Калеб Юэн сошёл с Тиррено-Адриатико-2022 на 4-м этапе

27-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн не финишировал на 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2022. Команда сообщает, что Юэну было тяжело после быстрого и нервного старта 4-го этапа, когда отрыв не мог сформироваться на протяжении 20 км.

Хотя Калеб Юэн выиграл спринт на 3-м этапе, за 90 км до финиша на этом этапе, по сообщению команды Lotto Soudal, он падал, столкнувшись в зоне питания с членом персонала команды Ineos Grenadiers. Это падение обошлось без серьёзных повреждений, но команда посчитала, что для Калеба Юэна будет лучше покинуть Тиррено-Адриатико-2022.

Следующей целью австралийского велогонщика является Милан-Сан-Ремо, где он дважды поднимался на вторую ступень подиума (в 2018 и 2021 годах).

В Твиттере команды Lotto Soudal говорится: «Калеб будет восстанавливаться и сфокусируется на финальной подготовке к Милан-Сан-Ремо. Ему было тяжеловато после падения на 3-м этапе и бешеного старта 4-го этапа. Вместе с командой он принял решение, что лучше не продавливать через силу и покинуть гонку».