Кристоф Лапорт и Ваут ван Арт о Гент-Вевельгем-2022

Кристоф Лапорт – призёр Гент-Вевельгем-2022

За несколько дней 29-летний французский гонщик команды Jumbo-Visma Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) дважды поднимался на вторую ступень подиума – после классики Е3 он занял 2-е место на Гент-Вевельгем-2022. Но если второе место на Е3 принесло удовлетворение и радость от победы товарища по команде Ваута ван Арта, то Гент-Вевельгем оставил горькое чувство упущенной победы. Кристоф Лапорт проиграл спринт 21-летнему эритрейскому велогонщику команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Биньяму Гирмаю.

С самого старта участники Гент-Вевельгем поехали на высокой скорости. На спуске после первого прохождения Кеммельлберга отъехала группа из 12 гонщиков, в которой находились представители Jumbo-Visma Натан ван Хоойдонк и Майк Тёниссен. Но группе не удалось удержаться. При втором прохождении Кеммельберга впереди оставались сильные гонщики, среди которых были и Ваут ван арт, Кристоф Лапорт и Тиш Беноот.

На финальном, третьем прохождении Кеммельберга Ваут ван Арт попытался уехать в одиночку, но его не отпустили. Зато это удалось Кристофу Лапорту, с которым атаковали три гонщика. В итоге квартет и разыграл спринт на финише.

Кристоф Лапорт: «Победа была близко. Я удивился, когда Гирмай начал спринт. Он создал просвет в несколько метров, но закрыть их оказалось не так просто. Возможно, я ошибся, что не начал свой спринт раньше. Расстроен, потому что чувствовал достаточно сильным, чтобы выиграть, хотя в спринте, где участвуют четверо, всегда есть риск. Я оказался на первой позиции за километр до финиша, никто не хотел выходить вперёд. Возможно, за мной следили после результата на Е3.

Я оказался не в лучшем положении, потому что контролировать ситуацию всегда лучше, когда находишься позади. Я увидел баннер 250 м до финиша, но там был встречный ветер, подумал, что начинать рановато. В любом случае, ошибся я или нет, теперь это не имеет значения, потому что я не выиграл.

Это второе место нельзя сравнить со вторым местом на Харельбеке в пятницу, потому что тогда мы выиграли командой.

Я уехал в отрыв, чтобы улучшить позицию команды. Мы хотели осложнить гонку, но мы ехали не одни, Bahrain и другие команды тоже делали всё, чтобы гонка была трудной. Ваут атаковал при последнем прохождении Кеммельберга, а потом все вернулись. У нас был план сберечь Ваута для возможного спринта, создав отрыв, чтобы Вауту и остальным не пришлось возглавлять группу позади. Команда великолепно отработала, но я не смог отфинишировать.

Мы не можем выигрывать каждую гонку, но с другой стороны не всегда бывает такой великолепный шанс выиграть классику. Не думаю, что эта фламандская классика подходит мне лучше всего. Но именно на ней у меня были лучшие результаты (4-е место в 2018, 15-е в 2017), и одно из самых больших разочарований».

Ваут ван Арт: «Мы хорошо проехали гонку, можем принять результаты с удовлетворением. Я надеялся, что нога пойдёт лучше, но мы боролись за победу всей командой. Кеммельберг – тяжёлый подъём, но не долгий. Поэтому разрывы оставались маленькими.

Позади нас многие команды были заинтересованы в спринте, они быстро перегруппировались, поэтому удержаться впереди оказалось невозможно. В финале Кристоф уехал с небольшой группой, что для нас было идеально.

Мы планировали, чтобы Кристоф или Тиш, или кто-то ещё уехали в отрыв. Омрачает только то, что упустили победу. Снимаю шляпу перед Гирмаем. В подобных спринтах Лапорт проиграл не потому, что не такой быстрый, казалось, что он удивился атаке.

Достижение Биньяма Гирмая огромное. Конечно, на прошлой неделе говорили о нём, но победа на классике – это ещё один шаг вперёд. Кажется, что он прогрессирует каждый день, он впечатлил, поздравляю его».