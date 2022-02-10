Александр Власов – победитель Вуэльты Валенсии-2022

Александр Власов, Ремко Эвенепул и Карлос Родригес – на подиуме Вуэльты Валенсии-2022

25-летний российский велогонщик Александр Власов одержал первую победу в цветах велокоманды Bora-hansgrohe и первую в карьере победу на многодневной велогонке, выиграв Вуэльту Валенсии-2022 (Volta a la Comunitat Valenciana).

Победа на королевском горном 3-м этапе принесла Александру Власову и майку лидера гонки, которую он удержал на двух финальных этапах. В генеральной классификации Власов опередил ближайшего соперника, 22-летнего бельгийского гонщика команды Quick Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепула на 32 секунды, а 21-летний испанский гонщик команды Ineos Grenadiers Карлос Родригес занял третье место, проиграв победителю 36 секунд.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Александр Власов: «Очень счастлив увезти домой победу в общем зачёте. Пять дней здесь были для нас идеальными! Мы отлично сработались вместе как команда, очень хочу поблагодарить моих товарищей по команде за огромную работу, которую они выполняли изо дня в день. Я доволен своей формой. Думаю, у нас хорошая база для подготовки к следующим целям».

Жан-Пьер Хейндерикс (Jean-Pierre Heynderickx), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы очень рады победе, ребята отлично работали вместе. Сегодня в начале этапа возникло небольшое напряжение, потому что некоторые команды генеральщиков пытались предпринять атаки. Но ребята снова великолепно сработали, всё держали под контролем, так что мы сможем увезти домой победу в генеральной классификации. Без Вилко и Мэтта последние дни работать было ещё труднее, поэтому я очень горжусь, как ребята здесь выступили».

Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl): «У меня уже бывали трудности на таких подъёмах (прим. VeloLIVE – как на 3-м этапе Вуэльты Валенсии-2022). К примеру, возьмите Дзонколан на Джиро д’Италия в прошлом году. Я держался впереди вместе с остальными до самого трудного отрезка. Так что по такими подъёмам остаются вопросы. Но, думаю, я показал команде, что полезен в других областях, например, в развозе, в котором здесь участвовал трижды, и дважды мы выиграли. Но нам ещё нужно поработать над прохождением крутых участков, потому что они будут ключевыми на таких гонках как Тур Страны Басков и Льеж-Бастонь-Льеж.

Думаю, я просто должен принять то, что случилось на этой неделе. Я смог удержаться с остальными за исключением последнего километра. Стыдиться нечего».

Карлос Родригес (Ineos Grenadiers): «Моей целью было продолжать совершенствоваться и наслаждаться гонкой. Если команда захочет, чтобы я занял высокие места в генеральной классификации на другой гонке, буду рад приложить все силы. Моя главная цель – учиться и выступать лучше. Я доволен результатом, который показал на ключевых этапах, убедился, что я в хорошей форме. Я доволен работой, которую мы проводили последние несколько месяцев, готовясь к сезону. Благодарен всей команде за то, что верила в меня и поддерживала».