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Калеб Юэн сошёл с Тиррено-Адриатико-2022

Калеб Юэн сошёл с Тиррено-Адриатико-2022 на 4-м этапе

 

 

Калеб Юэн сошёл с Тиррено-Адриатико-202227-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн не финишировал на 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2022. Команда сообщает, что Юэну было тяжело после быстрого и нервного старта 4-го этапа, когда отрыв не мог сформироваться на протяжении 20 км.  

 

  Хотя Калеб Юэн выиграл спринт на 3-м этапе, за 90 км  до финиша на этом этапе, по сообщению команды Lotto Soudal, он падал, столкнувшись в зоне  питания с членом персонала команды Ineos Grenadiers. Это падение обошлось без серьёзных повреждений, но команда посчитала, что для Калеба Юэна будет лучше покинуть Тиррено-Адриатико-2022.

 

  Следующей целью австралийского велогонщика является Милан-Сан-Ремо, где он дважды поднимался на вторую ступень подиума (в 2018 и 2021 годах).

 

  В Твиттере команды Lotto Soudal говорится: «Калеб будет восстанавливаться и сфокусируется на финальной подготовке к Милан-Сан-Ремо. Ему было тяжеловато после падения на 3-м этапе и бешеного старта 4-го этапа. Вместе с командой он принял решение, что лучше не продавливать через силу и покинуть гонку».

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тиррено - Адриатико Tirreno-Adriatico велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • obluchk
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (24)
    obluchk-Фото
    "в этой стране к сожалению уже ловить нечего" . Они здесь не живут, они здесь как в той фразе...
  • obluchk
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (24)
    obluchk-Фото

    Не надо ничего им объяснять. Если есть мозг то он работает, если его нет, то он уезжает.

  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 5 (21)
    RVL-Фото
    Это те , кто не хотел в горы лезть.все предсказуемо
  • SportSpirit
    Париж - Ницца-2022. Этап 5 (21)
    SportSpirit-Фото

    Обращает на себя внимание огромное количество сходов на П-Н. Падения + простудные явления с симптомами "температура и верхние дыхательные пути" при отрицательных тестах (по сообщениям команд в соц.сетях). 

  • Gorn9k
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (24)
    Gorn9k-Фото
    По-нашему, всем известно, кто первый бежит с тонущего корабля
  • Adriano
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (24)
    Adriano-Фото
    Я еще в Москве. Закрываю дела,рассчитываюсь с наёмным персоналом и на следующей неделе уезжаю. Благо успел перевести все валютные активы зарубеж до новых финансовых ограничений. Жена, дети и родители слава Богу уже на новом месте. Мне вот только фактически остаётся два моих спешевских шоссера забрать и буду катать по Италии.
  • RVL
    Тадей Погачар – победитель 4 э ... (5)
    RVL-Фото

    я лично за всю красу!только ремко обязан научиться в 20% на 1000м+ что то делать. а это не натренировывается, и как навык не вырабатывается. по этому вся краса вряд ли...но кое где-вполне себе. ну и опять же...гдето там..за горизонтом

  • SVS
    Тадей Погачар – победитель 4 э ... (5)
    SVS-Фото
    В принципе, я согласен :). Но Погачар в этой атаке выложился, ИМХО, не на 100%, а в конце так и вовсе.. Так, что - будет очень и очень не просто. И да, не сейчас.
  • Sezar
    Тадей Погачар – победитель 4 э ... (5)
    Sezar-Фото

    А я вот между строк читаю удовлетворение Ремко, он явно почувствовал, что Тадея можно побеждать, при всей его красе и мощи.

    Не прямо щас побеждать, а в перспективе.

  • SVS
    Тадей Погачар – победитель 4 э ... (5)
    SVS-Фото

    Очень правильно был выбран момент для атаки, ИМХО. А Вингегор и Эвенпул проиграли, ИМХО уже в этот самый момент. Они должны были быть ближе к Погачару, если имели планы выиграть.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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