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Примож Роглич - победитель 7 этапа гонки Париж-Ницца-2022

Примож Роглич побеждает на королевском горном этапе Париж-Ницца-2022

 

 

 

 Примож Роглич одержал победу на королевском горном 7-м этапе велогонки Париж-Ницца-2022, который финишировал в подъём Коль-де-Тюрини (15 км с 7%).  За 6 км до финиша 32-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma атаковал, ответив на ускорение Адама Йейтса (Ineos Grenadiers). Он быстро добрал и сбросил ехавшего впереди гонщика отрыва дня Грегора Мюльбергера (Movistar).

 

  На атаку Приможа Роглича сразу ответил лишь 25-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Даниэль Мартинес, который в 2019 году уже становился победителем этапа Париж-Ницца на вершине Коль-де-Тюрини. Мартинеса и Роглича добрали Наиро Кинтана (Arkea Samsic) и Саймон Йейтс (BikeExchange), а за 250 м до финиша четвёрку лидеров добрал Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), который по итогам этапа надел белую майку лучшего молодого гонщика.

 

  Но никто из них не смог ответить на ускорение Приможа Роглича перед финишем. Даниэль Мартинес и Саймон Йейтс вошли в тройку призёров 7 этапа.

Перед финальным 8-м этапом Париж-Ницца Примож Роглич сохраняет жёлтую майку лидера с преимуществом в 47 секунд над Саймоном Йейтсом, а Даниэль Мартинес поднялся в  топ-3, уступая Рогличу 1 минуту.

 

 

 

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

 

  Примож Роглич: «Приятно выиграть на таком длинном подъёме, перед моим самым большим болельщиком (сыном). С самого старта скорость была высокой, но я чувствовал себя хорошо, каждый раз мог отвечать на ускорения, держать под контролем атаки Йейтса и Кинтаны, и других.

 

  Да, этап прошёл как надеялись. Завтра решающий день, я к нему готов. Мы помним, что было в прошлом году, поэтому нельзя терять концентрацию. Особой тактики не будет, но с самого старта гонка пойдёт на полной скорости. Поедем по новой стороне Коль д’Эзе, но надеюсь, что буду в порядке, когда начнём подъём».

 

  Жуан Алмейда: «Весь день ехали быстро, но в таком маленьком пелотоне не так важно, ехать ли на первых позициях или позади. Потом я приложил хорошие усилия на финальном подъёме, закончил этап впереди. Старт гонки получился для меня сложным, но я рад, что вернулся и надел белую майку. Буду доволен, если продолжим завтра в том  же духе и без падений».

 

  Саймон Йейтс: «Мало что можно сделать, когда Роглич рядом. Он даже не задыхается, когда все вокруг бледнеют, будто при смерти. Сложно что-то предпринять. Я попробовал, посмотрел, что получится, дёрнул несколько раз, но ничего не получилось. Несколько тяжёлых этапов подряд влияют на пелотон. Завтра трудный этап, но мне нравится эта гонка. Один из тех дней, когда я по-настоящему наслаждаюсь борьбой. Посмотрим, что смогу сделать».

 

 

Результаты 7 этапа Париж-Ницца-2022

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Париж - Ницца Paris - Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • rude_rider
    Тадей Погачар – победитель 6 э ... (1)
    rude_rider-Фото

    где то я уже слышал про свою лигу ..Погач прям поражает.столько силы

  • uran
    Париж - Ницца-2022. Этап 7 (11)
    uran-Фото
    Парню не даёт покоя его популярность и распиаренность, вот и пишет. Своего рода психологическая защитная реакция - нападение, хоть и виртуальная.
  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 7 (11)
    RVL-Фото
    Да нормальный персонаж просто , интересно наблюдать. Говорят потенциальный генеральщик
  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    EL-Fenomeno-Фото
    Каждый второй, ну ладно, третий, комэнт на этапах о Эвенпуле :-\ Но если ещё недавно этим на ВелоЛайве "злоупотребляли" Sezar & Earl57 (простите если зацепил), то сейчас этим Рэмко уже "заболели" и ряд других юзеров. Слишком много внимания уделяете юному дарованию со скверным/наглым (не побоюсь этих слов) характером.
    Цитата: Николай Н.
    Вчера был день Французов, а сегодня Славенцов. Погачар это Меркс, об этом сам Эдди говорит. Растёт новый ганнибал.
    Мне кажется день словенцев что на Париж-Ницца, что на Тиррено-Адриатико уже плавно и запрограммированно перешёл в неделю)) Поэтому не знаю как другим юзерам и любителям шоссейного велоспорта, но мне кажется что ОЖИДАЕМЫЕ победы одних и тех самых ОЖИДАЕМЫХ велогонщиков становятся слишком часто, а это...как бы это сказать правильнее... вроде и не разочаровует, но с каждым разом конкретно уже под_надоедает. Кто не согласен - пойму, но не одобрю)
  • nightbuster33
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    nightbuster33-Фото

    Что повлияло на  Лопеза и Техада их плохое выступление и сход последнего с дистанции?

  • Gorn9k
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    Gorn9k-Фото
    Ремко 22 года, чемпион европы, 25 побед, есть медаль чемпионата мира, тяжелая травма. У него достижений больше, чем у большинства пелотона.
    Да и банально тяжело ему выиграть у зрелых топов: ВВА, ЖуЖу и ВДП забирают классики. Рогла забирает туры, Ганна - разделки. И все они старше
    Да есть Погачар одногодка, который все выкашивает, но такие раз в 50 лет появляются
  • motte
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    motte-Фото

    Да, и три из 4х маечек у тадея. Посмотрел на сайте гонки. 

  • SVS
    Париж - Ницца-2022. Этап 7 (11)
    SVS-Фото
    Что ж Ремко Вам так покоя не даёт, что Вы его и тут, где это off-top помянуть изволите? :-)
  • Серафим
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    Серафим-Фото

    Цитата: Николай Н.
    . Растёт новый ганнибал.

     Лектор?

  • Karmatron
    Париж - Ницца-2022. Этап 7 (11)
    Karmatron-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Кто-то вчера писал, что Кинтано

    Только один человек мог такое написать)

    Приятно наблюдать за Мартинезом. Пустите уже его на джиро/вуэльту покапитанить.

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
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