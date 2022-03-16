Примож Роглич – победитель велогонки Париж-Ницца-2022

Примож Роглич, Ваут ван Арт, Даниэль Мартинес о гонке Париж-Ницца-2022



Примож Роглич одержал победу в общем зачёте велогонки Париж-Ницца-2022. Теперь в списке побед 32-летнего словенского гонщика команды Jumbo-Visma есть и титул «Короля гонки двух морей» (Тиррено-Адриатико-2019) и победителя «Дороги к солнцу», что удавалось помимо него всего пяти гонщикам в истории - Йоопу Зутемельку, Тони Ромингеру, Андреасу Клёдену, Давиде Ребеллину и Альберто Контадору.

Примож Роглич надел жёлтую майку лидера на 5-м этапе, одержал победу на 7-м этапе, а в финальный день гонки сохранил лидерство в общем зачёте. Товарищ Приможа Роглича по команде Ваут ван Арт стал победителем очковой классификации.

Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), атаковавший в одиночку на финальном подъёме Коль д’Эзе, поднялся на вторую ступень подиума Париж-Ницца-2022, а тройку призёров замкнул колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Даниэль Мартинес.

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Примож Роглич: «Никогда не обходится без драмы. Сегодня был супертяжёлый финальный этап, но должен сказать, что я счастливее, чем в прошлом году! И должен сказать огромное спасибо всей моей команде. Мы видели, что Ваут ван Арт умеет всё – он наполовину человек, а наполовину - мотор! Сегодня я не был настолько силён, чтобы ехать в одиночку. Мне было тяжело, с трудом прошёл подъём. К счастью, я знал, что Ваут чувствует себя отлично. Он мне очень-очень помог тем, что проехал со мной до финиша.

Вся команда внесла вклад в эту победу. Мы достигли цели. Я счастлив и чувствую облегчение, одержав эту победу».

Ваут ван Арт: «Я намеревался оставаться с Приможем как можно дольше. Мы старались контролировать гонку, но из-за многочисленных подъёмов сделать это было трудно. Ближе к финалу подумал, что мы в удобной ситуации. Я надеялся, что у Приможа нога пойдёт так, как всегда, но сегодня ему было тяжело. Я знал, что на второй части подъёма будет более ветрено, и что я могу там оказаться полезен. А дальше оставалось выжать всё до финиша.

Зелёная майка – интересная цель. Сегодня я был в хорошей форме и заработал несколько очков, был уверен в победе в этой классификации. Рад, что у нас победа в генеральной классификации».

Даниэль Мартинес (Ineos Grenadiers): «Сегодня было тяжело. Мы планировали попробовать выиграть этап и остаться на подиуме, а может, и продвинуться на ступень выше. До последнего подъёма всё шло как надо, в группе нас было пятеро. Но я проколол заднее колесо, и это всё изменило. Я потерял время, а в голове была только одна цель – добрать Наиро Кинтану, потому что он угрожал моему месту на подиуме. Когда мы его догнали, было понятно, что этап ушёл. Я рад, что поднялся на подиум, а также доволен своим выступлением».