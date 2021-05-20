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39-летний Доменико Поццовиво финишировал 8-м на Джиро д’Италия-2022

Успехи команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux на Джиро д’Италия-2022

 

 

  39-летний Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) стал самым возрастным с 1924 года велогонщиком, финишировавшим в десятке сильнейших на Джиро д’Италия. Для команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux эта Джиро д’Италия была второй в истории команды и самой успешной.  

 

  31-летний Ян Хирт финишировал 6-м в общем зачёте, показав лучший результат на Гранд-туре за всю карьеру. Он также выиграл королевский горный этап с преодолением Мортироло. Всего гонщики  Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux  выиграли два этапа – ещё одну победу одержал Биньям Гирмай, и на шести этапах финишировали в призовой тройке.

 

39-летний Доменико Поццовиво финишировал 8-м на Джиро д’Италия-2022

Photo (c) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

 

 

  Доменико Поццовиво: «Учитывая мой путь, могу только радоваться попаданию в топ-10 генеральной классификации. Я оказался в шаге от завершения карьеры, потому что до февраля у меня не было команды. Но ещё важнее этот результат из-за инцидента два года назад, после которого врачи сомневались, что я вообще когда-нибудь смогу снова сесть на велосипед. Несмотря на неудачу, на падение во время спуска с Мортироло, я никогда не сдавался.

 

  Первые две недели я мог держаться с лучшими горняками, но после падения на 17 этапе пришлось минимизировать потери.  На финальной неделе Гранд-тура все едут на пределе, поэтому было не так легко  восстанавливаться от последствий падения.

 

  К сожалению, не смог вернуть то, как чувствовал себя перед падением. Но я понимаю, что это часть спорта. Несмотря на боль в рёбрах и спине, я не сдался. Такой у меня характер – отдать все силы ради достижения цели, даже если всё идёт не по плану.

 

  Через 14 лет после моего первого попадания в топ-10 я снова здесь. Горжусь этим результатом. Сейчас, когда гонка только закончилась, пока не могу сказать, как это повлияет на моё будущее. Но я уверен, что хочу использовать мою хорошую форму, чтобы на высоком уровне проехать Тур Швейцарии».

 

Успехи команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux на Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Ян Хирт: «Я мечтал выиграть этап Джиро, но сбылась не только эта мечта, я также финишировал шестым в генеральной классификации. Я точно проехал лучшую гонку своей жизни!  Только 26 секунд проиграл 4-му месту. Не так много чешских гонщиков достигали этого результата. Надеюсь, вдохновлю нескольких соотечественников начать ездить на велосипеде.

 

  В прошлом году я снова влюбился в велоспорт, придя в команду Intermarché-Wanty-Gobert, именно это ключ к моему успеху. Важно, чтобы вокруг были люди, с которыми хорошо себя чувствуешь, приятная атмосфера облегчает путь к успеху.

 

  Не осмеливаюсь думать о следующем шаге, о том, на что способен. Но эти 26 секунд очень мотивируют меня вернуться и бороться за большее в следующем сезоне!»

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Теги к статье: Доменико Поццовиво Domenico Pozzovivo Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Ян Хирт Jan Hirt Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 02:54 | Регистрация: 20.05.2021

    Когда Доминико долго не мог найдти команду все были в печале.Нашел команду,были рады.Но никто не мог предположить, сколько радости он принесет своим выступлением всем болельщикам.Это его благодарность команде,поверевшая в его способности сделать невозможное после всего случившегося и всем болельщикам.Счастлив он-рады все.Мы все одна семья.

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Комментарии

  • nightbuster33
    39-летний Доменико Поццовиво ф ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Когда Доминико долго не мог найдти команду все были в печале.Нашел команду,были рады.Но никто не мог предположить, сколько радости он принесет своим выступлением всем болельщикам.Это его благодарность команде,поверевшая в его способности сделать невозможное после всего случившегося.Счастлив он-рады все.Мы все одна семья.

  • Coffe
    Бауке Моллема продлил контракт ... (1)
    Coffe-Фото
    Успеха ему в дальнейшем.
  • svan
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    svan-Фото

    Крепкий гонщик, но что-то ему не хватает. Много третьих и четвертых мест.

  • svan
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    svan-Фото
    вероятно, Алмейда обошел бы
  • svan
    Джей Хиндли – победитель Джиро ... (3)
    svan-Фото
    Цитата: uran
    Между 3-м и 4-м пропасть. Говорит об реальной конкуренции за итоговый генерал.
    В принципе все логично, в тройке реальные претенденты, случайных нет.

    Думаю согласитесь вы, и другие, что сходы по ходу Джиро таких фаворитов/капитанов команд как МАЛ, Барде, Йейтс, ну и Алмейда так сказать снизили красочность и уменьшили интригу на этой Джиро в плане борьбы и за этапы, и за генерал.
    Именно так. Сходы обеднили Джиро.
  • Sezar
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    Sezar-Фото

    Ну да. Хоть в чем-то ему "повезло".

  • uran
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    uran-Фото
    По правде сказать не потеряй Джиро столько претендентов на генерал с высокой вероятностью не быть Ланде на пьедестале.
  • Earl57
    Итоги Джиро д’Италия-2022 по о ... (3)
    Earl57-Фото

    UCI рейтинг раз в неделю по вторникам пересчитывает. 31 мая после Джиро и Норвегии перерасчет будет.

    Старые очки сгорают через 52 недели (год) после даты начисления. Поэтому после перерасчета изменения будут большие.

  • velodoctor
    Итоги Джиро д’Италия-2022 по о ... (3)
    velodoctor-Фото
    Ванти сейчас в рейтинге uci на втором месте, очень даже не дурно.

    Хотя не, обманул, на 7 они. Новый рейтинг как теннисе хрен поймёшь как посчитать. В любом случае команда не самая богатая но результаты показывает в этом году отменные.
  • EL-Fenomeno
    Джей Хиндли – победитель Джиро ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Был за Карапаза, но Хиндли действительно оказался сильнее - заслужил (жаль нету австралийского флага в смайлах). Ну а БОРОВский Титтер теперь весь в розовой "окантовке") 

    Цитата: uran
    Между 3-м и 4-м пропасть. Говорит об реальной конкуренции за итоговый генерал.
    В принципе все логично, в тройке реальные претенденты, случайных нет.

    Думаю согласитесь вы, и другие, что сходы по ходу Джиро таких фаворитов/капитанов команд как МАЛ, Барде, Йейтс, ну и Алмейда так сказать снизили красочность и уменьшили интригу на этой Джиро в плане борьбы и за этапы, и за генерал.

    Цитата: kwwk
    Шах и Мат. Без слов.

    Scacco, Matto - один этап, т.е. даже одна гора, на котором решилось усё в борьбе за розовую майку.

     

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