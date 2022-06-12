Александр Власов – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2022

Александр Власов в майке лидера Тура Швейцарии-2022 после 5 этапа, Якоб Фульсанг - его ближайший соперник

Александр Власов одержал победу на 5-м этапе Тура Швейцарии-2022, выиграв спринт у Нельсона Паулесса (EF Education EasyPost) и Якоба Фульсанга (Israel Premier Tech). Это пятая победа 26-летнего российского гонщика команды Bora-hansgrohe в этом сезоне.

Александр Власов в этом году выиграл две многодневных гонки – Вуэльту Валенсии и Тур Романдии. Победа на 5-м этапе принесла ему майку лидера Тура Швейцарии-2022.

Герант Томас (Ineos Grenadiers), финишировавший 4-м, поднялся на третью строчку общего зачёта, где уступает Власову 7 секунд. Якоб Фульсанг – ближайший соперник Александра Власова, проигрывает ему 6 секунд.

На 5-м этапе последний гонщик отрыва дня – Сильван Дилье, был настигнут за 15 км до финиша. Финальный подъём за 10 км до финиша оставил от пелотона 15 гонщиков. Команда Israel-Premier Tech постаралась взвинтить скорость, работая на своего капитана Якоба Фульсанга. Атака Максимилиана Шахмана (Bora-hansgrohe) и Тома Пидкока (Ineos Grenadiers) была нейтрализована. Якоб Фульсанг также предпринял попытку уехать от соперников на последних четырёх километрах, но Александр Власов, Нельсон Паулесс и Герант Томас добрали датского гонщика и разыграли спринт.

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Александр Власов: «Гонка была тяжёлой, особенно на круге. Мы старались всё время держаться на хорошей позиции в пелотоне. Когда группа фаворитов уменьшилась, от нашей команды впереди оставались ещё четыре гонщика, что позволило мне сберечь больше сил для финала. Огромное спасибо товарищам по команде, потому что они провели очень большую работу в такую тяжело переносимую погоду.

Что касается генеральной классификации, впереди важные и трудные этапы. Но мы постараемся защищать майку лидера до конца. Факт, что я уже надел эту майку, означает, то команде придётся больше работать, но у нас сильный состав, мы приложим все силы».

Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы были готовы к разному повороту событий, потому что не смогли заранее предсказать, кто лучше справится и как пройдёт такой сложный с технической точки зрения круг в условиях экстремальной жары. Температура достигала почти +40.

Ребята великолепно отработали. В конце за 20 км до финиша у нас впереди было шесть гонщиков. Они атаковали друг за другом. Макс попробовал уехать в финале, но его снова поймали. Потом Алекс поехал за победой в спринте из небольшой группы. Ему помогали Макс, Серхио и Феликс. Так что всё получилось лучше некуда.

Теперь у нас жёлтая майка за три дня до конца одной из крупнейших гонок календаря. Мы очень гордимся. Отдадим все силы, чтобы выиграть Тур Швейцарии».

Якоб Фульсанг: «День прошёл великолепно, ребята были суперсильны. Ещё перед стартом гонки мы отметили сложность этого этапа, знали, что он может стать решающим. С утра договорились, что действовать будем по обстановке во время гонки. За 30 км до финиша Кристс Нейландс подъехал ко мне и сказал, что чувствует себя хорошо, чтобы я дал знать, когда команде начать задавать скорость. В итоге у меня была идеальное положение, чтобы попробовать что-то предпринять.

Дэрил, Кристс, Уго великолепно отработали, осложнили гонку, задали скорость на последних подъёмах в начале финального круга. А дальше дело было за мной. Я не смог удержаться до финиша в одиночку, но всё равно доволен, что надавил на команды Bora и Ineos, хотя у них был численный перевес в финальной группе.

В целом, конечно, хотел бы выиграть этап, но всё равно очень доволен результатом. Может, и хорошо, что у нас нет жёлтой майки, которую пришлось бы защищать в следующие два дня. Посмотрим. Следующие этапы решающие, где можно всё проиграть. Так что нельзя терять концентрацию, надо продолжать работать».