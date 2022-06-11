VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Примож Роглич о старте на Критериуме Дофине и завершении карьеры Тома Дюмулина

Примож Роглич: “Самое важное, что сейчас я хорошо себя чувствую”

 

 

 

  Критериум Дофине-2022 – первый с апреля старт Приможа Роглича. С 9 апреля, после финиша Тура Страны Басков-2022, 32-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma не выступал в гонках и восстанавливался после травмы колена. Неделя по дорогам Критериума Дофине должна помочь Приможу Рогличу набрать форму к старту Тур де Франс-2022 – главной цели его сезона. О своих ожиданиях и ощущениях Примож Роглич рассказал в предстартовом интервью VeloNews и программе “TheCycling Show” на канале Eurosport.

 

 

Примож Роглич о старте на Критериуме Дофине и завершении карьеры Тома Дюмулина

 

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

 

  Примож Роглич: «Сейчас я в порядке, это самое важное. Надеюсь, на этой неделе буду чувствовать себя хорошо. Я снова здоров и готов к гонке. После Тура Страны Басков я вернулся в Словению, побыл там некоторое время. Три недели не садился на велосипед. Когда почувствовал себя лучше, вернулся к работе. Просто не хотел торопиться, теперь, когда всё позади, чувствую себя хорошо.

 

  Возвращаться в гонки очень тяжело, но круто. На Критериуме Дофине будет разделка, большие горы в выходные. Здесь проверяешь свои ощущения, входишь в ритм гонки, конечно, всё это будет полезно в будущем.

 

  Главная задача – вернуться после перерыва в работе, выступать в гонке с ребятами. С одной стороны, хочется приложить все силы. Но здесь выступаем не только мы, есть и другие сильные гонщики. Будет интересно.

 

  Мы хотим, чтобы по итогам этой неделе наша команда функционировала как единое целое. В этом же составе мы ехали Париж-Ницца, хотим работать слаженно, чтобы получить от каждого максимум возможного.

 

  Эта гонка нужна мне, чтобы набрать километры, чтобы стать сильнее. В прошлом году мы пропустили её, а на этот раз мне необходима интенсивная работа, так почему бы не здесь?  Здесь есть всё, чтобы улучшать свою форму».

 

  Перед стартом на Критериуме Дофине в интервью TheCyclingShow Примож Роглич отметил, что победа в гонке для него сейчас не основная задача:

 

  «Результат? Конечно, если способен на победу, жаловаться не будешь. Да, пытаешься и борешься, но победа – не главная цель. Хочу чувствовать напряжение и ритм гонки – встать, позавтракать, поехать к старту, делать всё, что всегда делаешь, когда едешь гонку. Ощущения немного отличаются – одно дело просто тренироваться и возвращаться домой, другое – выходить из номера гостиницы, чувствовать напряжение, оказаться в гуще пелотона, пройти через лихорадочные финалы этапов. Это, конечно, труднее, чем просто потренироваться».

 

  Перед стартом Критериума Дофине-2022 Том Дюмулин объявил о завершении карьеры. Примож Роглич так прокомментировал заявление своего товарища по команде Jumbo-Visma в “TheCycling Show”:

 

  «Должен сказать, что он отличный парень, очень дружелюбный. А завершение карьеры  ждёт в какой-то момент каждого из нас. Хорошо, что он нашёл для себя ответы на некоторые вопросы, которые одолевали его в последние годы, теперь он сможет наслаждаться жизнью.

 

  Для мира велоспорта он – великий чемпион. Никогда не хочется лишаться больших имён. Когда из велоспорта уходят или на какое-то время прекращают выступать такие заметные ребята, всегда кажется, что уходят слишком рано».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Критериум Дофине Criterium du Dauphine велогонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

8 - 12 июня 2022

ZLM Tour

11 июня 2022

Dwars door het Hageland

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Критериум Дофине-2022. Этап 2 (3)
    nightbuster33-Фото

    Пока нет больших гор интереснее смотреть Адриатико Ионика.Все молодые,мало известные, едут гонку в своей первозданной красоте, все хотят быть первыми.Так поддают,что даже Пронскому,после Джиро,становится тяжко.Видать в Астане нет ходовых или по другой причине,что его включили в команду.В трансляции, от Астаны, виден только он.Иногда появляется Нибали-мл. Или, при трансляции показывают только лидеров остатка пелетона,когда все уже отвалили.

  • Lex1
    Критериум Дофине-2022. Этап 2 (3)
    Lex1-Фото

    Джамбо-Висма технично отдала жёлтую майку. 

  • Николай Н.
    Ronde van Limburg-2022 (2)
    Николай Н.-Фото

    В волчьей стаи в этом году что-то не то творится. Как будто всё делают правильно, но не как не могут взять финиш. Вот и сегодня, как не стерегли Кева, всё равно его уложили.

  • velodoctor
    Ronde van Limburg-2022 (2)
    velodoctor-Фото

    Мое мнение, что чистые спринтеры которые тур едут, хороший блок силовой выполнили и прямо сейчас им надо раскатать всю эту мускулатуру, от того они не блещут. Но именно сегодня завалы отрезали сначала за 11км потом за 2 км часть пелотона, Кэв во втором оказался, но не пострадал. Ну и Де Ли новая звездочка Лотто, парень просто косит всё последнюю неделю,  Фил Жил и вся команда  работают на него. 

  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2022. Этап 2 (3)
    Николай Н.-Фото

    Финал 2 этапа похож на вчерашнею бельгийскую классику. Отрыв разыграл финиш, а группа так и не смогла их достать. Мне такие развязки нравятся, когда отрыв наказывает пилотон.

  • svan
    Ваут ван Арт – победитель 1 эт ... (3)
    svan-Фото
    Большое спасибо!!!!!!!!!!!
  • GeTStyle
    Ваут ван Арт – победитель 1 эт ... (3)
    GeTStyle-Фото
    https://youtu.be/kRmJDuPmDJQ
  • MVDP
    Только три гонщика гарантирова ... (18)
    MVDP-Фото

    Цитата: Velolife
    Натан ван Хуйдонк

    Ван Хойдонку щас обидно было)

  • Freejazz
    Только три гонщика гарантирова ... (18)
    Freejazz-Фото

    Йонас Вингегаард - неправильно. Правильно как написано Вингегор. Это, простите, датские фокусы. (См. Кьеркегор (философ).). Ну,а потом, у нас тут не сайт филологов и к написанию имен относятся с пониманием, еслит только их совсем не искажают.

  • svan
    Ваут ван Арт – победитель 1 эт ... (3)
    svan-Фото

    А где-бы мне найти Критериум Дофине 2014г. 8 этап, где Контадор упустил победу, не подскажете?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 июня

Steven Kruijswijk (Jumbo - Visma)

8 июня

Ben Hermans (Israel - Premier Tech)

Jose Joaquin Rojas (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2022 (22)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)