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Александр Власов – победитель Вуэльты Валенсии-2022

Александр Власов, Ремко Эвенепул и Карлос Родригес – на подиуме Вуэльты Валенсии-2022

 

 

 

  25-летний российский велогонщик Александр Власов одержал первую победу в цветах велокоманды Bora-hansgrohe и первую в карьере победу на многодневной велогонке, выиграв Вуэльту Валенсии-2022 (Volta a la Comunitat Valenciana).

 

  Победа на королевском горном 3-м этапе принесла Александру Власову и майку лидера гонки, которую он удержал на двух финальных этапах. В генеральной классификации Власов опередил ближайшего соперника, 22-летнего бельгийского гонщика команды Quick Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепула на 32 секунды, а 21-летний испанский гонщик команды Ineos Grenadiers Карлос Родригес занял третье место, проиграв победителю 36 секунд.

 

Александр Власов – победитель Вуэльты Валенсии-2022

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Александр Власов: «Очень счастлив увезти домой победу в общем зачёте. Пять дней здесь были для нас идеальными! Мы отлично сработались вместе как команда, очень хочу поблагодарить моих товарищей по команде за огромную работу, которую они выполняли изо дня в день. Я доволен своей формой. Думаю, у нас хорошая база для подготовки к следующим целям».

 

  Жан-Пьер Хейндерикс (Jean-Pierre Heynderickx), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы очень рады победе, ребята отлично работали вместе. Сегодня в начале этапа возникло небольшое напряжение, потому что некоторые команды генеральщиков пытались предпринять атаки. Но ребята снова великолепно сработали, всё держали под контролем, так что мы сможем увезти домой победу в генеральной классификации. Без Вилко и Мэтта последние дни работать было ещё труднее, поэтому я очень горжусь, как ребята здесь выступили».

 

  Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl): «У меня уже бывали трудности на таких подъёмах (прим. VeloLIVE – как на 3-м этапе Вуэльты Валенсии-2022). К примеру, возьмите Дзонколан на Джиро д’Италия в прошлом году. Я держался впереди вместе с остальными до самого трудного отрезка. Так что по такими подъёмам остаются вопросы. Но, думаю, я показал команде, что полезен в других областях, например, в развозе, в котором здесь участвовал трижды, и дважды мы выиграли. Но нам ещё нужно поработать над прохождением крутых участков, потому что они будут ключевыми на таких гонках как Тур Страны Басков и Льеж-Бастонь-Льеж.

  Думаю, я просто должен принять то, что случилось на этой неделе. Я смог удержаться с остальными за исключением последнего километра. Стыдиться нечего».

 

  Карлос Родригес (Ineos Grenadiers): «Моей целью было продолжать совершенствоваться и наслаждаться гонкой. Если команда захочет, чтобы я занял высокие места в генеральной классификации на другой гонке, буду рад приложить все силы. Моя главная цель – учиться и выступать лучше. Я доволен результатом, который показал на ключевых этапах, убедился, что я в хорошей форме. Я доволен работой, которую мы проводили последние несколько месяцев, готовясь к сезону. Благодарен всей команде за то, что верила в меня и поддерживала».

 

 

Результаты Вуэльты Валенсии-2022

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Теги к статье: Александр Власов BORA - hansgrohe Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

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Комментарии

  • sixpack
    Дубль Фабио Якобсена на Вуэльт ... (1)
    sixpack-Фото
    Ремко расставил точки над i. Левевру пора его в спортдиры накатывать.
  • velodoctor
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (3)
    velodoctor-Фото

    Якобсен хорош, соперников тут у него не было, плюс еще ребята его развозили идеально. Вивиани даже на колесе отстовал, при повторе сверху заметил. То-то у Кэва уже Джиро в календаре стоит. 

  • дрокер
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (3)
    дрокер-Фото
    С первой победой в многодневка!
  • motte
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (3)
    motte-Фото

    Саша!

    Это так и не могло быть иначе!

     

  • SportSpirit
    Максим Ван Гильс – победитель ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Калеб Юэн пошутил перед началом ТСА, что если ван Гилс выиграет генерал, то подарит ему кроссовки. При такой мотивации у квиков с Деклерком не было шансов от слова совсем) 

  • SportSpirit
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Да-а, у французов есть повод для радости) 

     

    Наконец-то победой на этапе разродился "блудный сын" Брайан Кукар, этап + генерал у Тома (оба Cofidis, кстати). А Тома, если правильно помню, еще и на треке достойно выступает. 

     

    Пино проехал ровно и незаметно, что скорее плюс.

  • Gorn9k
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (4)
    Gorn9k-Фото
    Он весь тур еле живой + падение на прошлом этапе
  • velodoctor
    Александр Власов – победитель ... (15)
    velodoctor-Фото
    Посмотрим, сложно спрогнозировать, начало сезона, возможнои сам Ремко сыроват еще.
  • Earl57
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (4)
    Earl57-Фото

    Мадс Педерсен отличную гонку провел, всего 6 сек от Ганны. И Моллема классно проехал. Ну, Бенджамин Тома прекрасный раздельщик, так что его результат вполне предсказуем. Тем более что он боролся за победу в генерале. Ликованию французов нет предела))

    Тобиас Йоханнессен удержал свое 3-е место, Латур до него не дотянулся. Плюс майки очковой классификации и лучшего молодого. Неплохой результат для неопрофи. В твиттере люди уже спрашивают - будет Йоханнессен на Тур де Франс или нет?

     

  • sixpack
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (4)
    sixpack-Фото

    силен, конечно! холмик с конце не совсем уж безобидный, учитывая небольшую длину разделки. Но Генне он не помешал.

    интересно, почему Карапас не поехал

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