Ваут ван Арт – победитель 4 этапа гонки Париж-Ницца-2022

Велогонщики команды Jumbo-Visma заняли весь подиум 4-го этапа гонки Париж-Ницца-2022

Велокоманда Jumbo-Visma снова заняла весь подиум, на этот раз по итогам 4-го этапа велогонки Париж-Ницца-2022. Ваут ван Арт одержал победу в индивидуальной гонке на время с пересечённым рельефом и финишем в подъём 3-й категории, преодолев дистанцию в 13,4 км за 16 минут 20 секунд со средней скоростью 49,224 км/ч.

Его ближайшими соперниками стали товарищи по команде – Примож Роглич уступил Ван Арту 2 секунды, а Роан Деннис – 6 секунд.

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Роан Деннис, стартовавший перед своими товарищами по команде, после финиша сказал, что дистанция, скорее всего, отлично подойдёт Ван Арту и Рогличу: «Тяжёлая разделка, выматывающая дистанция – как раз для таких ребят как Примож и Ваут. Я доволен своим результатом после нескольких дней работы в гонке. Великолепно, что мы так хорошо выступаем всей командой».

В последний раз такое доминирование одной команды на Париж-Ницце наблюдалось в 1983 году, когда Шон Келли с гонщиками команды Sem-France Loire на 4-м и 7-м (ITT) этапах занимали 1-2-3-е места.

В общем зачёте гонщики Jumbo-Visma также продолжают занимать первые три места, только жёлтая майка лидера перешла от Кристофа Лапорта Вауту Ван Арту, а Примож Роглич поднялся на вторую строчку.

Ваут ван Арт: «Конечно, легендарная жёлтая майка на одной из крупнейших гонок года очень много значит. Надеюсь, надеваю её в этом году не в последний раз. Пока что эта неделя для команды проходит идеально. Мы мотивируем друг друга, что принесло нам ещё один подиум.

Пока ехал, не очень представлял разрывы времени, поэтому до самого финиша просто давил по максимуму. На последнем подъёме было больно крутить педали, но я должен был додавить. Эта дистанция мне идеально подходила.

В прошлые годы мне всегда плохо удавались такие разделки, где надо часто менять ритм, но сегодня я нашёл свой темп и одержал красивую победу. Финальный подъём был очень тяжёлым, но я сберёг немного сил на спусках и выкладывался по полной на подъёмах.

Надеюсь в следующие несколько дней передать эту майку Приможу. Самые трудные этапы ещё впереди».