Жулиан Алафилипп и Марк Кэвендиш не примут участие в Милан-Сан-Ремо-2022

Команда Quick Step Alpha Vinyl стартует на Милан-Сан-Ремо-2022 с Фабио Якобсеном

В составе велокоманды Quick Step Alpha Vinyl два победителя классики – Монумента Милан-Сан-Ремо – Марк Кэвендиш, выигравший гонку в 2009 и Жулиан Алафилипп, победитель 2019 года и призёр 2017 и 2020 годов. Но они оба не включены командой в стартовый состав на Милан-Сан-Ремо-2022. Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп впервые за шесть лет не сможет принять участие в Милан-Сан-Ремо из-за бронхита и высокой температуры.

Марк Кэвендиш после победы на классике Милан-Турин-2022 сказал, что хотел бы принять участие в Милан-Сан-Ремо, но в планах команды его старт на классике не предусматривался.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Команда на знаменитой «Классичиссиме» стартует с 25-летним нидерландским велогонщиком Фабио Якобсен, который к этому моменту с начала сезона уже одержал 6 побед. Вместе с ним в классике примут участие Андреа Баджиоли, Давиде Баллерини, Маттиа Каттанео, Миккель Оноре, Флориан Сенешаль и Зденек Штыбар.

Но Якобсен впервые поедет Милан-Сан-Ремо, а команда Quick Step Alpha Vinyl считает себя претендентом на победу, о чём сказал спортивный директор Давиде Брамати.

Давид Брамати: «Мы любим Милан-Сан-Ремо, всегда рады участвовать в этой гонке, но в этом году мы знаем, что шансы будут не в нашу пользу. Мы не сможем рассчитывать на Жулиана, который, как мы надеемся, быстро и полностью восстановится. На старт у нас выйдет молодая команда, в которой будет Фабио. До настоящего времени его сезон проходил великолепно, он впервые поедет Милан-Сан-Ремо. Несмотря на то ,что мы не фавориты, мы всё равно мотивированы хорошо выступить».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Нет необходимости изучать, как ехать гонку в следующую субботу. Они ускоряются с Капо Берта, а если по-настоящему зажгут на Чипрессе, не думаю, что Фабио выживет. И это не связано ни с его талантом, ни с его формой. Думаю, и то, и другое у него на высоте. Но я видел, как выступали команды UAE Team Emirates и Jumbo-Visma. У Милан-Сан-Ремо репутация спринтерской классики, но на практике это всё дальше и дальше от реальности».

Жулиан Алафилипп: «В субботу меня не будет на Милан-Сан-Ремо. Бронхит + высокая температура = Х.

Жаль оставлять команду, особенно после трудной недели на Тиррено, где нога снова пошла, несмотря на моё падение на Страде Бьянке. В программе отдых и терпение. Увидимся».

Марк Кэвендиш: «Об участии в Милан-Сан-Ремо спрашивайте не меня, а команду. Никто из команды со мной об этом не говорил, так что я не знаю. Конечно, я бы хотел выиграть, хотел бы проехать. Но в этом году у меня отдельная программа. Я не буду выступать в крупных гонках, хотя вернусь в Италию на Джиро».