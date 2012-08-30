VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Том Дюмулин продлил контракт с командой Sunweb до конца 2021 года

Том Дюмулин остаётся в команде Sunweb до 2022 года

 

Победитель Джиро д’Италия-2017, 26-летний голландский гонщик Том Дюмулин объявил о том, что продлил контракт с командой Sunweb до 2022 года.

 В этой команде, которая называлась Argos – Shimano, Giant – Shimano, Giant-Alpecin и Sunweb, Том Дюмулин выступает с начала своей карьеры, с 2012 года.

 

 

Том Дюмулин продлил контракт с командой Sunweb до конца 2021 года

  Том Дюмулин продлил контракт с командой Sunweb до конца 2021 года

  PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Том Дюмулин: «Я решил продлить контракт с командой Sunweb до 2022 года. Ещё 4 года буду выступать в этой великолепной команде. Я всегда отлично чувствовал себя здесь, прошёл большой путь в развитии как гонщик. Мне комфортно работать в команде, мы вместе сделали огромный шаг вперёд, прогрессируем каждый год, я убеждён, что мы будем продолжать двигаться дальше в ближайшие четыре года».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Вчера, 18:50 | Регистрация: 11.07.2015

    на ЧЕТЫРЕ ГОДА!!!

    в нынешние времена такой долгосрочный контракт.

    спонсор верит в Тома))))))

    значит ждем усиления СанВэба сильными горными грегари.

    и я думаю,будут и громкие приобретения.

    типа Лопеса))

    и я уверен,что следущий ТДФ выиграет Том.

    ТДФ 2018)

    можете закидать меня камнями.

     

    пы сы.

    очень хочу увидеть в СанВэбе Хирста.

    пока он недорого стоит-надо брать)

    большого таланта парень.

    а вот что будет с Ильнуром-вопрос большой,но по моему 2018 год Зак начнет в новой команде.

    и тут всяко может быть.

    ну вы поняли про чо я.

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
    1. Имя: Юрий Скворцов

      Юрий Скворцов

      Вчера, 18:56 | Регистрация: 21.02.2015

      Как увидим в октябре, что там снова разделок на пару десятков км, так и начнем подбирать камни. А если вдруг будет две по 50 - кто ж будет возражать против такого прогноза.

      1. tim147

        Вчера, 20:03 | Регистрация: 7.09.2014

        Уважаемый Юрий, войдя на сайт обнаружил Ваше сообщение, которое сразу же исчезло - единственное, что я успел заметить - речь шла о сравнении Тома с Индурайном, т.е. моей идее фикс! Разумеется, о полном их сходстве говорить пока рано - в хорошей форме Индурайн не просто отдерживался в гору (как часто и ошибочно повторяет СК), а ехал в нее так, что его темпа не выдерживал практически ни один элитный горняк того времени (некоторые характерные фрагменты Джиро и ТдФ можете найти на Ютуб). Нечто подобное промелькнуло в исполнении Тома пока-что только раз - Джиро-17 на Оропе. Посмотрим, сможет ли он развиваться в этом направлении в дальнейшем.
        Что касается продления контракта аж на 4 года, это говорит о двух вещах - 1. Спонсор у Санвеба гарантирован как минимум на 4 года. 2. В таких условияз менеджмент имеет возможность обеспечить Тома несколькими горными грегари или хотя бы одним грегари такого класса, каким был Ж-Ф. Бернар для Индурайна, сам классный гонщик одержавший за карьеру более 50 побед и что самое главное элитный раздельщик-горняк, фактически в одиночку выполнявший ту же работу, что порой проделывает команда Скай целиком . При соблюдении условия №2 успех Тома на ТдФ не заставит себя ждать, так как марафонские горы Тура ему подходят больше, чем крутяки Джиро и Вуэльты - здесь я полностью солидарен с Толстым Мачо.

  2. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Вчера, 18:58 | Регистрация: 11.07.2015

    да причем тут разделки?

    Том выиграл Джиро в горах.

    когда же до вас это дойдет?)

    Горных километров было НЕСОИЗМЕРИМО больше,чем разделочных.

