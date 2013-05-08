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Марк Кэвендиш: “Было бы красиво выиграть 35-й этап Тур де Франс в майке чемпиона Великобритании”

Марк Кэвендиш - чемпион Великобритании-2022 в групповой гонке

 

 

  37-летний Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) второй раз в 15-летней карьере стал чемпионом Великобритании в групповой гонке. 201-км дистанцию по волнообразному рельефу пришлось преодолевать в ветреную погоду. Марк Кэвендиш отобрался в отрыв дня, а когда эту группу добрали, единственный из этого отрыва атаковал снова и уехал в отрыв с новой группой. На финальных километрах Кэвендиш остался в лидирующей группе с двумя соперниками, которых с запасом обошёл на финише.   

 

 

Марк Кэвендиш: “Было бы красиво выиграть 35-й этап Тур де Франс в майке чемпиона Великобритании”

 

Марк Кэвендиш: “Было бы красиво выиграть 35-й этап Тур де Франс в майке чемпиона Великобритании”

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Alex Whitehead/SWpix.com - Photo credit: ©Alex Whitehead/SWpix.com

 

  Марк Кэвендиш: «Я невероятно счастлив. Потрясающе выиграть вторую майку чемпиона страны через девять лет после первой, и снова в Шотландии. С самого старта дали полный газ, гонка была трудной. Я присоединился к отрыву, а когда нас добрали, снова атаковал. Силы не экономил. Весь день ехал с огнём в глазах, а в спринте просто всё сказал ногами. Я очень счастлив, не могу дождаться, как буду носить эту майку следующие 12 месяцев».

 

Марк Кэвендиш: “Было бы красиво выиграть 35-й этап Тур де Франс в майке чемпиона Великобритании”

 

  Велокоманда Quick Step Alpha Vinyl ещё не объявила состав на Тур де Франс-2022. Марк Кэвендиш после финиша чемпионата Великобритании сказал, что хотя его участие маловероятно, он остаётся оптимистом.

 

  «В этом году чувствую себя намного лучше, чем в прошлом. А вы знаете, что случилось в прошлом году – я выиграл четыре этапа Тур де Франс и зелёную майку. Маловероятно, что я поеду Тур де Франс-2022, поэтому должен был использовать сегодняшний шанс, чтобы, по крайней мере, показать, что не еду на Тур не потому, что в плохой форме.

 

  Я ещё не получал звонка от команды. Не знаю. Обычно они звонят и говорят, едешь ты или нет. Но на этот раз мне ничего не сказали, поэтому стараюсь оставаться оптимистом. Посмотрим.

 

  Вы видели мою форму, я достаточно силён, чтобы ехать Тур. Знаю, что если поеду, то выиграю этап. И знаю, что в команде есть и другие ребята, которые могут выиграть. Я просто буду радоваться любому варианту событий.

 

 Представляете, выиграть 35-й этап Тур де Франс в майке чемпиона Британии. Было бы очень красиво. Такие фотографии остались бы навсегда».  

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Quick-Step Alpha Vinyl

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  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 23:49 | Регистрация: 8.05.2013

    Верим, надеемся, ждём ! P.S.: Патрик не будь последней ... - дай нам праздник, чёрт с ним, с этим златом.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  2. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 01:02 | Регистрация: 8.07.2013

    Второй тур подряд врятли, он Италию доехал через немогу.

    Хотя кто знает. В спринте очень многое зависит от удачи и умения молниеносно принимать решения. Для опытного пусть и стареющего спринтера шанс выиграть этап всегда есть.

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:25 | Регистрация: 17.05.2015

    Маловероятно, что я поеду Тур де Франс-2022 . Как  говорил известный исторический деятель - И это правильно... Хорошая форма - еще не повод. Допустим и у Якобсена она хорошая. Так при максимальных кондициях,  кто из них сильнее ? Все понимают - кто. Плюс хорошая форма у тех же Груневегена и Филипсена... А раз так - к чему Кэвендиш ? Поностальгировать ? В прошлом году для Кэвендиша на ТДФ все совпало. Но раз на раз не приходится, где гарантии на этот Тур? У Якобсена их больше. И у основных соперников - тоже...

