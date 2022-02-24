Тадей Погачар – победитель Тура ОАЭ-2022

Тадей Погачар – двукратный победитель Тура ОАЭ

Тадей Погачар стал двукратным победителем Тура Объединённых Арабских Эмиратов, который выигрывает второй год подряд. 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates надел майку лидера после победы на первом из этапов с горным финишем, а на финальном, 7-м этапе со вторым горным финишем поставил победную точку, выиграв спринт в гору у Адама Йейтса (Ineos Grenadiers), давнего соперника в этой гонке.

Опередив британского гонщика на 1 секунду на 7-м этапе, в общем зачёте Тадей Погачар выиграл у него 22 секунды. Тройку призёров Тура ОАЭ-2022 замкнул 32-летний испанский гонщик Пельо Бильбао (Bahrain-Victorious).

Победитель первого и пятого этапов Тура ОАЭ-2022 Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix) стал победителем очковой классификации.

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Тадей Погачар: «Победа на Джебель Хафит – всегда радость, особенно после такой огромной работы всей команды. Сначала старался атаковать Рафал. Я был бы счастлив, чтобы он поехал за победой, но до финиша было очень далеко, поэтому мы вернулись к своим ролям. Все мои товарищи по команде очень мощно тянули.

В какой-то момент Адам атаковал, это была одна из сильнейших атак, на которые мне приходилось когда-либо отвечать. Было очень тяжело. Я подождал, когда вернутся Жуан Алмейда и Рафал. Жуан контратаковал, это был его шанс взять победу на этапе, но его добрали. Тогда мы сфокусировались на спринте. В прошлом году мы были в подобной ситуации, хотя мне было тяжело удержаться с Адамом, его атаки – одни из лучших в пелотоне, поэтому я рад, что смог усидеть и обойти его в спринте.

Всё сработало. Тур ОАЭ – первая цель сезона для нашей команды. Это наша домашняя гонка. Она важна для наших спонсоров, поэтому мы не тратили зимой время, постарались подойти к гонке готовыми. Теперь буду пытаться как можно дольше удержаться в хорошей форме».

Адам Йейтс: «Огромное спасибо всем ребятам. Сегодня был последний горный этап, на котором мы приложили огромные усилия. Мы как команда отлично работали всю неделю, не только ради генеральной классификации, но и в спринтах. Мне очень понравилось вносить вклад в эту работу. Сегодня нам немного не хватило, но не потому, что мы плохо старались.

Атаковав в первый раз, я держал максимальную скорость до тех пор, пока хватило сил. Оглянувшись, надеялся, что за мной не будет Погачара, но сбросить двукратного победителя Тур де Франс очень тяжело. Я попробовал ещё раз в конце, но не смог от него уехать. В таком спринте как сегодня он довольно быстрый. В целом, думаю, мы можем быть довольны тем, как провели гонку. Люк Плапп – молодой гонщик, но вы видели, насколько он силён. У него огромный потенциал, было видно, насколько он мотивирован. Уверен, у него большое будущее».

Пельо Бильбао: «Я просто старался ехать своим темпом. Тем, кто ехал рядом, было тяжело, поэтому я постарался сесть на колесо Погачара и Йейтса. Очень приятно стоять на подиуме. Не ожидал, что у меня получится, потому что не был идеально подготовлен к этой гонке. Но нога пошла хорошо, и, что важно, у нас суперкоманда».

Яспер Филипсен: «В отрыве у нас был товарищ по команде, поэтому ситуация с защитой зелёной майки складывалась как нельзя лучше. Потом всё, что мне оставалось сделать, хорошо финишировать и проехать несколько дополнительных километров тренировки перед следующей частью сезона, которая включает Париж-Ниццу и классики. У нас две победы на этапах и зелёная майка. Мы отлично провели гонку здесь, в Объединённых Арабских Эмиратах».