Даниэль Мартинес – победитель 4 этапа Тура Страны Басков-2022

Дани Мартинес, Жулиан Алафилипп, Диего Улисси, Примож Роглич о 4-м этапе Тура Страны Басков-2022

25-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martinez) одержал победу на 4-м этапе Тура Страны Басков-2022.

Несмотря на атаки, а также попытку гонщика из отрыва дня Виктора Лафая (Cofidis) удержаться в одиночку перед группой генеральщиков и горняков, этап вновь завершился групповым спринтом в подъём. Лафай, атаковавший за 25 км и удерживающий полторы минуты преимущество, был пройден группой за километр до финиша.

Ремко Эвенепул (Quick Step Alpha Vinyl) вновь был развозящим Жулиана Алафилиппа, но когда бельгийский гонщик закончил свою работу и отодвинулся в сторону, Дани Мартинес спринтовал за 200 м и первым пересёк финишную черту, опередив чемпиона мира и Диего Улисси (UAE Team Emirates). Лидирующий в общем зачёте с первого дня гонки Примож Роглич (Jumbo-Visma) финишировал четвёртыми и сохранил майку лидера.

После титула чемпиона Колумбии в разделке это вторая победа Дани Мартинеса. В этом сезоне он уже финишировал на подиумах Вольты Альгарве и Париж-Ницца.

Photo (c) Sprint Cycling Agensy/UAE Team Emirates

Дани Мартинес: «В группе было много сильных гонщиков. У меня отлично шла нога. Я знал, что на финише будет небольшой тягун, а за 200 м я почувствовал, что скорость замедлилась, и подумал, что пора. У нас весь день впереди в отрыве был Джи (Герант Томас), что нам помогло. Естественно, я попробовал атаковать на последнем подъёме. Но группа была большой, поэтому я сберёг силы для спринта. Мы показали, какая мы сильная команда. Впереди трудные этапы, но с Адамом и мной у нас отличная позиция».

Жулиан Алафилипп: «Ремко снова великолепно отработал в конце этапа. Нога у меня шла, но сегодня чего-то немного не хватило. Не знаю, чего именно. Может, уверенности или инстинкта бороться за победу каждый день, пусть я и выиграл этап несколько дней назад. Конечно, каждый день побеждать невозможно, но нам надо быстро подкорректировать эти небольшие ошибки».

Диего Улисси: «Ребята отлично отработали в финале, вернули отрыв. Для меня всё складывалось отлично, но, к сожалению, двое были чуть сильнее меня. В эти дни мы охотимся за этапами, хотим уехать с победой. Конечно, завтра будем снова пытаться».

Примож Роглич: «Хочу выигрывать всё время, но, скажем так, сегодня мне немного не хватило и ноги и удачи. День получился тяжёлым, много атаковали на финальном подъёме. Йонас и я до финиша ехали на максимальной скорости. Завтра у нас множество гор, финиш на вершине крутого подъёма. Надеюсь, нога пойдёт, и я буду с сильнейшими. Сделаем всё, что в наших силах, чтобы удержать жёлтую майку».