  4. MVDP

    Сегодня, 08:37 | Регистрация: 3.10.2020

    Стал чемпионом Великобритании и надел майку чемпиона Нидерландов.

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Комментарии

  • MVDP
    Марк Кэвендиш: “Было бы красив ... (4)
    MVDP-Фото

    Стал чемпионом Великобритании и надел майку чемпиона Нидерландов.

  • patar
    Патрик Лефевр о тактике команд ... (8)
    patar-Фото
    ну, тот год не совсем показательный. почти вся Юмба упала на первом этапе.. потом вроде на третьем, на седьмом. там много чего завалы решили.
  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (59)
    Earl57-Фото

    На Туре Бельгии самый лучший из квиков занял 21-е место. Ремко 37-й, при том что отставание всего 23 сек. Вот где конкуренция была.

    А 19-летний Тибо Нис из континентальной велокроссовой команды финишировал 17-м в первой группе, опередив многих более известных и титулованных гонщиков. Сказали, что в конце лета он будет стажером в Треке, а в следующем году перейдет на полноценный контракт. Отец и тренеры хотели подольше подержать Тибо в тени, чтобы он развивался спокойно, без давления, но парень явно перерос андеровский уровень. И для него хорошо, что он не "новый Меркс" и не "новый Ремко", а просто Тибо Нис, сын Свена Ниса. А у Свена особо не забалуешь))

     

    Немного удивительно, что никто из здешних комментаторов не обратил внимания на Алафилиппа, который проехал первую гонку после тяжелой травмы. И продемонстрировал отличную форму. Сначала осторожно ехал в конце пелотона, потом перебрался в первые ряды. Сначала вез Сенешаля, а после его атаки Алафилипп активно мешал погоне. Учитывая, какие скорости были у французов, его 13-е место дорогого стоит.

  • Адриен
    Марк Кэвендиш: “Было бы красив ... (4)
    Адриен-Фото

    Маловероятно, что я поеду Тур де Франс-2022 . Как  говорил известный исторический деятель - И это правильно... Хорошая форма - еще не повод. Допустим и у Якобсена она хорошая. Так при максимальных кондициях,  кто из них сильнее ? Все понимают - кто. Плюс хорошая форма у тех же Груневегена и Филипсена... А раз так - к чему Кэвендиш ? Поностальгировать ? В прошлом году для Кэвендиша на ТДФ все совпало. Но раз на раз не приходится, где гарантии на этот Тур? У Якобсена их больше. И у основных соперников - тоже...

  • старт-шоссе 82
    Марк Кэвендиш: “Было бы красив ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Второй тур подряд врятли, он Италию доехал через немогу.

    Хотя кто знает. В спринте очень многое зависит от удачи и умения молниеносно принимать решения. Для опытного пусть и стареющего спринтера шанс выиграть этап всегда есть.

  • Cyrill
    Марк Кэвендиш: “Было бы красив ... (4)
    Cyrill-Фото

    Верим, надеемся, ждём ! P.S.: Патрик не будь последней ... - дай нам праздник, чёрт с ним, с этим златом.

  • Cyrill
    Национальные чемпионаты по шос ... (59)
    Cyrill-Фото

    Поэтом - можете не быть, но Кэва - вы обязаны любить!:) ТДФ без Кэва - это как .... без ... :)

  • Саныч
    Национальные чемпионаты по шос ... (59)
    Саныч-Фото
    Чехи и Словаки также поступают.
  • nightbuster33
    Национальные чемпионаты по шос ... (59)
    nightbuster33-Фото

    На глаз,без арифмометра,самая высокая скорсть в групповой гонке была на чемпионате Бельгии,словно вся кавалькада сопровождающих машин создавала попутный ветер или стартовали в одном месте а финишировали в другом,т.е. в одну сторону и по ветру.

  • Gorn9k
    Национальные чемпионаты по шос ... (59)
    Gorn9k-Фото
    Ну один старолетка сегодня у себя только 21 с проигрышем в минуту) Странно, вроде не тяжело же удержаться...

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