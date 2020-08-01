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Ремко Эвенепул дебютирует на классике Ломбардия

Ремко Эвенепул дебютирует на классике-Монументе Ломбардия и будет защитать титул чемпиона Европы в разделке

 

 

  Чемпион Европы в разделке, 20-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) сейчас вместе с товарищами по команде Deceuninck-Quick Step находится в тренировочном лагере в Валь ди Фасса, где готовится ко второй части сезона. Менее чем через три недели он поедет в Испанию на Вуэльту Бургоса, первую официальную велогонку UCI после остановки сезона. Через несколько дней после финиша Вуэльты Бургоса Ремко Эвенепул направится на старт ещё одной многодневной велогонки – Тур Польши.

 

 

 

©Tim De Waele / ©Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / ©Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Я впервые поеду в Польшу, с нетерпением жду. Стартую на Туре Польши без давления. Я уже доказал, что могу бороться за победу на велогонке такого типа. Гонки, которые ставлю своей целью, пройдут позже. Посмотрим, как буду себя чувствовать, если представится возможность, упускать не буду. Если буду в порядке, смогу побороться за победу на этапе или в общем зачёте. Мне не доказывать свои способности, я сам всегда многого от себя жду».

 

  15 августа Ремко Эвенепул дебютирует на классике – Монументе – Ломбардии: «Постараюсь выйти на пик формы к этому времени. Ломбардия – красивая и престижная гонка. Мы уже обсуждаем с командой, как её поедем. У нас сильный состав, потому что конкуренция будет очень большой. Если сравнивать с теми гонками, где уже выступал, я бы сравнил её с Классикой Сан-Себастьяна, но думаю, будет ещё труднее. В этом году ключевым фактором станет погода, температура может подняться до 30 градусов. Это меня не слишком пугает, думаю, с жарой справлюсь, но вот сочетание высокой температуры, потери жидкости и технически сложных спусков, а также выматывающий маршрут могут сделать гонку тяжёлой. В конце концов, это Монумент».

 

  После Ломбардии Эвенепул будет бороться за золотую медаль в индивидуальной гонке на время на чемпионате Бельгии, а также защищать титул чемпиона в этой дисциплине на чемпионате Европы, который состоится во французском городе Плуэ.

 

  «Как чемпион Европы и серебряный призёр чемпионата мира в индивидуальной гонке на время, на чемпионате Бельгии не могу ставить целью ничего кроме победы. Было бы глупо заявлять, что собираюсь бороться за топ-5, хотя моими соперниками будут гонщики мирового класса. В Бельгии, по крайней мере, пять раздельщиков мирового уровня, так что сценарий финишировать пятым, проиграв пару секунд, был бы вполне реалистичным. Поэтому мне так важно сохранять веру в свои силы, фокусироваться на своей задаче и в этот день ехать так быстро, как только возможно.

 

  Чемпионат Бельгии будет моей первой гонкой на время после коронавирусного перерыва. Единственный способ практиковаться в разделке – имитировать её на тренировке. Но так как в подобной ситуации оказалось большинство гонщико, то она не является помехой.

 

  Я много времени провёл в седле моего Specialized Shiv TT Disc. Чувствую на нём хорошо, привыкну к нему к 20 августа».

 

 

 

© Deceuninck - Quick-Step - ©Maximiliano Blanco / ©Getty Images - Photo credit: ©Maximiliano Blanco / ©Getty Images

 

 

  Индивидуальная гонка на время чемпионата Европы состоится всего через 4 дня после чемпионата Бельгии: «Если всё пойдёт хорошо, моя форма будет отличной. Я верю в себя. Если хорошо заботиться о себе, то возможно всё.  Делать прогнозы всегда сложно, но я очень хочу снова одержать победу и защитить свой титул. Можете быть уверены, отдам ради этого все силы».

