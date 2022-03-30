Серхио Игита – победитель Вуэльты Каталонии-2022

Серхио Игита, Ричард Карапас, Жуан Алмейда на подиуме Вуэльты Каталонии-2022

24-летний колумбийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Серхио Игита (Sergio Higuita) на финальном этапе Вуэльты Каталонии-2022 удержал майку лидера общего зачёта и впервые в карьере выиграл генеральную классификацию многодневной гонки Мирового тура. Это следующий шаг в карьере Серхио Игиты после подиума на Париж-Ницце-2020 и победы на Туре Колумбии-2020, многодневной гонке категории 2.1.

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7-й этап Вуэльты Каталонии-2022 с традиционным шестикратным прохождением подъёма Монтжуик в центре Барселоны не изменил положение в общем зачёте. Серхио Игита внимательно реагировал на атаки, финишировал в группе лидеров, куда переложились все претенденты на высокие места в генеральной классификации. Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) сохранили второе и третье места на подиуме соответственно. Серхио Игита также забрал майки лучшего молодого гонщика и лучшего горного гонщика Вуэльты Каталонии-2022.

Победу на 7-м этапе в спринте из проредившейся группы одержал 23-летний итальянский гонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Андреа Баджиоли.

Андреа Баджиоли: «Я хотел попробовать, побороться за победу, потому что круги с таким коротким и крутым подъёмом мне подходят. Кроме того, последние два дня, а также в начале этого этапа я старался беречь силы, что оказалось непросто, потому что на последних двух кругах много атаковали. На финальном прохождении меня сбросили, но я сумел вернуться на спуске, как раз перед красным флажком последнего километра, и спринтовал за победой. Я не был уверен, что выиграл, потому что подумал, что впереди были другие гонщики, но уже через секунду команда мне сказала о победе, а я не мог поверить.

Это моя первая победа на гонке Мирового тура, и она много для меня значит. Старт этого сезона был непростым, пару раз приходилось начинать заново, но я не терял веры в себя, команда всё время меня поддерживала. У нас здесь получилась хорошая неделя, две победы, которые одержали я и Итан. Этот результат даёт уверенность на следующие гонки».

Серхио Игита: «Для меня эта победа особенная, потому что я никогда ещё не выигрывал гонку Мирового тура. Конечно, я счастлив. Вообще-то, я плохо спал предыдущей ночью, немного устал. Но, думаю, факт, что я лидирую в общем зачёте, меня сильно мотивировал, дал мне много сил.

Сегодня я ехал на вдохновении. День был очень трудным, но я сумел удержать преимущество над соперниками. Мне пришлось отвечать на множество атак, особенно сильными были атаки Аюсо, Алмейды, Карапаса, Кинтаны. Я это ожидал. Команда всё держала под контролем. Я сумел не отпустить Карапаса, который очень силён. Большое спасибо всей команде за поддержку во время этой недели в Каталонии».

Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Как я говорил вчера, мы были уверены перед сегодняшним этапом, потому что у нас сильная команда, особенно для такого маршрута. Мы чётко распределили роли. Мартин контролировал первую равнинную часть этапа, прикрывал промежуточный спринт, чтобы не потерять секунды. Потом Джей, Тони и Бен провели смены на холмах, а в затем Джей помогал Серхио в финале. Должен сказать, что все работали выше всяких похвал, фантастически. Поэтому наш план был выполнен на сто процентов. Мы также рассматривали вариант побороться за этап, потому что атака – лучшая форма защиты. Но в конце победу на этапе взять не удалось, потому что в группу переложились быстрые гонщики. Но, я считаю, что мы можем быть очень довольны этой превосходной победой Серхио. Теперь ждём Тур Страны Басков, куда поедут Серхио, Александр и Эмануэль».

Жуан Алмейда: «Я очень рад тому, как прошла эта неделя. Мы хорошо выступили всей командой, выиграли этап, были сильны в подъёмах, показали нашу мощность. Думаю, можем быть довольны местом на подиуме. Конечно, мы хотели выиграть, но, считаю, в целом результат порадовал. На следующей неделе я поеду «Гран-при Индурайна», а потом сфокусируюсь на подготовке к главной цели – Джиро д’Италия-2022».