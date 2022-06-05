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Критериум Дофине-2022. Этап 1

Критериум Дофине-2022. Этап 1

Критериум Дофине-2022. Этап 1

Критериум Дофине-2022. Этап 1

 

Критериум Дофине-2022. Этап 1

 

Критериум Дофине-2022. Этап 1

Критериум Дофине-2022. Этап 1

 

 

Критериум Дофине-2022. Этап 1

 

 

 

La Voulte-sur-Rhône - Beauchastel, 191,8 км

 

1. Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma

2. Ethan Hayter (GBr) INEOS Grenadiers
3. Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost
4. Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux
5. Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies

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Теги к статье: Критериум Дофине Criterium du Dauphine велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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5 июня 2022

Brussels Cycling Classic

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

8 - 12 июня 2022

ZLM Tour

11 июня 2022

Dwars door het Hageland

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • Sezar
    Крису Фруму предстоит завоеват ... (7)
    Sezar-Фото

    Это был предыдущий подвиг. Жизнь не повторяется)

  • Evergreen
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (33)
    Evergreen-Фото
    Мы не знаем, как интенсивно Том работал на сборах, а информации о том что он там прохлаждался я не встречал. Он же сам сказал, что повышение тренировочных нагрузок вызывало только усталость и боль, а мощности не появлялось. Принцип no pain no gain работает далеко не с каждым, это очень тонкие материи.
  • SportSpirit
    Крису Фруму предстоит завоеват ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar
    ... и если действительно, он выиграет какой-то эпический этап, это будет рассматриваться как еще один подвиг Криса Фрума, а он (этот невзрачный гонщик, запомнившийся нелепой посадкой с торчащими вбок руками, а еще поездами в гору и ездой на легкой передаче) постепенно, в легкой дымке свершений, отъедет на свое законное место на велосипедном Олимпе и превратится в мифическую фигуру.

     

    ... и отъедет он в одиночный отрыв на Финестру, растворившись в плотной облачной дымке. И только горное эхо будет звучать: "SK-aaaaa-Y".

     

    Кто-то любит велоспорт в себе, а кто-то - только себя в велоспорте. 

     

     

  • svenfischer
    Дубль Куна Баумана на Джиро д’ ... (3)
    svenfischer-Фото

    Баумана релегировать

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2022. Маршрут (18)
    SportSpirit-Фото

    Помимо спортивной борьбы мне будет интересно понаблюдать за парой Роглич-Вингегор.

     

    Есть версия, что не все гладко в датском королевстве) Сужу по закулисью, начиная с победы Йонаса на Drome Claasic в конце февраля + ТурБасков, который в прошлой году создал их как пару лидеров, а в этом - разрушил. Правда сейчас и далее везде есть лебедь мира ван Арт, посмотрим. 

     

    Мощный состав "малышей" у FDJ: Годю, Сторер, Мадуа, Молар. Без Пино. Тибо вроде как отрекся от ГК, будет за горную майку бороться. А Франции по-прежнему нужен новый король) 

  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2022. Маршрут (18)
    EL-Fenomeno-Фото
    Шо то мне тоже кажется что Роглич должен забирать эту Дофинэ без особых проблем, если только не травма и падение. Посмотрим на достаточно длинную и ровную (по профилю) разделку. Хочется также посмотреть на Вингегора, но не как "последнего развозящего" для Примо, а именно как со_капитана и гонца как минимум на подиум многодневки.
    Цитата: explosiveua
    Падунище с капитанским номером. Опапа :)
    Я уже думал что у Марка снова какая то травма, разные гонки идут, а его не видно. Здорово что КАПИТАНит, он же прошлогодний горный король Дофинэ.
  • Адриен
    Крису Фруму предстоит завоеват ... (7)
    Адриен-Фото

    Свое место на велосипедном Олимпе он уже забронировал и его оттуда не спихнуть, как бы не сложилась его дальнейшая карьера. Честно говоря, я надеялся - хотя и не являюсь его почитателем - что он будет в состоянии хоть иногда демонстрировать былой класс. Но ... Понятно , что карьера уже на излете, но хочется верить , что он сможет что-то выдать в финале, хоть разово, напоминающее прежнего непобедимого Фрума. При всех сальбутамоловых скандалах, забегах без велосипеда и пр., и т.д., он - яркая страница в истории современного велоспорта. И никакого пафоса, так на самом деле ...

  • reforg34
    Крису Фруму предстоит завоеват ... (7)
    reforg34-Фото

    Все мы будем ждать 5 победы на ТДФ от Кристофера Фрума. Сейчас все в его руках, если все пойдет по плану, без проблем заберет генеральную классификацию. Конечно, Кинтана тоже не прост, но думаем Фрум все-же будет привозить второму время на каждом королевском этапе. Чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с "сомневающимися", хотелось бы чтобы Фрум в итоге набрал не 2-3 минуты преимущества, а 8-9минут. Если он поставит себе такую цель, без проблем достигнет.
    Скорее всего Порт рано снялся с Джиро специально для того чтобы помочь Фруму, т.к. он его верный помощник, как говорит Сергей Курдюков(а он все знает) лейтенант.

  • rude_rider
    Крису Фруму предстоит завоеват ... (7)
    rude_rider-Фото

    от Фрума жду только доезда на дофине и на туре..обычные покатушки старичка ..

    бабки идут.. один конкретный фан тут есть..что еще надо

  • Sezar
    Крису Фруму предстоит завоеват ... (7)
    Sezar-Фото

    Антитеза уходящему Дюмолану. Вместо того, чтобы сдаваться при любых признаках будущих проблем, бежать от них в другие команды, лелеять свое ЧСВ и ни в чем не участвовать, Крис пережил тяжелейшую травму, 3 года ездил по ушам, получал деньги просто так и кормил команду завтраками и таки добился какого-то прогресса. Свою карму он сильно испортил, но не сдался, и если действительно, он выиграет какой-то эпический этап, это будет рассматриваться как еще один подвиг Криса Фрума, а он (этот невзрачный гонщик, запомнившийся нелепой посадкой с торчащими вбок руками, а еще поездами в гору и ездой на легкой передаче) постепенно, в легкой дымке свершений, отъедет на свое законное место на велосипедном Олимпе и превратится в мифическую фигуру.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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