Том Дюмулин: «Слова Приможа Роглича помогут мне продолжать карьеру»

Том Дюмулин о влиянии Приможа Роглича и свежий взгляд на профессию велогонщика

Том Дюмулин больше не задумывается об уходе из велоспорта, как случилось в декабре 2020 года. Своим новым взглядом на профессию 31-летний нидерландский велогонщик не в последнюю очередь обязан товарищу по команде Jumbo-Visma Приможу Рогличу. О том, как повлиял на него разговор с Приможем Рогличем, Том Дюмулин рассказал в интервью L’Equipe после недавно завершившегося тренировочного лагеря команды.

Том Дюмулин: «Мне нравится разговаривать с Приможем. Когда рассказываешь ему о своих проблемах, он, действительно, слушает. Никогда не видел, чтобы он кого-то осуждал. Он говорит о своих чувствах и опыте. То, что он мне сказал, поможет мне продолжать карьеру. Одно знаю точно – продолжу ставить целью борьбу за генеральную классификацию на определённых гонках.

Хочу воспринимать свою работу как приключение, историю, которую пишу я сам, пишу для себя одного. Как счастливый и единственный в жизни шанс испытать что-то, принимая в этом и лучшее, и худшее.

Большую часть сезона 2020 года я был изнурён как физически, так и морально. У меня не получалось восстановиться, и когда я подошёл к началу следующего сезона, оказался в ловушке. Я просто не мог преодолеть это состояние, мне пришлось решиться всё бросить, чтобы появились перспективы, чтобы найти путь работать по-другому».

Вернувшись после кризиса и приняв участие в Олимпийских играх в Токио, Том Дюмулин завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на время, проиграв на олимпийской дистанции своему товарищу по команде Приможу Рогличу. Дюмулин сказал в интервью L’Equipe, что не был разочарован лишь потому, что проиграл именно Приможу Рогличу, а не кому-то другому:

«Если бы я мог выбирать, кому проиграть, то выбрал бы Приможа. Он для меня своего рода пример».