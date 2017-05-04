Доменико Поццовиво подписал контракт с велокомандой Intermache – Wanty – Gobert Materiaux

Доменико Поццовиво начинает выступать в команде Intermaché – Wanty – Gobert Matériaux с 16 февраля

Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) нашёл команду, в которой будет выступать в 2022 году после закрытия Qhubeka NextHash. 39-летний итальянский велогонщик подписал контракт с бельгийской велокомандой Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux и уже 16 февраля выйдет на старт Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022 (Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol) в цветах новой команды.

Горняк из Базиликаты начнёт 18-й сезон в профессионалах. За свою карьеру Доменико Поццовиво одержал 13 побед, среди которых этап Джиро д’Италия, Тура Швейцарии, Вуэльты Каталонии, победыа в общем зачёте Джиро дель Трентино. Итальянский велогонщик принял участие в 21 Грандх-туре, пять раз входил в топ-10 генеральной классификации на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании. Он возвращался в пелотон после тяжёлых травм, в 2020 году состоялось его очередное возвращение после многочисленных переломов, полученных при падении на тренировке.

Доменико Поццовиво: «Для меня очень важно, что смогу выступать в команде Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. С тех пор, как со мной произошёл инцидент,и врачи сомневались, что я снова смогу выступать на велосипеде, мной двигало сильнейшее желание показать, что я всё ещё способен приблизиться к тому уровню, на котором выступал раньше. Я люблю бросать вызов самому себе, хочу доказать, что могу финишировать в топ-10 на Гранд-туре. Этой зимой я не ослаблял тренировки. Доволен своей нынешней формой, с большим нетерпением жду начала сезона на Руте дель Соль.

Мои новые товарищи по команде последнюю пару недель фантастически выступали, поэтому я мотивирован оказать им поддержку на этой неделе. А для меня гонка станет хорошим тестом, во время которого больше узнаю о работе в команде. Я рад познакомиться с новыми товарищами и персоналом, к счастью, могу положиться на свой опыт быстрой адаптации в новом окружении. Хочу поблагодарить команду Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux за эту возможность. С большим желанием хочу показать, что они сделали правильный выбор!»

Айке Висбеек, спортивный директор команды: «Появление Доменико Поццовиво в нашей группе горняков открывает для нас больше дверей. Он – сильное укрепление состава на Гранд-туры и разделки. Доменико ставит высокие цели, поэтому я доволен, что благодаря ему и Луису Мейнтьесу мы сможем ставить задачей попадание в топ-10 генеральной классификации на всех трёх Гранд-турах.

На прошлой Вуэльте Испании мы поняли, насколько важен лидер, борющийся за общий зачёт, он мотивирует команду, а молодым гонщикам полезен его опыт, они смогут учиться профессионализму. Кроме того, наши итальянские партнёры с энтузиазмом восприняли приход Доменико в нашу команду. Благодаря нашим гонщикам и историческим спонсорам с Италией у нас связаны хорошие воспоминания.

Будем надеяться, что Доменико сможет блистать на сицилийских дорогах, в Абруццо и других частях страны во время Джиро д’Италия-2022. Это важно для нашего партнёра Vini Zabu».