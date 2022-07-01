Рогличу будет сложно защитить чемпионский титул Вуэльты Испании

Пока весь мир переживает и активно обсуждает события на Тур де Франс, аналитики беттинг-сферы уже готовят любителей велоспорта к другому Гранд-туру – Вуэльте Испании.

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Испанский Гранд-тур, который запланирован в 2022-м году с 19-го августа по 11-е сентября, начнется в голландском Утрехте, и затем, транзитом через Бельгию, проследует до своей финишной цели – Мадрида.

Окончательный состав участников гонки еще не определен, однако это не мешает беттинг-экспертам уже сейчас выставлять котировки на потенциальных победителей Вуэльты Испании в 2022-м году. Если скачать приложение БК Мелбет на свой смартфон, в удобном меню можно без труда отыскать линию на Вуэльту Испании-2022. И согласно котировкам, сражение за победу поведут две главных звезды велоспорта последних лет – словенцы Тадей Погачар и Примож Роглич.

© A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / C.Lopez

Причем небольшим фаворитом будущей многодневки считается именно Погачар, которому отводят почти 47% вероятности победы против 43% у Роглича. И это несмотря на то, что его соотечественник – победитель трех кряду последних лет на Вуэльте Испании. Как сообщает Betonmobile.by, Примож побеждал здесь в 2019-м, 2020-м и 2021-м году. Но стоит отметить, что в двух последних случаях среди его конкурентов не было Погачара, который до этого сезона дважды пропускал Вуэльту Испании, а в единственном соревновании, в котором ему посчастливилось принять участие в 2019-м году, Тадей занял итоговое третье место.

В 2022-м еще в самом начале сезона Погачар заверил, что намерен впервые за свою карьеру в одном сезоне побороться за победу сразу на двух Гранд-турах – Тур де Франс и Вуэльте Испании, и пока у словенца неплохо получается воплощать победные задумки в жизнь. Как минимум, на первом из соревнований.

Напомним, что в календаре мирового тура в 2022-м году между Тур де Франс и Вуэльтой Испании запланировано еще два соревнования. Это Тур Польши, который пройдет с 30-го июля по 5-е августа, а также Классика Сан-Себастьян, которую проведут 30-го июля. В каком из этих соревнований примут участие Погачар и Роглич, и будут ли они вообще расходовать силы перед важнейшим соревнованием, пока не известно.