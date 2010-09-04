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Ильнур Закарин завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года

Ильнур Закарин объявил, что сезон 2022 года станет последним в его карьере профессионального велогонщика

 

Ильнур Закарин завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года

Photo (c) Gazprom-RusVelo Team

 

 

 

  32-летний российский велогонщик команды Gazprom-RusVelo Ильнур Закарин сообщил о том, что 2022 год станет последним в его карьере. Ильнур Закарин начал карьеру профессионального велогонщика в 2013 в команде RusVelo, c 2015 по 2019 годы выступал в команде Katusha, в 2020 был гонщиком команды СCC, в 2021 года вновь вернулся в команду Gazprom-RusVelo.

 

Ильнур Закарин завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Первый подиум Гран-тура в карьере Ильнура Закарина

Photo © Unipublic/Photogomez Sport

 

  За годы своей карьеры Ильнур Закарин стал призёром Вуэльты Испании-2017, финишировал 5-м на Джиро д’Италия-2017, вошёл в топ-10 на Тур де Франс в 2018, является победителем этапа Тур де Франс, двух этапов Джиро д’Италия, победителем Тура Романдии, является двукратным чемпионом России в разделке. В общей сложности Ильнур Закарин принял участие в 11 Гранд-турах, одержал 8 побед.

 

 

О своём решении Ильнур Закарин объявил в своём аккаунте в Instagram, где написал:

 

  «Долго думал, как написать про эту новость, писал и удалял, заново писал и удалял. Насколько же это интересно, писать свои мысли на память. И хочется, что бы вы поняли, как это важно для меня.

  Помню как впервые пришёл в 12 лет в секцию и меня не взяли. Я очень упорно тренировался и доказал, что могу. И это помогло мне попасть в велоспорт.

  Год за годом я думал о великих достижениях, чтобы мои папа и мама гордились мной. Первые лет 10 со мной был мой первый тренер Нуруллин Г.З. и он рассказывал, что через терпение и труд я приду к своей цели.

  Потом появилась Вика и так начался самый сладкий сон. Как же она была нужна мне.

  Начались первые победы, много труда и снова победа. Я думал, что это сон и во сне были взлёты и падения.

  Как же мне не хотелось просыпаться.

  А проснувшись, подумал о другой жизни. О том, что могу быть чаще с семьёй, видеть каждый день, как растут мои дети. Заниматься другими интересными делами, ведь жизнь она многогранна и глупо отдавать ее только одной цели.

  Этот сезон будет последним в моей спортивной карьере.

  Ваша поддержка всегда придавала сил и поэтому 2022 год я выложусь по максимуму».

 

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Теги к статье: Ильнур Закарин Gazprom-RusVelo

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  1. Camel

    Вчера, 16:22 | Регистрация: 29.01.2017

    Парень на пару лет запоздал.

  2. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Вчера, 17:01 | Регистрация: 4.09.2010

    Ильнуру поклон за все его успехи!

    особенно - за некое воодушевление относительно его перспектив. это было всяко лучше полной безнадёги

    Цитата: VeloLIVE.com
    Ильнур Закарин сообщило

    понятно что "кадры решают всё"

    но, пжл, не позорьтесь

     

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 17:36 | Регистрация: 22.05.2013

    Да, после нескольких лет безрыбья среди россиян, Ильнур ворвался и подарил нам 3-4 очень сильных сезона, много эмоций. Я знаю он сейчас сборы для детей на Кипре организует, думаю найдет себе занятие по душе. Уходить вовремя и красиво не у всех получается, но может заработал на своем имени зато достаточно? До сих пор на фоне других россиян, что-то да может Закарин. У нас юниоры и андеры у пацанов совсем не блещут, смены возможно ещё много лет не будет.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:49 | Регистрация: 30.06.2017

    После того падения на Джиро в 16 году, он так и не восстановился морально и физически.. можно сказать.

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Александр

    bambuk1970

    Вчера, 21:02 | Регистрация: 24.06.2013

    Весьма посредственный гонщик, который неосторожно вначале карьеры обмолвился о больших планах на Гранд Туры... Однако, кальки со спортивного пути Дениса Меньшова не получилось. Если бы ушёл до 2016 года в нишу чистого горняка-этапщика, мог бы нахапать целую авоську побед и в Испании, и во Франции. Но убил сам себя непонятными амбициями генеральщика. А ТРАВМА довершила дело... Наверное, будущий N-ный спортивный директор Газпром-Русвело.

    1. Имя: Евгений

      john76

      Сегодня, 01:04 | Регистрация: 6.11.2016

      Зато про карьерные успехи бамбука из 1970 г. говорит весь мир, только про это и говорят)

  6. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 21:04 | Регистрация: 4.05.2017

    Победа в Имоле и этап до Англиру в моей памяти. Спасибо Ильнур!

