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Состав команды Astana Qazaqstan на Джиро д’Италия-2022

Команда Astana Qazaqstan Team представила состав на Джиро д’Италия-2022

 

 

 

 Велокоманда Astana Qazaqstan Team объявила состав на Джиро д’Италия-2022. На старт в Будапеште 6 мая выйдут: 28-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, 37-летний итальянский велогонщик Винченцо Нибали, 32-летний испанский велогонщик Давид де ла Крус,29-летний итальянский велогонщик Валерио Конти, 30-летний американский велогонщик Джо Домбровски, 32-летний итальянский гонщик Фабио Феллине, 23-летний казахстанский гонщик Вадим Пронский и 25-летний колумбийский велогонщик Харольд Техада.

 

Состав команды Astana Qazaqstan на Джиро д’Италия-2022

 

  Винченцо Нибали – двукратный победитель Джиро д’Италия (2013 и 2016), победитель 7 этапов Джиро, призёр итальянского Гранд-тура 2010, 2011, 2017 и 2019 годов, стартует на  Джиро в 11-й раз в карьере.

 

Мигель Анхель Лопес – призёр Джиро д’Италия-2018, в четвёртый раз в карьере примет участие в итальянском Гранд-туре.

 

Четвёртым в карьере будет старт на Джиро д’Италия и для Давиде Де ла Круса.

 

  В недавнем интервью BiciSport спортивный директор команды Джузеппе Мартинелли сказал, что капитаном команды будет Мигель Анхель Лопес: «Мы сразу решили, что Мигель Анхель Лопес поедет в качестве капитана. На Джиро он уже финишировал третьим, в свой дебют в 2018 году, годом позже стал 7-м, выигрывал белую майку лучшего молодого гонщика. Теперь ему 28, его профессионализм вырос».

 

  На вопрос сможет ли Мигель Анхель Лопес  выиграть Джиро д’Италия-2022, Мартинелли ответил: «Надеюсь, попробуем. Хотя я понимаю, что есть соперники и команды сильнее нас. Думаю, прежде всего, это Карапас (Ineos). Эквадорец выступает стабильно, он надёжный гонщик, всегда ставит те цели, которые в пределах его досягаемости. Конечно, трудный маршрут с небольшим количеством километров гонок на время подходит чистым горнякам как Лопес.

 

  Я считаю, что Джиро решится на Мармоладе, на 20-м этапе. Но никогда нельзя недооценивать южные этапы. После возвращения из Венгрии этапы с эЯтной и этап от Диаманте до Потенцы очень опасные».

 

  На вопрос, как команда собирается победить Карапаса, Джузеппе Мартинелли ответил:

 

  «Попытаться застать его врасплох, не давать ему вести свою гонку, не давать ему ехать спокойно. Это требует смелости, воображения, интуиции. С этой точки зрения присутствие Винченцо Нибали имеет важнейшее значение. У него роль свободного охотника, хотя, называя его так, чувствую, что звучит неуважительно. Он станет своего рода гидом для Лопеса. Это не означает, что Нибали поедет без собственных амбиций. Но после десяти успешных лет и огромного давления мы хотим, чтобы он смог наслаждаться гонкой и ехать спокойно. У него была пара сезонов, выбившихся из привычных рамок, начало сезона тоже было непростым, но он больше ничего и никому не должен доказывать».  

 

  Состав команды: Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Винченцо Нибали (Италия), Давид Де Ла Крус (Испания), Джо Домбровски (США), Вадим Пронский (Казахстан), Фабио Феллине (Италия), Харольд Техада (Колумбия), Валерио Конти (Италия).

 Спортивные директора в гонке: Александр Шефер (Казахстан), Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия), Марио Манцони (Италия).

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Теги к статье: Astana Qazaqstan Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 23:27 | Регистрация: 30.06.2017

    Феллини лишний. Батистелла лучше подошел бы. Но как бы не было. Лопесу не сладко придется. Состав у Инеоса бомбовый. С ними тягаться будет проблематично в горах. Да и Йейтс вроде в полном порядке как и Барде.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Состав команды Astana Qazaqsta ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Феллини лишний. Батистелла лучше подошел бы. Но как бы не было. Лопесу не сладко придется. Состав у Инеоса бомбовый. С ними тягаться будет проблематично в горах. Да и Йейтс вроде в полном порядке как и Барде.
  • Gorn9k
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    Gorn9k-Фото

    27 км разделки, позорище

  • EL-Fenomeno
    Александр Власов – победитель ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Уик-энд в команде Bora-Hansgrohe получился просто лучше не придумешь (сказка): королевский горный этап (и второе место там) + победа на финальной разделке (и ГЕНЕРАЛ). В главной роли - Александр Власов good Ну и С.Беннет в тот же день (воскреенье) выиграл однодневку Eschborn - Frankfurt. 

    Жаль что Саша не колесит эту Джиро. С такой формой мог реально поБороться за итоговый подиум итал.ГТ

  • lazhu
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    lazhu-Фото
    В 20-м там Ланда с Томасом выпали, ага
  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    velodoctor-Фото

    Цитата: lazhu
    когда этна была не 4 этапом?

    Вот ТУТ посмотрите когда и каким этапом была этна, но я не самой Этне, а о подъеме проверочном так рано. Условно какой-то Дюмолен или Ланда могут там и выпасть. 

  • lazhu
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    lazhu-Фото
    когда этна была не 4 этапом?
  • motte
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    motte-Фото

    Будет зрелищная Джиро

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    rude_rider-Фото

    если только кто нибудь захочет толстячков вынести..те кто решил по ходу джиро вкатится..

     

  • Earl57
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Аюсо молодец, на правильном пути.

    У Аюсо разделка на уровне Кусса. И это при том, что Аюсо за подиум боролся, а Кусс, который давно смирился с тем, что разделки у него нет и никогда не будет, просто доезжал гонку. 36-летний Гешке, который Аюсо в отцы годится, привез ему почти минуту.

    Дальше у Аюсо Дофине в программе. Там разделка 32 км. Интересно, сколько минут ему привезут?

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    velodoctor-Фото

    Мне нравится, что Этна так рано, сразу посмотрим кто с чем приехал. 

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