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Стивен Уильямс – победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2022

Стивен Уильямс, Максимилиан Шахман, Андреас Крон о 1-м этапе Тура  Швейцарии-2022

 

 

  26-летний британский велогонщик команды Bahrain Victorious Стивен Уильямс (Stephen Williams) одержал первую победу в карьере, выиграв 1-й этап Тура Швейцарии-2022. Температура под +30 градусов осложняла прохождение кругов с подъёмом. Отрыв дня нейтрализовали за 9 км до финиша, как раз перед финальным подъёмом, где  Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), Александр Власов (Bora-hansgrohe), Якоб Фульсанг (Israel Premier Tech) атаковали. Но группа собралась за километр до финиша и этап завершился спринтом из проредившегося пелотона. Уильямс обошёл Максимилиана Шахмана (Bora-hansgrohe) и Андреаса Крона (Lotto Soudal) и надел первую майку лидера.

 

Стивен Уильямс – победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Стивен Уильямс – победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Photo © Heinz Zwicky/SprintCyclingAgency©2022/ @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious)

 

  Стивен Уильямс (Bahrain Victorious): «Очень счастлив. День был трудным, весь этап яркое солнце, гонка получилась выматывающей. Подъём не был тяжёлым, но каждый раз его прохождение опустошало. Выиграть на таком этапе великолепно. Последние несколько лет у меня были странными, поэтому я на седьмом небел о счастья, что приехал сюда и выиграл этап».

 

  Роман Кройцигер, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «В целом команда выступила хорошо. Все ребята перед последним подъёмом находились на хорошей позиции. Конечно, мы очень счастливы, что Стиви выиграл. Миссия выполнена. Но мы потеряли 15 секунд с Джино (Медером), что немного расстроило. Ему было плохо из-за жары, но постепенно ему будет лучше. Сегодня можем праздновать. Что касается меня, это моя первая победа с ребятами в качестве спортивного директора. Я очень рад».

 

 

Стивен Уильямс – победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe): «Вообще-то, этап был тяжёлым. Сначала из-за жары чувствовал себя не очень,  но увидел, что мучаюсь не только я. На последнем подъёме скорость взлетела, группа просеялась. Все дали полный газ, поэтому никто не смог уехать. Закончилось своего рода игрой в покер. Но как команда мы сыграли отлично. Всегда приятно быть частью успешной команды, настрой у нас на высоте. В плане результата, был очень близко, но Уильямс просто сегодня сильнее».

 

  Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы постарались продолжить в Швейцарии на волне вдохновения после Джиро. Семь гонщиков, которые здесь участвуют, стартовали после тренировочного лагеря на высоте. У нескольких из них цель – Тур де Франс. Сегодня мы боролись за этап, но также стремились сказать слово в генеральной классификации. В этом преуспели. Макс занял второе место, а Серхио и Алекс были в небольшой первой группе, что, конечно, тоже плюс. В целом день прошёл хорошо, мы довольны вторым местом, хотя победа была близко. Важно, что Макс снова ощутил свою силу».

 

  Андреас Крон (Lotto Soudal): «На финальном подъёме поехали очень быстро, и я тоже. Всё время думал о возможном спринте, не следил за генеральщиками, которые вели свою игру. Когда начался спринт, был полностью уверен в своих силах, в какой-то момент даже подумал, что выиграл…В итоге я третий, и у меня майка лучшего молодого гонщика. Мы здесь ради победы на этапе, впереди ещё будут шансы. Хорошее начало, у меня два третьих места за три дня. Надеюсь, на предстоящей неделе ещё проявлю себя».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Швейцарии:2022

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Теги к статье: Стивен Уильямс Stephen Williams Bahrain Victorious Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура

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