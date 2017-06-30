Мигель Анхель Лопес сошёл с Джиро д’Италия-2020 после падения на 1-м этапе

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 17:55
Мигель Анхель Лопес упал во время разделки 1-го этапа и сошёл с Джиро д’Италия-2020
Джиро д’Италия-2020 для Мигеля Анхеля Лопеса закончилась на 1-м этапе через 9 км после старта. 26-летний колумбийский велогонщик команды Astana сошёл с гонки, упав перед второй отсечкой.
Он потерял равновесие и влетел в ограждения, когда его велосипед попал в выбоину на дороге. Как сообщает велокоманда Astana, Мигель Лопес был отправлен в больницу на скорой помощи.
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