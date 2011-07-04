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Эган Берналь продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers до конца 2026 года

Колумбийский победитель Тур де Франс продлил контракт с командой Ineos Grenadiers на пять лет

 

 

  Британская велокоманда INEOS Grenadiers объявила о продлении контракта с победителем Тур де Франс-2019 Эганом Берналем на пять лет. 24-летний колумбийский велогонщик продолжит выступать в команде, по крайней мере, до конца 2026 года. Велокоманда INEOS Grenadiers подчёркивает, что целью Эгана Берналя является Тур де Франс-2022.

 

В 2018 году Эган Берналь перешёл из проконтинентальной команды в команду Мирового тура, которая тогда называлась Sky. Всего через год он выиграл Тур де Франс, когда ему был 21, что сделало его на тот момент самым молодым гонщиком, носившим жёлтую майку и принёсшим историческую победу для Колумбии. В 2021 году Эган Берналь прибавил к своим трофеям розовую майку победителя Джиро д’Италия, а британская команда праздновала 12-ю в истории победу на Гранд-туре.

Эган Берналь продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers до конца 2026 года

 Photo credit INEOS Grenadiers

 

  Эган Берналь: «Для меня очень важен новый контракт. Я очень счастлив в этой команде, горжусь ею, персоналом. Сейчас у меня впереди самые важные годы, лучшие годы, которые хочу провести в этой команде.

  Очень хочу вернуться на Тур де Франс. В прошлом году я пропустил его из-за Джиро, но ощущения такие, будто не был на Туре очень давно. Поэтому с волнением и радостью жду предстоящий сезон, хочу вернуться на Тур, идеально подготовившись, с сильной командой, хочу наслаждаться этой гонкой.

Очень горд быть Grenadiers. Когда приезжаешь на гонки, ощущаешь поддержку команды.

  С самого начала выступления здесь я заметил, что все в команде работают ради одной цели. Видно, как все любят велоспорт, полностью посвящают себя работе, всё это отражается в менталитете команды».

 

Эган Берналь продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers до конца 2026 года

  Photo credit INEOS Grenadiers

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды Ineos Grenadiers: «Мы видели, как сильно вырос Эган за последние четыре года в команде. Он снова продемонстрировал свой феноменальный талант. Показал это в сложные моменты. Он проявил незаурядную смелость, собравшись и начав заново, продолжив борьбу. Как «Гренадер» и товарищ по команде, он сделал всё, что было в его силах. Конкуренция в этом сезоне будет очень острой. Эган и вся команда мотивированы сражаться изо всех сил».

 

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:04 | Регистрация: 30.06.2017

    "Чтоб никто не уволок"

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:14 | Регистрация: 4.07.2011

    Эх, спина моя... гуттаперчевая...с богом, Эган!

  3. Имя: Денис

    Rabbit

    Сегодня, 03:53 | Регистрация: 21.02.2018

    нас ждёт заруба наконец-то: Берналь - Погачар ? :)

  4. close2you

    Сегодня, 04:16 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Rabbit
    нас ждёт заруба наконец-то: Берналь - Погачар ? :)
    Всем известен ответ, кто тут победит...

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Комментарии

  • close2you
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    close2you-Фото
    Цитата: Rabbit
    нас ждёт заруба наконец-то: Берналь - Погачар ? :)
    Всем известен ответ, кто тут победит...
  • Rabbit
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    Rabbit-Фото

    нас ждёт заруба наконец-то: Берналь - Погачар ? :)

  • nightbuster33
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Неужели не найдется ни одного УМНИКА,кто сможет воспользоватся борьбой трех Титанов:Погачара-Роглика и,внесу в эту группу,Берналя.Да простит меня Всевышный.Решаемая или нерешаемая задача для гощиков и тренеров покажет гонка.

  • Ice
    Петер Саган: «Весенние классик ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    У Пети бабок немерено и ему пофигу на мнение всех, что он значит.

    Не все измеряется деньгами... Те, кто гонится только за материальными благами, не становятся чемпионами))) А возит условного Фрума/Погачара/Роглича на грантурах.
    Вы сами поняли, че написали? И где Вы видели, чтоб доместники, были богаче чем их капитаны? Че то я не припомню миллионеров у помощников Фрума, Погачара, Роглича. Может напомните их имена? Вот как раз наоборот миллионерами становятся чемпионы. Прежде чем ляпнуть надо думать.

    Вы думать вообще не обучены, а живете как-то) Надеюсь, что для вас не станет шоком то, что доместики в Инеосе зарабатывают больше ваших лидеров) Вы вообще не поняли, про что я... Прежде, чем выйти на большие заработки, нужно впахивать больше остальных день за днем, отказывая себе во всем даже тогда, когда денег полно. Те, кто так может, становятся легендами, но чаще всего получаются условные Кокорины, Аршавины, Шлеки и так далее. Вы, наверное не привыкли к тому, что гонщику не все равно на мнение болел, а Сагана и любят за то, что он никогда не звездился и сидел дольше всех, раздавая автографы во вред собственному восстановлению. 

  • motte
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    motte-Фото

    Эх, спина моя... гуттаперчевая...с богом, Эган!

  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (3)
    motte-Фото

    Это круто, просто круто, спасибо, тадей, 3й тдф в карман , невероятно!

  • Astanaforever
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Непростой малец. С аппетитом.
  • Astanaforever
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    Astanaforever-Фото
    "Чтоб никто не уволок"
  • Astanaforever
    Петер Саган: «Весенние классик ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    У Пети бабок немерено и ему пофигу на мнение всех, что он значит.

    Не все измеряется деньгами... Те, кто гонится только за материальными благами, не становятся чемпионами))) А возит условного Фрума/Погачара/Роглича на грантурах.
    Вы сами поняли, че написали? И где Вы видели, чтоб доместники, были богаче чем их капитаны? Че то я не припомню миллионеров у помощников Фрума, Погачара, Роглича. Может напомните их имена? Вот как раз наоборот миллионерами становятся чемпионы. Прежде чем ляпнуть надо думать.
  • Александра
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (10)
    Александра-Фото

    Сложные чувства.
    Россиянин в мировом пелотоне  - для нас всегда особое внимание и особые надежды. Конечно, хотелось от Ильнура большего, но, с другой стороны, наши хотелки - это наши проблемы. Ильнур показал все, что мог, спасибо ему за это. Я помню подиум Вуэльты 2017 и то оскорбительное равнодушие, которым встретили российские новостные порталы это событие: где-то в последних строчках после прогноза погоды. И, конечно, я помню то ужасное падение на камни в прямом эфире, когда казалось, что все. Но Ильнур снова садился в седло и делал свою работу. Снимаю шляпу!

    А вот эти слова про сладкий сон и другую жизнь... Не знаю. Думаю, было бы честнее сказать то, что все и так понимают: побед больше нет, шансов нет, приличной команды нет, возраст поджимает. Или вовсе промолчать, чем лить эту сладкую патоку. И опять же, кто я такая, чтобы требовать подобного?))
    Поэтому - сложно.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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