 

  В завершающую неделю августа Ремко Эвенепул дебютирует в двух однодневных велогонках, которые пройдут неподалёку от его дома: в “Druivenkoers Overijse” и “Brussels Cycling Classic”: «С нетерпением жду возможности провести неделю в моём родном регионе. Один из подъёмов на Brussels Cycling Classic, Кеперенберг, находится всего в трёх километрах от дома, где я живу. Так что я отлично знаю маршрут. Будет приятно выступать с командой так близко от дома».

 

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • Alya
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (3)
    Alya-Фото

    Какая чудесная рекламная компания

  • sergio_300
    Крис Фрум переходит в велокома ... (18)
    sergio_300-Фото
    В прошлом году доехал. На 11 месте. Ехал не ярко, но в 10ке, а на последнем горном этапе взорвался. Он может капитанить и на ГТ, но не за первые места. Наступает эра Берналя и Погачара все-таки. Этот тур покажет.
  • Sezar
    Шон Йейтс: «Уход Криса Фрума и ... (3)
    Sezar-Фото
    Так не было послушного бойца. Едва в узде держали.
  • Ice
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (20)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    "...Мы решили не продлять его... Учитывая достижения Криса в велоспорте, понятно, что он хочет быть единственным лидером команды в следующем периоде своей карьеры. Мы же не можем ему это гарантировать в данный момент... его уход позволит другим членам нашей команды использовать шанс стать лидером, возможность, которую они по праву заслужили." - А Фрум не заслужил ?!?!.КАКИЕ ВОПРОСЫ ? КАКИЕ ДОМЫСЛЫ ? Можно просто сказать - пошел вон (уволен, отчислен). А можно - решили не продлять, не можем гарантировать, правильное решение. Итог - в конце концов - один и тот же...

    А вы в курсе его формы? Может, он вообще никакой? Или так сильно уступает своим сокомандникам, что делать его лидером равноценно тому, что заранее согласиться с проигрышем? Мы ничего не знаем о том, что там в ИНЕОСе творится. Может, Крис запросил космические деньги или вконец разругался со всеми в команде. Прошлые заслуги для генеральщика - ничто, если он не готов здесь и сейчас. И это не вопрос уважения, а вопрос здравого смысла. 

  • Ice
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (3)
    Ice-Фото

    И повар, и портной выходят гармоничными и естественными) Ждем продолжения)

  • Adriano
    Шон Йейтс: «Уход Криса Фрума и ... (3)
    Adriano-Фото

    Я бы на месте Фрумми ложил болт на инеос на этом туре и играл в свою игру.Просто всех этих латиносов уничтожал в горах и на разделке

  • Александра
    Шон Йейтс: «Уход Криса Фрума и ... (3)
    Александра-Фото

    Вполне понимаю. Фрум не тот человек, который будет безропотно возить Берналя. Возраст, авторитет, амбиции, регалии - все против этого. Тот послушный боец Скай, который возил сэра Бредли, остался далеко позади.

  • Александра
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (20)
    Александра-Фото
    Не знаю, мне кажется, Фруму тройное лидерство вообще не нужно.Я бы поставила на то, что он сам захотел сменить команду в таких условиях. В Инеос железная дисциплина, если скажут работать на Берналя, то он... Будет работать на Берналя? А Фруму-то какая с этого выгода?
    Это еще спорный вопрос, чья была инициатива.
  • levonardo
    Бен Херманс о влиянии социальн ... (7)
    levonardo-Фото
    А также множество людей, которые переносят болезнь без симптомов и в лёгкой форме. А Фернандо жив-здоров, возобновил тренировки ещё в конце апреля. Не ленитесь, собирайте информацию, прежде чем сообщат всем своё важное мнение.
  • Адриен
    Крис Фрум переходит в велокома ... (18)
    Адриен-Фото

    Нравится-не нравится, но Фрум уже сам по себе - КАПИТАЛ . Важно УМЕТЬ им воспользоваться. Удивительно, что в Ineos*е это не поняли или недопоняли - в отличии, к примеру, от Movistar , в котором продлили Вальверде...

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