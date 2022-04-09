Алехандро Осорио о разрыве контракта с командой Bahrain Victorious

Алехандро Осорио: «У нас с командой Bahrain Victorious были проблемы, но ничего серьёзного»

23-летний колумбийский велогонщик Алехандро Осорио (Alejandro Osorio) планировал выступать на Туре Страны Басков-2022, но велокоманда Bahrain Victorious сообщила ему о разрыве контракта.

Главной причиной команда называет нарушение мер предосторожности в отношении Covid-19, о чём в интервью VeloNews рассказал спортивный директор команды.

Алехандро Осорио в видеоинтервью Paisa Deportes сказал, что по совету адвоката не может рассказывать подробности дела. Колумбийский гонщик считает, что проблемы возникли из-за того, что он плохо знает язык, на котором общаются в команде. 18 марта у Алехандро Осорио был положительный тест на ковид, из-за чего не смог принять участие в Вуэльте Каталонии.

Алехандро Осорио: «У нас были некоторые проблемы, ничего серьёзного. Но сейчас адвокат посоветовал мне не говорить об этом. У нас были проблемыв гонках, думаю, они возникли из-за языка. Я ничего не понимал в гонке, из-за этого получились разногласия.

Я очень хорошо готовился, но правда в том, что я не чувствовал тёплого приёма. Я пришёл из команд, где атмосфера как в семье, а здесь была только работа, работа, работа, отсюда и начались проблемы».

Алехандро Осорио собирается вернуться в Колумбию и продолжать выступать там: «Я очень молод. Я спокоен, потому что чувствую, что всё делал правильно».