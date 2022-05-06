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22-летний Матевж Говекар – новый гонщик Bahrain Victorious с 1 июня 2022 года

Велокоманда Bahrain Victorious подписала контракт с Матевжем Говекаром

 

  22-летний словенский велогонщик Матевж Говекар (Matevž Govekar) с 1 июня 2022 года начнёт профессиональную карьеру в команде Bahrain Victorious, куда переходит из континентальной команды Tirol KTM.

 

22-летний Матевж Говекар – новый гонщик Bahrain Victorious с 1 июня 2022 года

 

 

  В пресс-релизе команды Bahrain Victorious говорится, что Матевж Говекар – универсал с быстрым финишем. В этом году словенский гонщик одержал победу в 1,5-км прологе в гонке Istarsko Proljeće - Istrian Spring Trophy, финишировал в топ-5 на GP Slovenian Istria.

 

  Матевж Говекар: «Я очень рад, что присоединюсь к команде Bahrain Victorious в середине года, использую оставшуюся часть сезона, чтобы набраться опыта, буду учиться  у опытных гонщиков и персонала команды».

 

  Томас Пупп (Thomas Pupp), генеральный менеджер команды Tirol KTM: «Матевж, действительно, заслужил этот билет в Мировой тур. Он очень талантлив, целенаправлен, умён, один из самых быстрых молодых гонщиков в Европе. В Bahrain Victorious  у него будет лучшая среда для развития. Но переход Матевжа в Мировой тур ещё и большой успех для нас, как андеровской команды, потому что он подтверждает нашу репутацию трамплина для молодых талантов. Мы желаем Матевжу всего наилучшего».

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Теги к статье: Матевж Говекар Matevz Govekar Bahrain Victorious

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Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Рад за Хирта, наконец то взял этап на ГТ. Вся  Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux просто огромная, нет, не сенсация, но любо-дорого смотреть.

    Не удержусь чтобы как и многие в коментах выше похвалить акулу Нибса bb Мотивация запредельная, силы тоже есть, жаль что до подиума ну никак ему не дотянуться, разве что 19-й 20-й этапы ещё в запасе, но сможет ли сам Винченцо там двинуть. Отдельный реверанс и аплодисменты Алехандро, настоящий боец aggressive

    Цитата: Sezar
    Хиндли явно в суперформе и ничего не боится. Как ни пытается хитроумный Карапас, но 7 секунд не хотят преумножаться, даже наоборот. Алмейда выстоял и пока идет на подиум. Ну а Ланда идет на свое законное место.

    Никогда не верил ни в тот раз, ни сейчас (ну не могу поверить и всё) в Хиндли, но парень действительно силён и с ним однозначно нужно всем бигам считаться. Вот так бы ему в какой то год и на Туре, ну или хотя бы на Вуэльте.

    4-ка почти определилась, но кто то (увы) будет лишним в Вероне и против Ланды опять таки инд.разделка, учитывая то, что он пока що позади, а не впереди Алмейды по генералу. Но верю в Микэле и его прорыв на призовой подиум по итогам 19 и/или 20 (королевского) этапа. Только бы не падал больше.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото

    Ну, они получили приглашение на Дофине и Тур Польши. У них будет возможность себя показать, а значит получать новые приглашения на крупные и престижные гонки.
    К тому же после того, как Альпецин и Аркеа станут командами Мирового тура, у Тотал Энерджи и Uno-X будет больше возможностей стать лучшими проконтинентальными командами и получать автоматическое приглашение на все гонки. Те приглашения, которые сейчас достаются Альпецину и Аркеа.

    Близнецам 22 года и они могут позволить себе подождать 3 года. И не факт, что их зарплата меньше, чем была бы в больших командах. Деньги у Uno-X есть, и есть талантливые гонщики.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    На тизе есть трансляция. Но она совпадает с Джиро.
  • VeloVelo
    Rund um Koln-2022 (3)
    VeloVelo-Фото

    О, Нильс! Опять уехал в своем стиле? )

  • Sezar
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Sezar-Фото

    Кстати, можно поинтересоваться где смотрите? Кроме ЕС плеера.

  • velodoctor
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется Йоханессен замедлил свое развитие подписавшись с этой недокомандой. Сейчас кажется, что нет, но в перспективе окажется, что да. 

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    MVDP-Фото
    Конечно видел.
  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото

    А сам спринт видели? Не только фото?

    И про местного гонщика что знаете?

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    MVDP-Фото

    Ай да Ремко! Целый велосипед привез местному гонщику, знающему подъем как свои пять пальцев, и который старше на пять месяцев.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    Кстати, я поинтересовалась произношением его фамилии. Согласно голландско-русской транскрипции "Uij" произносится как "Эй". Соответственно он Эйтдебрукс.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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