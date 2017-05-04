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Доменико Поццовиво подписал контракт с велокомандой Intermache – Wanty – Gobert Materiaux

Доменико Поццовиво начинает выступать в команде Intermaché – Wanty – Gobert Matériaux с 16 февраля

 

 

  Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) нашёл команду, в которой будет выступать в 2022 году после закрытия Qhubeka NextHash. 39-летний итальянский велогонщик подписал контракт с бельгийской велокомандой Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux и уже 16 февраля выйдет на старт Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022 (Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol) в цветах новой команды.

 

  Горняк из Базиликаты начнёт 18-й сезон в профессионалах.  За свою карьеру Доменико Поццовиво одержал 13 побед, среди которых этап Джиро д’Италия, Тура Швейцарии, Вуэльты Каталонии, победыа в общем зачёте Джиро дель Трентино. Итальянский велогонщик принял участие в 21 Грандх-туре, пять раз входил в топ-10 генеральной классификации на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании. Он возвращался в пелотон после тяжёлых травм, в 2020 году состоялось его очередное возвращение после многочисленных переломов, полученных при падении на тренировке.

 

Доменико Поццовиво подписал контракт с велокомандой Intermache – Wanty – Gobert Materiaux

 

  Доменико Поццовиво: «Для меня очень важно, что смогу выступать в команде Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. С тех пор, как со мной произошёл инцидент,и  врачи сомневались, что я снова смогу выступать на велосипеде, мной двигало сильнейшее желание показать, что я всё ещё способен приблизиться к тому уровню, на котором выступал раньше. Я люблю бросать вызов самому себе, хочу доказать, что могу финишировать в топ-10 на Гранд-туре. Этой зимой я не ослаблял тренировки. Доволен своей нынешней формой, с большим нетерпением жду начала сезона на Руте дель Соль.

 

  Мои новые товарищи по команде последнюю пару недель фантастически выступали, поэтому я мотивирован оказать им поддержку на этой неделе. А для меня гонка станет хорошим тестом, во время которого больше узнаю о работе в команде. Я рад познакомиться с новыми товарищами и персоналом, к счастью, могу положиться на свой опыт быстрой адаптации в новом окружении. Хочу поблагодарить команду Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux за эту возможность. С большим желанием хочу показать, что они сделали правильный выбор!»

 

  Айке Висбеек, спортивный директор команды: «Появление Доменико Поццовиво в нашей группе горняков открывает для нас больше дверей. Он – сильное укрепление состава на Гранд-туры и разделки. Доменико ставит высокие цели, поэтому я доволен, что благодаря ему и Луису Мейнтьесу мы сможем ставить задачей попадание в топ-10 генеральной классификации на всех трёх Гранд-турах.

 

  На прошлой Вуэльте Испании мы поняли, насколько важен лидер, борющийся за общий зачёт, он мотивирует команду, а молодым гонщикам полезен его опыт, они смогут учиться профессионализму. Кроме того, наши итальянские партнёры с энтузиазмом восприняли приход Доменико в нашу команду. Благодаря нашим гонщикам и историческим спонсорам с Италией у нас связаны  хорошие воспоминания.

  Будем надеяться, что Доменико сможет блистать на сицилийских дорогах, в Абруццо и других частях страны во время Джиро д’Италия-2022. Это важно для нашего партнёра Vini Zabu».

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Теги к статье: Доменико Поццовиво Domenico Pozzovivo Intermache – Wanty – Gobert Materiaux

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  1. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 00:09 | Регистрация: 4.05.2017

    Хорошо, что Паличино нашел себе команду, удача часто была к нему холодна.

    Желаю хороших результатов!

  2. close2you

    Сегодня, 01:03 | Регистрация: 22.07.2017

    Спасён проклятый )) ну, ему только удачи и пожелать!

  3. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 01:24 | Регистрация: 20.05.2021

     10 дек. прошлого года писал:"Не ужели не найдется команда,которая пожелает увидеть его в свих рядах....Надежда умирает последней".Нашлась! И это здорово,что МИР не без добрых ЛЮДЕЙ.Спасибо и в добрый путь Доминико!

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Tour des Alpes Maritimes et du Var

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (3)
    nightbuster33-Фото

     10 дек. прошлого года писал:"Не ужели не найдется команда,которая пожелает увидеть его в свих рядах....Надежда умирает последней".Нашлась! И это здорово,что МИР не без добрых ЛЮДЕЙ.Спасибо и в добрый путь Доминико!

  • close2you
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (3)
    close2you-Фото
    Спасён проклятый )) ну, ему только удачи и пожелать!
  • дрокер
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (3)
    дрокер-Фото

    Хорошо, что Паличино нашел себе команду, удача часто была к нему холодна.

    Желаю хороших результатов!

  • patar
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    patar-Фото
    хахаха, от души
  • motte
    Винченцо Нибали отложил дебют ... (3)
    motte-Фото

    Цитата: reforg34
    Видно, Нибали серьезно настраивается на Джиро Ди Италия. Но честно говоря вряд ли сможет забрать генеральную классификацию, если там будут Томас, Кинтана и Ланда. А так, может споконо занять 4-5 место, или забрать 3-4 этапа. 

    Да, как тут вновь не вспомнить альберто, который, если бы не тот грязный случай с допом, единственный был бы в истории велоспорта, кто взял все три гт по 3 раза, а так, сегодня, он и ино, кто брали все гт более одного раза и это тоже история! 

  • litxaa
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (21)
    litxaa-Фото
    Спасибо за взвешенный и аргументированный ответ) Не очень соглашаюсь с Вами, но понимаю Вашу позицию
  • RVL
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    RVL-Фото

    Фрум и Томас тоже не в самой лучшей форме. Даже не заявлялись. Но если бы все пошло по плану, должны были брать этот тур. Но ничего...раскатаются и ещё возьмут по своему тдф, если кинтана на вмешается

  • reforg34
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    reforg34-Фото

    82 Alexandre Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team +10:58  
    Пока что видим, что Александр Винокуров не в самой лучшей форме. Ничего, после возвращения на Тур де л'Аин тоже потихоньку раскатывался, прежде чем победить на Льеж-Бастон-Льеж.

  • velodoctor
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    velodoctor-Фото

    Забавно,что ребята из сборной Омана почти на круг отстали или даже отстали, они свою собственную гонку ехали группой.  Ричезе дисквалифицировали, но победу Кэву и зеленую майку это не даст, Марк невероятно свежо смотрелся, даже после падения вчерашнего. 

  • nightbuster33
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    nightbuster33-Фото

    Это уже в прошлом.Завтра начинаются 2-е гонки:Вуэлта Андалузии и после большого перерыва Вуэлта Алгарвии.Интересные составы,особенно после исключения из предварительного списка на Андалузию В.Нибали,преследующая две цели:планомерная подготовка к Джире и, на радость  почитателей Астаны,возможность победы на отдельных этапах.Надеюсь,что это так и будет(в сумме 10 этапов).Самое интересное другое,кто из оставшихся 15 членов команды будет заявлен на Тур UAE

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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