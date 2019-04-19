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Майкл Мэттьюс на три года продлил контракт с командой BikeExchange-Jayco

Майк Мэттьюс продолжит выступать в команде BikeExchange-Jayco до конца 2025 года

 

 

  31-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) на три года продлил контракт с австралийской велокомандой BikeExchange-Jayco. О продлении контракта команда сообщила в финале Тур де Франс-2022, где Майкл Мэттьюс выиграл из отрыва 14-й этап с набором высоты 3300 м и финишем после подъема 2-й категории.

 

  Новость о продлении контракта с Майклом Мэттьюсом пришла после подтверждения, что владелец BikeExchange-Jayco Джерри Райан, который в 2012 году  основал эту команду как первую австралийскую команду Мирового тура, продолжит поддерживать и мужскую, и женскую команды следующие три сезона.

 

Майкл Мэттьюс на три года продлил контракт с командой BikeExchange-Jayco

Photo (c) BikeExchange-Jayco Team

 

 

  Майкл Мэттьюс выступал в команде Джерри Райана с 2013 по 2016 год, когда он выиграл три этапа Гранд-туров, и вернулся в команду в 2021 году после четырёх лет работы в команде Sunweb.

 

  31-летний австралийский гонщик, который за годы карьеры развивался как универсал, будет одним из лидеров команды BikeExchange-Jayco наряду с Саймоном Йейтсом и Диланом Груневегеном.

 

  Джерри Райан (Gerry Ryan), владелец команды: «Майкл - один из ключевых гонщиков GreenEDGE Cycling. В этом году на Тур де  Франс-2022 он показал, насколько вырос как гонщик. Теперь он может бороться за победы в гонках разного типа, а также помогать товарищам по команде. Взяв победу всего несколько дней назад, он продемонстрировал своим выступлением, что является одним зи лучших гонщиков пелотона. Мы невероятно рады продолжить с ним работать. Он ,конечно, будет одним из лидеров нашей команды, которую, что объявляю с большой радостью, мы будем поддерживать ближайшие три года.

  Для нас важно, что лидерами нашей команды являются такие гонщики как Майкл Мэттьюс, Саймон Йейтс и Дилан Груневеген. Но, конечно, мы нацелены продолжать приводить в велоспорт молодых талантливых ребят, помогать им вырастать в чемпионов. Уверен, многие молодые гонщики хотели бы работать вместе с такими замечательными лидерами и перенимать их опыт».

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Мы очень рады, что смогли создать прочную базу для развития команды на три следующих года, что у нас сильный состав, который возглавляют продлившие контракты Саймон Йейтс и Майкл Мэттьюс. Нам было важно удержать Майкла Мэттьюса в команде. Он – идеальный пример для всех членов команды, мы уверены, что он продолжит добиваться высоких результатов, а также вдохновлять наших молодых гонщиков, быть для них образцом для подражания».

 

  Майкл Мэттьюс: «Прежде всего, хочу поблагодарить Джерри Райана. Мне было невероятно приятно вернуться в эту команду и получить полную поддержку. BikeExchange-Jayco развивается, становится сильнее с каждым годом. Хочу продолжать череду успехов, которых мы добились на данный момент.

 

  Эта команда для меня как настоящая семь. Мне 31, я нахожусь в расцвете карьеры, сейчас нога у меня идёт лучше, чем когда-либо. Хочу показать миру, команде, Джерри, все свои сильные стороны. Не могу дождаться продолжения этого путешествия.

  Я познакомился с Джерри, когда мне было 17 лет. Он всегда на 110% поддерживал мою карьеру, конечно, я в свою очередь готов проявить максимум своих способностей, чтобы отплатить ему и команде за доверие».

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews BikeExchange-Jayco

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  1. reforg34

    Сегодня, 17:53 | Регистрация: 19.04.2019

    Один из неплохих финишеров в гору. Не Гаспаротто конечно же, но тоже быстр.

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30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

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Понравился ли Вам Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Ваут ван Арт в зелёной майке и ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне кажется, что на этом Тур де Франс все_побеждающий (почти) и все(х)_поглощающий ВВА даже перевыполнил свой план: этап брал (причём #8 в жёлтой майке лидера), по отрывах колесил немерено (брал все "летучки"), зелёную майку выиграл (вообще на изи), ну и в горах держался сильно, помогая капитану Йонасу. Мог покорить и рубеж в 500 спринтерских очков даже без победы на этапе #21 (как Гешке позволили взять последнее горное очко, так думаю и Ван Арту позволили бы взять 20 очков на последней "летучей премии"), но эмоционально он да, был уже истощён, поэтому и за победу в Париже совсем не думал (не хотел).

