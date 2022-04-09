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Алехандро Осорио о разрыве контракта с командой Bahrain Victorious

Алехандро Осорио: «У нас с командой Bahrain Victorious были проблемы, но ничего серьёзного»

Алехандро Осорио о разрыве контракта с командой Bahrain Victorious

 

  23-летний колумбийский велогонщик Алехандро Осорио (Alejandro Osorio) планировал выступать на Туре Страны Басков-2022, но велокоманда Bahrain Victorious сообщила ему о разрыве контракта.

 

  Главной причиной команда называет нарушение мер предосторожности в отношении Covid-19, о чём в интервью VeloNews рассказал спортивный директор команды.

 

  Алехандро Осорио в видеоинтервью Paisa Deportes сказал, что по совету адвоката не может рассказывать подробности дела. Колумбийский гонщик считает, что проблемы возникли из-за того, что он плохо знает язык, на котором общаются в команде. 18 марта у Алехандро Осорио был положительный тест на ковид, из-за чего не смог принять участие в Вуэльте Каталонии.

 

  Алехандро Осорио: «У нас были некоторые проблемы, ничего серьёзного. Но сейчас адвокат посоветовал мне не говорить об этом. У нас были проблемыв гонках, думаю, они возникли из-за языка. Я ничего не понимал в гонке, из-за этого получились разногласия.

 

  Я очень хорошо готовился, но правда в том, что я не чувствовал тёплого приёма. Я пришёл из команд, где атмосфера как в семье, а здесь была только работа, работа, работа, отсюда и начались проблемы».

 

  Алехандро Осорио собирается вернуться в Колумбию и продолжать выступать там: «Я очень молод. Я спокоен, потому что чувствую, что всё делал правильно».

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Теги к статье: Алехандро Осорио Bahrain Victorious Alejandro Osorio

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Кто выиграет Тур Страны Басков-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2022. Этап 4 (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хм, Алафилипп второй раз (второй этап) подряд проигрывает спринт "на ленточке", надеюсь хоть от досады не сойдёт и зелёную майку сохранит.

    Завтра-послезавтра на ТСБ должны увидеть разборки уже между грандами по настоящему.

  • Kay82
    Тур Страны Басков-2022. Этап 4 (4)
    Kay82-Фото

    колесник снова второй, как и в принципе справедливо

  • SportSpirit
    Circuit Cycliste Sarthe - Pays ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Педерсен накатил беглеца ну прооосто мощнецки!

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2022. Этап 4 (4)
    Николай Н.-Фото

    Вчерашний этап был интересней, сегодня не было таких крутых горок, потому и финиш был групповым.

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2022. Этап 4 (4)
    velodoctor-Фото

    Алафилип замешкался в момент когда уже надо было выходить и начинать спринт,  зачем было до последнего на колесе сидеть. Ремко тратит силы, а победа всего одна пока, ну и три вторых места еще, но кто их считает. 

  • SportSpirit
    Велокоманда Bahrain Victorious ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Пиар-менеджмент Бахрейна весьма своеобразно общается с публикой. Сужу по соц.сетям. Их "желаем всего наилучшего" звучит как проклятье) 

  • Андрей Аблёхин
    Петер Саган сошёл на 2-м этапе ... (2)
    Андрей Аблёхин-Фото

    ковид в ноги сильно даёт..... я 9 месяцев отходил

     

  • EL-Fenomeno
    Scheldeprijs-2022. Результаты (3)
    EL-Fenomeno-Фото
    Погода конечно было против спортсменов, но 30 финишировавших на гонке категории 1 Pro это оочень удивило. К слову у женщин до финиша доехало ровно на 100 человек больше.
    Цитата: DIM
    Недооценили ребята дядю Сашу:)
    А. Кристофф молодец, дал соло отрыв и заслуженно выиграл. Средняя скорость - просто ЧУМовАя!
  • SportSpirit
    Александр Кристофф – победител ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Кристофф вовремя приболел и вовремя выздоровел)

     

    После первых двух месяцев прошлого сезона Wanty - новичок мирового тура - были аутсайдерами рейтинга с малорадужными перспективами. А сейчас победы, много подиумов + этап Джиро, этап Вуэльты и много красных маек 2021. 

     

    Причем выстреливают у них все: неизвестные новички, среднестатистические гонщики, многопытные ветераны. Что для меня говорит в первую очередь о хорошей атмосфере команде. 

  • SportSpirit
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (22)
    SportSpirit-Фото
    А у меня такое впечатление, что после Тиррено Ремко качал бицепсы-квадрицепсы и кушал слишком много мучного)

    Горный тест не равно горная база.

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