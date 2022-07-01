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Рогличу будет сложно защитить чемпионский титул Вуэльты Испании

Рогличу будет сложно защитить чемпионский титул Вуэльты Испании

 

  Пока весь мир переживает и активно обсуждает события на Тур де Франс, аналитики беттинг-сферы уже готовят любителей велоспорта к другому Гранд-туру – Вуэльте Испании.

 

 

Рогличу будет сложно защитить чемпионский титул Вуэльты Испании

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Испанский Гранд-тур, который запланирован в 2022-м году с 19-го августа по 11-е сентября, начнется в голландском Утрехте, и затем, транзитом через Бельгию, проследует до своей финишной цели – Мадрида.

 

  Окончательный состав участников гонки еще не определен, однако это не мешает беттинг-экспертам уже сейчас выставлять котировки на потенциальных победителей Вуэльты Испании в 2022-м году. Если скачать приложение БК Мелбет на свой смартфон, в удобном меню можно без труда отыскать линию на Вуэльту Испании-2022. И согласно котировкам, сражение за победу поведут две главных звезды велоспорта последних лет – словенцы Тадей Погачар и Примож Роглич.

 

© A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / C.Lopez

 

  Причем небольшим фаворитом будущей многодневки считается именно Погачар, которому отводят почти 47% вероятности победы против 43% у Роглича. И это несмотря на то, что его соотечественник – победитель трех кряду последних лет на Вуэльте Испании. Как сообщает Betonmobile.by, Примож побеждал здесь в 2019-м, 2020-м и 2021-м году. Но стоит отметить, что в двух последних случаях среди его конкурентов не было Погачара, который до этого сезона дважды пропускал Вуэльту Испании, а в единственном соревновании, в котором ему посчастливилось принять участие в 2019-м году, Тадей занял итоговое третье место.

 

  В 2022-м еще в самом начале сезона Погачар заверил, что намерен впервые за свою карьеру в одном сезоне побороться за победу сразу на двух Гранд-турах – Тур де Франс и Вуэльте Испании, и пока у словенца неплохо получается воплощать победные задумки в жизнь. Как минимум, на первом из соревнований.

 

  Напомним, что в календаре мирового тура в 2022-м году между Тур де Франс и Вуэльтой Испании запланировано еще два соревнования. Это Тур Польши, который пройдет с 30-го июля по 5-е августа, а также Классика Сан-Себастьян, которую проведут 30-го июля. В каком из этих соревнований примут участие Погачар и Роглич, и будут ли они вообще расходовать силы перед важнейшим соревнованием, пока не известно.  

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30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (33)
    Адриен-Фото

    Сезон у Астаны складывается конечно не самым лучшим образом. Но подходить к этому по принципу - Раненых лошадей пристреливают - точно НЕПОРЯДОЧНО. Ведь чистая потребиловка. Когда брали Грантуры, выигрывали классики, недельки - Винокуров был хорошим. Стоило пробуксовать - сразу раздаются призывы гнать в шею. А то, что команда после прошлогоднего бардака сохранена благодаря усилиям именно Винокурова, будет поддерживаться и финансироваться на государственном уровне - наплевать... Да всё устаканется, успокойтесь ! В этом сезоне сошлись все негативные обстоятельства. Травма Луценко, проблемы у Лопеса, тяжелый ковид Москона... Вообще, настоящий болельщик - как друг. Он и радость умножит, и неприятности разделит. А те, которые упавшему не руку протягивают, а наоборот - добивают морально - какие болельщики ? Так, прилипалы к успеху ...

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (33)
    nightbuster33-Фото

    "...,но мы смогли подобрать хороший состав гонщиков вокруг нашего лидера...," "Команда будет Алексея поддерживать...".Что-то не смог увидеть этих поддерживателей в гонке с начала прохождения,выложнных камнем участков дистанции. Спасибо Рогличу,что отстал и его команда вернулась,чтобы вытянуть его обратно в пелетон,а заодно и Лутченко,могли бы и его не увидеть до самого финиша. Не нам судить,кто ответственен в подборе,подготовке и формировании команды,но даже более или менее успешное выступление в дальнейшем не сможет покрыть провал на пятом этапе.А плохое всегда сохраняется в памяти дольше,чем хорошее.Надежда на то,что цели в этой гонке остаются теми же, что были озвучены в последнем интервью.Хотя бы-второе.Для Леши ещё не всё потеряно.Ну, а для первой цели не вижу исполнителей,если только Леша не откажется от своей цели.Вот когда он будет иметь 15-20мин.отставания от лидеров он будет иметь возможность выполнить первую цель.Дерзайте!

  • Esperus2006
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (33)
    Esperus2006-Фото
    А я говорил, состав очень странный у Астаны. Зря Луц не ушел в другую команду, этих не спасти ... Состав пассажиров
  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (33)
    RVL-Фото
    Ну это ваши желания, этого ждать, а этот здесь не причем-этого не ждать))
  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (33)
    velodoctor-Фото

    Хейг сошел, упал сильно, падений было много, и большинство можно было избежать. Одно страшное было с участием болельщика, который на обочине на телефон снимал и высунул руки свои прямо в гонщиков.... 

  • M-07
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (33)
    M-07-Фото
    Не держался он долго, много раз атаковал ещё в группе.
    И причём тут Саган? Он не генеральщик, ему всё равно, минуту проигрывать или полчаса.
    И я не писал, про ждать, я писал, что можно было не атаковать, а ехать в группе от обороны, а он именно атаковал, пытаясь уехать как можно дальше от падавших конкурентов, главным образом Роглича.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Луценко надо ехать в отрыв...а больше ни как.
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Да, верней всего лидеры сделают день отдыха, а отрыв разыграет финиш.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (33)
    Николай Н.-Фото

    Да, сегодня кто-то приобрёл, а кто-то потерял. Само больше проблем было у Юмбы и в итоге только Ван Арт смог удержать майку лидера. Вчера как красиво они сработали, а сегодня просто беда. Власов потихоньку продвигается всё выше.

  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (33)
    Адриен-Фото

    Вот такими должны быть плоские этапы на ГТ, а не прогулочно-проходными для большинства участников, для генералов. Борьба, борьба, борьба, гонка, гонка, гонка почти от начала и до конца, а не нудный колхоз в тяжком ожидании последних километров ...

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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