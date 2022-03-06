Примож Роглич - победитель 7 этапа гонки Париж-Ницца-2022

Примож Роглич побеждает на королевском горном этапе Париж-Ницца-2022

Примож Роглич одержал победу на королевском горном 7-м этапе велогонки Париж-Ницца-2022, который финишировал в подъём Коль-де-Тюрини (15 км с 7%). За 6 км до финиша 32-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma атаковал, ответив на ускорение Адама Йейтса (Ineos Grenadiers). Он быстро добрал и сбросил ехавшего впереди гонщика отрыва дня Грегора Мюльбергера (Movistar).

На атаку Приможа Роглича сразу ответил лишь 25-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Даниэль Мартинес, который в 2019 году уже становился победителем этапа Париж-Ницца на вершине Коль-де-Тюрини. Мартинеса и Роглича добрали Наиро Кинтана (Arkea Samsic) и Саймон Йейтс (BikeExchange), а за 250 м до финиша четвёрку лидеров добрал Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), который по итогам этапа надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Но никто из них не смог ответить на ускорение Приможа Роглича перед финишем. Даниэль Мартинес и Саймон Йейтс вошли в тройку призёров 7 этапа.

Перед финальным 8-м этапом Париж-Ницца Примож Роглич сохраняет жёлтую майку лидера с преимуществом в 47 секунд над Саймоном Йейтсом, а Даниэль Мартинес поднялся в топ-3, уступая Рогличу 1 минуту.

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Примож Роглич: «Приятно выиграть на таком длинном подъёме, перед моим самым большим болельщиком (сыном). С самого старта скорость была высокой, но я чувствовал себя хорошо, каждый раз мог отвечать на ускорения, держать под контролем атаки Йейтса и Кинтаны, и других.

Да, этап прошёл как надеялись. Завтра решающий день, я к нему готов. Мы помним, что было в прошлом году, поэтому нельзя терять концентрацию. Особой тактики не будет, но с самого старта гонка пойдёт на полной скорости. Поедем по новой стороне Коль д’Эзе, но надеюсь, что буду в порядке, когда начнём подъём».

Жуан Алмейда: «Весь день ехали быстро, но в таком маленьком пелотоне не так важно, ехать ли на первых позициях или позади. Потом я приложил хорошие усилия на финальном подъёме, закончил этап впереди. Старт гонки получился для меня сложным, но я рад, что вернулся и надел белую майку. Буду доволен, если продолжим завтра в том же духе и без падений».

Саймон Йейтс: «Мало что можно сделать, когда Роглич рядом. Он даже не задыхается, когда все вокруг бледнеют, будто при смерти. Сложно что-то предпринять. Я попробовал, посмотрел, что получится, дёрнул несколько раз, но ничего не получилось. Несколько тяжёлых этапов подряд влияют на пелотон. Завтра трудный этап, но мне нравится эта гонка. Один из тех дней, когда я по-настоящему наслаждаюсь борьбой. Посмотрим, что смогу сделать».