    а горы Тура подходят Тому гораздо больше,чем горы Джиро и Вуэльты.

    доказано Индурайном)

     

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
    1. Имя: Юрий Скворцов

      Юрий Скворцов

      Вчера, 19:07 | Регистрация: 21.02.2015

      на двух разделках Том привез второму месту в итоговой классификации...более 4-их минут. В какой горе он "нарастил" свое преимущество до итоговых 31 секунды?

      1. Имя: Андрей

        ТОЛСТЫЙ МАЧО

        Вчера, 19:13 | Регистрация: 11.07.2015

        и потерял более двух минут во время покакушек.
        так что причем тут разделки?
        победа Тома ковалась в горах.
        как бы вы не доказывали иного)
        я вам больше скажу,я уверен что Том,если бы не эта санитарная пауза,после которой он отдал кучу сил,залез в долг своему организму очень сильно,выиграл бы Джиро и без разделок.
        его бы просто НИКТО в горе не высадил.

        "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

        «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
        1. Имя: Денис

          Bjoern

          Вчера, 19:32 | Регистрация: 12.07.2014

          Не проиграл он в горах, а не выиграл в горах. Да и выиграл благодаря тому, что лебедь, рак и щука не смогли договориться.

          Да и его победа напоминает победы Эванса и Хэшдаля (явные тактические просчеты команд соперниц)

          1. Имя: Алексей

            uran

            Вчера, 23:02 | Регистрация: 27.05.2017

            Да все топ команды работали против Тома, а вы говорите...
            И о каких просчетах речь? Наверное когда Дюмулан в туалет ходил все(опять) генеральщики не сработались чтоб уехать?

        2. Имя: Юрий Скворцов

          Юрий Скворцов

          Вчера, 19:32 | Регистрация: 21.02.2015

          Даже не беря в расчет этап с санитарной паузой (это даже правильно) на горных этапах Том конкурентам все же проиграл. Тут одна лишь математика. Все что идет после "если бы" - бессмысленно обсуждать.

  3. Rokka

    Вчера, 19:03 | Регистрация: 23.01.2016

    Все делает правильно Санвеб. И Том и Баргиль в этой команде с самого начала. Надеюсь что у них обоих будет хорошее будущее в этой команде

  4. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 19:14 | Регистрация: 18.09.2014

    Ого! Четыре года!! Хороша "соломка"! Видимо, такой долгий контракт должен означать и то, что команда будет формироваться исключительно под него, иначе, какой смысл в таком долгосрочном проекте сотрудничества.

    Я, кстати, тоже согласна с тем, что Том выиграл в горах. Это называется правильным распределением силы.

  5. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Вчера, 19:19 | Регистрация: 11.07.2015

    а еще я уверен в том,что Том,от же какая тавтология забавная,будет еще очень сильно прибавлять.

    и если будет команда у него,состояшая из 5-6 доместиков уровня Мувистара или Ская-его будет просто нереально победить.

    не видели мы еще настоящего Тома.

    процентов на 70 он раскрыл себя на Джиро.

    то ли еще будет.

    чо? Фрум?

    вот сча я снова скажу страшную вещь,за которую меня закидают камнями,Фрум не такой универсал,как Том,и я вот смотрю на него сча на Дофине,какой то он дерганный. он явно не тот Фрум,что был год назад.

    может я и ошибаюсь,завтра разделка даст ответы на многие вопросы,а в выходные мы получим ответы на оставшиеся)

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».

  6. RVL

    Вчера, 19:34 | Регистрация: 30.08.2012

    возраст боевой, самый полого-раздельный тур вполне под него...\

    уай нот?

    придется лоббировать сие шоу спонсору.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

7 - 11 июня 2017

Tour de Slovaquie

8 июня 2017

GP du canton d'Argovie

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2017?

Комментарии

  • velodoctor
    Кун Бауман, Арно Демар, Жозе А ... (1)
    velodoctor-Фото

    У Катюши один мачадо тянул, о чем говорит Азеведо. Сразу вспоминаются Кучинский и Гатис, те ребята работали на совесть. 

