Примож Роглич о старте на Критериуме Дофине и завершении карьеры Тома Дюмулина

Примож Роглич: “Самое важное, что сейчас я хорошо себя чувствую”

Критериум Дофине-2022 – первый с апреля старт Приможа Роглича. С 9 апреля, после финиша Тура Страны Басков-2022, 32-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma не выступал в гонках и восстанавливался после травмы колена. Неделя по дорогам Критериума Дофине должна помочь Приможу Рогличу набрать форму к старту Тур де Франс-2022 – главной цели его сезона. О своих ожиданиях и ощущениях Примож Роглич рассказал в предстартовом интервью VeloNews и программе “TheCycling Show” на канале Eurosport.

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

Примож Роглич: «Сейчас я в порядке, это самое важное. Надеюсь, на этой неделе буду чувствовать себя хорошо. Я снова здоров и готов к гонке. После Тура Страны Басков я вернулся в Словению, побыл там некоторое время. Три недели не садился на велосипед. Когда почувствовал себя лучше, вернулся к работе. Просто не хотел торопиться, теперь, когда всё позади, чувствую себя хорошо.

Возвращаться в гонки очень тяжело, но круто. На Критериуме Дофине будет разделка, большие горы в выходные. Здесь проверяешь свои ощущения, входишь в ритм гонки, конечно, всё это будет полезно в будущем.

Главная задача – вернуться после перерыва в работе, выступать в гонке с ребятами. С одной стороны, хочется приложить все силы. Но здесь выступаем не только мы, есть и другие сильные гонщики. Будет интересно.

Мы хотим, чтобы по итогам этой неделе наша команда функционировала как единое целое. В этом же составе мы ехали Париж-Ницца, хотим работать слаженно, чтобы получить от каждого максимум возможного.

Эта гонка нужна мне, чтобы набрать километры, чтобы стать сильнее. В прошлом году мы пропустили её, а на этот раз мне необходима интенсивная работа, так почему бы не здесь? Здесь есть всё, чтобы улучшать свою форму».

Перед стартом на Критериуме Дофине в интервью TheCyclingShow Примож Роглич отметил, что победа в гонке для него сейчас не основная задача:

«Результат? Конечно, если способен на победу, жаловаться не будешь. Да, пытаешься и борешься, но победа – не главная цель. Хочу чувствовать напряжение и ритм гонки – встать, позавтракать, поехать к старту, делать всё, что всегда делаешь, когда едешь гонку. Ощущения немного отличаются – одно дело просто тренироваться и возвращаться домой, другое – выходить из номера гостиницы, чувствовать напряжение, оказаться в гуще пелотона, пройти через лихорадочные финалы этапов. Это, конечно, труднее, чем просто потренироваться».

Перед стартом Критериума Дофине-2022 Том Дюмулин объявил о завершении карьеры. Примож Роглич так прокомментировал заявление своего товарища по команде Jumbo-Visma в “TheCycling Show”:

«Должен сказать, что он отличный парень, очень дружелюбный. А завершение карьеры ждёт в какой-то момент каждого из нас. Хорошо, что он нашёл для себя ответы на некоторые вопросы, которые одолевали его в последние годы, теперь он сможет наслаждаться жизнью.

Для мира велоспорта он – великий чемпион. Никогда не хочется лишаться больших имён. Когда из велоспорта уходят или на какое-то время прекращают выступать такие заметные ребята, всегда кажется, что уходят слишком рано».