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Жулиан Алафилипп и Марк Кэвендиш не примут участие в Милан-Сан-Ремо-2022

Команда Quick Step Alpha Vinyl стартует на Милан-Сан-Ремо-2022 с Фабио Якобсеном

 

 

 

 

 

  В составе велокоманды Quick Step Alpha Vinyl два победителя классики – Монумента Милан-Сан-Ремо – Марк Кэвендиш, выигравший гонку в 2009 и Жулиан Алафилипп, победитель 2019 года и призёр 2017 и 2020 годов. Но они оба не включены командой в стартовый состав на Милан-Сан-Ремо-2022. Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп впервые за шесть лет не сможет принять участие в Милан-Сан-Ремо из-за бронхита и высокой температуры.

 

  Марк Кэвендиш после победы на классике Милан-Турин-2022 сказал, что хотел бы принять участие в Милан-Сан-Ремо, но в планах команды его старт на классике не предусматривался.

 

 

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  Команда на знаменитой «Классичиссиме» стартует с  25-летним нидерландским велогонщиком Фабио Якобсен, который к этому моменту с начала сезона уже одержал 6 побед. Вместе с ним в классике примут участие Андреа Баджиоли, Давиде Баллерини, Маттиа Каттанео, Миккель Оноре, Флориан Сенешаль и Зденек Штыбар.

 

  Но Якобсен впервые поедет Милан-Сан-Ремо, а  команда Quick Step Alpha Vinyl считает себя претендентом на победу, о чём сказал спортивный директор Давиде Брамати.

 

  Давид Брамати: «Мы любим Милан-Сан-Ремо, всегда рады участвовать в этой гонке, но в этом году мы знаем, что шансы будут не в нашу пользу. Мы не сможем рассчитывать на Жулиана, который, как мы надеемся, быстро и полностью восстановится. На старт у нас выйдет молодая команда, в которой будет Фабио. До настоящего времени его сезон проходил великолепно, он впервые поедет Милан-Сан-Ремо. Несмотря на то ,что мы не фавориты, мы всё равно мотивированы хорошо выступить».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Нет необходимости изучать, как ехать гонку в следующую субботу. Они ускоряются с Капо Берта, а если по-настоящему зажгут на Чипрессе, не думаю, что Фабио выживет. И это не связано ни с его талантом, ни с его формой. Думаю, и то, и другое у него на высоте. Но я видел, как выступали команды UAE Team Emirates и Jumbo-Visma. У Милан-Сан-Ремо репутация спринтерской классики, но на практике это всё дальше и дальше от реальности».

 

  Жулиан Алафилипп: «В субботу меня не будет на Милан-Сан-Ремо. Бронхит + высокая температура = Х.

Жаль оставлять команду, особенно после трудной недели на Тиррено, где нога снова пошла, несмотря на моё падение на Страде Бьянке. В программе отдых и терпение. Увидимся».

 

  Марк Кэвендиш: «Об участии в Милан-Сан-Ремо спрашивайте не меня, а команду. Никто из команды со мной об этом не говорил, так что я не знаю. Конечно, я бы хотел выиграть, хотел бы проехать. Но в этом году у меня отдельная программа. Я не буду выступать в крупных гонках, хотя вернусь в Италию на Джиро».

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Теги к статье: Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo велогонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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Комментарии

  • Mike88
    Тадей Погачар нацелен на Милан ... (32)
    Mike88-Фото
    Какой у Вас провайдер IPTV?
  • Gorn9k
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    Gorn9k-Фото
    У нас вообще-то циклический вид спорта, в лыжах уже убрали длинные гонки, и к чему это привело? Спринтер берет БХГ.
    Городская гонка вообще отличная идея, надо чтобы все превратились в Ланду и поломались на городских поворотах
  • Адриен
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    Адриен-Фото

    Цитата: uran
    Однодневка для спринтеров тоже имеет право быть. Их и так очень мало.
    Победа в однодневке ДЛЯ СПРИНТЕРОВ скорее всего ( 90% - плюс-минус) будет разыгрываться на финише. А для чего тогда ехать 200 км ?! Ведь явно даже лично вы вряд ли будете смотреть четыре часа подъезда к последнему километру - пусть и  под комментарий Курдюкова. Согласитесь, профессиональный спорт - это прежде всего зрелище, шоу. А что за зрелище спринтерский этап ? Только последние пара-тройка километров... Наверное стоит устраивать однодневки чисто для спринтеров, но - КОРОТКИЕ, со специфическим маршрутом, допустим - городская гонка...

  • close2you
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    close2you-Фото
    Цитата: Earl57
    У Алафилиппа бронхит и высокая температура. Он не поедет МСР, это уже объявлено.
    Да и зачем ему туда ехать? Чтоб проиграть погачару?
  • Earl57
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    Earl57-Фото

    У Алафилиппа бронхит и высокая температура. Он не поедет МСР, это уже объявлено.

  • Mike88
    Тадей Погачар нацелен на Милан ... (32)
    Mike88-Фото
    А какой именно вариант iptv? Чтобы Евроспорт точно был. И что лучше для lg Смарт тв? Извините за дилетантские вопросы.
  • EL-Fenomeno
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Марк К. - победа №159 - сравнялся в списке олл-таймеров с Шоном Келли. Впереди/на очереди М.Чиполлини (161) 

    Цитата: Earl57
    И все-таки Якобсен поедет МСР. Квики говорят что без Алафилиппа у них нет шансов, поэтому пусть Якобсен знакомится с МСР и приобретает опыт.

    Если верить информации у Квиков на сегодня (16.03) пока известно о 4-х из 7 гонцов на класичиссиму: Алафилипп, Асгрин, Сенечаль и Баллеририни. Если Фабио №5, то №6 Мёрков, а №7...может КЭВ (!?) как звёздный раскатчик и победитель МСР-2009

    Цитата: BlAr
    Никто не в курсе, Армстронг поедет ТдФ?

    biggrin Ждём инсайда от товарища reforg34

     

  • SportSpirit
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    SportSpirit-Фото
    Exactly) Morkov for Cav)
  • uran
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    uran-Фото
    Однодневка для спринтеров тоже имеет право быть. Их и так очень мало.
  • motte
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    motte-Фото

    Ох ты, без слов 

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
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