  Том Дюмулин продлил контракт с командой Sunweb до конца 2021 года

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 18:35
Том Дюмулин остаётся в команде Sunweb до 2022 года
Победитель Джиро д’Италия-2017, 26-летний голландский гонщик Том Дюмулин объявил о том, что продлил контракт с командой Sunweb до 2022 года.
В этой команде, которая называлась Argos – Shimano, Giant – Shimano, Giant-Alpecin и Sunweb, Том Дюмулин выступает с начала своей карьеры, с 2012 года.
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada
Том Дюмулин: «Я решил продлить контракт с командой Sunweb до 2022 года. Ещё 4 года буду выступать в этой великолепной команде. Я всегда отлично чувствовал себя здесь, прошёл большой путь в развитии как гонщик. Мне комфортно работать в команде, мы вместе сделали огромный шаг вперёд, прогрессируем каждый год, я убеждён, что мы будем продолжать двигаться дальше в ближайшие четыре года».
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