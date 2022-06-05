Критериум Дофине-2022. Этап 1

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La Voulte-sur-Rhône - Beauchastel, 191,8 км
1. Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma
2. Ethan Hayter (GBr) INEOS Grenadiers
3. Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost
4. Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux
5. Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies
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Evergreen
Том Дюмулин объявил о завершен ... (33)
Мы не знаем, как интенсивно Том работал на сборах, а информации о том что он там прохлаждался я не встречал. Он же сам сказал, что повышение тренировочных нагрузок вызывало только усталость и боль, а мощности не появлялось. Принцип no pain no gain работает далеко не с каждым, это очень тонкие материи.
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SportSpirit
Крису Фруму предстоит завоеват ... (7)
Цитата: Sezar
... и если действительно, он выиграет какой-то эпический этап, это будет рассматриваться как еще один подвиг Криса Фрума, а он (этот невзрачный гонщик, запомнившийся нелепой посадкой с торчащими вбок руками, а еще поездами в гору и ездой на легкой передаче) постепенно, в легкой дымке свершений, отъедет на свое законное место на велосипедном Олимпе и превратится в мифическую фигуру.
... и отъедет он в одиночный отрыв на Финестру, растворившись в плотной облачной дымке. И только горное эхо будет звучать: "SK-aaaaa-Y".
Кто-то любит велоспорт в себе, а кто-то - только себя в велоспорте.
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SportSpirit
Критериум Дофине-2022. Маршрут (18)
Помимо спортивной борьбы мне будет интересно понаблюдать за парой Роглич-Вингегор.
Есть версия, что не все гладко в датском королевстве) Сужу по закулисью, начиная с победы Йонаса на Drome Claasic в конце февраля + ТурБасков, который в прошлой году создал их как пару лидеров, а в этом - разрушил. Правда сейчас и далее везде есть лебедь мира ван Арт, посмотрим.
Мощный состав "малышей" у FDJ: Годю, Сторер, Мадуа, Молар. Без Пино. Тибо вроде как отрекся от ГК, будет за горную майку бороться. А Франции по-прежнему нужен новый король)
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EL-Fenomeno
Критериум Дофине-2022. Маршрут (18)
Шо то мне тоже кажется что Роглич должен забирать эту Дофинэ без особых проблем, если только не травма и падение. Посмотрим на достаточно длинную и ровную (по профилю) разделку. Хочется также посмотреть на Вингегора, но не как "последнего развозящего" для Примо, а именно как со_капитана и гонца как минимум на подиум многодневки.
Цитата: explosiveua
Падунище с капитанским номером. Опапа :)
Я уже думал что у Марка снова какая то травма, разные гонки идут, а его не видно. Здорово что КАПИТАНит, он же прошлогодний горный король Дофинэ.
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Адриен
Крису Фруму предстоит завоеват ... (7)
Свое место на велосипедном Олимпе он уже забронировал и его оттуда не спихнуть, как бы не сложилась его дальнейшая карьера. Честно говоря, я надеялся - хотя и не являюсь его почитателем - что он будет в состоянии хоть иногда демонстрировать былой класс. Но ... Понятно , что карьера уже на излете, но хочется верить , что он сможет что-то выдать в финале, хоть разово, напоминающее прежнего непобедимого Фрума. При всех сальбутамоловых скандалах, забегах без велосипеда и пр., и т.д., он - яркая страница в истории современного велоспорта. И никакого пафоса, так на самом деле ...
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reforg34
Крису Фруму предстоит завоеват ... (7)
Все мы будем ждать 5 победы на ТДФ от Кристофера Фрума. Сейчас все в его руках, если все пойдет по плану, без проблем заберет генеральную классификацию. Конечно, Кинтана тоже не прост, но думаем Фрум все-же будет привозить второму время на каждом королевском этапе. Чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с "сомневающимися", хотелось бы чтобы Фрум в итоге набрал не 2-3 минуты преимущества, а 8-9минут. Если он поставит себе такую цель, без проблем достигнет.
Скорее всего Порт рано снялся с Джиро специально для того чтобы помочь Фруму, т.к. он его верный помощник, как говорит Сергей Курдюков(а он все знает) лейтенант.
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Sezar
Крису Фруму предстоит завоеват ... (7)
Антитеза уходящему Дюмолану. Вместо того, чтобы сдаваться при любых признаках будущих проблем, бежать от них в другие команды, лелеять свое ЧСВ и ни в чем не участвовать, Крис пережил тяжелейшую травму, 3 года ездил по ушам, получал деньги просто так и кормил команду завтраками и таки добился какого-то прогресса. Свою карму он сильно испортил, но не сдался, и если действительно, он выиграет какой-то эпический этап, это будет рассматриваться как еще один подвиг Криса Фрума, а он (этот невзрачный гонщик, запомнившийся нелепой посадкой с торчащими вбок руками, а еще поездами в гору и ездой на легкой передаче) постепенно, в легкой дымке свершений, отъедет на свое законное место на велосипедном Олимпе и превратится в мифическую фигуру.
Страницы истории велоспорта