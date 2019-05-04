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Энрико Пойтшке – новый спортивный директор команды Bahrain Victorious

Энрико Пойтшке присоединился к команде Bahrain Victorious в качестве спортивного директора

 

 

  52-летний Энрико Пойтшке (Enrico Poitschke) стал новый спортивным директором команды Bahrain Victorious на сезон 2022 года. Завершив карьеру профессионального велогонщика в 2008 году в команде Milram, Энрико Пойтшке с 2009 по 2021 год проработал спортивным директором в немецкой велокоманде Bora-hansgrohe (NetApp/Bora Argon18).

 

Энрико Пойтшке – новый спортивный директор команды Bahrain Victorious

 

 

  Энрико Пойтшке: «Очень счастлив присоединиться к команде, с нетерпением жду первых гонок. Первые тренировочные сборы команды прошли отлично, я рад, что пришёл в   команду с прекрасной организацией и огромным потенциалом. Глядя на результаты прошедшего сезона, уверен, что все гонщики и персонал мотивированы на ещё один хороший сезон. Надеюсь, смогу поделиться своим опытом, помочь команде, опираясь на основу, наработанную командой в прошлом сезоне, особенно на предстоящих классиках».

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Теги к статье: Энрико Пойтшке Enrico Poitschke Bahrain Victorious

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  1. SportSpirit

    Вчера, 20:52 | Регистрация: 4.05.2019

    Бора - все) 

     

    Хотя до 2019 года я симпатизировала этой команде, ее стратегии развития и как следствие - результатам. Прогрессировали Аккерман, Бухман, Шахман, крепкое австрийско-немецкое звено. Но потом ушел Пачи Вилла и что-то сломалось в отлаженном механизме. 

     

    В новом сезоне верю только в личные успехи Поллита. Ну и на Берни в новом качестве любопытно посмотреть) 

    1. Имя: Mowglie

      mowglie

      Сегодня, 07:41 | Регистрация: 19.09.2021

      А Денк уже несколько лет уверенно движется тропой Унсуэ

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • mowglie
    Энрико Пойтшке – новый спортив ... (2)
    mowglie-Фото
    А Денк уже несколько лет уверенно движется тропой Унсуэ
  • Earl57
    Брэндон Макналти в 2022 году ... (2)
    Earl57-Фото
    У Хирши операция на бедренной кости была недавно. Когда он сможет вернуться хотя к тренировкам неизвестно.
  • SportSpirit
    Энрико Пойтшке – новый спортив ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Бора - все) 

     

    Хотя до 2019 года я симпатизировала этой команде, ее стратегии развития и как следствие - результатам. Прогрессировали Аккерман, Бухман, Шахман, крепкое австрийско-немецкое звено. Но потом ушел Пачи Вилла и что-то сломалось в отлаженном механизме. 

     

    В новом сезоне верю только в личные успехи Поллита. Ну и на Берни в новом качестве любопытно посмотреть) 

  • SportSpirit
    Брэндон Макналти в 2022 году ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Судя по риторике Макналти, UAE сейчас на 95% моно-Погачаровская команда. Хотя в прошлом году на Басках показалось, что Брендон может быть капитаном 21-го плана)

     

    4,9% я оставляю Алмейде и его UAE-дебюту на Giro. Тут вопрос, кого выделят в помощники, учитывая что Тур - цель №1 и теперь еще есть озвученные амбиции на "Тур+Вуэльта". 

     

    И 0,1% личных шансов всем остальным ребятам типа Майки, кто может совмещать работу на лидера и личные шансы. В новые успехи Хирши я не верю; мое мнение, что он оказался "калифом на час", точнее на пару осенних месяцев сокращенного сезона 2020.  

     

  • Cyrill
    Филипп Жильбер о планах на пос ... (2)
    Cyrill-Фото

    Удачи ФилЖилу! ИМХО - Милан навряд ли, а вот что-нибудь на Арденнах вполне возможно. Так же - на Тур ему вряд ли нужно, а вот этап на Вуэльте прихватить вполне возможно.

  • RVL
    Приглашения на Париж-Рубэ-2022 (6)
    RVL-Фото

    Рубэ весной! 

    Хотя уже так привычно и осенью!

    Даёшь 2 рубэ в году!

  • Earl57
    Приглашения на Париж-Рубэ-2022 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Rabbit
    а наш газпром, куда нибудь приглашают ? 

  • Rabbit
    Приглашения на Париж-Рубэ-2022 (6)
    Rabbit-Фото

    а наш газпром, куда нибудь приглашают ? 

  • motte
    Филипп Жильбер о планах на пос ... (2)
    motte-Фото

    МС , единственный Мемориал велоспорта, который ему не покорён, удачи тебе, ФилЖил.

  • Freejazz
    Приглашения на Париж-Рубэ-2022 (6)
    Freejazz-Фото
    Это атакующая, интересная и сильная команда со стабильным финансированием и планами на "высшую лигу". Какие должно быть еще причины? Как уже писали раньше - намного интереснее B&B и некоторых испанских и итальянских команд.

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