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Александр Власов – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2022

Александр Власов в майке лидера Тура Швейцарии-2022 после 5 этапа, Якоб Фульсанг - его ближайший соперник

 

 

 

 

  Александр Власов одержал победу на 5-м этапе Тура Швейцарии-2022, выиграв спринт у Нельсона Паулесса (EF Education EasyPost) и Якоба Фульсанга (Israel Premier Tech).  Это пятая победа 26-летнего российского гонщика команды Bora-hansgrohe в этом сезоне.  

 

  Александр Власов в этом году выиграл две многодневных гонки – Вуэльту Валенсии и Тур Романдии. Победа на 5-м этапе принесла ему майку лидера Тура Швейцарии-2022. 

 

  Герант Томас (Ineos Grenadiers), финишировавший 4-м, поднялся на третью строчку общего зачёта, где уступает Власову 7 секунд. Якоб Фульсанг – ближайший соперник Александра Власова, проигрывает ему 6 секунд.

 

  На 5-м этапе последний гонщик отрыва дня – Сильван Дилье, был настигнут за 15 км до финиша. Финальный подъём за 10 км до финиша оставил от пелотона 15 гонщиков. Команда Israel-Premier Tech постаралась взвинтить скорость, работая на своего капитана Якоба Фульсанга. Атака Максимилиана Шахмана (Bora-hansgrohe) и Тома Пидкока (Ineos Grenadiers) была нейтрализована. Якоб Фульсанг также предпринял попытку уехать от соперников на последних четырёх километрах, но Александр Власов, Нельсон Паулесс и Герант Томас добрали датского гонщика и разыграли спринт.

 

Александр Власов – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Александр Власов – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Александр Власов – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Александр Власов – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2022

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Александр Власов: «Гонка была тяжёлой, особенно на круге. Мы старались всё время держаться на хорошей позиции в пелотоне. Когда группа фаворитов уменьшилась, от нашей команды впереди оставались ещё четыре гонщика, что позволило мне сберечь больше сил для финала. Огромное спасибо товарищам по команде, потому что они провели очень большую работу в такую тяжело переносимую погоду.

 

  Что касается генеральной классификации, впереди важные и трудные этапы. Но мы постараемся защищать майку лидера до конца. Факт, что я уже надел эту майку, означает, то команде придётся больше работать, но у нас сильный состав, мы приложим все силы».

 

  Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы были готовы к разному повороту событий, потому что не смогли заранее предсказать, кто лучше справится и как пройдёт такой сложный с технической точки зрения круг в условиях экстремальной жары. Температура достигала почти +40.

 

  Ребята великолепно отработали. В конце за 20 км до финиша у нас впереди было шесть гонщиков. Они атаковали друг за другом. Макс попробовал уехать в финале, но его снова поймали. Потом Алекс поехал за победой в спринте из небольшой группы. Ему помогали Макс, Серхио и Феликс. Так что всё получилось лучше некуда.

 

  Теперь у нас жёлтая майка за три дня до конца одной из крупнейших гонок календаря. Мы очень гордимся. Отдадим все силы, чтобы выиграть Тур Швейцарии».

 

  Якоб Фульсанг: «День прошёл великолепно, ребята были суперсильны. Ещё перед стартом гонки мы отметили сложность этого этапа, знали, что он может стать решающим. С утра договорились, что действовать будем по обстановке во время гонки. За 30 км до финиша Кристс Нейландс подъехал ко мне и сказал, что чувствует себя хорошо, чтобы я дал знать, когда команде начать задавать скорость. В итоге у меня была идеальное положение, чтобы попробовать что-то предпринять.

 

  Дэрил, Кристс, Уго великолепно отработали, осложнили гонку, задали скорость на последних подъёмах в начале финального круга. А дальше дело было за мной. Я не смог удержаться до финиша в одиночку, но всё равно доволен, что надавил на команды Bora и Ineos, хотя у них был численный перевес в финальной группе.

 

  В целом, конечно, хотел бы выиграть этап, но всё равно очень доволен результатом. Может, и хорошо, что у нас нет жёлтой майки, которую пришлось бы защищать в следующие два дня. Посмотрим. Следующие этапы решающие, где можно всё проиграть. Так что нельзя терять концентрацию, надо продолжать работать».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Швейцарии-2022

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Теги к статье: Александр Власов Bora- hansgrohe Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура

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Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?

Комментарии

  • RVL
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    RVL-Фото
    Ну смотрим, скептики и минусаторы)))
    Если ремко завтра выйдет, значит-здоров.
    И значит-не горняк)))
  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    nightbuster33-Фото

    Слишком рано прекратили предохранятся от ковида.Даже в прошлые,  20-21 годы не было столько не выходящих на старт и сколько могут еще сойдти в последующем глядя на слабые результаты многих известных гонцов в предверии Тур ле Франс.Тренеры Погачара правильно делали в прошлом и сейчас  сокращая количество его выступлений, исключая по возможности, контакты с другими велогонщиками.Даже легко перенесший ковид будет иметь проблемы в гонке,особенно на горных этапах,всегда будет не хватать дыхалки.Таков КОВИД. Теперь это проблема для всех команд,предохранить участников от неё до старта Тура и в последующем.

  • _DeKKeR_
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    _DeKKeR_-Фото
    Власов вырисовывается реальным претендентом на топ 3 на Туре, прибавил относительно прошлого года заметно, прекрасно, одним сильным претендентом больше)
  • Earl57
    Тур Словении-2022. Этап 2 (2)
    Earl57-Фото

    Удивилась, зачем гонщик Бахрейна пытался разбить поезд Груневегена. Оказалось, что это словенский новобранец Бахрейна, с 1 июня он у них. И он спринтер, 22 года от роду. Парень такой борзый, что пытался встроиться в поезд Груни впереди его самого. Но Груня в итоге и без развоза обошелся))

  • motte
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    motte-Фото

    Там где Саша, ремко в гарнире, и это не первый раз уже.

  • Даниил
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    Даниил-Фото
    Молодчина, Санёк! Завтра будет интересно смотреть этап в его исполнении. Лично меня удивил Томас, что смог отобрать я в финальную группу.
  • RVL
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    RVL-Фото

    Кто их там поймет...) Генеральная моя мысль- ремко не горняк, а значит не генерал.

    Вот , перед этапом написал

    Цитата: RVL
    у Ремко сегодня есть шанс прибавить..но...я не знаю... завтра-послезавтра интересно как он будет выживать-думаю и томас (привет рефорг34) и хирши , да ..и кто то другой из топ 20 тут его могут качественно проверить. ну и разделка напоследок ему в плюс в общем, я в него не верю...просто восхищаюсь его фанами верящими в его горопригодность

     

  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    velodoctor-Фото

    Фульсанг в одиночку Шахмана и Пидкока догонял из всей пачки генеральщиков. В своем стиле он, не оглядывается, просто работает. Немного жаль, что датчанин не смог уехать. Саша молодец, уже невероятный сезон, наконец пришли победы, а то сколько было подиумов за прошлые годы. Хотя может канадец догонял , смотреть приходится в таком разрешении что не разобрать..

  • AlexanderS
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    AlexanderS-Фото

    А Бора сильна как никогда! Кто знает, может составят конкуренцию погги, юмбо и инеос!

  • Yuriy 17
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    Yuriy 17-Фото

    Поздравления Александру с красивой победой! 

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