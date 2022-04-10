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Даниэль Мартинес – победитель Тура Страны Басков-2022

Йон Исагирре и Александр Власов - призёры Тура Страны Басков-2022

 

 

 

  Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martínez) одержал победу на гонке Мирового тура Тур Страны Басков-2022. 25-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers поднялся на третью позицию в генеральной классификации после победы на 4-м этапе, а в финальный день гонки на 6-м, королевском горном этапе Тура Страны Басков-2022 Мартинес удержался в лидирующей группе. Его соперник, лидировавший в общем зачёте Ремко Эвенепул (Quick Step Alpha Vinyl), выигравший у Дани Мартинеса промежуточный спринт, выпал из группы лидеров на финальном подъёме за 5,3 км до финиша.

 

  33-летний испанский велогонщик команды Cofidis Йон Исагирре, несмотря на падение на финальном подъёме Аррате, сумел добрать соперников и обойти их в финишном спринте. Победа на этапе помогла Йону Исагирре стать призёром Тура Страны Басков-2022, он поднялся на вторую ступень подиума, уступив победителю, Дани Мартинесу 11 секунд.

 

Александр Власов (Bora-hansgrohe) финишировал 2-м на финальном этапе Тура Страны Басков-2022 и поднялся на третью ступень итогового подиума, уступив победителю 16 секунд.

 

 

Даниэль Мартинес – победитель Тура Страны Басков-2022

 

Даниэль Мартинес – победитель Тура Страны Басков-2022

 

Даниэль Мартинес – победитель Тура Страны Басков-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

 

  Йон Исагирре: «Я так счастлив. Трудно выразить словами, что чувствую. Победа на финальном этапе в Аррате – мечта всех басков. Считаю, нет лучше места для победы! Я выиграл перед своей семьёй, друзьями, как всегда, здесь меня очень поддерживали болельщики.

 

 Когда упал, подумал, что всё потеряно. Вернуться было трудно, но я продолжал бороться, выкладывался полностью до финишной черты. Кроме того, я ещё стал вторым  в  генеральной классификации. Для нашей команды эта неделя получилась превосходной!»

 

  Дани Мартинес: «День был невероятно тяжёлым. Стратегия команды заключалась в том, чтобы осложнить гонку на подъёмах, чтобы Ремко к финалу потерял силы. Нам надо было отыграть у него две секунды. Но это не так просто, потому что две секунды проигрывал универсальному гонщику. Это очень сложно. Он держался до самого финала. Когда увидел, что начались атаки, держался впереди, мы смогли выиграть.

 

  Несколько раз мелькала мысль, что проигрываю гонку. Только в финале, когда Ремко выпал, я поверил, что могу выиграть. Это одна из тяжелейших велогонок в мире. Горы невероятно трудные. Счастлив, что победил на этой прекрасной гонке.

 

  Эта победа особенная, очень важна перед следующими целями. Но я уже говорил, что мне многого не хватает для Тур де Франс. И я по этому поводу не волнуюсь. У команды очень сильные гонщики – есть Адам Йейтс, Герант Томас, который с каждым днём становится сильнее. Он опытный, к Туру будет в очень хорошей форме. У команды чёткие цели, я буду делать то, что скажет команда».

 

  Александр Власов: «Сегодня я изо всех сил старался выиграть этап, надеялся, что за счёт этого поднимусь в генеральной классификации. Я отлично знал финишную прямую, постарался выйти на лучшую позицию. Мы почти добились победы. Однако, я всё же поднялся на  подиум, так что, думаю, в целом итог гонки для нас хороший.

 

  У меня было отличное начало года с победой в Валенсии, вторым местом на Гран-при Индурайна. А теперь подиум  здесь. Этот результат мотивирует на следующие гонки. Хочу поблагодарить товарищей по команде за потрясающую работу».

