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Мигель Анхель Лопес сошёл с Джиро д’Италия-2020 после падения на 1-м этапе

Мигель Анхель Лопес упал во время разделки 1-го этапа и сошёл с Джиро д’Италия-2020

 

Мигель Анхель Лопес упал во время разделки 1-го этапа и сошёл с Джиро д’Италия-2020

 

 

  Джиро д’Италия-2020 для Мигеля Анхеля Лопеса закончилась на 1-м этапе через 9 км после старта. 26-летний колумбийский велогонщик команды Astana сошёл с гонки, упав перед второй отсечкой.

 

Он потерял равновесие и влетел в ограждения, когда его велосипед попал в выбоину на дороге. Как сообщает велокоманда Astana, Мигель Лопес был отправлен в больницу на скорой помощи.

 

 

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Теги к статье: Miguel Lopez Мигель Лопес Astana Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Бедолага

    Вся жизнь это гонка.

  2. Бакеша

    Сегодня, 19:18 | Регистрация: 1.02.2018

    Скорейшего выздоровления ему

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