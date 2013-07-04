Ив Лампарт – чемпион Бельгии-2021 в индивидуальной гонке на время

Ив Лампарт – чемпион Бельгии в разделке 2021 года, Ремко Эвенепул – серебряный призёр

30-летний Ив Лампарт (Yves Lampaert) завоевал титул чемпиона Бельгии в индивидуальной гонке на время, где его основным соперником стал товарищ по команде Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул. Лампарт стал единственным участником, преодолевшим 37,6 км плоской и скоростной трассы на средней скорости более 50 км/ч (50,357), проехав дистанцию на 20 секунд быстрее 21-летнего соперника. Виктор Кампенартс (Qhubeka-Assos) стал бронзовым призёром чемпионата Бельгии, уступив Лампарту 41 секунду.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Ив Лампарт ушёл на трассу предпоследним, быстрее всех прошёл две промежуточных отсечки, прежде, чем на финише часы остановили на 44 минутах 48 секундах, принёсших 30-летнему бельгийскому гонщику первую в сезоне победу.

Ив Лампарт: «Это невероятно! Выиграть в моём родном городе, перед этими замечательными зрителями, просто с ума сойти. Мечта сбылась! Никогда не думал, что финиширую с лучшим результатом, но я сделал это и на седьмом небе от счастья. Не могу выразить словами, как горжусь. Гонка была трудной, но я счастлив, что смог отплатить победой невероятным болельщикам.В то же время я рад, что поднялся на подиум вместе с Ремко. Целью нашей команды была победа сегодня, а ещё и серебряная медаль – отличный итог!»

Ремко Эвенепул не потерял присутствия духа из-за поражения своему товарищу по команде и отметил, что такой результат только добавляет желания хорошо выступить через пару дней в групповой гонке чемпионата Бельгии.

Ремко Эвенепул: «Я ехал так быстро, как только мог в этой жаре. Выложился полностью, но Ив просто был лучше. Я хотел выиграть, но ошибся, чуть не упал в центре Изегема, а потом совершил ещё одну ошибку на повороте при заходе на второй круг. Нацеливался на победу, поэтому разочарован, но поражение принять легче, потому что выиграл мой товарищ по команде. Я рад за Ива. В воскресенье будет ещё один шанс, хочу хорошо выступить ради команды».