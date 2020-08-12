 Примож Роглич – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2020

Примож Роглич, Сеп Кусс, Тибо Пино и Эмануэль Бухман о 2-м этапе Критериума Дофине-2020

30-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич одержал пятую в этом сезоне победу, выиграв 2-й этап Критериума Дофине-2020, гонки, считающейся генеральной репетицией Тур де Франс. Велокоманда Jumbo-Visma контролировала ситуацию на протяжении всего этапа, удерживая отрыв дня в пределах трёх минут.

На финальном подъёме высшей категории Коль-де-Порт (Col de Porte) команда Ineos взвинтила темп, но когда за 2 км до финиша в просеявшейся группе из команды Ineos остался только Эган Берналь, помощник Приможа Роглича Сеп Кусс вновь вышел в голову группы. За 550 м до финиша Роглич атаковал и уехал от соперников, опередив на финише ближайших преследователей - Тибо Пино (Groupama-FDJ), Эмануэля Бухмана (Bora-hansgrohe) и Гийома Мартана (Cofidis), на 8 секунд. Примож Роглич также надел майку лидера гонки.

Примож Роглич: «Это великолепный результат для нашей команды. Мыснова показали, что правильно подготовились. Вся команда великолепно отработала, я счастлив, что завершил эту работу, финишировав первым. Мы все знали, что финальный подъём – трудный. Поэтому с самого старта начали контролировать гонку. Ребята справились идеально. Я рад, что смог принести победу.

Эган Берналь – победитель Тур де Франс, значит, он сильнейший или один из сильнейших. Но вся наша команда была полностью подготовлена, надо быть лучшим в финале.

Сезон очень необычный. Я рад каждой гонке, которую могу проехать в этом году, и очень счастлив тем, как всё идёт и для меня, и для команды. Следующие три дня будут тяжёлыми, нам надо оставаться внимательными».

Сеп Кусс: «Я отлично себя чувствую. Когда начался подъём, команда Ineos задала очень высокую скорость, и главным было держать свой ритм и стараться усидеть за ними. После того, как Ineos прекратили работать, я увеличил скорость, потому что знал, что Примож сможет отфинишировать в таком финале. И он это сделал, да ещё как! Мы снова доказали, что умеем слаженно работать всей командой, и что мы очень уверены в своих силах. С нетерпением жду следующие дни гонки».

Тибо Пино: «Этап прошёл хорошо. Чувствую себя нормально. Только один гонщик сегодня был сильнее. Мы должны быть довольны вторым местом. На данный момент Роглич сильнее остальных. А позади него около десяти человек примерно одного уровня. Лично я чувствую прогресс после Тура Окситании. Это важно».

Эмануэль Бухман: «Сегодня чувствовал себя очень сильным, хотя ехали на относительно высокой скорости. В конце попробовал атаковать, чтобы просто посмотреть, что получится. В итоге занял 3-е место, что неплохо. Уровень соперников здесь очень высок, многие гонщики удержались до финала этапа, чего мы не ожидали. Кажется, что все в хорошей форме, поэтому в конце получился спринт в подъём. Роглич выглядит очень сильным, он фаворит. Но мы продолжим стараться на следующих этапах. Сегодня был хороший тест как перед этапами Критериума Дофине, так и перед Тур де Франс. Думаю, этап показал, что я здесь один из сильнейших гонщиков».