  • uran
    Том Дюмулин продлил контракт с ... (13)
    uran-Фото
    Да все топ команды работали против Тома, а вы говорите...
    И о каких просчетах речь? Наверное когда Дюмулан в туалет ходил все(опять) генеральщики не сработались чтоб уехать?
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2017. Этап 2 (24)
    velodoctor-Фото

    Да почитал спасибо. Не знаю на счет звездной болезни, но на него слишком много народу пашет. Будь он более самостоятельным как Саган, ему бы не было цены.

     

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2017. Этап 3 (18)
    старт-шоссе 82-Фото
    На туре будет две городские разделки по 13 и 23 км, в первой в десяти секундах уместится человек 50 во второй чуть меньше(грубо говоря) так что разделки на туре не сыграют такого огромного значения как на Джиро.Про индивидуальный ход тоже будет трудно что-то сказать потому что многие( особенно лидеры) к пику формы еще не подошли.
  • Андрон
    Критериум Дофине-2017. Этап 3 (18)
    Андрон-Фото

      Тут говорили в превью некоторые, что практически нет проходных этапов. Не знаю, по мне, так уже три этапа разминочные. А завтра разделка, которую реально поедут человек 10, остальные опять разминаться. 

  • Anna P.
    Паоло Тиралонго завершил карье ... (13)
    Anna P.-Фото
    Думаю, второе. Еще раз, к сожалению, только после понимаешь истинный масштаб личности. Это ведь и к Тиралонго относится - он был "дядькой" для молодняка и в Астане, и, наверное, в пелотоне - гонщики лучше знают, так ли это, но СК говорил...
  • tim147
    Том Дюмулин продлил контракт с ... (13)
    tim147-Фото

    Уважаемый Юрий, войдя на сайт обнаружил Ваше сообщение, которое сразу же исчезло - единственное, что я успел заметить - речь шла о сравнении Тома с Индурайном, т.е. моей идее фикс! Разумеется, о полном их сходстве говорить пока рано - в хорошей форме Индурайн не просто отдерживался в гору (как часто и ошибочно повторяет СК), а ехал в нее так, что его темпа не выдерживал практически ни один элитный горняк того времени (некоторые характерные фрагменты Джиро и ТдФ можете найти на Ютуб). Нечто подобное промелькнуло в исполнении Тома пока-что только раз - Джиро-17 на Оропе. Посмотрим, сможет ли он развиваться в этом направлении в дальнейшем.
    Что касается продления контракта аж на 4 года, это говорит о двух вещах - 1. Спонсор у Санвеба гарантирован как минимум на 4 года. 2. В таких условияз менеджмент имеет возможность обеспечить Тома несколькими горными грегари или хотя бы одним грегари такого класса, каким был Ж-Ф. Бернар для Индурайна, сам классный гонщик одержавший за карьеру более 50 побед и что самое главное элитный раздельщик-горняк, фактически в одиночку выполнявший ту же работу, что порой проделывает команда Скай целиком . При соблюдении условия №2 успех Тома на ТдФ не заставит себя ждать, так как марафонские горы Тура ему подходят больше, чем крутяки Джиро и Вуэльты - здесь я полностью солидарен с Толстым Мачо.

  • RVL
    Критериум Дофине-2017. Этап 3 (18)
    RVL-Фото
    очевидно..в генерале никогда. ради этапа-ну как повезет. позже большие горы. все там решится.
    разделка тут, как раз таки горнякам и генералам-как проходящий этап.
  • RVL
    Том Дюмулин продлил контракт с ... (13)
    RVL-Фото

    возраст боевой, самый полого-раздельный тур вполне под него...\

    уай нот?

    придется лоббировать сие шоу спонсору.

  • Racer1976
    Критериум Дофине-2017. Этап 3 (18)
    Racer1976-Фото
    Евроспрот2 показывает всю гонку... Сегодня комментировал Отар. Называл Шишкявичуса Сиськевичусом. Для кого-то без разницы, а мне слух режет. Поэтому смотрел английский Евроспорт - они называли его литовский гонщик)))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 июня

Matthew Brammeier (Aqua Blue Sport)

Steven Kruijswijk (Team Lotto NL - Jumbo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (25)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)