал тренироваться..
  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (99)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: AleDe
    Урок для ГВА. Появился чувак, которому пофигу везет он кого-то или нет. Привез и всех разнес.
    Это про Сагана.

    Прозвучит немного грубо и даже несколько вызывающе, но мне кажется что эпоха саганов и ван авэрматов уже идёт к закату - появляются таке себе ван дер пулы и иже с ним(и), котоыре и начанают потихоньку диктовать свои "условия" и свои "расклады"

     

    P.S.

    Вот что значит закалка и "курс молодого бойца" велокроссмэна)

  • Astanaforever
    Тур Альп-2019. Этап 1 (4)
    Astanaforever-Фото
    Никита Стальнов сегодня на высоте. Посмотрите как он тянул пелотон в гору. Развивается. Нибали удручил на финише.
  • gaaga777
    Тур Альп-2019. Этап 1 (4)
    gaaga777-Фото

    самой активной была команда судей и операторов на моциках

  • kwwk
    Тур Альп-2019. Этап 1 (4)
    kwwk-Фото

    Ну как  и предпологал Фрум будет упираться, но не он главный в Скай. Трудно кого будет увидеть на итоговом подиуме кроме Нибса, Майки и тройки скаевцев: Харт, Элисонд ну и с натяжкой Фрум.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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