Ильнур Закарин завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года

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- Дата:
- Вчера, 15:10
Ильнур Закарин объявил, что сезон 2022 года станет последним в его карьере профессионального велогонщика
Photo (c) Gazprom-RusVelo Team
32-летний российский велогонщик команды Gazprom-RusVelo Ильнур Закарин сообщил о том, что 2022 год станет последним в его карьере. Ильнур Закарин начал карьеру профессионального велогонщика в 2013 в команде RusVelo, c 2015 по 2019 годы выступал в команде Katusha, в 2020 был гонщиком команды СCC, в 2021 года вновь вернулся в команду Gazprom-RusVelo.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Photo © Unipublic/Photogomez Sport
За годы своей карьеры Ильнур Закарин стал призёром Вуэльты Испании-2017, финишировал 5-м на Джиро д’Италия-2017, вошёл в топ-10 на Тур де Франс в 2018, является победителем этапа Тур де Франс, двух этапов Джиро д’Италия, победителем Тура Романдии, является двукратным чемпионом России в разделке. В общей сложности Ильнур Закарин принял участие в 11 Гранд-турах, одержал 8 побед.
О своём решении Ильнур Закарин объявил в своём аккаунте в Instagram, где написал:
«Долго думал, как написать про эту новость, писал и удалял, заново писал и удалял. Насколько же это интересно, писать свои мысли на память. И хочется, что бы вы поняли, как это важно для меня.
Помню как впервые пришёл в 12 лет в секцию и меня не взяли. Я очень упорно тренировался и доказал, что могу. И это помогло мне попасть в велоспорт.
Год за годом я думал о великих достижениях, чтобы мои папа и мама гордились мной. Первые лет 10 со мной был мой первый тренер Нуруллин Г.З. и он рассказывал, что через терпение и труд я приду к своей цели.
Потом появилась Вика и так начался самый сладкий сон. Как же она была нужна мне.
Начались первые победы, много труда и снова победа. Я думал, что это сон и во сне были взлёты и падения.
Как же мне не хотелось просыпаться.
А проснувшись, подумал о другой жизни. О том, что могу быть чаще с семьёй, видеть каждый день, как растут мои дети. Заниматься другими интересными делами, ведь жизнь она многогранна и глупо отдавать ее только одной цели.
Этот сезон будет последним в моей спортивной карьере.
Ваша поддержка всегда придавала сил и поэтому 2022 год я выложусь по максимуму».
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