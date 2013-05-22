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Марк Кэвендиш может продолжить выступать в 2023 году

36-летний Марк Кэвендиш ищет команду для продолжения карьеры?

 

 

  Марк Кэвендиш (Mark Cavendish), который отметит 37-летие 21 мая, возможно, продолжит карьеру профессионального велогонщика и в 2023 году. Но с большой долей вероятности его контракт с бельгийской командой Quick Step Alpha Vinyl, куда британский спринтер вернулся в 2021 году, продлён не будет.

  В прошлом году Патрик Лефевр говорил по поводу контракта с Марком  Кэвендишем, что «больше, чем на год подписываться не готов». Он подтвердил Cyclingnews, что не изменил своего мнения.  

 

Марк Кэвендиш может продолжить выступать в 2023 году

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Издание Wielerflits сообщает, что Марку Кэвендишу сделали предложение несколько команд Мирового тура.

 

  Как отмечает Cyclingnews, Марк Кэвендиш заручился поддержкой нового агента – Мартейна Беркхаута (Martijn Berkhout) из спортивного  агентства SEG. Беркхаут также представляет интересы Дилана ван Баарле и Бауке Моллемы.

 

  В этом сезоне Марк Кэвендиш одержал 4 победы, включая 16-й в карьере этап Джиро д’Италия. Он вернулся  к победам, преодолев вирус Эпштейна-Барра, из-за которого не мог конкурировать с соперниками три года.  

 

Wielerflits процитировал слова Патрика Лефевра: «Мне бы снова хотелось видеть в наших рядах бельгийского спринтера».

 

 Cyclingnews предполагают, что Лефевр заинтересован в подписании Тима Мерлира (Tim Merlier), 29-летнего спринтера из Бельгии, что важно для команды с бельгийскими спонсорами. Контракт Мерлира с командой Alpecin-Fenix заканчивается в конце этого года. На счету бывшего велокроссмена 21 победа, в то числе этапы Джиро д’Италия и Тур де Франс, два этапа Тиррено-Адриатико.

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Quick-Step Alpha Vinyl

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:28 | Регистрация: 22.05.2013

    Не будет как в Бахрейне? Все же в этиксе есть поезд, в новой команде придется выстраивать все заново.

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