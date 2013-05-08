Марк Кэвендиш: “Было бы красиво выиграть 35-й этап Тур де Франс в майке чемпиона Великобритании”

Марк Кэвендиш - чемпион Великобритании-2022 в групповой гонке

37-летний Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) второй раз в 15-летней карьере стал чемпионом Великобритании в групповой гонке. 201-км дистанцию по волнообразному рельефу пришлось преодолевать в ветреную погоду. Марк Кэвендиш отобрался в отрыв дня, а когда эту группу добрали, единственный из этого отрыва атаковал снова и уехал в отрыв с новой группой. На финальных километрах Кэвендиш остался в лидирующей группе с двумя соперниками, которых с запасом обошёл на финише.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Alex Whitehead/SWpix.com - Photo credit: ©Alex Whitehead/SWpix.com

Марк Кэвендиш: «Я невероятно счастлив. Потрясающе выиграть вторую майку чемпиона страны через девять лет после первой, и снова в Шотландии. С самого старта дали полный газ, гонка была трудной. Я присоединился к отрыву, а когда нас добрали, снова атаковал. Силы не экономил. Весь день ехал с огнём в глазах, а в спринте просто всё сказал ногами. Я очень счастлив, не могу дождаться, как буду носить эту майку следующие 12 месяцев».

Велокоманда Quick Step Alpha Vinyl ещё не объявила состав на Тур де Франс-2022. Марк Кэвендиш после финиша чемпионата Великобритании сказал, что хотя его участие маловероятно, он остаётся оптимистом.

«В этом году чувствую себя намного лучше, чем в прошлом. А вы знаете, что случилось в прошлом году – я выиграл четыре этапа Тур де Франс и зелёную майку. Маловероятно, что я поеду Тур де Франс-2022, поэтому должен был использовать сегодняшний шанс, чтобы, по крайней мере, показать, что не еду на Тур не потому, что в плохой форме.

Я ещё не получал звонка от команды. Не знаю. Обычно они звонят и говорят, едешь ты или нет. Но на этот раз мне ничего не сказали, поэтому стараюсь оставаться оптимистом. Посмотрим.

Вы видели мою форму, я достаточно силён, чтобы ехать Тур. Знаю, что если поеду, то выиграю этап. И знаю, что в команде есть и другие ребята, которые могут выиграть. Я просто буду радоваться любому варианту событий.

Представляете, выиграть 35-й этап Тур де Франс в майке чемпиона Британии. Было бы очень красиво. Такие фотографии остались бы навсегда».