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Магнус Шеффилд – победитель 3 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

19-летний гонщик команды Ineos Grenadiers Магнус Шеффилд одержал первую победу в карьере

 

 

 19-летний американский велогонщик команды Ineos Grenadiers Магнус Шеффилд (Magnus Sheffield) одержал первую в профессиональной карьере победу, выиграв 3-й этап Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022.

 

Магнус Шеффилд – победитель 3 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

 

Магнус Шеффилд – победитель 3 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

 

Магнус Шеффилд – победитель 3 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

 

 

  На 3-м этапе атака Леннарда Кемны (Bora-hansgrohe) спровоцировала атаки Бена О’Коннора (AG2R Citroen) и Саймона Йейтса (BikeExchange-Jayco). Команды Bahrain-Victorious, Ineos и Astana  Qazaqstan постарались, чтобы первая группа удержалась впереди. Лидер общего зачёта Алессандро Кови (UAE Team Emirates) упустил разрыв, но за 20 км до финиша ему и другим гонщикам удалось присоединиться к группе беглецов, и он сохранил майку лидера.

 

  Падение за 2,4 км до финиша оставило позади гонщиков команды Ineos Grenadiers Карлоса Родригеса и Джонатана Нарваэса, но Магнус Шеффилд компенсировал эту неудачу, принеся команде победу на этапе.

 

  19-летний гонщик атаковал, ответив на ускорение Леннарда Кемны и Алексея Луценко, и за 1,3 км до финиша закрыл просвет, который создал Кемна.  Обойдя Кемну, Шеффилд ускорился и продолжил уезжать от соперников в одиночку. На финише Магнус Шеффилд опередил разыгравшую спринт группу на 3 секунды. Саймон Кларк (Israel – Premier Tech) финишировал вторым, Стан Девульф (AG2R Citroen) занял 3-е место, а товарищ Шеффилда по команде Бен Тёрнер финишировал 4-м.

 

  Магнус Шеффилд: «Очень сложно описать, как прекрасно чувство, что испытываю сейчас. Невероятно, что смог одержать первую профессиональную победу так рано.

  Я так много работал в межсезонье, прошлый год был у меня очень тяжёлым, поэтому победа важна для уверенности. Я просто с большим нетерпением жду продолжения этого путешествия с командой. Не могу подобрать слов, чтобы отблагодарить ребят за их огромную работу, которую они сделали сегодня.

 

  Всю дорогу мне в наушники Чави (Сандио) и Оли (Куксон) говорили отбросить все сомнения, потому что так мы решили вести гонки сезона. Я знал, что мне нельзя колебаться, особенно при том, что ребята, которые ехали за мной, были настроены решительно. Они были прямо за мной, но как только я набрал скорость, подумал, что игра закончена.

 

  Я не попал в завал, смог удержаться, сесть на чьё-то колесо. Думаю, сначала поехал Алексей Луценко, потом парень из Bora. Я чувствовал себя отлично, знал, что если останусь в группе, то финальный поворот хочу пройти первым, просто попытаться удержаться как можно дольше.

  Перед этапом команда планировала вывезти меня на лучшую позицию к финальному километру, чтобы проверить, как я могу спринтовать. Но гонка порвалась на последнем  подъёме, и идеально сложилась в нашу пользу - у нас впереди осталось пять ребят.

 

  Я не выигрывал гонки с первого года в юниорах. У меня было не так много шансов показать, какой прогресс я сделал за последние два года. Эта победа – награда за все жертвы и огромную работу, которую я провёл за последние пару лет, всё было не напрасно. Чувствую, что теперь у меня есть уверенность перед классиками.

  Эта победа показала, что наша команда борется не только за генеральную классификацию, мы хотим добиваться успеха не только на Туре, но на всех этих гонках. Хочу посвятить победу моим товарищам по команде, которые приложили сегодня так много сил. У нас здесь молодая команда с двумя старшими ребятами, но мы очень сильная группа».

 

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

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Теги к статье: Магнус Шеффилд Magnus Sheffield Ineos Grenadiers Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:12 | Регистрация: 4.07.2013

    Ого! Ничего себе парень выдал!

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Комментарии

  • VeloVelo
    Магнус Шеффилд – победитель 3 ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ого! Ничего себе парень выдал!

  • tds
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (3)
    tds-Фото
    Цитата: RVL
    Если кинтана не вмешается
    Кинтана на гран туруры уже больше не тянет!
  • SportSpirit
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Победитель этапа - вот так сюрприз! 19 мальчику, первая про-туровская победа, вообще молодняк у Ineos достойный собирается. Родригес в генерале по-прежнему конкурентен.

     

    Ланда - такой Ланда) а Хэйг в порядке. Судя по составам Бахрейна на Альгарве и стартующий тур OAЭ, для них важен максимально высокий результат в генерале. 

     

  • SportSpirit
    Волта Алгарве-2022. Этап 3 (1)
    SportSpirit-Фото

    С учетом субботней разделки и воскресных холмиков с финишем в горку, нас ждет преинтереснейшая развязка в генерале. Макналти, Эвенпул, Хейтер и теневой претендент даже на общую победу, не говоря про подиум, Дани Мартинес. 

  • RVL
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (3)
    RVL-Фото
    Если кинтана не вмешается
  • nightbuster33
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Лопез в Генерале уже второй с отставаниев 8 сек. Четвертый этап,  для кого-то из астанинцев может оказаться триумфальным.А на 5 этап А.Шефер и команда,что-нибудь придумают для окончательной точки в гонке.

  • Woterman 1980
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (3)
    Woterman 1980-Фото
    Я думаю, у Дениса больше было бы шансов на генерал на джиро чем у Дюмулана
  • velodoctor
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    velodoctor-Фото

    Якобсен вчера Ремко в ответ помогал на подъезде, во главе поезда работал. Мне кажется, и Кэв, и голландец всеми силами пытаются показать, что именно они должны ехать тур, как Марк вел себя на туре Омана, после падения не просто вернулся в пелотон, а демонстративно выехал перед всей группой. Пока у британца шансов почти нет в этой борьбе, но я надеюсь, что на Джиро Кэв окажется лучшим спринтером и их обоих повезут во Францию.

  • Ice
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Мувик Серано помешал Лопесу прижав на повороте взять этап . Ну Кови просто зверь.

    Сегодня пересмотрел этап, пространство перед Лопесом было все время. Где и кто его прижал, так и не увидел)))

  • oblivion
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    oblivion-Фото
    Цитата: Earl57
    Сколько разговору было про фирменную атаку Ремко. И где она? Кто помешал на этот раз?
    Насчет атаки не знаю, но на финише мог побороться. Там ему МакНалти немного помешал. Не думаю, что бы выиграл, но все же. А вообще, больше всего жалко Игиту с Фоссом. Мало того что упали, да еще время много потеряли

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