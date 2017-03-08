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Фернандо Гавирия – победитель 6-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

Фернандо Гавирия опережает Петера Сагана в спринте на 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

 

  Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одержал победу на 6-м этапе итальянской гонки Тиррено-Адриатико-2017. Этап развивался по сценарию спринтерского, отрыв дня был пойман пелотоном за 7 км до финиша, после чего сразу начались атаки.

  Попытку уехать предпринимали Фабио Феллине (Trek-Segafredo), Петер Саган (Bora-Hansgrohe), Ники Терпстра (Quick Step Floors). Какое-то время Терпстра и Феллине удерживали минимальное преимущество, к ним переложился Матей Мохорич (UAE Emirates), но упал на повороте. Он поднялся и вернулся в гонку.

 

 

За 2,2 км до финиша пелотон настиг всех беглецов, и был разыгран спринт. 22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors Фернандо Гавирия обошёл на финише действующего чемпиона мира Петера Сагана. Тройку лучших замкнул бельгийский гонщик команды Trek-Segafredo Яспер Стейвен.

 

Наиро Кинтана (Movistar) сохранил майку лидера.

 

Результаты 6 этапа Тиррено-Адриатико-2017

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Тукаев
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    Тукаев-Фото
    Спасибо!
  • motte
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: Тукаев
    Простите что не по теме. А где можно посмотреть составы на гонку nokere kurse? Спасибо!


    здесь составы команд 72 выпуска этой однодневки 15,03,2017

    https://www.facebook.com/NokereKoerse/photos/a.138694102958825.28103.1311019903
    84703/706646472830249/?type=3&theater

    взято с офсайта этой старой однодневной гонки по дорогам бельгийской Фландрии

    https://www.nokerekoerse.be/

    Удачи!

     

  • Sm1T
    Серхио Энао, Давид де ла Крус, ... (1)
    Sm1T-Фото

    Бэдняга Энао. я за его болел, на всех этапах кроме последнего.
    но я рад что онв се же выиграл.

  • Тукаев
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    Тукаев-Фото

    Простите что не по теме. А где можно посмотреть составы на гонку nokere kurse? Спасибо!

  • Berdok
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    Berdok-Фото

    как заметил уважаемый motte, колумбийцы этой весной зажигают 

  • motte
    Фотографии со старта 8 этапа г ... (1)
    motte-Фото

    Don Alberto Contafor Velasco… выезд на старт последнего эпического этапа и… как бежит время: 2007 - 2017… 10 лет назад первая крупная победа в карьере и это была ПН.. И спустя 10 лет мы по-прежнему восхищены его запредельной работой.. 

  • EL-Fenomeno
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Конта оказывается ещё и 1 очко проиграл Ж.Алафилиппу а борьбе за майку лучшего горняка...ну совсем не пруха wacko

  • protur
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (16)
    protur-Фото
    Согласен, победа - это квинтэссенция атаки!
    Но ключ был в вопросе "не зацепило"?
    Если "гиганты" взрываются, значит это кому либо нужно!)) Ну в данном случае нам, зрителям.
    Инопланетянин навсегда!
  • EL-Fenomeno
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: protur
    Контодор шоу - это всегда красиво! Победа или нет, не так важно, как сама суть борьбы и полная отдача, страсть и боль, а может и разочарование. 
    Может быть и в "колхозной" монотонности есть свои очаровательные искушения, но ничто не сравниться со "взрывом инопланетного красного гиганта".

    Так то он так, но вот тут вы все-таки ошибаетесь, тут было именно тот момент, когда кроме шоу, нужна (больше всего) была победа (хотя бы на этапе), а шоу это или не шоу уехать за 50км. эта называется адская работа, когда знаешь, что за тобой буду следить. Еслу уж так, тогда (как по мне) менее обидно было бы если Альберто приехал в группе со всеми генеральщиками нежели упустить и двойную победу, но Конта ведь в душе победитель-максималист, и его второе место не интерисует, тем более в ситуации что сложалсь на ПН 2017

  • rdktr
    Велотвиттер. 10-й (308) выпуск (2)
    rdktr-Фото

    все круто :)

    особенно последнее фото и его подпись :)

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