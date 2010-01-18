VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Герант Томас сошёл с Тура Швейцарии-2019 после падения на 4-м этапе

Герант Томас сошёл с Тура Швейцарии-2019 после падения

 

 

Капитан команды Ineos Герант Томас сошёл с Тура Швейцарии-2019 после падения на 4-м этапе. За 30 км до финиша упали Герант Томас и Андрей Зейц (Astana). Оба гонщики не смогли продолжить гонку.

 

Команда Ineos сообщает, что Герант Томас отправлен в больницу на обследование. Команда Astana сообщает, что у Андрея Зейца подозрение на перелом ключицы.

 

Информанция о травмах и состоянии здоровья гонщиков пока не сообщается.

 

 

 

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Герант Томас Андрей Зейц Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Паша

    pac1ent

    Сегодня, 17:54 | Регистрация: 10.07.2011

    Вроде жестикулировал нормально, но будем посмотреть. Вообще не хотелось бы еще и минус Герейнт..

  2. DV

    Сегодня, 17:57 | Регистрация: 28.05.2014

    Интрига все более закручивается

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:02 | Регистрация: 4.07.2011

    Кто то очень сильно хочет взять тур-:)

    1. Имя: staurt

      staurt

      Сегодня, 18:35 | Регистрация: 26.05.2017

      не удивлюсь если в итоге акула возьмет традиционно тур))

  4. M-07

    Сегодня, 18:04 | Регистрация: 27.05.2017

    Да что ж такое, хочется, чтобы ничего серьёзного не было, и Томас смог подойти к Туру в хорошей форме.

  5. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:04 | Регистрация: 31.05.2014

    Инеос видать не в фаворе у велобогов, надо Скай возвращать.

  6. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 4.08.2018

     Даже если банальный перелом ключицы, то это уже мимо Тура.

  7. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 18:18 | Регистрация: 18.09.2014

    Мда... Я уже опасаюсь за Берналя.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц

  8. ktilp-12

    Сегодня, 18:28 | Регистрация: 20.06.2015

      "Скай не хочет отдавать бразды правления Инесу". 

     

     Пока Геранта долго обследовали на обочине, Андрея сразу на носилке увезли, видимо серьезная травма.

  9. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 18:40 | Регистрация: 21.06.2011

    С руками и ключицами вроде все нормально. Возможно,что-то с ребрами или ногами

  10. RVL

    Сегодня, 18:44 | Регистрация: 30.08.2012

    В соседней ветке писал что может рухнуть на тдф.  А что ещё сказать... 

  11. Гонщик

    Сегодня, 18:47 | Регистрация: 28.05.2017

    Интересно кто через кого рухнул 

  12. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 4.05.2019

    Включила после работы трансляцию ровно на кадре, где ободранный Томас сидел на асфальте, - подумала, что сюрр) может быть Роглич сегодня решит устроить себе тестовую неделю и передумает на счет неучастия в Туре?)

  13. Имя: Иван

    velostrong

    Сегодня, 19:06 | Регистрация: 8.09.2016

    кто готов в Инеос или кто следующий?

  14. Имя: Сергей

    SSS

    Сегодня, 19:15 | Регистрация: 25.05.2015

    Зейц пожертвовал собой ради светлого будущего Фульсана на ТДФ.

    1. Имя: Тамара

      Tamri

      Сегодня, 19:54 | Регистрация: 6.03.2016

      Фу на Вас, Сергей

    2. Имя: Айдын

      almaty1991

      Сегодня, 20:15 | Регистрация: 23.07.2016

      Фу на вас еще раз, Сергей!

      1. Имя: Александр

        kwwk

        Сегодня, 20:41 | Регистрация: 31.05.2014

        И еше раз - фу

  15. ktilp-12

    Сегодня, 19:21 | Регистрация: 20.06.2015

     Пусть никто не падает и не травмируется.

    Французы пишут, что появляется возможность выиграть Барде и Пино.

    Герант куртку одел самостоятельно, это дает надежду на Тур.

  16. explosiveua

    Сегодня, 19:42 | Регистрация: 3.09.2014

    Какая-то дикая карма у этого Инэоса!
    Пора обратно меняеть название - Скай наше все

  17. Имя: Аля

    Alya

    Сегодня, 19:48 | Регистрация: 6.08.2016

    Кто ныл, что велоспорт стал скучным и прдсказуемым?

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 20:05 | Регистрация: 17.05.2015

      Если вас устраивает ПОДОБНАЯ альтернатива, если ПОДОБНЫЕ катастрофы для вас добавляют интереса и интриги к велоспорту - что ж, флаг в руки. По мне так пусть скучно и предсказуемо, но без кровопролития и костодробления...

  18. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 19:57 | Регистрация: 18.01.2010

    Цитата: SSS
    Зейц пожертвовал собой ради светлого будущего Фульсана на ТДФ.
    Язык отрезать тебе мало будет за такие высказывания

  19. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 20:02 | Регистрация: 4.08.2018

    Цитата: SSS
    Зейц пожертвовал собой ради светлого будущего Фульсана на ТДФ.

      Думаю, это была неудачная шутка.

  20. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: SSS
    Зейц пожертвовал собой ради светлого будущего Фульсана на ТДФ.
    Я поражаюсь вашей сущностью и астанафобией. Жалкий вы..

  21. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 20:29 | Регистрация: 14.12.2015

    О боже, да что ж такое то! Я в шоке! Андрею, здоровья! Главное восстановиться без последствий. Один из самых надежных помощников! Выздоравливай. Очень очень жаль.

     

    Инеос- это вам не Скай. Имя обкатать ещё надо, как и форму. У Астаны, когда форму сменили на чёрный низ в первый год тоже сезон под хвост ушёл , ещё и Микеле похоронили. Это так, наблюдения и только. Так что, наверное пока кровью не окрапится, фортуна и не взглянет. 

    Не хотелось бы, что бы ещё и Томас на Тур не поехал. Так что ему скорейшего выздоровления. Надеюсь без последствий. 

  22. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 20:34 | Регистрация: 27.07.2011

    Мдааа..что за напасть такая... Этак может какой нибудь француз наконецто выиграть тур..

    1. Имя: sasha

      sashaney

      Сегодня, 20:39 | Регистрация: 19.09.2014

      Для этого надо как у Хоттабыча "ВСЯ команда заболела корью" bomb

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли вам Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 июня

Dimitri Claeys (Cofidis)

Alex Frame (Trek-Segafredo)

19 июня

Sacha Modolo (EF Education First p/b Cannondale)

Nelson Soto (Caja Rural - Seguros RGA)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2019 (108)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)