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Герант Томас – победитель Тура Швейцарии-2022

Герант Томас, Серхио Игита, Якоб Фульсанг – на подиуме Тура Швейцарии-2022

 

 

  36-летний Герант Томас (Geraint Thomas) стал первым в истории британским победителем Тура Швейцарии. Три года подряд гонщики команды Ineos Grenadiers уезжают победителями с швейцарской многодневной велогонки – в 2019 году её выиграл Эган Берналь, в 2021 – Ричард Карапас, в этом году – Герант Томас.

 

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Победитель Тура Швейцарии-2022 определился в борьбе на финальном этапе –25,6-км индивидуальной гонке на время. Перед 8-м этапом тройку лидеров общего зачёта разделяло 19 секунд. Стартовавший последним обладатель жёлтой майки лидера Серхио Игита (Sergio Higuita (Col) Bora - Hansgrohe) уже на промежуточной отсечке расстался с лидерством в гонке, которое перешло   Геранту Томасу. С этого момента Игита боролся за вторую строчку с датчанином Якобом Фульсангом (Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech), который опережал его на 28 секунд  на отсечке и, соответственно, на 9 секунд в генеральной классификации.

 

  На финише этапа Герант Томас привез 1 минуту и 14 секунд Серхио Игите, в то время как на  старте их разделяло 3 секунды, и стал победителем Тура Швейцарии-2022.

 

  Серхио Игита прошел заключительную часть дистанции 8 этапа лучше Якоба Фульсанга и смог отыграть время, что позволило занять второе место на Туре Швейцарии-2022. На финише Серхио Игита уступил Фульсангу 15 секунд.  Якоб Фульсанг занял 3-е место по итогам Тура Швейцарии-2022 с отставанием от победителя в 1 минуту и 16 секунд.

Герант Томас – победитель Тура Швейцарии-2022

 

Герант Томас – победитель Тура Швейцарии-2022

 

 

  Герант Томас: «Победа, вообще-то, это супер. В 2015 году я был вторым в общем зачёте. Тогда, стартовал в разделке вторым, но Симон Шпилак меня опередил, я проиграл гонку из-за пяти секунд. Невероятно приятно выиграть здесь, всегда очень хотел добиться этой победы, особенно после того, как победа была совсем близко.

 

Очень радует, что одержал победу на такой крупной и такой трудной гонке. Безусловно, это самая жаркая погода, при которой ехал гонку. Учитывая жару, пришлось быть консервативным и отказаться от ранних атак. Было супертяжело. Конечно, день, когда этап выиграл Александр Власов,  был очень трудным, но, если честно, все этапы были такими!  Главным было ехать стабильно, постоянно держаться на правильной позиции. К сожалению, мы потеряли нашего лидера Адама Йейтса. Очень радует, что мы сплотились и добились результата!»

 

Герант Томас – победитель Тура Швейцарии-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Серхио Игита: «Я знал, что сегодня будет тяжело. Разрыв между высшими местами вобщем зачёте был не таким большим, а маршрут разделки подходил специалистам этой дисциплины. Я сделал всё, что мог, в итоге этого оказалось достаточно, чтобы стать вторым.

  Рад этому результату, потому что мог проехать последний этап в жёлтой майке, занять место на подиуме. Это даёт дополнительную мотивацию на следующие гонки. Нам немного не повезло, так как, к несчастью, некоторым из наших гонщиков пришлось сойти из-за болезни. Я благодарен всем, кто поддерживал меня здесь до конца».

 

Герант Томас – победитель Тура Швейцарии-2022

 

Герант Томас – победитель Тура Швейцарии-2022

 

  Якоб Фульсанг: «В целом я доволен и этапом, и тем, как проехал Тур Швейцарии. По сравнению с другими я пытался на многих этапах. Может, был одним из немногих, кто старался что-то предпринять. Наверное, мы были одной из сильнейших команд, оживляли гонку. Думаю, как команда, мы проехали отлично. Я приложил все силы. Жара во время разделки не облегчала задачу.

