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Патрик Лефевр об участии Марка Кэвендиша и Фабио Якобсена в Тур де Франс-2022

Фабио Якобсен: «Я не единственный спринтер в предварительном списке на Тур де Франс-2022»

 

 

  После того, как Марк Кэвендиш одержал вторую победу в сезоне, выиграв этап Тура ОАЭ-2022, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl Патрик Лефевр не вычёркивает 36-летнего британского спринтера числа стартующих на Тур де Франс-2022, но и не утверждает, что тот гарантированно поедет французский Гранд-тур.

  В интервью Nieuwsblad Лефевр сказал, что в предварительном списке состава команды на французский Гранд-тур 14 имён, а имя Марка Кэвендиша в данный момент в предварительном листе стартующих на Джиро д'Италия-2022.

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

 

 Марк Кэвендиш в прошлом году выиграл зелёную майку и четыре этапа Тур де Франс, но в этом году в строй полностью вернулся 25-летний нидерландский спринтер Фабио Якобсен, который уже принёс команде четыре победы. А Фабио Якобсен, вернувшись после травмы, завоевал зелёную майку лучшего в очковой классификации на Вуэльте Испании-2021.

 

   Фабио Якобсен в интервью во время Волты Алгарве-2022, где он выиграл два этапа, отметил, что хотя команда Патрика Лефевра обычно едет на  Тур де Франс с одним спринтером, ситуация может измениться.

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Фабио Якобсен: «Тур де Франс в планах, но это значит, что когда гонка стартует, надо быть в хорошей форме. Я помню об этом, но не заглядываю так далеко вперёд. Сначалабудет весна, потом гонки летом. В прошлом году я пропустил половину сезона, поэтому очень хочу хорошо выступать этой весной. И поэтому я уже на таком уровне.

  Думаю, в мы в Quick-Step обычно едем на Тур с одним спринтером, но это всегда может поменяться. Не мне решать. У нас большой предварительный список, в котором, думаю, около 14 имён. И я не единственный спринтер в этом листе.

  Что касается планов, я готовлюсь не к Джиро, а к Туру. Если не буду достаточно хорош, тогда не поеду. Думаю, будет видно. До лета ещё очень далеко, никогда не знаешь, что случится. Поразительно, но в это время в прошлом году я направлялся на вторую операцию. А сейчас у меня уже четыре победы. Огромная разница. Я просто счастлив и благодарен за это.

  Впереди большие цели (Кюрне-Брюссель-Кюрне и Париж-Ницца). Мы называем Вуэльту Валенсии и Волту Алгарве подготовительными гонками, потому что если хочешь быть на высоте, нужно практиковаться, что мы и делаем на этих гонках. Они идеальны для вхождения в форму перед бельгийскими и французскими гонками».

 

  Патрик Лефевр: «Я знаю, что говорил Фабио Якобсен в медиа-день в Кальпе в начале января. Он сказал, что собирается на Тур де Франс, но у меня длинный список. Я не Мадам Солей (популярный во Франции астролог). Столько всего может случиться, посмотрите, что произошло в прошлом году…На Тур де Франс поедут лучшие, а уже там они должны бороться с другими спринтерами – Калебом Юэном, Кристоффом, Кокаром, и можете продолжать список. Я очень доволен, что два моих спринтера прогрессируют. Кэвендиш уже в листе на Джиро д’Италия. Потом посмотрим. Давайте сначала начнём в эти выходные следующую часть сезона.

 

  Сегодня (на 2-м этапе Тура ОАЭ-2022) был мощный спринт. Опыт Кэва и сила превзошли Яспера Филипсена. В воскресенье на этапе был  попутный ветер, и он больше нервничал. На этот раз важна была борьба, а также мощность, которую он выжимает из своих маленьких ног. Он также поехал в идеальный момент, сразу у поворота. Все думают, что побеждать для Кэвендиша естественно, но это не всегда  так».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Quick-Step Alpha Vinyl Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Тур де Франс-2022

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:07 | Регистрация: 22.05.2013

    4 победы Якобсена в контексте отбора на тур меркнут от одной этой победы британца, очень многое решает состав гонки, выиграть среди сильнейших намного важнее. Голландцу ещё предстоит такой экзамен. А были прецеденты, когда команда заявляла двух равноценных очень сильных спринтеров на грандтур, исключая недавний альпецин с Мерльером и Филипсоном? Чем интересно такое мероприятие может закончится, мне кажется, единственный шанс что смогут поехать оба, если они будут великолепны на всех гонках и будут готовы идти на уступки ради побед команды. Лефевр, конечно, внимание привлечь мастер.

     

    Strava
  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:57 | Регистрация: 27.05.2017

    Ничто не мешает Квикам поставить на Тур Фабио и Кэва. Устрой Якобсен звездный раскат для Марка на рекорд и далее Кэв поездит звездным грегори для Фабио. Шоу гарантировано.

