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Генеральный менеджер BikeExchange – Jayco о контрактах Саймона Йейтса и Майкла Мэттьюса

Команда BikeExchange – Jayco обсуждает возможность старта Саймона Йейтса на Тур де Франс-2022

 

 

  Контракты Саймона Йейтса (Simon Yates) и Майкла Мэттьюса (Michael Matthews) c австралийской велокомандой BikeExchange-Jayco заканчиваются в конце этого сезона. Сейчас идут переговоры об их возможном продлении. Генеральный менеджер команды Брент Коупленд в интервью VeloNews рассказал, что с Саймоном Йейтсом есть взаимное желание продолжить работу, но продление контракта с Майклом Мэттьсом пока под вопросом.

 

Саймон Йейтс выступает в австралийской команде с самого начала карьеры, он принёс команде самые значимые победы – выиграл Вуэльту Испании в 2018, является победителем этапов всех трёх Гранд-туров, финишировал третьим на Джиро д’Италия-2021.

 

Генеральный менеджер BikeExchange – Jayco о контрактах Саймона Йейтса и Майкла Мэттьюса

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Майкл Мэттьюс выступал в команде с 2013 по 2016 год, затем вернулся в 2021. Но после возвращения принёс команде только одну победу – этап Вуэльты Каталонии-2022.

 

  Брент Коупленд: «Мы всё ещё в процессе обсуждения будущего Саймона. Кажется, что у нас взаимный интерес продолжать работу. Осталось обсудить детали и условия. Надеемся завершить этот вопрос до Тур де Франс. Как только решим с Саймоном, сможем работать над другими контрактами.  И Саймон, и мы заинтересованы продолжать работать вместе. Мы считаем, что у Саймона блестящее будущее, он давно является частью команды, хотим и дальше поддерживать наши хорошие отношения.

 

  С Майклом пока вопрос, и вопрос трудный, потому что и он, и мы, хотели бы увидеть больше результатов за последние два года. Просто не получилось. У него крупный контракт, мы всё ещё обсуждаем, решим после Тур де Франс.

 

  Нам хочется, чтобы он остался, работать с Майклом всегда удовольствие, но мы также должны принимать во внимание, что за два сезона он принёс только одну победу. Поэтому обе стороны должны быть честными и оставаться реалистами. Мы надеемся, что он сможет показать хорошие результаты во второй части сезона, тогда обсудим условия,  посмотрим, как сможем работать».

 

  Также Брент Коупленд рассказал VeloNews, что есть вероятность старта Саймона Йейтса на Тур де Франс, где он будет бороться за этапы. Другой вариант – участие Саймона Йейтса в Вуэльте Испании и борьба за генеральную классификацию. Травмированное колено, из-за которого британский гонщик сошёл с Джиро д’Италия-2022, ещё не восстановилось полностью. Команда хочет дать Саймону Йейтсу как можно больше времени.

 

  Однако сейчас команда BikeExchange-Jayco в Мировом рейтинге находится за пределами топ-10 команд (на 17-м месте), и команде жизненно необходимо набирать очки UCI.

 

  Брент Коупленд: «Вопрос о его участии в Туре обсуждается. Надо подождать, как восстановится колено. Пока окончательно ничего не решили. Трудно сказать, как пойдут дела, потому что, с одной стороны, есть система набора очков, с другой – на Туре команда получает большое внимание. На Туре Польши можно хорошо набрать очки. Мы будем решать на следующей неделе.   

 

  Если колено восстановится, тогда он поедет на Тур де Франс-2022. Но ему нужно убедиться, что всё в порядке на сто процентов. После схода с Джиро  он  не так много тренировался. Если он поедет ради побед на этапах, а не за генеральной классификацией, то сможет войти в форму к концу Тура».

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Комментарии

  • velodoctor
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    velodoctor-Фото
    Прошлый год в плане спринтеров не показательный, в этом состав ярче
  • vadi
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    vadi-Фото
    Зачем Ван Арту поезд, это не Кэвендиш и не Юэн. Вспомните как он с той же командой выиграл самый престижный спринт Тур де Франса
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    velodoctor-Фото

    Роглич помогал отрыв догонять за 3 км до финиша? Отплачивает видимо. Спринт у Ван Арта и поезд совсем не убедительные, тут просто нет спринтеров нормальных, а так если равнинный этап, ему будет сложно победить Юэна, или Якобсена с хорошими развозами. Груновеген болеет может, в разделке был почти последним, выпадает очень быстро, так на туре против него могут целенаправленно работать, тот же  Юэн как мы видели на Джиро, горки щелкает финишные. (1ый этап)

  • uran
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    uran-Фото
    Главный вопрос, Ван Арт на пике или еще подгоняет форму? Каков Этан, постоянно рядом с первым местом, рядом с сильнейшим Ван Артом. Скоро поднаберет формы опыта, и будет победы щёлкать.
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (30)
    velodoctor-Фото
    Посмотрим, в пользу датчанина его возраст. Хотя бывало, что человек проедет хорошо 1 грандтур и больше никогда не выходит на такой уровень.
  • Gorn9k
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (30)
    Gorn9k-Фото
    В какой вселенной Вингегор сильнее Роглы?)) Роглича обычно обрубает из-за травм.
    Один раз его на Вуэльте обрубило не из-за травмы, так он потом косил этапы один за другим.
    Разделка у него мощнее, спринт в гору мощнее, гору одинаково проедут.
  • shoooster
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    shoooster-Фото
    Столько сил потрачено на Дофине...
  • Kay82
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    Kay82-Фото

    Фрум все, пенсия на велосипеде, он просто ноль

  • velodoctor
    Israel-Premier Tech меняет стр ... (3)
    velodoctor-Фото

    Да было бы кем очски добывать, как в одном фильме говорили, рок неизбежности. 

  • Freejazz
    ZLM Tour-2022. Этап 2 (1)
    Freejazz-Фото

    Там, похоже, Маречко релегировали. Он на последнем месте в группе, а Кой стал первым.

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