 

  Оглядываясь назад, думаю, наверное, более разумно было бы отдать майку Томасу, чтобы его команде пришлось контролировать гонку. Однако, легко рассуждать, когда всё уже случилось. Ни о чём не жалею. Понимаю, что победить Томаса в этой разделке было бы трудно.

 

На этой неделе выложился полностью, но этого оказалось недостаточно. Не увёз майку домой, поэтому придётся вернуться на следующий год, чтобы снова побороться здесь за победу».

 

Результаты 8 этапа Тура Швейцарии-2022

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Теги к статье: Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур Словении-2022. Этап 4 (10)
    EL-Fenomeno-Фото
    Я понимаю, но от этого не легче. И дело даже не в Рогличе или Погачаре, на их месте может быть кто угодно (вспомните Фрума и его главенствование на разных ТдФ, причём подряд)
    Когда на больших гонках (даже не беру этот Тур Словении - странно что Мохорич не поБоролся на нём за 3-е итоговое место) одна команда доминирует так, что к её капитану другие фавориты не могут приблизится вообще, то о какой борьбе, не говорю уже об интриге, может идти речь. Ты ждёшь этих решающих горных этапов или там ключевой разделки, но в душе понимаешь, что чуда не будет и результат (победителя) почти ясен.
    Приближается Тур де Франс...нужен форс-мажор))
  • Earl57
    Тур Бельгии-2022. Этап 5 (1)
    Earl57-Фото

    Лампарта дисквалифицировали, но добытая нечестным путем победа Шмидта осталась.diablo

  • BAXUTOB
    La Route d'Occitanie - La Dep ... (3)
    BAXUTOB-Фото
    Цитата: marketbk
    Какая глупая ошибка, оказался переход Зейца. Потерял 2 года!!!
    Так он травму позвоночника получил плюс два сезона были в разгар короны. Будь он в Астане, также было бы. Он не из-за команды потерял эти сезоны
  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    velodoctor-Фото

    Кстати мужчины начиная с 60 места ( Фил Жила) проиграли победительнице в разделке среди женщин. От Ремко американка Фолклер отстала на 3:20 за 26 км. 

  • sixpack
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    sixpack-Фото

    главная сенсация это Груздев нв 23м месте

    Хорошо проехал Игита, молодец. Мартинес показал ногу, так что у Инеоса есть еще ягоды в ягодицах, хотя ЖМ им не по зубам. Уж не знаю, как там отковидит Ейтс, штука труднопредсказуемая.

     

  • Yuriy 17
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    Yuriy 17-Фото

    Кинтана всё же рассекретился (не рано ли - это может стоит ему победы на Тур де Франс) и гоняет сейчас на La Route d'Occitanie

  • reforg34
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    reforg34-Фото

    Как мы и предполагали в начале гонки, Томас без проблем забрал генеральную классификацию в экономном режиме. Ему даже не пришлось в стиле Контадора сбрасывать в горах своих соперников. А это значит что достаточно в хорошей форме подходит к ТДФ.
    По Фруму и Кинтане нет информации по подготовке к туру. Видимо они на секретных высокогорных сборах, тренируют потенциальные атаки в горах. В общем будем внимательно следить за этой троицей.

  • Karmatron
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    Karmatron-Фото

    Уж не знаю, давал ли какие-то прогнозы глубокоуважаемый reforg34, но сработало)

    В разделке удивил, в первую очередь, Томас: обошел Кюнга и почти выиграл. Ремко тоже хорош, но он все-таки не боролся за генерал, так что это был его единственный шанс выстрелить.

    Игита на кураже тоже неплохо проехал, для такого малыша очень достойно. И вот Мартинес с деревянной медалью на этапе намекает, что за подиум на ТдФ (ну не за первое место, это, к сожалению, очевидно) Инеос еще поборется.

  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    velodoctor-Фото

    А я не верю, что Томаса хватит на 3 недели. Да и атаки на туре горные будут не сравнимы с туром Швейцарии, хотелось бы biggrin

  • lazhu
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    lazhu-Фото

    Как сказал бы тов. reforg34, Томас влегкую возьмет генерал на тдф с запасом в 5 минут. Что ему какие-то ноунейм словенцы?

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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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