22-летний Матевж Говекар – новый гонщик Bahrain Victorious с 1 июня 2022 года

Рад за Хирта, наконец то взял этап на ГТ. Вся Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux просто огромная, нет, не сенсация, но любо-дорого смотреть.

Не удержусь чтобы как и многие в коментах выше похвалить акулу Нибса Мотивация запредельная, силы тоже есть, жаль что до подиума ну никак ему не дотянуться, разве что 19-й 20-й этапы ещё в запасе, но сможет ли сам Винченцо там двинуть. Отдельный реверанс и аплодисменты Алехандро, настоящий боец

Цитата: Sezar

Хиндли явно в суперформе и ничего не боится. Как ни пытается хитроумный Карапас, но 7 секунд не хотят преумножаться, даже наоборот. Алмейда выстоял и пока идет на подиум. Ну а Ланда идет на свое законное место.

Никогда не верил ни в тот раз, ни сейчас (ну не могу поверить и всё) в Хиндли, но парень действительно силён и с ним однозначно нужно всем бигам считаться. Вот так бы ему в какой то год и на Туре, ну или хотя бы на Вуэльте.

4-ка почти определилась, но кто то (увы) будет лишним в Вероне и против Ланды опять таки инд.разделка, учитывая то, что он пока що позади, а не впереди Алмейды по генералу. Но верю в Микэле и его прорыв на призовой подиум по итогам 19 и/или 20 (королевского) этапа. Только бы не падал больше.