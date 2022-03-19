Калеб Юэн не стартует на Милан – Сан-Ремо-2022

Калеб Юэн пропустит Милан – Сан-Ремо-2022 из-за болезни

27-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan)не сможет принять участие в Милан-Сан-Ремо-2022. Решение было принято гонщиком вместе с врачами команды в последний момент.

Калеб Юэн: «Разочарован, что не смогу стартовать. Я был в хорошей форме, уже подготовился к тяжёлой гонке. Но, как и многие гонщики, столкнулся с желудочным гриппом в самое неподходящее время. Вместе с командой мы решили, что мне лучше сосредоточиться на других целях».

Калеб Юэн дважды финишировал 2-м на Милан – Сан-Ремо – в 2018 и 2021 годах. С начала этого сезона Калеб Юэн завоевал три победы – на этапе Тура Саудовской Аравии, этапе Tour des Alpes Maritimes et du Var и этапе Тиррено-Адриатико, а также финишировал вторым на классике Кюрне-Брюссель-Кюрне.