Мигель Анхель Лопес сошёл с Джиро д’Италия-2020 после падения на 1-м этапе

Мигель Анхель Лопес упал во время разделки 1-го этапа и сошёл с Джиро д’Италия-2020

Джиро д’Италия-2020 для Мигеля Анхеля Лопеса закончилась на 1-м этапе через 9 км после старта. 26-летний колумбийский велогонщик команды Astana сошёл с гонки, упав перед второй отсечкой.

Он потерял равновесие и влетел в ограждения, когда его велосипед попал в выбоину на дороге. Как сообщает велокоманда Astana, Мигель Лопес был отправлен в больницу на скорой помощи.