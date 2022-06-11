Примож Роглич о старте на Критериуме Дофине и завершении карьеры Тома Дюмулина

- Категория:
- VeloNEWS / VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 21:37
Примож Роглич: “Самое важное, что сейчас я хорошо себя чувствую”
Критериум Дофине-2022 – первый с апреля старт Приможа Роглича. С 9 апреля, после финиша Тура Страны Басков-2022, 32-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma не выступал в гонках и восстанавливался после травмы колена. Неделя по дорогам Критериума Дофине должна помочь Приможу Рогличу набрать форму к старту Тур де Франс-2022 – главной цели его сезона. О своих ожиданиях и ощущениях Примож Роглич рассказал в предстартовом интервью VeloNews и программе “TheCycling Show” на канале Eurosport.
Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte
Примож Роглич: «Сейчас я в порядке, это самое важное. Надеюсь, на этой неделе буду чувствовать себя хорошо. Я снова здоров и готов к гонке. После Тура Страны Басков я вернулся в Словению, побыл там некоторое время. Три недели не садился на велосипед. Когда почувствовал себя лучше, вернулся к работе. Просто не хотел торопиться, теперь, когда всё позади, чувствую себя хорошо.
Возвращаться в гонки очень тяжело, но круто. На Критериуме Дофине будет разделка, большие горы в выходные. Здесь проверяешь свои ощущения, входишь в ритм гонки, конечно, всё это будет полезно в будущем.
Главная задача – вернуться после перерыва в работе, выступать в гонке с ребятами. С одной стороны, хочется приложить все силы. Но здесь выступаем не только мы, есть и другие сильные гонщики. Будет интересно.
Мы хотим, чтобы по итогам этой неделе наша команда функционировала как единое целое. В этом же составе мы ехали Париж-Ницца, хотим работать слаженно, чтобы получить от каждого максимум возможного.
Эта гонка нужна мне, чтобы набрать километры, чтобы стать сильнее. В прошлом году мы пропустили её, а на этот раз мне необходима интенсивная работа, так почему бы не здесь? Здесь есть всё, чтобы улучшать свою форму».
Перед стартом на Критериуме Дофине в интервью TheCyclingShow Примож Роглич отметил, что победа в гонке для него сейчас не основная задача:
«Результат? Конечно, если способен на победу, жаловаться не будешь. Да, пытаешься и борешься, но победа – не главная цель. Хочу чувствовать напряжение и ритм гонки – встать, позавтракать, поехать к старту, делать всё, что всегда делаешь, когда едешь гонку. Ощущения немного отличаются – одно дело просто тренироваться и возвращаться домой, другое – выходить из номера гостиницы, чувствовать напряжение, оказаться в гуще пелотона, пройти через лихорадочные финалы этапов. Это, конечно, труднее, чем просто потренироваться».
Перед стартом Критериума Дофине-2022 Том Дюмулин объявил о завершении карьеры. Примож Роглич так прокомментировал заявление своего товарища по команде Jumbo-Visma в “TheCycling Show”:
«Должен сказать, что он отличный парень, очень дружелюбный. А завершение карьеры ждёт в какой-то момент каждого из нас. Хорошо, что он нашёл для себя ответы на некоторые вопросы, которые одолевали его в последние годы, теперь он сможет наслаждаться жизнью.
Для мира велоспорта он – великий чемпион. Никогда не хочется лишаться больших имён. Когда из велоспорта уходят или на какое-то время прекращают выступать такие заметные ребята, всегда кажется, что уходят слишком рано».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (342)