Фил Баухаус и Арно Демар о 5-м этапе Критериума Дофине-2017

Фил Баухаус одерживает первую победу на гонке Мирового тура, опередив Арно Демара в спринте на 5-м этапе Критериума Дофине-2017

5-й этап Критериума Дофине-2017, последний из подходящих по рельефу для спринтеров, завершился общим спринтом. Из четырёх гонщиков отрыва дня дольше всех сопротивлялся пелотону Дилан Ван Барле (Cannondale-Drapac), которого догнали за 6 км до финиша. На этот раз спринтерские команды не повторили ошибку 3-го этапа, когда упустили отрыв, и этап завершился общим спринтом.

Фил Баухаус (Phil Bauhaus), 22-летний немецкий гонщик команды Sunweb, обошёл в спринте на 5-м этапе Критериума Дофине-2017 пятерых французских спринтеров, в том числе победителя 2-го этапа и лидера очковой классификации Арно Демара (FDJ). Это первая победа Фила Баухауса на гонке Мирового тура.

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Фил Баухаус (Sunweb): «С самого старта чувствовал себя отлично и был уверен в спринте. Команда хорошо меня защищала, ребята начали вывозить в правильный момент, и отработали отлично. На Джиро д’Италия я дважды оказывался в шаге от подиума. Теперь с поддержкой команды я одержал самую крупную победу в карьере».

Мортен Беннекау, спортивный директор команды Sunweb: «Мы очень рады, что Фил одержал победу, мы гордимся тем, как ребята сегодня отработали. До самого финиша мы поддерживали их изо всех сил, и теперь, когда у нас есть победа на этапе, мы можем уверенно идти следующие этапы».

Арно Демар (FDJ): «В финале было много поворотов. Мы не смогли удержаться вместе одной командой, у Якопо Гварньери за 500 м до финиша случилась механическая проблема, поэтому он не смог меня развести. Было трудно спринтовать из-за того, что все горняки вышли вперёд, лишь бы не потерять 3 секунды из-за разрыва пелотона, хотя на следующих этапах в горах разрывы среди них будут гораздо больше. Нога сегодня шла отлично, я мог бы выиграть этап, но не нашёл выхода, когда меня зажали в коробочку».