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Заявление велокоманды Bahrain Victorious по поводу обысков перед Тур де Франс-2022

Команда Bahrain Victorious о расследовании в отношении персонала и гонщиков

 

Заявление велокоманды Bahrain Victorious по поводу обысков перед Тур де Франс-2022

 

  Велокоманда Bahrain Victorious подтвердила, что в домах некоторых гонщиков и членов персонала перед отъездом на Тур де Франс-2022 полиция провела обыски. Команда настаивает, что полиция намеренно выбрала время перед самым важным стартом сезона, чтобы нанести ущерб репутации команды.

 

В заявлении Bahrain Victorious говорится:

 

  «Сегодня, перед отъездом на Тур де Франс-2022, в домах некоторых гонщиков и членов персонала команды Bahrain Victorious полиция провела обыски. В основе работы команды Bahrain Victorious всегда были высочайшие стандарты профессионализма, в том числе честность всех членов команды. Со всеми уполномоченными ведомствами и по всем процедурам команда всегда конструктивно сотрудничала.

 

  Расследование, начатое почти год назад в отношении членов команды и не принёсшее никаких результатов, продолжилось непосредственно перед стартом самой важной велогонки – Тур де Франс, что наносит ущерб репутации отдельных лиц и команды Bahrain Victorious. Команда считает, что выбор времени для этого расследования направлен на преднамеренный ущерб репутации команды.

 

  Обыски в домах членов Bahrain Victorious являются продолжением расследования, начатого во  время успешного выступления команды на Тур де Франс в прошлом году. Bahrain Victorious стала единственной командой, в отношении которой во время прошлого Тур де Франс было начато расследование. Но из офиса прокуратуры Марселя команду до сих пор ни разу не информировали о ходе, результатах и каких-то итогах расследования. Команда  неоднократно, но безуспешно запрашивала доступ к материалам дела и просила ознакомиться с ходом расследования.

 

  Более того, сразу после расследования следователи незаконно предоставили информацию относительно изъятых у команды предметов, на основании чего в профессиональном медицинском журнале была опубликована статья. Журнал заявил, что у команды не было запрещённых веществ. Тем не менее, такое поведение следователей вызывает сомнения в надёжности расследования, учитывая, что информация о нём поступает в средства массовой информации, а команда тем временем не получает никакого ответа.

 

  После почти года безуспешных попыток команды получить дополнительную информацию следователи начали новое расследование всего за несколько дней до старта самой важной велогонки, что, без сомнения, бросает тень сомнения на цели следствия.

 

  Команда всегда открыто сотрудничала с правомочными организациями и продолжит сотрудничать в будущем, надеясь на большую прозрачность и независимость следователей, а также на равное отношение ко всем командам».

 

  Напомним, что накануне 18-го этапа Тур де Франс-2021 французская полиция провела обыск в номерах гостиницы  гонщиков и персонала команды.  Без объяснения причин расследования у команды потребовали предъявить все файлы тренировок гонщиков. В заявлении прокуратуры Марселя говорилось, что расследование по делу команды Bahrain-Victorious открыто 3 июля 2021 года в связи с возможными «приобретением, перевозкой, владением и ввозом в страну запрещённых для использования спортсменами веществ или методов на проходящей велогонке Тур де Франс-2021. Расследование призвано определить, было ли  правонарушение». 

 

  В октябре прошлого года команда опровергла предположения, что по итогам теста в волосах нескольких гонщиков были обнаружены следы тизанидина (Tizanidine – Тизанидин (по справочнику лекарственных препаратов “Vidal” – «Миорелаксант центрального действия. Снижает мышечный тонус. В дополнение к миорелаксирующим свойствам, тизанидин оказывает также центральный умеренно выраженный анальгезирующий эффект. Тизанидин эффективен при хронической спастичности спинального и церебрального генеза. Уменьшает спастичность и клонические судороги, вследствие чего снижается сопротивление пассивным движениям и увеличивается объем активных движений»).

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Теги к статье: Bahrain Victorious Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Donostia San Sebastian Klasikoa

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Vuelta a Burgos

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Комментарии

  • motte
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (4)
    motte-Фото

    Бельгиец Лефевр не стал кидать тень на своего величайшего земляка меркса взяв кэва, а ведь кэв взял бы этап и история, но здесь есть что-то иное, по сути, кэва Лефевр кинул.

  • RVL
    Тадей Погачар с командой UAE T ... (5)
    RVL-Фото
    гонка покажет
  • Esperus2006
    Состав команды Astana Qazaqsta ... (6)
    Esperus2006-Фото
    Ни Лопеса, ни Нибали ... Тур отдают, так и для элиты можно очков не набрать. Надежда только на Луценко и Батистеллу, может этап зацепят
  • sashaney
    Тадей Погачар с командой UAE T ... (5)
    sashaney-Фото

    Погачар будет сам себя возить. Зачем едет Трентин? За этапами в отрыв? Беннет, Майка, Макналти - супер поддержка в горах? Где "очень сильный состав" то?

     

  • sailingmaster
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (4)
    sailingmaster-Фото
    Если Фабио подведет, это будет эпический провал менкджмента Лефевра
  • kwwk
    Предварительные составы команд ... (37)
    kwwk-Фото

    Кэва не взяли, квики заточены строго под равнинные этапы.

  • RVL
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (4)
    RVL-Фото

    Кэв уходит в историю чемпионом британии

    как его дед взял на тдф в прошлом году? и не взял в этом...

    уходить нужно вовремя.и не только гонщикам

  • EL-Fenomeno
    Национальные чемпионаты по шос ... (62)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кэв и Саган - мое почтение hi особенно Марк(у). 37 лет ветерану, а порох то ещё есть! Кстати, это 161 победа для Кавэндиша и он теперь сравнялся с другим легендарным спринтером - М.Чиполлини.

    Жаль, что его не будет на Туре, а значит и майки британского чемпиона в Квиков (зрители) не увидят  

  • старт-шоссе 82
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    По сути команда заточена только под Фабио, я сомневаюсь что кто-то будет работать в отрывах. На спринтерских этапах все работают на Фабио и никто не отвлекается. В горах снова все работаем на Фабио, лижбы довести и желательно чтобы он т.е. Фабио как можно меньше потратился...

    Претенденты на хорошую разделку Асгрин, Каттанео, Лампарт.

  • Гонщик
    Марк Кэвендиш: “Было бы красив ... (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Cyrill
    Верим, надеемся, ждём ! P.S.: Патрик не будь последней ... - дай нам праздник, чёрт с ним, с этим златом.
    Кев красава, при таких скромных данных, разрывал гораздо более сильных соперников , ждëм очередное чудо. 

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