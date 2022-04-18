Леннард Кемна – победитель 3 этапа Тура Альп-2022

Леннард Кемна: «Не ожидал выиграть этап на Туре Альп»

25-летний Леннард Кемна одержал победу на 3-м этапе Тура Альп-2022 после сольной атаки. Это пятая в карьере победа немецкого велогонщик команды Bora-hansgrohe, в числе достижений которого есть победа из отрыва на этапе Тур де Франс, победы на этапах Критериума Дофине, Вуэльты Каталонии и Вуэльты Андалусии.

Отрыв долго не мог сформироваться, более чем через час гонки вперёд смогли уехать 12 гонщиков, в числе которых был и Кемна. Группа слаженно работала до финального подъёма, но пелотон держал под контролем разрыв, не отпуская дальше, чем на 4 минуты. Когда начались атаки из отрыва, Леннард Кемна сначала оказался в числе догоняющих, но после спуска добрал лидеров. На финальных пяти километрах он несколько раз атаковал, а атака за километр до финиша принесла ему победу. Андрей Амадор (Ineos Grenadiers) не смог добрать Кемну и финишировал вторым. Пельо Бильбао (Bahrain-Victorious) сохранил майку лидера.

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Леннард Кемна: «С первых километров старался отобраться в отрыв, в итоге мои усилия оказались не напрасны. Я знал, что на этой неделе будет шанс для отрыва, но не ожидал здесь выиграть. На подъёмах в этой гонке я не на уровне сильнейших. Вчера проиграл время, что сегодня дало мне шанс на большую свободу. Я не планировал уезжать в отрыв, но всё хорошо получилось.

Когда, наконец, попал в отрыв, сил почти не осталось. Понимал, что с того момента надо было сберечь как можно больше энергии. Мне также было ясно, что последний подъём не станет решающим, поэтому не волновался, что оказался в группе преследования, разрыв был не очень большим. Мы собрались после спуска, а дальше я всё сделал идеально.

Понимал, что шансов в спринте у меня не будет, меня дважды догоняли, но я видел, что все идут на пределе. Поэтому попробовал атаковать в третий раз. Очень счастлив, что в итоге всё сработало, эта победа много значит для меня перед Джиро д’Италия-2022».

Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Борьба за право уехать в отрыв была очень тяжёлой. Нам пришлось потратить больше сил, чем ожидали. Но Леннард проявил весь свой опыт, понимание ситуации в гонке, отобрался в отрыв, как мы и планировали. Группа работала очень слаженно, мы знали, что важным будет не финальный подъём, а отрезок по равнине.

Ленни отлично распределил силы, со своей группой смог закрыть просвет до лидеров. В финале он снова показал высокий класс. Он точно знает, когда атаковать в таких ситуациях. Несмотря на то, что ему пришлось сделать несколько попыток, он снова уехал на участке, где можно было атаковать в последний раз, в том месте, которое мы отметили перед стартом. Мы очень рады этой победе и гордимся, как Ленни её добился».