Яша Зюттерлин, Эдоардо Дзамбанини и Алехандро Осорио – новые велогонщики команды Bahrain Victorious

Велокоманда Bahrain Victorious подписала контракты с Яшей Зюттерлином, Эдоардо Дзамбанини и Алехандро Осорио

28-летний немецкий велогонщик Яша Зюттерлин (Jasha Sütterlin), 23-летний колумбийский велогонщик Алехандро Осорио (Alejandro Osorio) и 20-летний итальянский велогонщик Эдоардо Дзамбанини (Edoardo Zambanini) с 2022 года будут выступать в велокоманде Bahrain Victorious.

Яша Зюттерлин два последних сезона выступал в велокоманде DSM. Алехандро Осорио переходит в команду Bahrain Victorious после двух лет выступления в проконтинентальной команде Caja Rural - Seguros RGA. Эдоардо Дзамбанини начнёт в Bahrain Victorious карьеру профессионального велогонщика.

Яша Зюттерлин: «Счастлив стать частью такой крупной команды, готов отдать максимум сил в той роли, которую мне дадут. С нетерпением хочу начать помогать лидерам команды на классиках и Гранд-турах в достижении успеха и стану развозить в спринте Фила Баухауса».

Эдоардо Дзамбанини: «Очень рад присоединиться к команде Bahrain Victorious в следующем году. Мечтал об этом. Такой важный шаг – начало карьеры, хотел сделать именно в этой команде, которой очень восхищаюсь. Уверен, в ней мне помогут вырасти. Искренне благодарен каждому, кто меня поддерживал, особенно моей семье, а также команде Bahrain Victorious за то, что поверил в меня».

Алехандро Осорио: «Очень счастлив стать гонщиков этой команды. Сбылась моя мечта достичь Мирового тура. Команда Bahrain Victorious мне очень нравится, она – образец в мире велоспорта. В следующем году хочу своей хорошей работой отплатить команде за доверие».