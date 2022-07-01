Герант Томас – победитель Тура Швейцарии-2022

Герант Томас, Серхио Игита, Якоб Фульсанг – на подиуме Тура Швейцарии-2022

36-летний Герант Томас (Geraint Thomas) стал первым в истории британским победителем Тура Швейцарии. Три года подряд гонщики команды Ineos Grenadiers уезжают победителями с швейцарской многодневной велогонки – в 2019 году её выиграл Эган Берналь, в 2021 – Ричард Карапас, в этом году – Герант Томас.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Победитель Тура Швейцарии-2022 определился в борьбе на финальном этапе –25,6-км индивидуальной гонке на время. Перед 8-м этапом тройку лидеров общего зачёта разделяло 19 секунд. Стартовавший последним обладатель жёлтой майки лидера Серхио Игита (Sergio Higuita (Col) Bora - Hansgrohe) уже на промежуточной отсечке расстался с лидерством в гонке, которое перешло Геранту Томасу. С этого момента Игита боролся за вторую строчку с датчанином Якобом Фульсангом (Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech), который опережал его на 28 секунд на отсечке и, соответственно, на 9 секунд в генеральной классификации.

На финише этапа Герант Томас привез 1 минуту и 14 секунд Серхио Игите, в то время как на старте их разделяло 3 секунды, и стал победителем Тура Швейцарии-2022.

Серхио Игита прошел заключительную часть дистанции 8 этапа лучше Якоба Фульсанга и смог отыграть время, что позволило занять второе место на Туре Швейцарии-2022. На финише Серхио Игита уступил Фульсангу 15 секунд. Якоб Фульсанг занял 3-е место по итогам Тура Швейцарии-2022 с отставанием от победителя в 1 минуту и 16 секунд.

Герант Томас: «Победа, вообще-то, это супер. В 2015 году я был вторым в общем зачёте. Тогда, стартовал в разделке вторым, но Симон Шпилак меня опередил, я проиграл гонку из-за пяти секунд. Невероятно приятно выиграть здесь, всегда очень хотел добиться этой победы, особенно после того, как победа была совсем близко.

Очень радует, что одержал победу на такой крупной и такой трудной гонке. Безусловно, это самая жаркая погода, при которой ехал гонку. Учитывая жару, пришлось быть консервативным и отказаться от ранних атак. Было супертяжело. Конечно, день, когда этап выиграл Александр Власов, был очень трудным, но, если честно, все этапы были такими! Главным было ехать стабильно, постоянно держаться на правильной позиции. К сожалению, мы потеряли нашего лидера Адама Йейтса. Очень радует, что мы сплотились и добились результата!»

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Серхио Игита: «Я знал, что сегодня будет тяжело. Разрыв между высшими местами вобщем зачёте был не таким большим, а маршрут разделки подходил специалистам этой дисциплины. Я сделал всё, что мог, в итоге этого оказалось достаточно, чтобы стать вторым.

Рад этому результату, потому что мог проехать последний этап в жёлтой майке, занять место на подиуме. Это даёт дополнительную мотивацию на следующие гонки. Нам немного не повезло, так как, к несчастью, некоторым из наших гонщиков пришлось сойти из-за болезни. Я благодарен всем, кто поддерживал меня здесь до конца».

Якоб Фульсанг: «В целом я доволен и этапом, и тем, как проехал Тур Швейцарии. По сравнению с другими я пытался на многих этапах. Может, был одним из немногих, кто старался что-то предпринять. Наверное, мы были одной из сильнейших команд, оживляли гонку. Думаю, как команда, мы проехали отлично. Я приложил все силы. Жара во время разделки не облегчала задачу.

Оглядываясь назад, думаю, наверное, более разумно было бы отдать майку Томасу, чтобы его команде пришлось контролировать гонку. Однако, легко рассуждать, когда всё уже случилось. Ни о чём не жалею. Понимаю, что победить Томаса в этой разделке было бы трудно.

На этой неделе выложился полностью, но этого оказалось недостаточно. Не увёз майку домой, поэтому придётся вернуться на следующий год, чтобы снова побороться здесь за победу».