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Ваут ван Арт – победитель 4 этапа гонки Париж-Ницца-2022

Велогонщики команды Jumbo-Visma заняли весь подиум 4-го этапа гонки Париж-Ницца-2022

 

 

 

  Велокоманда Jumbo-Visma снова заняла весь подиум, на этот раз по итогам 4-го этапа велогонки Париж-Ницца-2022. Ваут ван Арт одержал победу в индивидуальной гонке на время с пересечённым рельефом и финишем в подъём 3-й категории, преодолев дистанцию в 13,4 км за 16 минут 20 секунд со средней скоростью 49,224 км/ч.  

 

Его ближайшими соперниками стали товарищи по команде – Примож Роглич уступил Ван Арту 2 секунды, а Роан Деннис – 6 секунд.

 

 

Ваут ван Арт – победитель 4 этапа гонки Париж-Ницца-2022

 

Ваут ван Арт – победитель 4 этапа гонки Париж-Ницца-2022

 

Ваут ван Арт – победитель 4 этапа гонки Париж-Ницца-2022

 

Ваут ван Арт – победитель 4 этапа гонки Париж-Ницца-2022

 

Ваут ван Арт – победитель 4 этапа гонки Париж-Ницца-2022

 

Ваут ван Арт – победитель 4 этапа гонки Париж-Ницца-2022

 

Photo (c) A.S.O. / A.Broadway

 

  Роан Деннис, стартовавший перед своими товарищами по команде, после финиша сказал, что дистанция, скорее всего, отлично подойдёт Ван Арту и Рогличу: «Тяжёлая разделка, выматывающая дистанция – как раз для таких ребят как Примож и Ваут. Я доволен своим результатом после нескольких дней работы в гонке. Великолепно, что мы так хорошо выступаем всей командой».

 

  В последний раз такое доминирование одной команды на Париж-Ницце наблюдалось в 1983 году, когда Шон Келли с гонщиками команды Sem-France Loire на 4-м и 7-м (ITT) этапах занимали 1-2-3-е места.

 

  В общем зачёте гонщики Jumbo-Visma также продолжают занимать первые три места, только жёлтая майка лидера перешла от Кристофа Лапорта Вауту Ван Арту, а Примож Роглич поднялся на вторую строчку.

 

  Ваут ван Арт: «Конечно, легендарная жёлтая майка на одной из крупнейших гонок года очень много значит. Надеюсь, надеваю её в этом году не в последний раз. Пока что эта неделя для команды проходит идеально. Мы мотивируем друг друга, что принесло нам ещё один подиум.

 

  Пока ехал, не очень представлял разрывы времени, поэтому до самого финиша просто давил по максимуму. На последнем подъёме было больно крутить педали, но я должен был додавить. Эта дистанция мне идеально подходила.

  В прошлые годы мне всегда плохо удавались такие разделки, где надо часто менять ритм, но сегодня я нашёл свой темп и одержал красивую победу. Финальный подъём был очень тяжёлым, но я сберёг немного сил на спусках и выкладывался по полной на подъёмах.

 

Надеюсь в следующие несколько дней передать эту майку Приможу. Самые трудные этапы ещё впереди».

 

 

Результаты 4 этапа Париж-Ницца-2022

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Париж - Ницца Paris - Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • uran
    Париж - Ницца-2022. Этап 4 (8)
    uran-Фото
    Цитата: Николай Н.
    И опять осиный рой рулит, 1 и 2 место забрали. Как теперь с ними дальше бороться. Видно за генералку борьба будет меж Ван Артом и Рогличем. Власов тоже не плохо выглядит.
    1,2,3
  • Earl57
    Париж - Ницца-2022. Этап 4 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Цитата: BlAr
    И это он ещё не в лучшей форме!

    Если это так, а я согласен с вашими словами ибо думаю сейчас Воут фигачит где то на 85% своей мощности, то хочу уВидеть такого ещё лучшего Ван Арта (+15% power) на ТдФ, и возможно зелёная майка в Париже действитеьно будет у него + этап(ы).

    Вауту поставлена первостепенная задача выиграть монумент. Предпочтительно Фландрию, ну или Рубэ. 

  • EL-Fenomeno
    Париж - Ницца-2022. Этап 4 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    "сообразим на троих" - в Юмбе просто маленькая рокировка, но Йейтс приятно удивил на ITT. Если всё п(р)ойдёт хорошо у него, то итоговый подиум для Саймона точно гарантирован, вот только какое место? Власов понравился, а Шахман - всё( 

    Цитата: BlAr
    И это он ещё не в лучшей форме!

    Если это так, а я согласен с вашими словами ибо думаю сейчас Воут фигачит где то на 85% своей мощности, то хочу уВидеть такого ещё лучшего Ван Арта (+15% power) на ТдФ, и возможно зелёная майка в Париже действитеьно будет у него + этап(ы).

  • M-07
    Мадс Педерсен – победитель 3 э ... (12)
    M-07-Фото
    Евроспорт есть на IPTV, правда, я мельком прошёлся, некоторые русскоязычные версии у меня не вещают, до других не дошёл, но иностранные версии работают. А вообще на IPTV огромная куча каналов со всего мира, в том числе много иностранных спортивных каналов всего за доллар в месяц. У меня оператор ilook TV. Жаль только, что теперь этот доллар в месяц в рублях гораздо больше будет.
  • SVS
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    SVS-Фото

    Почему нет, сегодня по плейеру всё смотрел...

    VPN + Евроспорт плейер.

  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    M-07-Фото

    Евроспорт есть на IPTV, правда, я мельком прошёлся, некоторые русскоязычные версии у меня не вещают, до других не дошёл, но иностранные версии работают. А вообще на IPTV много иностранных спортивных каналов всего за доллар в месяц. Жаль только, что теперь этот доллар в месяц в рублях гораздо больше будет.

  • flugegeheimen
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    flugegeheimen-Фото
    Без еврика как-то и телевизор стал ненужен… Кто спрашивает - где? Есть tiz cycling на английском. Возможно ещё какие-то стриминговые сервисы будут показывать евроспорт из соседних государств. Я пожалуй, не буду продавать накопившиеся запчасти, ещё 2 недели назад казавшиеся мне ненужными и лишними
  • Adriano
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    Adriano-Фото
    Там похоже скоро покрышки от мишки и конти скоро не купить, придется ездить на белшине.
  • uran
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    uran-Фото
    Не до жиру, быть бы живу.
  • Yuriy 17
    Мадс Педерсен – победитель 3 э ... (12)
    Yuriy 17-Фото

    Альтернативы? 

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