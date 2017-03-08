Фернандо Гавирия – победитель 6-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

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- Дата:
- Сегодня, 18:53
Фернандо Гавирия опережает Петера Сагана в спринте на 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2017
Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одержал победу на 6-м этапе итальянской гонки Тиррено-Адриатико-2017. Этап развивался по сценарию спринтерского, отрыв дня был пойман пелотоном за 7 км до финиша, после чего сразу начались атаки.
Попытку уехать предпринимали Фабио Феллине (Trek-Segafredo), Петер Саган (Bora-Hansgrohe), Ники Терпстра (Quick Step Floors). Какое-то время Терпстра и Феллине удерживали минимальное преимущество, к ним переложился Матей Мохорич (UAE Emirates), но упал на повороте. Он поднялся и вернулся в гонку.
За 2,2 км до финиша пелотон настиг всех беглецов, и был разыгран спринт. 22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors Фернандо Гавирия обошёл на финише действующего чемпиона мира Петера Сагана. Тройку лучших замкнул бельгийский гонщик команды Trek-Segafredo Яспер Стейвен.
Наиро Кинтана (Movistar) сохранил майку лидера.
Результаты 6 этапа Тиррено-Адриатико-2017
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