    Казахстан Алга!!!
  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:06 | Регистрация: 30.06.2017

    Лефевр: На этот раз важна была борьба, а также мощность, которую он выжимает из своих МАЛЕНЬКИХ НОГ))))))).................. Зачем же так оскорблять Марка? Можно подумать у Фабио они больше? Понятно все. Марка он не допустит, однозначно, судя по его унизительной форме риторики. Никто не обращает , что основой этого противостояния лежит глубоко в бельгийской зарвавшийся в последнее время бахвальстве превосходности в мире велоспорта. Бельгиец Лефевр не позволит перебить англосаксу рекорд другого бельгийца, великого Эдди Меркса, кстати близкого его друга. Да и Король Бельгии даст ему нужные рекомендации, какие надо, даже не сомневайтесь. Это всего лишь политика, ничего личного.

    Вся жизнь это гонка.
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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Патрик Лефевр об участии Марка ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Лефевр: На этот раз важна была борьба, а также мощность, которую он выжимает из своих МАЛЕНЬКИХ НОГ))))))).................. Зачем же так оскорблять Марка? Можно подумать у Фабио они больше? Понятно все. Марка он не допустит, однозначно, судя по его унизительной форме риторики. Никто не обращает , что основой этого противостояния лежит глубоко в бельгийской зарвавшийся в последнее время бахвальстве превосходности в мире велоспорта. Бельгиец Лефевр не позволит перебить англосаксу рекорд другого бельгийца, великого Эдди Меркса, кстати близкого его друга. Да и Король Бельгии даст ему нужные рекомендации, какие надо, даже не сомневайтесь. Это всего лишь политика, ничего личного.
  • Astanaforever
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Молодец. Все правильно.Просто не нужно серъезно воспринимать бред старого сбитого летчика, испытывающего отсутствия внимания к его поломанной тушке, желающего хоть как то напомнить о себе. А если бы он поломался на шоссейном велосипеде, то наверняка предложил убрать гонки на шоссе и проводить их велокомпьютерных тренажерах, однозначно. Ведь на тренировках на дорогах гонщики поболее бьются , чем на разделочных. И представляете, даже погибают. Микеле не даст соврать, Царство ему небесное и вечного покоя. LOL.
  • uran
    Патрик Лефевр об участии Марка ... (3)
    uran-Фото
    Ничто не мешает Квикам поставить на Тур Фабио и Кэва. Устрой Якобсен звездный раскат для Марка на рекорд и далее Кэв поездит звездным грегори для Фабио. Шоу гарантировано.
  • velodoctor
    Патрик Лефевр об участии Марка ... (3)
    velodoctor-Фото

    4 победы Якобсена в контексте отбора на тур меркнут от одной этой победы британца, очень многое решает состав гонки, выиграть среди сильнейших намного важнее. Голландцу ещё предстоит такой экзамен. А были прецеденты, когда команда заявляла двух равноценных очень сильных спринтеров на грандтур, исключая недавний альпецин с Мерльером и Филипсоном? Чем интересно такое мероприятие может закончится, мне кажется, единственный шанс что смогут поехать оба, если они будут великолепны на всех гонках и будут готовы идти на уступки ради побед команды. Лефевр, конечно, внимание привлечь мастер.

     

  • sixpack
    Марк Кэвендиш – победитель 2 э ... (5)
    sixpack-Фото
    Если б Яспер сегодня потерялся, Страхов стал бы лидером ГК. Увы, завтра он откатится.
  • shoooster
    Марк Кэвендиш – победитель 2 э ... (5)
    shoooster-Фото
    "КАк видим, в борьбе с сильнейшими спринтерами Кэвендиш даже борьбу не навя3ал. Ну, посмотрим, что будет. как по мне бе3 ра3во3а и против высшего спринтерского ра3ряда уже не тянет " patar Вчера, 18:27
  • Earl57
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (14)
    Earl57-Фото
    Ну вот по осени и посчитаем. В конце сентября - начале октября.
  • Pi-man
    Марк Кэвендиш – победитель 2 э ... (5)
    Pi-man-Фото
    Якобсен тут при чем?
  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш – победитель 2 э ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Якобсен: -""В данный момент я надеюсь, что он завершит карьеру, потому что уже восемь или девять раз в борьбе с ним оставался вторым. Для меня честь быть соперником такой легенды как он»................................................. Фабио с катушек съехал. За базаром ваще не следит. Ну, а че ему остается делать если не может одолеть старика в спринте? Ахахаааа!
  • Колёсник
    Марк Кэвендиш – победитель 2 э ... (5)
    Колёсник-Фото
    Опыт - плюс 5 км/ч к скорости Комментарий Филипсена - огонь :)

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