Состав команды Astana Qazaqstan на Джиро д’Италия-2022

Команда Astana Qazaqstan Team представила состав на Джиро д’Италия-2022

Велокоманда Astana Qazaqstan Team объявила состав на Джиро д’Италия-2022. На старт в Будапеште 6 мая выйдут: 28-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, 37-летний итальянский велогонщик Винченцо Нибали, 32-летний испанский велогонщик Давид де ла Крус,29-летний итальянский велогонщик Валерио Конти, 30-летний американский велогонщик Джо Домбровски, 32-летний итальянский гонщик Фабио Феллине, 23-летний казахстанский гонщик Вадим Пронский и 25-летний колумбийский велогонщик Харольд Техада.

Винченцо Нибали – двукратный победитель Джиро д’Италия (2013 и 2016), победитель 7 этапов Джиро, призёр итальянского Гранд-тура 2010, 2011, 2017 и 2019 годов, стартует на Джиро в 11-й раз в карьере.

Мигель Анхель Лопес – призёр Джиро д’Италия-2018, в четвёртый раз в карьере примет участие в итальянском Гранд-туре.

Четвёртым в карьере будет старт на Джиро д’Италия и для Давиде Де ла Круса.

В недавнем интервью BiciSport спортивный директор команды Джузеппе Мартинелли сказал, что капитаном команды будет Мигель Анхель Лопес: «Мы сразу решили, что Мигель Анхель Лопес поедет в качестве капитана. На Джиро он уже финишировал третьим, в свой дебют в 2018 году, годом позже стал 7-м, выигрывал белую майку лучшего молодого гонщика. Теперь ему 28, его профессионализм вырос».

На вопрос сможет ли Мигель Анхель Лопес выиграть Джиро д’Италия-2022, Мартинелли ответил: «Надеюсь, попробуем. Хотя я понимаю, что есть соперники и команды сильнее нас. Думаю, прежде всего, это Карапас (Ineos). Эквадорец выступает стабильно, он надёжный гонщик, всегда ставит те цели, которые в пределах его досягаемости. Конечно, трудный маршрут с небольшим количеством километров гонок на время подходит чистым горнякам как Лопес.

Я считаю, что Джиро решится на Мармоладе, на 20-м этапе. Но никогда нельзя недооценивать южные этапы. После возвращения из Венгрии этапы с эЯтной и этап от Диаманте до Потенцы очень опасные».

На вопрос, как команда собирается победить Карапаса, Джузеппе Мартинелли ответил:

«Попытаться застать его врасплох, не давать ему вести свою гонку, не давать ему ехать спокойно. Это требует смелости, воображения, интуиции. С этой точки зрения присутствие Винченцо Нибали имеет важнейшее значение. У него роль свободного охотника, хотя, называя его так, чувствую, что звучит неуважительно. Он станет своего рода гидом для Лопеса. Это не означает, что Нибали поедет без собственных амбиций. Но после десяти успешных лет и огромного давления мы хотим, чтобы он смог наслаждаться гонкой и ехать спокойно. У него была пара сезонов, выбившихся из привычных рамок, начало сезона тоже было непростым, но он больше ничего и никому не должен доказывать».

Состав команды: Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Винченцо Нибали (Италия), Давид Де Ла Крус (Испания), Джо Домбровски (США), Вадим Пронский (Казахстан), Фабио Феллине (Италия), Харольд Техада (Колумбия), Валерио Конти (Италия).

Спортивные директора в гонке: Александр Шефер (Казахстан), Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия), Марио Манцони (Италия).