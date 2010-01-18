- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 17:52
Герант Томас сошёл с Тура Швейцарии-2019 после падения
Капитан команды Ineos Герант Томас сошёл с Тура Швейцарии-2019 после падения на 4-м этапе. За 30 км до финиша упали Герант Томас и Андрей Зейц (Astana). Оба гонщики не смогли продолжить гонку.
Команда Ineos сообщает, что Герант Томас отправлен в больницу на обследование. Команда Astana сообщает, что у Андрея Зейца подозрение на перелом ключицы.
Информанция о травмах и состоянии здоровья гонщиков пока не сообщается.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (28)
- Просмотров
- (1 207)