Эган Берналь продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers до конца 2026 года

Колумбийский победитель Тур де Франс продлил контракт с командой Ineos Grenadiers на пять лет

Британская велокоманда INEOS Grenadiers объявила о продлении контракта с победителем Тур де Франс-2019 Эганом Берналем на пять лет. 24-летний колумбийский велогонщик продолжит выступать в команде, по крайней мере, до конца 2026 года. Велокоманда INEOS Grenadiers подчёркивает, что целью Эгана Берналя является Тур де Франс-2022.

В 2018 году Эган Берналь перешёл из проконтинентальной команды в команду Мирового тура, которая тогда называлась Sky. Всего через год он выиграл Тур де Франс, когда ему был 21, что сделало его на тот момент самым молодым гонщиком, носившим жёлтую майку и принёсшим историческую победу для Колумбии. В 2021 году Эган Берналь прибавил к своим трофеям розовую майку победителя Джиро д’Италия, а британская команда праздновала 12-ю в истории победу на Гранд-туре.

Photo credit INEOS Grenadiers

Эган Берналь: «Для меня очень важен новый контракт. Я очень счастлив в этой команде, горжусь ею, персоналом. Сейчас у меня впереди самые важные годы, лучшие годы, которые хочу провести в этой команде.

Очень хочу вернуться на Тур де Франс. В прошлом году я пропустил его из-за Джиро, но ощущения такие, будто не был на Туре очень давно. Поэтому с волнением и радостью жду предстоящий сезон, хочу вернуться на Тур, идеально подготовившись, с сильной командой, хочу наслаждаться этой гонкой.

Очень горд быть Grenadiers. Когда приезжаешь на гонки, ощущаешь поддержку команды.

С самого начала выступления здесь я заметил, что все в команде работают ради одной цели. Видно, как все любят велоспорт, полностью посвящают себя работе, всё это отражается в менталитете команды».

Photo credit INEOS Grenadiers

Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды Ineos Grenadiers: «Мы видели, как сильно вырос Эган за последние четыре года в команде. Он снова продемонстрировал свой феноменальный талант. Показал это в сложные моменты. Он проявил незаурядную смелость, собравшись и начав заново, продолжив борьбу. Как «Гренадер» и товарищ по команде, он сделал всё, что было в его силах. Конкуренция в этом сезоне будет очень острой. Эган и вся команда мотивированы сражаться изо всех сил».