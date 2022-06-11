Генеральный менеджер BikeExchange – Jayco о контрактах Саймона Йейтса и Майкла Мэттьюса

Команда BikeExchange – Jayco обсуждает возможность старта Саймона Йейтса на Тур де Франс-2022

Контракты Саймона Йейтса (Simon Yates) и Майкла Мэттьюса (Michael Matthews) c австралийской велокомандой BikeExchange-Jayco заканчиваются в конце этого сезона. Сейчас идут переговоры об их возможном продлении. Генеральный менеджер команды Брент Коупленд в интервью VeloNews рассказал, что с Саймоном Йейтсом есть взаимное желание продолжить работу, но продление контракта с Майклом Мэттьсом пока под вопросом.

Саймон Йейтс выступает в австралийской команде с самого начала карьеры, он принёс команде самые значимые победы – выиграл Вуэльту Испании в 2018, является победителем этапов всех трёх Гранд-туров, финишировал третьим на Джиро д’Италия-2021.

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Майкл Мэттьюс выступал в команде с 2013 по 2016 год, затем вернулся в 2021. Но после возвращения принёс команде только одну победу – этап Вуэльты Каталонии-2022.

Брент Коупленд: «Мы всё ещё в процессе обсуждения будущего Саймона. Кажется, что у нас взаимный интерес продолжать работу. Осталось обсудить детали и условия. Надеемся завершить этот вопрос до Тур де Франс. Как только решим с Саймоном, сможем работать над другими контрактами. И Саймон, и мы заинтересованы продолжать работать вместе. Мы считаем, что у Саймона блестящее будущее, он давно является частью команды, хотим и дальше поддерживать наши хорошие отношения.

С Майклом пока вопрос, и вопрос трудный, потому что и он, и мы, хотели бы увидеть больше результатов за последние два года. Просто не получилось. У него крупный контракт, мы всё ещё обсуждаем, решим после Тур де Франс.

Нам хочется, чтобы он остался, работать с Майклом всегда удовольствие, но мы также должны принимать во внимание, что за два сезона он принёс только одну победу. Поэтому обе стороны должны быть честными и оставаться реалистами. Мы надеемся, что он сможет показать хорошие результаты во второй части сезона, тогда обсудим условия, посмотрим, как сможем работать».

Также Брент Коупленд рассказал VeloNews, что есть вероятность старта Саймона Йейтса на Тур де Франс, где он будет бороться за этапы. Другой вариант – участие Саймона Йейтса в Вуэльте Испании и борьба за генеральную классификацию. Травмированное колено, из-за которого британский гонщик сошёл с Джиро д’Италия-2022, ещё не восстановилось полностью. Команда хочет дать Саймону Йейтсу как можно больше времени.

Однако сейчас команда BikeExchange-Jayco в Мировом рейтинге находится за пределами топ-10 команд (на 17-м месте), и команде жизненно необходимо набирать очки UCI.

Брент Коупленд: «Вопрос о его участии в Туре обсуждается. Надо подождать, как восстановится колено. Пока окончательно ничего не решили. Трудно сказать, как пойдут дела, потому что, с одной стороны, есть система набора очков, с другой – на Туре команда получает большое внимание. На Туре Польши можно хорошо набрать очки. Мы будем решать на следующей неделе.

Если колено восстановится, тогда он поедет на Тур де Франс-2022. Но ему нужно убедиться, что всё в порядке на сто процентов. После схода с Джиро он не так много тренировался. Если он поедет ради побед на этапах, а не за генеральной классификацией, то сможет войти в форму к концу Тура».