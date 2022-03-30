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Серхио Игита – победитель Вуэльты Каталонии-2022

Серхио Игита, Ричард Карапас, Жуан Алмейда на подиуме Вуэльты Каталонии-2022

 

 

 

  24-летний колумбийский велогонщик команды Bora-hansgrohe  Серхио Игита (Sergio Higuita) на финальном этапе Вуэльты Каталонии-2022 удержал майку лидера общего зачёта и впервые в карьере выиграл генеральную классификацию многодневной гонки Мирового тура. Это следующий шаг в карьере Серхио Игиты после подиума на Париж-Ницце-2020 и победы  на Туре Колумбии-2020, многодневной гонке категории 2.1.

 

 

Серхио Игита – победитель Вуэльты Каталонии-2022

 

Серхио Игита – победитель Вуэльты Каталонии-2022

 

Серхио Игита – победитель Вуэльты Каталонии-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  7-й этап Вуэльты Каталонии-2022 с традиционным шестикратным прохождением подъёма Монтжуик в центре Барселоны не изменил положение в общем зачёте. Серхио Игита внимательно реагировал на атаки, финишировал в группе лидеров, куда переложились все претенденты на высокие места в генеральной классификации. Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) сохранили второе и третье места на подиуме соответственно. Серхио Игита также забрал майки лучшего молодого гонщика и лучшего горного гонщика Вуэльты Каталонии-2022.

 

Победу на 7-м этапе в спринте из проредившейся группы одержал 23-летний итальянский гонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Андреа Баджиоли.

 

  Андреа Баджиоли: «Я хотел попробовать, побороться за победу, потому что круги с таким коротким и крутым подъёмом мне подходят. Кроме того, последние два дня, а также в начале этого этапа я старался беречь силы, что оказалось непросто, потому что на последних двух кругах много атаковали. На финальном прохождении меня сбросили, но я сумел вернуться на спуске, как раз перед красным флажком последнего километра, и спринтовал за победой. Я не был уверен, что выиграл, потому что подумал, что впереди были другие гонщики, но уже через секунду команда мне сказала о победе, а я не мог поверить.

 

  Это моя первая победа на гонке Мирового тура, и она много для меня значит. Старт этого сезона был непростым, пару раз приходилось начинать заново, но я не терял веры в себя, команда всё время меня поддерживала. У нас здесь  получилась хорошая неделя, две победы, которые одержали я и Итан. Этот результат даёт уверенность на следующие гонки».

 

  Серхио Игита: «Для меня эта победа особенная, потому что я никогда ещё не выигрывал гонку Мирового тура. Конечно, я счастлив. Вообще-то, я плохо спал предыдущей ночью, немного устал. Но, думаю, факт, что я лидирую в общем зачёте, меня сильно мотивировал, дал мне много сил.

 

  Сегодня я ехал на вдохновении. День был очень трудным, но я сумел удержать преимущество над соперниками. Мне пришлось отвечать на множество атак, особенно сильными были атаки Аюсо, Алмейды, Карапаса, Кинтаны. Я это ожидал. Команда всё держала под контролем. Я сумел не отпустить Карапаса, который очень силён. Большое спасибо всей команде за поддержку во время этой недели в Каталонии».

 

  Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Как я говорил вчера, мы были уверены перед сегодняшним этапом, потому что у нас сильная команда, особенно для такого маршрута. Мы чётко распределили роли. Мартин контролировал первую равнинную часть этапа, прикрывал промежуточный спринт, чтобы не потерять секунды. Потом Джей, Тони и Бен провели смены на холмах, а в затем Джей помогал Серхио в финале.  Должен сказать, что все работали выше всяких похвал, фантастически. Поэтому наш план был выполнен на сто процентов. Мы также рассматривали вариант побороться за этап, потому что атака – лучшая форма защиты. Но в конце победу на этапе взять не удалось, потому что в группу переложились быстрые гонщики. Но, я считаю, что мы можем быть очень довольны  этой превосходной победой Серхио. Теперь ждём Тур Страны Басков, куда поедут Серхио, Александр и Эмануэль».

 

  Жуан Алмейда: «Я очень рад тому, как прошла эта неделя. Мы хорошо выступили всей командой, выиграли этап, были сильны в подъёмах, показали нашу мощность. Думаю, можем быть довольны местом на подиуме. Конечно, мы хотели выиграть, но, считаю, в целом результат порадовал. На следующей неделе я поеду «Гран-при Индурайна», а потом сфокусируюсь на подготовке к главной цели – Джиро д’Италия-2022».

 

 

Результаты 7 этапа Вуэльты Каталонии-2022

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Теги к статье: Серхио Игита Sergio Higuita Bora - hansgrohe Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не знаю, может из-за того что после прохождения последнего подъема впереди была большая группа, а потом когда 4-ка выдвинулась вперёд мало кто толком их догонял мне эта ГВ-2022 честно говоря не очень понравилась, я бы даже сказал, что Е3 была немного поИнтересней. Ждём Де Ронде.

    Цитата: velodoctor
    Первый темнокожий победитель) Я вспомнил Резу, Телехайманота, но тут супер победа. 

    Добавлю ещё из знакомых фамилий М.КУДУСа, а Тэкле/Такла Хаймонот оказывается был такой эфиопский святой...спасибо ВИКИпедии за это))

    Цитата: flugegeheimen
    Смело спринтанул, молодец. Но же серебро на чм выиграл в андеровской гонке

    Я сначала никак не мог понять почему Курдюков постоянно Гирмэя называет Бини/Биниам, когда он каг бэ Цгабу, а оказывается что это почти такая игра слов фамилий ибо есть велогонщик Цгабу Грмэй и он эфиопец, а тут Биниам Гирмэй - эритреец mamba Здорово, что победил, достойно и спринт был хороший.

    Ну а подуим то вообще сенсационный, Лапорт правда за 3 дня дважды с серебром, обидно - ? - может кому было то и нет, но ему точно да ибо в пятнциу по "старшенству" в команде должен был отдать победу капитану на Е3, а сегодня на ГВ, мог, но не смог вырезать спринт в молодого африканца. 

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 7 (4)
    Earl57-Фото

    У Бахрейна до финиша в Барселоне доехали всего три гонщика. Но это не помешало им с солидным запасом выиграть командный зачет.

  • дрокер
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    дрокер-Фото
    Согласен, на Пето больно смотреть
  • velodoctor
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    velodoctor-Фото

    Саган совсем как-то беззубо ехал, где-то за 80 км отстал и сошел. Лень искать причины его схода, но трёхкратный чемпион мира совсем блёклый пока, он, кстати, трёхкратный чемпион и этой гонки. 

  • Earl57
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    Earl57-Фото

    А между тем Берналь вернулся к тренировкам на дороге.

  • Николай Н.
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    Николай Н.-Фото

    Это в первые классику выиграл негр, а сколько раз он уезжал в отрыв и вот наконец победа. Молодец парень своего добился.

  • Kay82
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 7 (4)
    Kay82-Фото

    сайт вообще уже не тот который был раньше, не обновляеться, инфо мало, что случилось?

  • flugegeheimen
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    flugegeheimen-Фото

    Смело спринтанул, молодец. Но же серебро на чм выиграл в андеровской гонке

  • motte
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    motte-Фото

    Да уж,  африка! Вспомнил своего приятеля Мамату, Сенегал, Дакар, учились вместе, не плохие ребята, скажу вам.

    А команда то бельгийская! 

  • velodoctor
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    velodoctor-Фото

    Первый темнокожий победитель) Я вспомнил Резу, Телехайманота, но тут супер победа. 

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