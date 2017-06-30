Велокоманда Bahrain Victorious досрочно расторгла контракт с Алехандро Осорио

Контракт 23-летнего Алехандро Осорио с командой Bahrain Victorious досрочно расторгнут

23-летний колумбийский велогонщик Алехандро Осорио (Alejandro Osorio) успел проехать с командой Bahrain-Victorious одну велогонку – Тур ОАЭ в феврале. Сегодня, 6 апреля, команда Bahrain Victorious объявила, что контракт с Осорио, который начал действовать с 2022 года, досрочно расторгнут.

На сайте велокоманды говорится, что «Bahrain Victorious разрывает соглашение с Алехандро Осорио после многочисленных нарушений контракта со стороны гонщика. Команда желает Алехандро всего наилучшего в будущем».

Прежде, чем подписать 2-летний контракт с Bahrain-Victorious, Алехандро Осорио два года выступал в проконтинентальной команде Caja Rural - Seguros RGA, а профессиональную карьеру начал в 2019 в команде Nippo Vini Fantini Faizanè.

Согласно заявлению команды Bahrain Victorious контракт с Осорио был прерван в конце прошлой недели, когда команда отправила документы в штаб-квартиру UCI в Эгль (Швейцария).

В интервью VeloNews менеджер команды Милан Эржен (Milan Eržen) сказал: «Он может дать объяснения, если хочет. Причина – не одно нарушение, с самого начала он сделал массу нарушений, которые мы не можем принять. Он ставил гонщиков и персонал в трудное положение, особенно в том, что касается Covid и всего остального. Письмо в UCI отправлено.

Некоторые вещи принять нельзя. У нас в команде сто человек, правила едины для всех. После пары нарушений мы его предупредили, но он снова нарушал правила. Поэтому мы решили разорвать контракт. Дело в его поступках вне гонок, он выходил за пределы «ковидного пузыря». У нас всё задокументировано».