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Тадей Погачар – победитель Тура ОАЭ-2022

Тадей Погачар – двукратный победитель Тура ОАЭ

 

 

 

 Тадей Погачар стал двукратным победителем Тура Объединённых  Арабских Эмиратов, который выигрывает второй год подряд. 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates надел майку лидера после победы на первом из этапов с горным финишем, а на  финальном, 7-м этапе со вторым горным финишем поставил победную точку, выиграв спринт в гору у Адама Йейтса (Ineos Grenadiers), давнего соперника в этой гонке. 

  Опередив британского гонщика на 1 секунду на 7-м этапе, в общем зачёте Тадей Погачар выиграл у него 22 секунды. Тройку призёров Тура ОАЭ-2022 замкнул 32-летний испанский гонщик Пельо Бильбао (Bahrain-Victorious).

 

Победитель первого и пятого этапов Тура ОАЭ-2022 Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix) стал победителем очковой классификации.

 

 

Тадей Погачар – победитель Тура ОАЭ-2022

Тадей Погачар – победитель Тура ОАЭ-2022

 

 

Тадей Погачар – победитель Тура ОАЭ-2022

 

 

 

Тадей Погачар – победитель Тура ОАЭ-2022

Тадей Погачар – победитель Тура ОАЭ-2022

Тадей Погачар – победитель Тура ОАЭ-2022

 

 Photo Credit: LaPresse

 

  Тадей Погачар: «Победа на Джебель Хафит – всегда радость, особенно после такой огромной работы всей команды. Сначала старался атаковать Рафал. Я был бы счастлив, чтобы он поехал за победой, но до финиша было очень далеко, поэтому мы вернулись к своим ролям. Все мои товарищи по команде очень мощно тянули.

  В какой-то момент Адам атаковал, это была одна из сильнейших атак, на которые мне приходилось когда-либо отвечать.  Было очень тяжело. Я подождал, когда вернутся Жуан Алмейда и Рафал. Жуан контратаковал, это был его шанс взять победу на этапе, но его добрали. Тогда мы сфокусировались на спринте. В прошлом году мы были в подобной ситуации, хотя мне было тяжело удержаться с Адамом, его атаки – одни из лучших в пелотоне, поэтому я рад, что смог усидеть и обойти его в спринте.

  Всё сработало. Тур ОАЭ – первая цель сезона для нашей команды. Это наша домашняя гонка. Она важна для наших спонсоров, поэтому мы не тратили зимой время, постарались подойти к гонке готовыми. Теперь буду пытаться как можно дольше удержаться в хорошей форме».

 

  Адам Йейтс: «Огромное спасибо всем ребятам. Сегодня был последний горный этап, на котором мы приложили огромные усилия. Мы как команда отлично работали всю неделю, не только ради генеральной классификации, но и в спринтах. Мне очень понравилось вносить вклад в эту работу. Сегодня нам немного не хватило, но не потому, что мы плохо старались.

  Атаковав в первый раз, я держал максимальную скорость до тех пор, пока хватило сил. Оглянувшись, надеялся, что за мной не будет Погачара, но сбросить двукратного победителя Тур де Франс очень тяжело. Я попробовал ещё раз в конце, но не смог от него уехать. В таком спринте как сегодня он довольно быстрый. В целом, думаю, мы можем быть довольны тем, как провели гонку. Люк Плапп – молодой гонщик, но вы видели, насколько он силён. У него огромный потенциал, было видно, насколько он мотивирован. Уверен, у него большое будущее».

 

  Пельо Бильбао: «Я просто старался ехать своим  темпом. Тем, кто ехал рядом, было тяжело, поэтому я постарался сесть на колесо Погачара и Йейтса. Очень приятно стоять на подиуме. Не ожидал, что у меня получится, потому что не был идеально подготовлен к этой гонке. Но нога пошла хорошо, и, что важно, у нас суперкоманда».

 

  Яспер Филипсен: «В отрыве у нас был товарищ по команде, поэтому ситуация с защитой зелёной майки складывалась как нельзя лучше. Потом всё, что мне оставалось сделать, хорошо финишировать и  проехать несколько дополнительных километров тренировки перед следующей частью сезона, которая включает Париж-Ниццу и классики. У нас две победы на этапах и зелёная майка. Мы отлично провели гонку здесь, в Объединённых Арабских Эмиратах».

 

 

Результаты 7 этапа Тура ОАЭ-2022

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Astanaforever
    Тур ОАЭ-2022. Этап 7. Результа ... (5)
    Astanaforever-Фото
    У Погачара в шлеме встроен реактивный мини двигатель.

    хе-хе.

    https://www.instagram.com/p/CaXB3mbMC58/?utm_medium=copy_link
  • Колёсник
    Gran Camino-2022. Этап 3 (2)
    Колёсник-Фото
    Цитата: uran
    Вальв крут, Марк мы с тобой.
    Плюсую
  • uran
    Gran Camino-2022. Этап 3 (2)
    uran-Фото
    Вальв крут, Марк мы с тобой.
  • RVL
    Маттео Трентин: «Проблема не в ... (1)
    RVL-Фото

    Именно так. Много прав отдали автомобилям в свое время, но не ждали , что пешеходы, велосипеды, самокаты вернутся назад...

    Забыли про уважение в броне сидя. 

    Но на бога надейся, а сам не плошай...всем надо понимать в какой среде находимся...

  • RVL
    Omloop Het Nieuwsblad-2022. Ре ... (4)
    RVL-Фото

    Вот примерное вэлью чемпионства пидкока в кроссе.

    ВВА слегка не родился погачаром....было бы что то более сходное в генах, вот заруба бы была. Но характеры схожи. Интересно бы  смотреть их схлесты очные!!!

  • close2you
    Omloop Het Nieuwsblad-2022. Ре ... (4)
    close2you-Фото

    не хватает Матье конечно, ждем его, как и ВанАрт ждетboredom

  • Astanaforever
    Faun-Ardeche Classic-2022. Рез ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Арабы походу МакНалти чудесными финиками накормили. Классную команду шейхи собрали.
  • Astanaforever
    Omloop Het Nieuwsblad-2022. Ре ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Ван Арт предсказуемо выиграл. Даже никто не сомневался в нем. А вот Грег сегодня дал по стариковски. Нежданчик. Разрекламируемый анонс Москона с треском провалился.
  • motte
    Omloop Het Nieuwsblad-2022. Ре ... (4)
    motte-Фото

    Валидольный просмотр, как же красив Аэрт, а вигго в интервью за своего земляка пидкока и он будет первым, но нет "бравого" пидкока, когда есть в гонке Аерт и точка. Подарил ему Аэрт маечку ЧМ по кроссу и хватит на этом. 

  • RVL
    Тур ОАЭ-2022. Этап 7. Результа ... (5)
    RVL-Фото

    все же ейтс молодец...заставил напрягаться погги...и как мне показалось был момент, когда у тадея темнело в глазах от протяжек адама.

    но, пока погги лом..а прием не придуман))

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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