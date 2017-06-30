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Велокоманда Bahrain Victorious досрочно расторгла контракт с Алехандро Осорио

Контракт 23-летнего Алехандро Осорио с командой Bahrain Victorious досрочно расторгнут

 

 

  23-летний колумбийский велогонщик Алехандро Осорио (Alejandro Osorio) успел проехать с командой Bahrain-Victorious одну велогонку – Тур ОАЭ в феврале. Сегодня, 6 апреля, команда Bahrain Victorious объявила, что контракт с Осорио, который начал действовать с 2022 года, досрочно расторгнут.

 

  На сайте велокоманды говорится, что «Bahrain Victorious разрывает соглашение с Алехандро Осорио после многочисленных нарушений контракта со стороны гонщика. Команда желает Алехандро всего наилучшего в будущем».

 

  Прежде, чем подписать 2-летний контракт с  Bahrain-Victorious, Алехандро Осорио два года выступал в проконтинентальной команде Caja Rural - Seguros RGA, а профессиональную карьеру начал в 2019 в команде Nippo Vini Fantini Faizanè.

 

  Согласно заявлению команды Bahrain Victorious контракт с Осорио был прерван в конце прошлой недели, когда команда отправила документы в штаб-квартиру UCI в Эгль (Швейцария).

 

 В интервью VeloNews менеджер команды Милан Эржен (Milan Eržen) сказал: «Он может дать объяснения, если хочет. Причина – не одно нарушение, с самого начала он сделал массу нарушений, которые мы не можем принять. Он ставил гонщиков и персонал в трудное положение, особенно в том, что касается Covid и всего остального. Письмо в UCI отправлено.

 

  Некоторые вещи принять нельзя. У нас в команде сто человек, правила едины для всех. После пары нарушений мы его предупредили, но он снова нарушал правила. Поэтому мы решили разорвать контракт. Дело в его поступках вне гонок, он выходил за пределы «ковидного пузыря». У нас всё задокументировано».

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Теги к статье: Алехандро Осорио Alejandro Osorio Bahrain Victorious

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:59 | Регистрация: 30.06.2017

    По Гуглу переводчику переводили , что ли?

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • DIM
    Scheldeprijs-2022. Результаты (1)
    DIM-Фото
    Недооценили ребята дядю Сашу:)
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    RVL-Фото
    Голова ремко даёт о себе знать
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    RVL-Фото
    Ремко сам задергал как группу так и жужу. ))
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    RVL-Фото

    Смотреть, не значит видеть))

    Показушность и сила , это разные вещи. Ремко весь этап этим и занимался, подергивая и мотая шеей на лево и направо. Ск это считал очень верно. + Ниодна из протяжек ремко ничему не привела. Когда алафилипп призвал ремко к диалогу, и дал ему как обьяснение его действиям, , таки команду, ремко ее не выполнил. Результат в протоколе. Скачущий кролик, как и на ЧМ, укатывающий своими рывками сборную Бельгии и вва, укатал жужу 
    Спасибо за внимание))

  • serghi
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    serghi-Фото
    На данном этапе, понимая, что всё будет в спринте решаться, готовил развоз под Алафилиппа, но боюсь, что та травма, на Ломбардии, до сих пор даёт о себе знать.
  • serghi
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    serghi-Фото
    Этап внимательно смотрел, просто вам объяснять, по-видимому нечего.
  • serghi
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    serghi-Фото
    Там нормально всё было, после того как стало ясно, что судьба этапа будет решаться в спринте, ежу было понятно, что Ремко будет Алафилиппа развозить. Высказывание, что Жужу «как всегда решил за другими отсидеться» звучит по меньшей мере глупо...
  • Astanaforever
    Велокоманда Bahrain Victorious ... (1)
    Astanaforever-Фото
    По Гуглу переводчику переводили , что ли?
  • Sezar
    Тур Страны Басков-2022. Этап 2 (15)
    Sezar-Фото
    Нет, Чипресса, это было бы забавно, а к ЛБЛ Ремко очень упорно готовится. Но если не сбросит хотя бы кг 2, его сбросят на последнем крутом торчке.
    Он тренирует короткие ускорения, но на Льеже торчков много и это накопительный эффект.
  • Sezar
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    Sezar-Фото

    Странное ощущение по Ремко

    С одной стороны легко, без мучений добирал, а значит ехал на маленькой передаче, с другой так же легко отваливался практически в любой холм, и чем дальше, тем легче.

    А в остальном не вижу, что он сильно в горах прибавил, несмотря на его последний горный тест.

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