Энрико Пойтшке – новый спортивный директор команды Bahrain Victorious

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 18:41
Энрико Пойтшке присоединился к команде Bahrain Victorious в качестве спортивного директора
52-летний Энрико Пойтшке (Enrico Poitschke) стал новый спортивным директором команды Bahrain Victorious на сезон 2022 года. Завершив карьеру профессионального велогонщика в 2008 году в команде Milram, Энрико Пойтшке с 2009 по 2021 год проработал спортивным директором в немецкой велокоманде Bora-hansgrohe (NetApp/Bora Argon18).
Энрико Пойтшке: «Очень счастлив присоединиться к команде, с нетерпением жду первых гонок. Первые тренировочные сборы команды прошли отлично, я рад, что пришёл в команду с прекрасной организацией и огромным потенциалом. Глядя на результаты прошедшего сезона, уверен, что все гонщики и персонал мотивированы на ещё один хороший сезон. Надеюсь, смогу поделиться своим опытом, помочь команде, опираясь на основу, наработанную командой в прошлом сезоне, особенно на предстоящих классиках».
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