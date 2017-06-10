VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Фил Баухаус и Арно Демар о 5-м этапе Критериума Дофине-2017

Фил Баухаус одерживает первую победу на гонке Мирового тура, опередив Арно Демара в спринте на 5-м этапе Критериума Дофине-2017

 

 

  5-й этап Критериума Дофине-2017, последний из подходящих по рельефу для спринтеров, завершился общим спринтом. Из четырёх гонщиков отрыва дня дольше всех сопротивлялся пелотону Дилан Ван Барле (Cannondale-Drapac), которого догнали за 6 км до финиша. На этот раз спринтерские команды не повторили ошибку 3-го этапа, когда упустили отрыв, и этап завершился общим спринтом.

 

  Фил Баухаус (Phil Bauhaus), 22-летний немецкий гонщик команды Sunweb, обошёл в спринте на 5-м этапе Критериума Дофине-2017 пятерых французских спринтеров, в том числе победителя 2-го этапа и лидера очковой классификации Арно Демара (FDJ). Это первая победа Фила Баухауса на гонке Мирового тура.

 

 

Фил Баухаус и Арно Демар о 5-м этапе Критериума Дофине-2017

 

Фил Баухаус и Арно Демар о 5-м этапе Критериума Дофине-2017

 

Фил Баухаус и Арно Демар о 5-м этапе Критериума Дофине-2017

 Photo © ASO/A.Broadway

 

 

 Фил Баухаус (Sunweb): «С самого старта чувствовал себя отлично и был уверен в спринте. Команда хорошо меня защищала, ребята начали вывозить в правильный момент, и отработали отлично. На Джиро д’Италия я дважды оказывался в шаге от подиума. Теперь с поддержкой команды я одержал самую крупную победу в карьере».

 

Мортен Беннекау, спортивный директор команды Sunweb: «Мы очень рады, что Фил одержал победу, мы гордимся тем, как ребята сегодня отработали. До самого финиша мы поддерживали их изо всех сил, и теперь, когда у нас есть победа на этапе, мы можем уверенно идти следующие этапы».

 

  Арно Демар (FDJ): «В финале было много поворотов. Мы не смогли удержаться вместе одной командой, у Якопо Гварньери за 500 м до финиша случилась механическая проблема, поэтому он не смог меня развести. Было трудно спринтовать из-за того, что все горняки вышли вперёд, лишь бы не потерять 3 секунды из-за разрыва пелотона, хотя на следующих этапах в горах разрывы среди них будут гораздо больше. Нога сегодня шла отлично, я мог бы выиграть этап, но не нашёл выхода, когда меня зажали в коробочку».

 

 

 

Результаты 5-го этапа Критериума Дофине-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Фил Баухаус Арно Демар Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

7 - 11 июня 2017

Tour de Slovaquie

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2017?

Комментарии

  • DV
    Тур Швейцарии-2017. Маршрут (1)
    DV-Фото

    Интересно будет посмотреть на Рейхенбаха свободного от Пино.

  • Kitsune-taichou
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (53)
    Kitsune-taichou-Фото
    обожаю эту дискуссию :)
  • evgeny1330
    Критериум Дофине-2017. Этап 5 (18)
    evgeny1330-Фото
    Точно, одно название осталось наполовину.
  • VeloVelo
    Ричи Порт, Тони Мартин, Алехан ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Александра
    По-моему, это едва ли не единственный гонщик, которому просто не хватает везения

    Нет никакого везения или невезения. Фигня это всё.
    Есть только талант данный Свыше
    плюс то, что ты сделаешь сам. Порту нужно много работать. 
    И он это делает! Уважаю его за это! Но. . . пупок не железный.
    А для победы на ГТ надо иметь железный пупок.
    Как у Фрума, Контадора, Нибали, Кинтана. 





    Для того, чтобы взять ГТ, таким как Порт нужно прыгнуть выше головы.
    Это возможно, иногда, но, плата за это будет очень высокой
    Всё имеет свою цену в этом мире.
    Ару это знает.

  • rdktr
    Ричи Порт, Тони Мартин, Алехан ... (6)
    rdktr-Фото

    Прально.

    Мне тож глубоко симатишен этот гонец

    Но как было сказано выше "неведомая фигня случается".

     

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2017. Этап 5 (18)
    VeloVelo-Фото
    Николай, нет уже никакой Катюши.
  • VeloVelo
    Тур Словакии-2017. Этап 1 (1)
    VeloVelo-Фото

    А где же славные русвеловские парни? Опять в отрыве светились? )

  • Ser Gio
    Критериум Дофине-2017. Этап 5 (18)
    Ser Gio-Фото
    Оскар Фрейре такого же плана спринтер был в те времена
  • aksbor
    Критериум Дофине-2017. Этап 5 (18)
    aksbor-Фото

    Катюше лучше бы не спринтеров покупать (Цабеля того же доводить до кондиции надо), а парочку хороших и дисциплинированных горняков вроде Васи Кириенко для помощи Закарину. Я понимаю,такие на дороге не валяются,но нужно искать.

    А Кристофф,извиняюсь за выражение,превратился просто в бочку с гов...м. Сейчас ему уже никакой спринт не подходит. Как там у него с режимом,интересно...

  • Rokka
    Критериум Дофине-2017. Этап 5 (18)
    Rokka-Фото
    Судя по словам Кристоффа чувствовал он себя не очень хорошо и нога не шла. Ну последнее можно уже смело ставить на бесконечный повтор

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 июня

Johannes Frohlinger (Team Sunweb)

Guillaume Martin (Wanty - Groupe Gobert)

Jimmy Duquennoy (WB Veranclassic - Aqua Protect)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (37)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)