Даниэль Мартинес – победитель Тура Страны Басков-2022

Йон Исагирре и Александр Власов - призёры Тура Страны Басков-2022

Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martínez) одержал победу на гонке Мирового тура Тур Страны Басков-2022. 25-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers поднялся на третью позицию в генеральной классификации после победы на 4-м этапе, а в финальный день гонки на 6-м, королевском горном этапе Тура Страны Басков-2022 Мартинес удержался в лидирующей группе. Его соперник, лидировавший в общем зачёте Ремко Эвенепул (Quick Step Alpha Vinyl), выигравший у Дани Мартинеса промежуточный спринт, выпал из группы лидеров на финальном подъёме за 5,3 км до финиша.

33-летний испанский велогонщик команды Cofidis Йон Исагирре, несмотря на падение на финальном подъёме Аррате, сумел добрать соперников и обойти их в финишном спринте. Победа на этапе помогла Йону Исагирре стать призёром Тура Страны Басков-2022, он поднялся на вторую ступень подиума, уступив победителю, Дани Мартинесу 11 секунд.

Александр Власов (Bora-hansgrohe) финишировал 2-м на финальном этапе Тура Страны Басков-2022 и поднялся на третью ступень итогового подиума, уступив победителю 16 секунд.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Йон Исагирре: «Я так счастлив. Трудно выразить словами, что чувствую. Победа на финальном этапе в Аррате – мечта всех басков. Считаю, нет лучше места для победы! Я выиграл перед своей семьёй, друзьями, как всегда, здесь меня очень поддерживали болельщики.

Когда упал, подумал, что всё потеряно. Вернуться было трудно, но я продолжал бороться, выкладывался полностью до финишной черты. Кроме того, я ещё стал вторым в генеральной классификации. Для нашей команды эта неделя получилась превосходной!»

Дани Мартинес: «День был невероятно тяжёлым. Стратегия команды заключалась в том, чтобы осложнить гонку на подъёмах, чтобы Ремко к финалу потерял силы. Нам надо было отыграть у него две секунды. Но это не так просто, потому что две секунды проигрывал универсальному гонщику. Это очень сложно. Он держался до самого финала. Когда увидел, что начались атаки, держался впереди, мы смогли выиграть.

Несколько раз мелькала мысль, что проигрываю гонку. Только в финале, когда Ремко выпал, я поверил, что могу выиграть. Это одна из тяжелейших велогонок в мире. Горы невероятно трудные. Счастлив, что победил на этой прекрасной гонке.

Эта победа особенная, очень важна перед следующими целями. Но я уже говорил, что мне многого не хватает для Тур де Франс. И я по этому поводу не волнуюсь. У команды очень сильные гонщики – есть Адам Йейтс, Герант Томас, который с каждым днём становится сильнее. Он опытный, к Туру будет в очень хорошей форме. У команды чёткие цели, я буду делать то, что скажет команда».

Александр Власов: «Сегодня я изо всех сил старался выиграть этап, надеялся, что за счёт этого поднимусь в генеральной классификации. Я отлично знал финишную прямую, постарался выйти на лучшую позицию. Мы почти добились победы. Однако, я всё же поднялся на подиум, так что, думаю, в целом итог гонки для нас хороший.

У меня было отличное начало года с победой в Валенсии, вторым местом на Гран-при Индурайна. А теперь подиум здесь. Этот результат мотивирует на следующие гонки. Хочу поблагодарить товарищей по команде за потрясающую работу».

Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня целью была победа на этапе. Роли помощников были чётко распределены – они должны были как можно больше помочь Алексу Власову, позволить ему выйти на лучшую позицию перед решающим подъёмом. После схода Серхио Игиты мы, к сожалению, не смогли помогать ему всей командой. Но Леннард Кемна внёс огромный вклад, смог переложиться в лидирующую группу, был единственным помощником Алекса в финале, где дальше борьба пошла один на один.

Алекс снова показал, что он – один из лучших, если не лучший горняк в пелотоне. К сожалению, победу на этапе, на которую надеялись, взять не удалось. Но мы очень рады третьему месту в общем зачёте, конечно, довольны, что второе место на этапе принесло необходимые секунды».