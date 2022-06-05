Критериум Дофине-2022. Этап 1

Sezar

Крису Фруму предстоит завоеват ... (7) Это был предыдущий подвиг. Жизнь не повторяется)

Evergreen

Том Дюмулин объявил о завершен ... (33) Мы не знаем, как интенсивно Том работал на сборах, а информации о том что он там прохлаждался я не встречал. Он же сам сказал, что повышение тренировочных нагрузок вызывало только усталость и боль, а мощности не появлялось. Принцип no pain no gain работает далеко не с каждым, это очень тонкие материи.

SportSpirit

Крису Фруму предстоит завоеват ... (7) Цитата: Sezar ... и если действительно, он выиграет какой-то эпический этап, это будет рассматриваться как еще один подвиг Криса Фрума, а он (этот невзрачный гонщик, запомнившийся нелепой посадкой с торчащими вбок руками, а еще поездами в гору и ездой на легкой передаче) постепенно, в легкой дымке свершений, отъедет на свое законное место на велосипедном Олимпе и превратится в мифическую фигуру.

... и отъедет он в одиночный отрыв на Финестру, растворившись в плотной облачной дымке. И только горное эхо будет звучать: "SK-aaaaa-Y". Кто-то любит велоспорт в себе, а кто-то - только себя в велоспорте.

svenfischer

Дубль Куна Баумана на Джиро д’ ... (3) Баумана релегировать

SportSpirit

Критериум Дофине-2022. Маршрут (18) Помимо спортивной борьбы мне будет интересно понаблюдать за парой Роглич-Вингегор. Есть версия, что не все гладко в датском королевстве) Сужу по закулисью, начиная с победы Йонаса на Drome Claasic в конце февраля + ТурБасков, который в прошлой году создал их как пару лидеров, а в этом - разрушил. Правда сейчас и далее везде есть лебедь мира ван Арт, посмотрим. Мощный состав "малышей" у FDJ: Годю, Сторер, Мадуа, Молар. Без Пино. Тибо вроде как отрекся от ГК, будет за горную майку бороться. А Франции по-прежнему нужен новый король)

EL-Fenomeno

Критериум Дофине-2022. Маршрут (18) Цитата: explosiveua Падунище с капитанским номером. Опапа :)

Я уже думал что у Марка снова какая то травма, разные гонки идут, а его не видно. Здорово что КАПИТАНит, он же прошлогодний горный король Дофинэ. Шо то мне тоже кажется что Роглич должен забирать эту Дофинэ без особых проблем, если только не травма и падение. Посмотрим на достаточно длинную и ровную (по профилю) разделку. Хочется также посмотреть на Вингегора, но не как "последнего развозящего" для Примо, а именно как со_капитана и гонца как минимум на подиум многодневки.Я уже думал что у Марка снова какая то травма, разные гонки идут, а его не видно. Здорово что КАПИТАНит, он же прошлогодний горный король Дофинэ.

Адриен

Крису Фруму предстоит завоеват ... (7) Свое место на велосипедном Олимпе он уже забронировал и его оттуда не спихнуть, как бы не сложилась его дальнейшая карьера. Честно говоря, я надеялся - хотя и не являюсь его почитателем - что он будет в состоянии хоть иногда демонстрировать былой класс. Но ... Понятно , что карьера уже на излете, но хочется верить , что он сможет что-то выдать в финале, хоть разово, напоминающее прежнего непобедимого Фрума. При всех сальбутамоловых скандалах, забегах без велосипеда и пр., и т.д., он - яркая страница в истории современного велоспорта. И никакого пафоса, так на самом деле ...

reforg34

Крису Фруму предстоит завоеват ... (7) Все мы будем ждать 5 победы на ТДФ от Кристофера Фрума. Сейчас все в его руках, если все пойдет по плану, без проблем заберет генеральную классификацию. Конечно, Кинтана тоже не прост, но думаем Фрум все-же будет привозить второму время на каждом королевском этапе. Чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с "сомневающимися", хотелось бы чтобы Фрум в итоге набрал не 2-3 минуты преимущества, а 8-9минут. Если он поставит себе такую цель, без проблем достигнет.

Скорее всего Порт рано снялся с Джиро специально для того чтобы помочь Фруму, т.к. он его верный помощник, как говорит Сергей Курдюков(а он все знает) лейтенант.

rude_rider

Крису Фруму предстоит завоеват ... (7) от Фрума жду только доезда на дофине и на туре..обычные покатушки старичка .. бабки идут.. один конкретный фан тут есть..что еще надо

Sezar

Крису Фруму предстоит завоеват ... (7) Антитеза уходящему Дюмолану. Вместо того, чтобы сдаваться при любых признаках будущих проблем, бежать от них в другие команды, лелеять свое ЧСВ и ни в чем не участвовать, Крис пережил тяжелейшую травму, 3 года ездил по ушам, получал деньги просто так и кормил команду завтраками и таки добился какого-то прогресса. Свою карму он сильно испортил, но не сдался, и если действительно, он выиграет какой-то эпический этап, это будет рассматриваться как еще один подвиг Криса Фрума, а он (этот невзрачный гонщик, запомнившийся нелепой посадкой с торчащими вбок руками, а еще поездами в гору и ездой на легкой передаче) постепенно, в легкой дымке свершений, отъедет на свое законное место на велосипедном Олимпе и превратится в мифическую фигуру.