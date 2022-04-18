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Леннард Кемна – победитель 3 этапа Тура Альп-2022

Леннард Кемна: «Не ожидал выиграть этап на Туре Альп»

 

 

   25-летний Леннард Кемна одержал победу на 3-м этапе Тура Альп-2022 после сольной атаки. Это пятая в карьере победа немецкого велогонщик команды Bora-hansgrohe, в числе достижений которого есть победа из отрыва на этапе Тур де Франс, победы на этапах Критериума Дофине, Вуэльты Каталонии и Вуэльты Андалусии.

 

  Отрыв долго не мог сформироваться, более чем через час гонки вперёд смогли уехать 12 гонщиков, в числе которых был и Кемна. Группа слаженно работала  до финального подъёма, но пелотон держал под контролем разрыв, не отпуская дальше, чем на 4 минуты. Когда начались атаки из отрыва, Леннард Кемна сначала оказался в числе догоняющих, но после спуска добрал лидеров. На финальных пяти километрах он несколько раз атаковал, а атака за километр до финиша принесла ему победу. Андрей Амадор (Ineos Grenadiers) не смог добрать Кемну и финишировал вторым. Пельо Бильбао (Bahrain-Victorious) сохранил майку лидера.

 

Леннард Кемна – победитель 3 этапа Тура Альп-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling

 

  Леннард Кемна: «С первых километров старался отобраться в отрыв, в итоге мои усилия оказались не напрасны. Я знал, что на этой неделе будет шанс для отрыва, но не ожидал здесь выиграть. На подъёмах в этой гонке я не на уровне сильнейших. Вчера проиграл время, что сегодня дало мне шанс на большую свободу. Я не планировал уезжать в отрыв, но всё хорошо получилось.

 

  Когда, наконец, попал в отрыв, сил почти не осталось. Понимал, что с того момента надо было сберечь как можно больше энергии. Мне также было ясно, что последний подъём не станет решающим, поэтому не волновался, что оказался в группе преследования, разрыв был не очень большим. Мы собрались после спуска, а дальше я всё сделал идеально.

 

  Понимал, что шансов в спринте у меня не будет, меня дважды догоняли, но я видел, что все идут на пределе. Поэтому попробовал атаковать в третий раз. Очень счастлив, что в итоге всё сработало, эта победа много значит для меня перед Джиро д’Италия-2022».

 

  Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Борьба за право уехать в отрыв была очень тяжёлой. Нам пришлось потратить больше сил, чем ожидали. Но Леннард проявил весь свой опыт, понимание ситуации в гонке, отобрался в отрыв, как мы и планировали. Группа работала очень слаженно, мы знали, что важным будет не финальный подъём, а отрезок по равнине.

 

  Ленни отлично распределил силы, со своей группой смог закрыть просвет до лидеров. В финале он снова показал высокий класс. Он точно знает, когда атаковать в таких ситуациях. Несмотря на то, что ему пришлось сделать несколько попыток, он снова уехал на участке, где можно было атаковать в последний раз, в том месте, которое мы отметили перед стартом. Мы очень рады этой победе и гордимся, как Ленни её добился».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Альп-2022

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Процитирую себя вчерашнего...аж ПЛЮСанул сегодня в теме Рефоргу)

    Цитата: EL-Fenomeno
    На этот раз хочется согласится с товарищем reforg34, насчёт Вальверде и его победы, ведь не раз и не два блестал Балаверде на Валлонской стреле, но буду очень рад если в 2022-м Алехандро окажется хотя бы на подиуме...мотивация его последней в карьере Флэш-Валлони пусть придаст ветерану дополнительных сил.

    Когда Алекс пошёл на Тюнса и за победой (как поКазалось), а потом оглянулся и отпустил Дилана выигрывать, я невольно аж крикнул досадное "Ай", но очередной подиум на ФВ для ветерана - это многократное уважение.

    Власов - аплодисменты, приятно удивил

    Алафилипп, мне кажется слишком поздно двинул, ну а Погачар - красава, не всё же ему загребать)

    P.S.

    В ТОП 10 аж 4 француза, но на бельгийской гонке победил бельгиец.

  • velodoctor
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    velodoctor-Фото
    Северные и арденские классики для меня совершенно разные гонки, северные, это самый кайф от велоспорта для просмотра, а вот ардены это очень часто едем 250 и на последнем пупке выясняем кто круче. Хорошо, что у ЛБЛ маршрут поменяли несколько лет назад. Я кроме Фульса и не могу вспомнить кто красиво побеждал.
  • velodoctor
    La Fleche Wallonne Feminine-20 ... (3)
    velodoctor-Фото

    Итальянки громят голландок, кроме не самой престижной  Omloop Het Nieuwsblad побед то нет весной у них. Итальянки забрали больше половины классик этой весной. 

  • RVL
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    RVL-Фото

     



    • Я что то разочарован. Ни один из бигов не сделал ничего за 202 км, что бы оживить гонку . Тупо панчанули кто смог на финиш))

    Хотя чего ожидать, если как уже отмечали, почти всегда так.

    Ну это похоже, впечатление, на фоне остальных, очень зрелищных классик этого сезона. 

    А тройка призеров настолько разная, но им респект!

  • BlAr
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    BlAr-Фото
    Не стоит забывать, что у него были проблемы с колесом, и пришлось потратить лишние силы на добор группы. Но то, что он не на пике - соглашусь.
  • Freejazz
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    Freejazz-Фото
    Если следовать вашей логике, то что в гонке делает 150-180 человек, ведь победитель только 1. Власов - стабильный гонщик десятки, а это уже немало. Не знаю, как у вас в "семье", но тут каждый гонщик из пост-советского пространства под особым вниманием.
  • Good Father
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    Good Father-Фото
    Vlasov vechno 2 , 3. Na grand turah emu lovit nechego. Na bolshih gorah ochen slabi i net haraktera
  • Николай Н.
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    Николай Н.-Фото

    Алафилипо видно пересидел на колесе и начал вылезать поздновато. А вот Власов удивил, видно решил себя попробовать на классиках и не плохо получилось.

  • velodoctor
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    velodoctor-Фото

    Меня вся тройка удивила, никогда не думал что Власов может такие подъемы с наскока хорошо ехать, Вальверде бесконечное уважение,  41 год, а почти всех как детей разобрал biggrin Про Тюнса ничего не могу сказать, неожиданный победитель.

  • RVL
    La Fleche Wallonne Feminine-20 ... (3)
    RVL-Фото

    Девушек сильных мало... оттого и тактики такие

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