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Даниэль Мартинес – победитель 4 этапа Тура Страны Басков-2022

Дани Мартинес, Жулиан Алафилипп, Диего Улисси, Примож Роглич о 4-м этапе Тура Страны  Басков-2022

 

 

  25-летний колумбийский велогонщик команды Ineos  Grenadiers Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martinez) одержал победу на 4-м этапе Тура Страны Басков-2022.

 

  Несмотря на атаки, а также попытку гонщика из отрыва дня Виктора Лафая (Cofidis) удержаться в одиночку перед группой генеральщиков и горняков, этап вновь завершился групповым спринтом в подъём. Лафай, атаковавший за 25 км и удерживающий полторы минуты преимущество, был пройден группой за километр до финиша.  

 

  Ремко Эвенепул (Quick  Step Alpha Vinyl) вновь был развозящим Жулиана Алафилиппа, но когда бельгийский гонщик закончил свою работу и отодвинулся в сторону, Дани Мартинес спринтовал за 200 м и первым пересёк финишную черту, опередив чемпиона мира и  Диего Улисси (UAE Team Emirates). Лидирующий в  общем зачёте с первого дня гонки Примож Роглич (Jumbo-Visma) финишировал четвёртыми и сохранил майку лидера.

 

  После титула чемпиона Колумбии в  разделке это вторая победа Дани Мартинеса. В этом сезоне он уже финишировал на подиумах Вольты Альгарве и Париж-Ницца.

 

Даниэль Мартинес – победитель 4 этапа Тура Страны Басков-2022

Photo (c) Sprint Cycling Agensy/UAE Team Emirates

 

    Дани Мартинес: «В группе было много сильных гонщиков. У меня  отлично шла нога. Я знал, что на финише будет небольшой тягун, а за 200 м я почувствовал, что скорость замедлилась, и подумал, что пора. У нас весь день впереди в отрыве был Джи (Герант Томас), что нам помогло. Естественно, я попробовал атаковать на последнем подъёме. Но группа была большой, поэтому я сберёг силы для спринта. Мы показали, какая мы сильная команда. Впереди трудные этапы, но с Адамом и мной у нас отличная позиция».

 

  Жулиан Алафилипп: «Ремко снова великолепно отработал в конце этапа. Нога у меня шла, но сегодня чего-то немного не хватило. Не знаю, чего именно. Может, уверенности или инстинкта бороться за победу каждый день, пусть я и выиграл этап несколько дней назад. Конечно, каждый день побеждать невозможно, но нам  надо быстро подкорректировать эти небольшие ошибки».

 

  Диего Улисси: «Ребята отлично отработали в финале, вернули отрыв. Для меня всё складывалось отлично, но, к сожалению, двое были чуть сильнее меня. В эти дни мы охотимся за этапами, хотим уехать с победой. Конечно, завтра будем снова пытаться».

 

  Примож Роглич: «Хочу выигрывать всё время, но, скажем так, сегодня мне немного не хватило и ноги и удачи. День получился тяжёлым, много атаковали на финальном подъёме. Йонас и я до финиша ехали на максимальной скорости. Завтра у нас множество гор, финиш на вершине крутого подъёма. Надеюсь, нога пойдёт, и я буду с сильнейшими. Сделаем всё, что в наших силах, чтобы удержать жёлтую майку».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Страны Басков-2022

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Теги к статье: Даниэль Мартинес Daniel Felipe Martinez Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Кто выиграет Тур Страны Басков-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2022. Этап 4 (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хм, Алафилипп второй раз (второй этап) подряд проигрывает спринт "на ленточке", надеюсь хоть от досады не сойдёт и зелёную майку сохранит.

    Завтра-послезавтра на ТСБ должны увидеть разборки уже между грандами по настоящему.

  • Kay82
    Тур Страны Басков-2022. Этап 4 (4)
    Kay82-Фото

    колесник снова второй, как и в принципе справедливо

  • SportSpirit
    Circuit Cycliste Sarthe - Pays ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Педерсен накатил беглеца ну прооосто мощнецки!

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2022. Этап 4 (4)
    Николай Н.-Фото

    Вчерашний этап был интересней, сегодня не было таких крутых горок, потому и финиш был групповым.

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2022. Этап 4 (4)
    velodoctor-Фото

    Алафилип замешкался в момент когда уже надо было выходить и начинать спринт,  зачем было до последнего на колесе сидеть. Ремко тратит силы, а победа всего одна пока, ну и три вторых места еще, но кто их считает. 

  • SportSpirit
    Велокоманда Bahrain Victorious ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Пиар-менеджмент Бахрейна весьма своеобразно общается с публикой. Сужу по соц.сетям. Их "желаем всего наилучшего" звучит как проклятье) 

  • Андрей Аблёхин
    Петер Саган сошёл на 2-м этапе ... (2)
    Андрей Аблёхин-Фото

    ковид в ноги сильно даёт..... я 9 месяцев отходил

     

  • EL-Fenomeno
    Scheldeprijs-2022. Результаты (3)
    EL-Fenomeno-Фото
    Погода конечно было против спортсменов, но 30 финишировавших на гонке категории 1 Pro это оочень удивило. К слову у женщин до финиша доехало ровно на 100 человек больше.
    Цитата: DIM
    Недооценили ребята дядю Сашу:)
    А. Кристофф молодец, дал соло отрыв и заслуженно выиграл. Средняя скорость - просто ЧУМовАя!
  • SportSpirit
    Александр Кристофф – победител ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Кристофф вовремя приболел и вовремя выздоровел)

     

    После первых двух месяцев прошлого сезона Wanty - новичок мирового тура - были аутсайдерами рейтинга с малорадужными перспективами. А сейчас победы, много подиумов + этап Джиро, этап Вуэльты и много красных маек 2021. 

     

    Причем выстреливают у них все: неизвестные новички, среднестатистические гонщики, многопытные ветераны. Что для меня говорит в первую очередь о хорошей атмосфере команде. 

  • SportSpirit
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (22)
    SportSpirit-Фото
    А у меня такое впечатление, что после Тиррено Ремко качал бицепсы-квадрицепсы и кушал слишком много мучного)

    Горный тест не равно горная база.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
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