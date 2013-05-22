Патрик Лефевр об участии Марка Кэвендиша и Фабио Якобсена в Тур де Франс-2022

Фабио Якобсен: «Я не единственный спринтер в предварительном списке на Тур де Франс-2022»

После того, как Марк Кэвендиш одержал вторую победу в сезоне, выиграв этап Тура ОАЭ-2022, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl Патрик Лефевр не вычёркивает 36-летнего британского спринтера числа стартующих на Тур де Франс-2022, но и не утверждает, что тот гарантированно поедет французский Гранд-тур.

В интервью Nieuwsblad Лефевр сказал, что в предварительном списке состава команды на французский Гранд-тур 14 имён, а имя Марка Кэвендиша в данный момент в предварительном листе стартующих на Джиро д'Италия-2022.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

Марк Кэвендиш в прошлом году выиграл зелёную майку и четыре этапа Тур де Франс, но в этом году в строй полностью вернулся 25-летний нидерландский спринтер Фабио Якобсен, который уже принёс команде четыре победы. А Фабио Якобсен, вернувшись после травмы, завоевал зелёную майку лучшего в очковой классификации на Вуэльте Испании-2021.

Фабио Якобсен в интервью во время Волты Алгарве-2022, где он выиграл два этапа, отметил, что хотя команда Патрика Лефевра обычно едет на Тур де Франс с одним спринтером, ситуация может измениться.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Фабио Якобсен: «Тур де Франс в планах, но это значит, что когда гонка стартует, надо быть в хорошей форме. Я помню об этом, но не заглядываю так далеко вперёд. Сначалабудет весна, потом гонки летом. В прошлом году я пропустил половину сезона, поэтому очень хочу хорошо выступать этой весной. И поэтому я уже на таком уровне.

Думаю, в мы в Quick-Step обычно едем на Тур с одним спринтером, но это всегда может поменяться. Не мне решать. У нас большой предварительный список, в котором, думаю, около 14 имён. И я не единственный спринтер в этом листе.

Что касается планов, я готовлюсь не к Джиро, а к Туру. Если не буду достаточно хорош, тогда не поеду. Думаю, будет видно. До лета ещё очень далеко, никогда не знаешь, что случится. Поразительно, но в это время в прошлом году я направлялся на вторую операцию. А сейчас у меня уже четыре победы. Огромная разница. Я просто счастлив и благодарен за это.

Впереди большие цели (Кюрне-Брюссель-Кюрне и Париж-Ницца). Мы называем Вуэльту Валенсии и Волту Алгарве подготовительными гонками, потому что если хочешь быть на высоте, нужно практиковаться, что мы и делаем на этих гонках. Они идеальны для вхождения в форму перед бельгийскими и французскими гонками».

Патрик Лефевр: «Я знаю, что говорил Фабио Якобсен в медиа-день в Кальпе в начале января. Он сказал, что собирается на Тур де Франс, но у меня длинный список. Я не Мадам Солей (популярный во Франции астролог). Столько всего может случиться, посмотрите, что произошло в прошлом году…На Тур де Франс поедут лучшие, а уже там они должны бороться с другими спринтерами – Калебом Юэном, Кристоффом, Кокаром, и можете продолжать список. Я очень доволен, что два моих спринтера прогрессируют. Кэвендиш уже в листе на Джиро д’Италия. Потом посмотрим. Давайте сначала начнём в эти выходные следующую часть сезона.

Сегодня (на 2-м этапе Тура ОАЭ-2022) был мощный спринт. Опыт Кэва и сила превзошли Яспера Филипсена. В воскресенье на этапе был попутный ветер, и он больше нервничал. На этот раз важна была борьба, а также мощность, которую он выжимает из своих маленьких ног. Он также поехал в идеальный момент, сразу у поворота. Все думают, что побеждать для Кэвендиша естественно, но это не всегда так».