Герант Томас сошёл с Тура Швейцарии-2019 после падения

Капитан команды Ineos Герант Томас сошёл с Тура Швейцарии-2019 после падения на 4-м этапе. За 30 км до финиша упали Герант Томас и Андрей Зейц (Astana). Оба гонщики не смогли продолжить гонку.

Команда Ineos сообщает, что Герант Томас отправлен в больницу на обследование. Команда Astana сообщает, что у Андрея Зейца подозрение на перелом ключицы.

Информанция о травмах и состоянии здоровья гонщиков пока не сообщается.