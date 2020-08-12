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Примож Роглич – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2020

Примож Роглич, Сеп Кусс, Тибо Пино и  Эмануэль Бухман о 2-м этапе Критериума Дофине-2020

 

 

  30-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич одержал пятую в этом сезоне победу, выиграв 2-й этап Критериума Дофине-2020, гонки, считающейся генеральной репетицией Тур де Франс. Велокоманда Jumbo-Visma контролировала ситуацию на протяжении всего этапа, удерживая отрыв дня в пределах трёх минут.

 

  На финальном подъёме высшей категории Коль-де-Порт (Col de Porte) команда Ineos взвинтила темп, но когда за 2 км до финиша в просеявшейся группе из команды Ineos остался только Эган Берналь, помощник Приможа Роглича Сеп Кусс вновь вышел в голову группы. За 550 м до финиша Роглич атаковал и уехал от соперников, опередив на финише ближайших преследователей -  Тибо Пино (Groupama-FDJ), Эмануэля Бухмана (Bora-hansgrohe) и Гийома Мартана (Cofidis), на 8 секунд. Примож Роглич также надел майку лидера гонки.

 

 Примож Роглич – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2020

Примож Роглич – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2020

 

  Примож Роглич: «Это великолепный результат для нашей команды. Мыснова показали, что правильно подготовились. Вся команда великолепно отработала, я счастлив, что завершил эту работу, финишировав первым. Мы все знали, что финальный подъём – трудный. Поэтому с самого старта начали контролировать гонку. Ребята справились идеально. Я рад, что смог принести победу.

 

  Эган Берналь – победитель Тур де Франс, значит, он сильнейший или один из сильнейших. Но вся наша команда была полностью подготовлена, надо быть лучшим в финале.

 

  Сезон очень необычный. Я рад каждой гонке, которую могу проехать в этом году, и очень счастлив тем, как всё идёт и для меня, и для команды. Следующие три дня будут тяжёлыми, нам надо оставаться внимательными».

 

  Сеп Кусс: «Я отлично себя чувствую. Когда начался подъём, команда Ineos задала очень высокую скорость, и главным было держать свой ритм и стараться усидеть за ними. После того, как Ineos прекратили работать, я увеличил скорость, потому что знал, что Примож сможет отфинишировать в таком финале. И он это сделал, да ещё как! Мы снова доказали, что умеем слаженно работать всей командой, и что мы очень уверены в своих силах. С нетерпением жду следующие дни гонки».

 

  Тибо Пино: «Этап прошёл хорошо. Чувствую себя нормально. Только один гонщик сегодня был сильнее. Мы должны быть довольны вторым местом. На данный момент Роглич сильнее остальных. А позади него около десяти человек примерно одного уровня. Лично я чувствую прогресс после Тура Окситании. Это важно».

 

  Эмануэль Бухман: «Сегодня чувствовал себя очень сильным, хотя ехали на относительно высокой скорости. В конце попробовал атаковать, чтобы просто посмотреть, что получится. В итоге занял 3-е место, что неплохо. Уровень соперников здесь очень высок, многие гонщики удержались до финала этапа, чего мы не ожидали. Кажется, что все в хорошей форме, поэтому в конце получился спринт в подъём. Роглич выглядит очень сильным, он фаворит. Но мы продолжим стараться на следующих этапах. Сегодня был хороший тест как перед этапами Критериума Дофине, так и перед Тур де Франс. Думаю, этап показал, что я здесь один из сильнейших гонщиков».

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Пелотон попал под град на фини ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот так погода "поздравила" Роглича с очередной победой после рестарта сезона)

    Главное чтобы такого на Туре осенью в горах не было, а то уже  в прошлом году насмотрелись (т.е. не_досмотрели); Алафилиппу наверное ещё долго снилось та остановка этапа и поСледующий укороченный "только в гору", так сказать, где он потерял свой может единственный "шанс (в) жизни"

  • rude_rider
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    rude_rider-Фото
    Рогла просто неудержим
  • Kirils
    Пелотон попал под град на фини ... (3)
    Kirils-Фото

    легкие бронижелеты надо от такого подарка природы)) 

     

  • Tamri
    Пелотон попал под град на фини ... (3)
    Tamri-Фото

    Жесть какая

     

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    SportSpirit-Фото

    В Словении не было жестких карантинных ограничений, они и внутренний чемпионат первыми провели. Вроде как Роглич тренировался в штатном режиме дома, до открытия границ и первых сборов JV.

     

    Опять ему повезло, что он словенец)

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    старт-шоссе 82-Фото

    Да ,такого звездоПада я еще не видел, посыпались все, что называется дорвались. В принципе этот этап только еще раз показал что ... что ни чего не показал. Отсутствие тренировочного наката и еще меньше гоночных км сильно сказываються на подготовке... Будем ждать. Фрум понравился ,=спокоен как удав=. У меня вопрос. Когда и где Роглич успел набрать форму? ... Сидел во время карантина в спорт зале и тягал блины? Физика? Или на фоне не готовности соперников таковым только выглядит? А может в Словении раньше закончился карантин? Или  у Джамбо тренировачные сборы начались раньше? ... Незнаю...

  • Бакеша
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    Бакеша-Фото
    Кинтана и Лопес раскатываются, но им с такими грегарями как на этой гонке, на Туре будет очень тяжко
  • Sezar
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    Sezar-Фото

    Да, стратегия Джамбо просматривается - разбить главных соперников уже на первых горных этапах, а потом удерживать. В любом случае словенец стал сильнее и умнее, но Роглич 3 недели - это не Роглич 1 - й.  На Туре все будут против Джамбо.

  • GTX
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    GTX-Фото
    Это мне напоминает Тур Романдии-2019, где Рогла точно также взял гонку, не оставив никому ни шанса, что была потом на Джиро все помнят...надеюсь выводы были сделаны
  • motte
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    motte-Фото

    Однозначно это так

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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