  7. Имя: Борис

    aksbor

    Вчера, 21:17 | Регистрация: 21.06.2011

    Запомнилась победа на этапе Тур де Франс 2016 года. Кстати,с тех пор российские гонщики на этапах Тура не побеждали. Так что по российским масштабам Ильнур безусловно выдающийся гонщик,внесший свой весомый вклад в развитие российского велоспорта и увеличение интереса к велоспорту в нашей стране.

     

    К концу подходит твой карьерный Тур,

    Прошел его ты здорово,Ильнур!

  8. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Вчера, 23:02 | Регистрация: 29.05.2013

    Цитата: bambuk1970
    Весьма посредственный гонщик, который неосторожно вначале карьеры обмолвился о больших планах на Гранд Туры... Однако, кальки со спортивного пути Дениса Меньшова не получилось. Если бы ушёл до 2016 года в нишу чистого горняка-этапщика, мог бы нахапать целую авоську побед и в Испании, и во Франции. Но убил сам себя непонятными амбициями генеральщика. А ТРАВМА довершила дело... Наверное, будущий N-ный спортивный директор Газпром-Русвело.

     

    Просто есть люди с характером и амбициями, как Ильнур. А есть рационаьно-прошаренные и очень осторожные, как Вы. 

     

    И всё-таки карьера у Закарина удалась, что бы не утверждали тут некоторые. Спасибо, Ильнур, что ты у нас был. 

    А может, как Дюмулен, не? 

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Комментарии

  • john76
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    john76-Фото
    Зато про карьерные успехи бамбука из 1970 г. говорит весь мир, только про это и говорят)
  • nightbuster33
    Израильская велокоманда Мирово ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.

  • flugegeheimen
    Израильская велокоманда Мирово ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Вот и забрали бы себе Яну Зель. Нечего Лотто Судаль разваливать, мне еще на ридли в их командной расцветке несколько лет ездить…
  • flugegeheimen
    Ваут ван Арт не примет участие ... (13)
    flugegeheimen-Фото
    Пидкок скорее всего, возьмет радужную майку. Артс и бывший бойфренд Моонен ему не конкуренты.
  • Astanaforever
    Израильская велокоманда Мирово ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Жан Беланже, президент компании “Premier Tech”: «Когда пришло время решать, какой будет следующая глава компании “Premier Tech” в велоспорте Мирового тура, мы твёрдо решили найти лучший вариант..************************************************** Следующая жертва? Канадские шулера и прохвосты, чуть не угробившие и не отжали казахскую Астану, нацелились приватизировать израильскую Старт Ап. Гидропоники ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***ы..
  • микеле оп-оп-оп
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Цитата: bambuk1970
    Весьма посредственный гонщик, который неосторожно вначале карьеры обмолвился о больших планах на Гранд Туры... Однако, кальки со спортивного пути Дениса Меньшова не получилось. Если бы ушёл до 2016 года в нишу чистого горняка-этапщика, мог бы нахапать целую авоську побед и в Испании, и во Франции. Но убил сам себя непонятными амбициями генеральщика. А ТРАВМА довершила дело... Наверное, будущий N-ный спортивный директор Газпром-Русвело.

     

    Просто есть люди с характером и амбициями, как Ильнур. А есть рационаьно-прошаренные и очень осторожные, как Вы. 

     

    И всё-таки карьера у Закарина удалась, что бы не утверждали тут некоторые. Спасибо, Ильнур, что ты у нас был. 

    А может, как Дюмулен, не? 

  • jerzyk
    Израильская велокоманда Мирово ... (4)
    jerzyk-Фото
    Интересно почему Премьер Тех не взяли руководить ту очень умную женщину, которая "руководила" в Астане? ?
  • aksbor
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    aksbor-Фото

    Запомнилась победа на этапе Тур де Франс 2016 года. Кстати,с тех пор российские гонщики на этапах Тура не побеждали. Так что по российским масштабам Ильнур безусловно выдающийся гонщик,внесший свой весомый вклад в развитие российского велоспорта и увеличение интереса к велоспорту в нашей стране.

     

    К концу подходит твой карьерный Тур,

    Прошел его ты здорово,Ильнур!

  • дрокер
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    дрокер-Фото
    Победа в Имоле и этап до Англиру в моей памяти. Спасибо Ильнур!
  • bambuk1970
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    bambuk1970-Фото

    Весьма посредственный гонщик, который неосторожно вначале карьеры обмолвился о больших планах на Гранд Туры... Однако, кальки со спортивного пути Дениса Меньшова не получилось. Если бы ушёл до 2016 года в нишу чистого горняка-этапщика, мог бы нахапать целую авоську побед и в Испании, и во Франции. Но убил сам себя непонятными амбициями генеральщика. А ТРАВМА довершила дело... Наверное, будущий N-ный спортивный директор Газпром-Русвело.

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