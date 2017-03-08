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Саймон Йейтс – победитель 6 этапа Париж-Ницца-2017

Саймон Йейтс – победитель 6 этапа гонки Париж-Ницца-2017

 

 

  Саймон Йейтс (Simon Yates), 24-летний британский гонщик команды Orica-Scott, одержал победу на этапе французской гонки Париж-Ницца-2017, выиграв из одиночного отрыва. За 22 км до финиша группа лидеров, оставшаяся от пелотона после прохождения подъёмов добрала ехавших в отрыве Алессандро Де Марки (BMC) и Эдуардо Сепельведу (Fortuneo - Vital Concept).

 

 

За 19 км до финиша Саймон Йейтс атаковал, и никто не ответил на его рывок. Уже через километр Йейтс опережал пелотон на 10 секунд. Якоб Фугльсанг (Astana) попытался оторваться от группы, но его не отпустили. За 7 км до финиша в запасе у Саймона Йейтса было уже более полуминуты. Он сумел сохранить преимущество на финальном подъёме протяжённостью 1,3 км со средним градиентом 9,8% и в одиночку пересёк линию финиша.

 

Когда группа лидеров подошла к финальному подъёму, атаковал Ричи Порт (BMC), сначала его рывок закрыл лидирующий в общем зачёте Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors), вторая атака Порта позволила ему удалиться от соперников. Но затем контратаковал колумбийский гонщик команды Sky Серхио Энао, который обошёл Ричи Порта, финишировав 2-м. Порт замкнул тройку лучших на этапе, а Жулиан Алафилипп сумел сохранить лидерство в общем зачёте, финишировав 4-м.

 

Российский гонщик Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) заехал на 6-м этапе в десятке сильнейших, заняв 9-е место.

 

Результаты 6 этапа Париж-Ницца-2017

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Теги к статье: Саймон Йейтс Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура победа из одиночного отрыва

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