    На Тур де Франс-2022 не было этапа, на котором Ваут ван Арт не был заметен
    20 этапов из 21 (ну кроме первого, понятно) ВВА проКолесил в наградных майках: сначала в жёлтой, потом в зелёной. А ещё мне запомнится то, что за все мои просмотры Тур де Франс по ТВ (глазею его от 2003 года), впервые не было дождя ни на одном из 21 этапов. Так что этот ТдФ рекордсмен не только по средней скорости (победитель проехал его менее чем за 80 часов!), а и по жаре +/- без осадков... вообще!

     

    P.S.

    Команда Jumbo-Visma стала первой за последние 25 лет, велогонщики которой выиграли и жёлтую (ЙВ) и зёлёную (ВВА) майки на одном Тур де Франс. До них такое проДелала Telekom - 1997 год и Ян Ульрих (жёлтая) + Э.Цабель (зелёная). Но тут даже поКруче, ибо в Йонаса ещё и гороховая, а до белой "нехатило по календарю" какой то 1 месяц)

  • MVDP
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (8)
    MVDP-Фото
    Вряд ли, есть только отдельная статистика сходов.
  • Pi-man
    Саймон Йейтс продлил контракт ... (3)
    Pi-man-Фото
    В этом году заканчивается. Говорят, что есть шанс, что вернется в Байк-Эксчендж
  • VeloVelo
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Адам Хансен проехал 20 ГТ подряд. И во всех из них финишировал.

    И это считается рекордом, насколько я знаю.

     

    Всего он проехал 29. Сошел в трёх. Один раз в 2007 и два раза в 2010.
    Начиная с 2011 года не сошел ни разу.

  • svan
    Саймон Йейтс продлил контракт ... (3)
    svan-Фото

    А у его брата надолго контракт с Инеос? Есть ли у них шанс выступать за одну команду?

  • Shalam s Urala
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (8)
    Shalam s Urala-Фото
    можно ли там отсеять стартовавших от финишировавших?
  • Гонщик
    Йонас Вингегор - победитель Т ... (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: uran
    Ганна тоже мог бы не привлекать внимание своей разделкой )))
    Посмотри вживую на Ганну и того же Винигора для начала. К Ганне вопросов быть не может, проехал в свою силу. 

  • MVDP
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (8)
    MVDP-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    може кто знает - какой вообще рекорд по участию в GT?

    https://www.procyclingstats.com/statistics/grandtours/most-starts
  • Velolife
    Йонас Вингегор - победитель Т ... (15)
    Velolife-Фото

    Итак, Jasper Philipsen поставил победную точку на Champs-Élysées 109-го издании TdF. Кажется, большую ошибку сделал босс Quick-Step Alpha Vinyl Patrick Lefevere, не взявший Manxman на «Большую Петлю». Наверное, поэтому Deceuninck примкнул к Alpecin. Ошибку можно исправить, подписав Jasper. Как же энергично хлопали представители  Bora-Hansgrohe во время поздравления Jonas Vingegaard с победой в GC. Было впечатление, как будто они апплодировали своему однокоманднику. А может быть. Теперь вопрос, кто с кем поедет? Что будет с Primo? Rogli? ? Поедет ли он Vuelta a España? Ответы скоро получим. А пока будем наслаждаться продолжением велопраздника Франции – TdF Femmes. Ведь женщины на велосипедах – великолепное зрелище!

  • Velolife
    Яспер Филипсен – победитель 21 ... (1)
    Velolife-Фото

    Итак, Jasper Philipsen поставил победную точку на Champs-Élysées 109-го издании TdF. Кажется, большую ошибку сделал босс Quick-Step Alpha Vinyl Patrick Lefevere, не взявший Manxman на «Большую Петлю». Наверное, поэтому Deceuninck примкнул к Alpecin. Ошибку можно исправить, подписав Jasper. Как же энергично хлопали представители  Bora-Hansgrohe во время поздравления Jonas Vingegaard с победой в GC. Было впечатление, как будто они апплодировали своему однокоманднику. А может быть. Теперь вопрос, кто с кем поедет? Что будет с Primo? Rogli? ? Поедет ли он Vuelta a España? Ответы скоро получим. А пока будем наслаждаться продолжением велопраздника Франции – TdF Femmes. Ведь женщины на велосипедах – великолепное зрелище!

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