Майкл Мэттьюс на три года продлил контракт с командой BikeExchange-Jayco

Майк Мэттьюс продолжит выступать в команде BikeExchange-Jayco до конца 2025 года

31-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) на три года продлил контракт с австралийской велокомандой BikeExchange-Jayco. О продлении контракта команда сообщила в финале Тур де Франс-2022, где Майкл Мэттьюс выиграл из отрыва 14-й этап с набором высоты 3300 м и финишем после подъема 2-й категории.

Новость о продлении контракта с Майклом Мэттьюсом пришла после подтверждения, что владелец BikeExchange-Jayco Джерри Райан, который в 2012 году основал эту команду как первую австралийскую команду Мирового тура, продолжит поддерживать и мужскую, и женскую команды следующие три сезона.

Photo (c) BikeExchange-Jayco Team

Майкл Мэттьюс выступал в команде Джерри Райана с 2013 по 2016 год, когда он выиграл три этапа Гранд-туров, и вернулся в команду в 2021 году после четырёх лет работы в команде Sunweb.

31-летний австралийский гонщик, который за годы карьеры развивался как универсал, будет одним из лидеров команды BikeExchange-Jayco наряду с Саймоном Йейтсом и Диланом Груневегеном.

Джерри Райан (Gerry Ryan), владелец команды: «Майкл - один из ключевых гонщиков GreenEDGE Cycling. В этом году на Тур де Франс-2022 он показал, насколько вырос как гонщик. Теперь он может бороться за победы в гонках разного типа, а также помогать товарищам по команде. Взяв победу всего несколько дней назад, он продемонстрировал своим выступлением, что является одним зи лучших гонщиков пелотона. Мы невероятно рады продолжить с ним работать. Он ,конечно, будет одним из лидеров нашей команды, которую, что объявляю с большой радостью, мы будем поддерживать ближайшие три года.

Для нас важно, что лидерами нашей команды являются такие гонщики как Майкл Мэттьюс, Саймон Йейтс и Дилан Груневеген. Но, конечно, мы нацелены продолжать приводить в велоспорт молодых талантливых ребят, помогать им вырастать в чемпионов. Уверен, многие молодые гонщики хотели бы работать вместе с такими замечательными лидерами и перенимать их опыт».

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Мы очень рады, что смогли создать прочную базу для развития команды на три следующих года, что у нас сильный состав, который возглавляют продлившие контракты Саймон Йейтс и Майкл Мэттьюс. Нам было важно удержать Майкла Мэттьюса в команде. Он – идеальный пример для всех членов команды, мы уверены, что он продолжит добиваться высоких результатов, а также вдохновлять наших молодых гонщиков, быть для них образцом для подражания».

Майкл Мэттьюс: «Прежде всего, хочу поблагодарить Джерри Райана. Мне было невероятно приятно вернуться в эту команду и получить полную поддержку. BikeExchange-Jayco развивается, становится сильнее с каждым годом. Хочу продолжать череду успехов, которых мы добились на данный момент.

Эта команда для меня как настоящая семь. Мне 31, я нахожусь в расцвете карьеры, сейчас нога у меня идёт лучше, чем когда-либо. Хочу показать миру, команде, Джерри, все свои сильные стороны. Не могу дождаться продолжения этого путешествия.

Я познакомился с Джерри, когда мне было 17 лет. Он всегда на 110% поддерживал мою карьеру, конечно, я в свою очередь готов проявить максимум своих способностей, чтобы отплатить ему и команде за доверие».