 

  Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня целью была победа на этапе. Роли помощников были чётко распределены – они должны были как можно больше помочь Алексу Власову, позволить ему выйти на лучшую позицию перед решающим подъёмом. После схода Серхио Игиты мы, к сожалению, не смогли помогать ему всей командой. Но Леннард Кемна внёс огромный вклад, смог переложиться в лидирующую группу, был единственным помощником Алекса в финале, где дальше борьба пошла один на один.

 

  Алекс снова показал, что он – один из лучших, если не лучший горняк в пелотоне. К сожалению, победу на  этапе, на которую надеялись, взять не удалось. Но мы очень рады третьему месту в общем зачёте, конечно, довольны, что второе место на этапе принесло необходимые секунды».

 

 

Результаты 6 этапа Тура Страны Басков-2022

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Теги к статье: Даниэль Мартинес Daniel Martinez Ineos Grenadiers Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Earl57
    Ремко Эвенепул – 4-й на Туре С ... (2)
    Earl57-Фото
    Беттиолю тоже говорили не жрать. В итоге который год желудок лечит. Природа всегда мстит за насилие над собой...
  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул – 4-й на Туре С ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    кто-нибудь там рядом может сказать хлопцу что он просто толстый??

    сильный - да! но блин - толстый!!

    и не жрать - часть его работы

  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивый финальный/последний этап на ТСБ (как по мне получился ещё поЛучше чем предпоследний), но как же много сошедших и ещё больше тех, кто не вписался в лимит. Красивая была и развязка среди генеральщиков. Но снова не обошлось без форс-мажора, правда тот кто нелепо упал (притёрся что ли) выгреб, т.е. догнал, а на финише ещё и вырвал победу на этапе good Хорошо хоть сегодня на спусках никто не улетел в обрыв(ы). М.Вадеру - здоровья!

    А Мартинез то какой молодец (как ив ся ИНЭОС - лучшие в командном зачёте):

    • взял генерал;
    • взял майку лучшего спринтера;
    • ещё и косвенно не позволил Формоло обойти комрада по Инэосу К.Родригеса в горном зачёте (хотя Формолино очень старался на этапе, жаль что догнали итальянца в последнюю гору)

    Эвенпулу - белая майка лучшего молодого как "утешительный приз". Пока что у Рэмко идти спуски и догонять соперников получаются лучше чем атаковать в гору и отцеплять оппонентов.

    Власову большой плюс за борьбу и его 3-е место вполне заслуженное. 

    Цитата: Gorn9k
    Лучшая недельная гонка их тех, что я видел (а видел много, но возможно что-то не помню).Надеюсь таких горных неделек будет больше

    Полностью согласен. Очень яркий и красивый Тур Страны Басков в этом году получился. Иногда мне кажется, что недельные многодневки бывают, т.е. получаются лучше даже чем 3-х_недельные гранд туры. 

  • Astanaforever
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    Astanaforever-Фото
    Трое в десятке бывшие астанинцы. Порадуюсь хоть за них. А че еще остается делать?
  • marketbk
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    marketbk-Фото

    Гавно полезло. Как терпел, держался. Но если ты гавно, то оно по-любому из тебя полезит.

     

  • Astanaforever
    Амстел Голд Рэйс-2022. Маршут ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Пусть победит не из списка претендентов. Допустим. Dmitriy Gruzdev (KAZ). Верим и ждем чудо.)))
  • Kay82
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    Kay82-Фото
    на то он и Саша
  • Kay82
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    Kay82-Фото

    Как подло поступил Власов!!! Изагире когда упал , так Власов увидев это и резко поехал в отрыв, но как говорят бумеранг возратился! и Изагире на финише технично и мощно обьехал его и одержал победу!!! 

  • Gorn9k
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    Gorn9k-Фото
    Не влезли в лимит времени
  • дрокер
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    дрокер-Фото
    Саню с отличной гонкой! Едет, атакует, борется, молодец! Если Мартинес с Ремко не добрали бы перед последней горой, расклад был бы другой. Йон боец.

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