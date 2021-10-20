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Яша Зюттерлин, Эдоардо Дзамбанини и Алехандро Осорио – новые велогонщики команды Bahrain Victorious

Велокоманда Bahrain Victorious подписала контракты с Яшей Зюттерлином, Эдоардо Дзамбанини и Алехандро Осорио

 

 

  28-летний немецкий велогонщик Яша Зюттерлин (Jasha Sütterlin), 23-летний колумбийский велогонщик Алехандро Осорио (Alejandro Osorio) и  20-летний итальянский велогонщик Эдоардо Дзамбанини (Edoardo Zambanini) с 2022 года будут выступать в велокоманде Bahrain Victorious.

 

Яша Зюттерлин, Эдоардо Дзамбанини и Алехандро Осорио – новые велогонщики команды Bahrain Victorious

 

 

  Яша Зюттерлин два последних сезона выступал в велокоманде DSM. Алехандро Осорио переходит в команду Bahrain Victorious после двух лет выступления в проконтинентальной команде Caja Rural - Seguros RGA. Эдоардо Дзамбанини начнёт в Bahrain Victorious карьеру профессионального велогонщика.

 

  Яша Зюттерлин: «Счастлив стать частью такой крупной команды, готов отдать максимум сил в той роли, которую мне дадут. С нетерпением хочу начать помогать лидерам команды на классиках и Гранд-турах в достижении успеха и стану развозить в спринте Фила Баухауса».

 

  Эдоардо Дзамбанини: «Очень рад присоединиться к команде Bahrain Victorious в следующем году. Мечтал об этом. Такой важный шаг – начало карьеры, хотел сделать именно в этой команде, которой очень восхищаюсь. Уверен, в ней мне помогут вырасти. Искренне благодарен каждому, кто меня поддерживал, особенно моей семье, а также команде Bahrain Victorious за то, что поверил в меня».

 

  Алехандро Осорио: «Очень счастлив стать гонщиков этой команды. Сбылась моя мечта достичь Мирового тура. Команда Bahrain Victorious мне очень нравится, она – образец в мире велоспорта. В следующем году хочу своей хорошей работой отплатить команде за доверие».

 

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Теги к статье: Яша Зюттерлин Алехандро Осорио Эдоардо Дзамбанини Jasha Sutterlin Edoardo Zambanini Alejandro Osorio Bahrain Victorious

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Комментарии

  • s75
    Иван Соса подписал двухлетний ... (9)
    s75-Фото

    Редкие победы на недельных гонках в сочетании с блеклыми проездами на ГТ.  За три года Иван не показал и десятой доли того, что от него ждали, итог закономерен. 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (91)
    s75-Фото
    в продолжение: слухи об уходе из команды Тима уже больше, чем слухи - подтверждение только что на сайклингньюз
  • Sm1T
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    Sm1T-Фото
    его тут держит то, что это велолайв, а не астаналайв.
    смекаеш?
  • Sm1T
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    Sm1T-Фото
    ну Юрай вообще не плохой такой доместик, и с братом и без него.
    Если посмотреть то он далеко в гонках доезжает.
    Не баласт, однозначно.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (25)
    Sezar-Фото

    Не только мотор. Амбиции и воля. Адское сочетание. Собрался гравий осваивать.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (25)
    Sezar-Фото
    Ок, спасибо. Будем посмотреть..
  • nightbuster33
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    nightbuster33-Фото

    Такие советчики впервые   появились в последние годы советской власти,когда должности предприятий  сделали выборными и,что в итоге получилось,всем ясно.Вы все ответьте мне на один вопрос,как так,такая мировая велосипедная держава как Италия не выступала на ТФ и Вуэлте своей командой. Потому что Италия не имеет команду Мирового Уровня,а все остальные имеют.И после того, как они просеют своих гонщиков своих стран в свои команды вы хотите,чтобы Астана просеяла остатки второй раз.Когда вы рекомендуете кого-либо,вы вначале спросите их,хотят ли они в Астану.Не надо рекомендовать тех,кто ранее ушел по своей воле. Астана таких обратно не принимает.Это не касается Нибали,Зейтца и Мигеля, а также тех,кто многие годы выступал за команду.И скажите спасибо,что есть источник,где можно найдти нужных для команды гонцов.ИТАЛИЯ.Вы думаете,что только деньгами можно привлечь гонщика.Есть кое-что еще,но едва ли.... Прочитайте внимательно    интервью каждого.И еще,исходя из вашего мышления,американца наверное тоже подписали по блату.Вы только силно не шумите,а то здесь могут открыть "дело".Скажите спасибо,что есть в Казахстане такой организатор ,как Винокуров.НЕ было бы его, не было бы команды.А не думаете ли вы,что итальянская сторона может быть каким либо спонсором.

  • Astanaforever
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: BaiGali
    Вот они гегемоны пелотона тройка(де ла круз, добровский, конти) велогонщиков которые были фундаментом успеха Погочара. Рвали весь пелотон и до самого конца гор возили Погочара на своих задних колёсах. Вот они титаны велоспорта которые топтали Jumbo и Ineos. Только на их могучих плечах выигрывали UAE Тур Де Франс. Винокуров гений таких ребят собрал что готовый выигрывать 3 гранд тура подряд
    Знаешь в чем разница байгали между тобой и мной, между твоими постами и моими? Я пишу , критикую от чистого сердца , болею, поправляю их ошибки во благо команды, А ты пишешь злобно и ехидным сарказмом, от злости и ненависти к команде. Почуял разницу? И че тебя здесь держит?

    И еще. Когда Астана рвала пелотон брала грантуры и топтала команды.....никакой Лотто-Джамбо не стоял и тем более Инеоса в помине не было, Понял?
  • BaiGali
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    BaiGali-Фото
    Вот они гегемоны пелотона тройка(де ла круз, добровский, конти) велогонщиков которые были фундаментом успеха Погочара. Рвали весь пелотон и до самого конца гор возили Погочара на своих задних колёсах. Вот они титаны велоспорта которые топтали Jumbo и Ineos. Только на их могучих плечах выигрывали UAE Тур Де Франс. Винокуров гений таких ребят собрал что готовый выигрывать 3 гранд тура подряд
  • RVL
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    RVL-Фото
    В Италии команду с казахстанским финансированием базирует. И италопетекам удобно и казахо...

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