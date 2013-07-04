Магнус Шеффилд – победитель 3 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

19-летний гонщик команды Ineos Grenadiers Магнус Шеффилд одержал первую победу в карьере

19-летний американский велогонщик команды Ineos Grenadiers Магнус Шеффилд (Magnus Sheffield) одержал первую в профессиональной карьере победу, выиграв 3-й этап Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022.

На 3-м этапе атака Леннарда Кемны (Bora-hansgrohe) спровоцировала атаки Бена О’Коннора (AG2R Citroen) и Саймона Йейтса (BikeExchange-Jayco). Команды Bahrain-Victorious, Ineos и Astana Qazaqstan постарались, чтобы первая группа удержалась впереди. Лидер общего зачёта Алессандро Кови (UAE Team Emirates) упустил разрыв, но за 20 км до финиша ему и другим гонщикам удалось присоединиться к группе беглецов, и он сохранил майку лидера.

Падение за 2,4 км до финиша оставило позади гонщиков команды Ineos Grenadiers Карлоса Родригеса и Джонатана Нарваэса, но Магнус Шеффилд компенсировал эту неудачу, принеся команде победу на этапе.

19-летний гонщик атаковал, ответив на ускорение Леннарда Кемны и Алексея Луценко, и за 1,3 км до финиша закрыл просвет, который создал Кемна. Обойдя Кемну, Шеффилд ускорился и продолжил уезжать от соперников в одиночку. На финише Магнус Шеффилд опередил разыгравшую спринт группу на 3 секунды. Саймон Кларк (Israel – Premier Tech) финишировал вторым, Стан Девульф (AG2R Citroen) занял 3-е место, а товарищ Шеффилда по команде Бен Тёрнер финишировал 4-м.

Магнус Шеффилд: «Очень сложно описать, как прекрасно чувство, что испытываю сейчас. Невероятно, что смог одержать первую профессиональную победу так рано.

Я так много работал в межсезонье, прошлый год был у меня очень тяжёлым, поэтому победа важна для уверенности. Я просто с большим нетерпением жду продолжения этого путешествия с командой. Не могу подобрать слов, чтобы отблагодарить ребят за их огромную работу, которую они сделали сегодня.

Всю дорогу мне в наушники Чави (Сандио) и Оли (Куксон) говорили отбросить все сомнения, потому что так мы решили вести гонки сезона. Я знал, что мне нельзя колебаться, особенно при том, что ребята, которые ехали за мной, были настроены решительно. Они были прямо за мной, но как только я набрал скорость, подумал, что игра закончена.

Я не попал в завал, смог удержаться, сесть на чьё-то колесо. Думаю, сначала поехал Алексей Луценко, потом парень из Bora. Я чувствовал себя отлично, знал, что если останусь в группе, то финальный поворот хочу пройти первым, просто попытаться удержаться как можно дольше.

Перед этапом команда планировала вывезти меня на лучшую позицию к финальному километру, чтобы проверить, как я могу спринтовать. Но гонка порвалась на последнем подъёме, и идеально сложилась в нашу пользу - у нас впереди осталось пять ребят.

Я не выигрывал гонки с первого года в юниорах. У меня было не так много шансов показать, какой прогресс я сделал за последние два года. Эта победа – награда за все жертвы и огромную работу, которую я провёл за последние пару лет, всё было не напрасно. Чувствую, что теперь у меня есть уверенность перед классиками.

Эта победа показала, что наша команда борется не только за генеральную классификацию, мы хотим добиваться успеха не только на Туре, но на всех этих гонках. Хочу посвятить победу моим товарищам по команде, которые приложили сегодня так много сил. У нас здесь молодая команда с двумя старшими ребятами, но мы очень сильная группа».