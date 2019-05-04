Энрико Пойтшке – новый спортивный директор команды Bahrain Victorious

Судя по риторике Макналти, UAE сейчас на 95% моно-Погачаровская команда. Хотя в прошлом году на Басках показалось, что Брендон может быть капитаном 21-го плана)

4,9% я оставляю Алмейде и его UAE-дебюту на Giro. Тут вопрос, кого выделят в помощники, учитывая что Тур - цель №1 и теперь еще есть озвученные амбиции на "Тур+Вуэльта".

И 0,1% личных шансов всем остальным ребятам типа Майки, кто может совмещать работу на лидера и личные шансы. В новые успехи Хирши я не верю; мое мнение, что он оказался "калифом на час", точнее на пару осенних месяцев сокращенного сезона 2020.