22-летний Матевж Говекар – новый гонщик Bahrain Victorious с 1 июня 2022 года

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 01:08
Велокоманда Bahrain Victorious подписала контракт с Матевжем Говекаром
22-летний словенский велогонщик Матевж Говекар (Matevž Govekar) с 1 июня 2022 года начнёт профессиональную карьеру в команде Bahrain Victorious, куда переходит из континентальной команды Tirol KTM.
В пресс-релизе команды Bahrain Victorious говорится, что Матевж Говекар – универсал с быстрым финишем. В этом году словенский гонщик одержал победу в 1,5-км прологе в гонке Istarsko Proljeće - Istrian Spring Trophy, финишировал в топ-5 на GP Slovenian Istria.
Матевж Говекар: «Я очень рад, что присоединюсь к команде Bahrain Victorious в середине года, использую оставшуюся часть сезона, чтобы набраться опыта, буду учиться у опытных гонщиков и персонала команды».
Томас Пупп (Thomas Pupp), генеральный менеджер команды Tirol KTM: «Матевж, действительно, заслужил этот билет в Мировой тур. Он очень талантлив, целенаправлен, умён, один из самых быстрых молодых гонщиков в Европе. В Bahrain Victorious у него будет лучшая среда для развития. Но переход Матевжа в Мировой тур ещё и большой успех для нас, как андеровской команды, потому что он подтверждает нашу репутацию трамплина для молодых талантов. Мы желаем Матевжу всего наилучшего».
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