39-летний Доменико Поццовиво финишировал 8-м на Джиро д’Италия-2022

Успехи команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux на Джиро д’Италия-2022

39-летний Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) стал самым возрастным с 1924 года велогонщиком, финишировавшим в десятке сильнейших на Джиро д’Италия. Для команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux эта Джиро д’Италия была второй в истории команды и самой успешной.

31-летний Ян Хирт финишировал 6-м в общем зачёте, показав лучший результат на Гранд-туре за всю карьеру. Он также выиграл королевский горный этап с преодолением Мортироло. Всего гонщики Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux выиграли два этапа – ещё одну победу одержал Биньям Гирмай, и на шести этапах финишировали в призовой тройке.

Photo (c) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

Доменико Поццовиво: «Учитывая мой путь, могу только радоваться попаданию в топ-10 генеральной классификации. Я оказался в шаге от завершения карьеры, потому что до февраля у меня не было команды. Но ещё важнее этот результат из-за инцидента два года назад, после которого врачи сомневались, что я вообще когда-нибудь смогу снова сесть на велосипед. Несмотря на неудачу, на падение во время спуска с Мортироло, я никогда не сдавался.

Первые две недели я мог держаться с лучшими горняками, но после падения на 17 этапе пришлось минимизировать потери. На финальной неделе Гранд-тура все едут на пределе, поэтому было не так легко восстанавливаться от последствий падения.

К сожалению, не смог вернуть то, как чувствовал себя перед падением. Но я понимаю, что это часть спорта. Несмотря на боль в рёбрах и спине, я не сдался. Такой у меня характер – отдать все силы ради достижения цели, даже если всё идёт не по плану.

Через 14 лет после моего первого попадания в топ-10 я снова здесь. Горжусь этим результатом. Сейчас, когда гонка только закончилась, пока не могу сказать, как это повлияет на моё будущее. Но я уверен, что хочу использовать мою хорошую форму, чтобы на высоком уровне проехать Тур Швейцарии».

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Ян Хирт: «Я мечтал выиграть этап Джиро, но сбылась не только эта мечта, я также финишировал шестым в генеральной классификации. Я точно проехал лучшую гонку своей жизни! Только 26 секунд проиграл 4-му месту. Не так много чешских гонщиков достигали этого результата. Надеюсь, вдохновлю нескольких соотечественников начать ездить на велосипеде.

В прошлом году я снова влюбился в велоспорт, придя в команду Intermarché-Wanty-Gobert, именно это ключ к моему успеху. Важно, чтобы вокруг были люди, с которыми хорошо себя чувствуешь, приятная атмосфера облегчает путь к успеху.

Не осмеливаюсь думать о следующем шаге, о том, на что способен. Но эти 26 секунд очень мотивируют меня вернуться и бороться за большее в следующем сезоне!»