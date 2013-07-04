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Ив Лампарт – чемпион Бельгии-2021 в индивидуальной гонке на время

Ив Лампарт – чемпион Бельгии в разделке 2021 года, Ремко Эвенепул – серебряный призёр

 

 

 30-летний Ив Лампарт (Yves Lampaert) завоевал титул чемпиона Бельгии в индивидуальной гонке на время, где его основным соперником стал товарищ по команде Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул. Лампарт стал единственным участником, преодолевшим 37,6 км плоской и скоростной трассы на средней скорости более 50 км/ч (50,357), проехав дистанцию на 20 секунд быстрее 21-летнего соперника. Виктор Кампенартс (Qhubeka-Assos) стал бронзовым призёром чемпионата Бельгии, уступив Лампарту 41 секунду.

 

 

 

Ив Лампарт – чемпион Бельгии-2021 в индивидуальной гонке на время

 

Ив Лампарт – чемпион Бельгии-2021 в индивидуальной гонке на время

 

Ив Лампарт – чемпион Бельгии-2021 в индивидуальной гонке на время

 

Ив Лампарт – чемпион Бельгии-2021 в индивидуальной гонке на время

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Ив Лампарт ушёл на трассу предпоследним, быстрее всех прошёл две промежуточных отсечки, прежде, чем на финише часы остановили на 44 минутах 48 секундах, принёсших 30-летнему бельгийскому гонщику первую в сезоне победу.

 

  Ив Лампарт: «Это невероятно! Выиграть в моём родном городе, перед этими  замечательными зрителями, просто с ума сойти. Мечта сбылась! Никогда не думал, что финиширую с лучшим результатом, но я сделал это и на седьмом небе от счастья. Не могу выразить словами, как горжусь. Гонка была трудной, но я счастлив, что смог отплатить победой невероятным болельщикам.В то же время я рад, что поднялся на подиум вместе с Ремко. Целью нашей команды была победа сегодня, а ещё и серебряная медаль – отличный итог!»

 

Ремко Эвенепул не потерял присутствия духа из-за поражения своему товарищу по команде и отметил, что такой результат только добавляет желания хорошо выступить через пару дней в групповой гонке чемпионата Бельгии.

 

  Ремко Эвенепул: «Я ехал так быстро, как только мог в этой жаре. Выложился полностью, но Ив просто был лучше. Я хотел выиграть, но ошибся, чуть не упал в центре Изегема, а потом совершил ещё одну ошибку на повороте при заходе на второй круг. Нацеливался на победу, поэтому разочарован, но поражение принять легче, потому что выиграл мой товарищ по команде. Я рад за Ива. В воскресенье будет ещё один шанс, хочу хорошо выступить ради команды».

  

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Теги к статье: Ив Лампарт Yves Lampaert чемпион Бельгии Deceuninck – Quick-Step

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:51 | Регистрация: 4.07.2013

    Что творится! Лампарт ЧБ в разделке! Вот это прорыв! в 30 лет! 
    Браво!!!

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • VeloVelo
    Том Дюмулин - чемпион Нидерлан ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Том, похоже, всерьез возвращается.

  • VeloVelo
    Ив Лампарт – чемпион Бельгии-2 ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Что творится! Лампарт ЧБ в разделке! Вот это прорыв! в 30 лет! 
    Браво!!!

  • SportSpirit
    Adriatica Ionica Race / Sulle ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Fortunato поймал удачу за хвост) 

  • SportSpirit
    Национальные чемпионаты по шос ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Чемпионат Бельгии в разделке один вопрос закрыл (о Кампенартсе), а другой вопрос открыл. Как там у них с формальным следованиям правилам отбора по спортивному принципу?

  • SportSpirit
    Тиджей Ван Гардерен завершит к ... (12)
    SportSpirit-Фото
    Предположу, что это вопрос менталитета в общей массе, что только подтверждают редкие исключения.

    Коста - спортивная драма. Финни: потомственный, типа без вариантов, потом с коленом мучался. Помню его большое интервью после завершения карьеры: там был сплошной позитив, из серии "ну вот теперь я займусь тем, что мне действительно нравится, в жизни столько всего интересного".
  • SportSpirit
    Тиджей Ван Гардерен завершит к ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Конкретная новость! 

     

    "Есть решения, которые отсекают путь назад. Их непременно нужно принимать." (с) Ф.Кафка

     

    Почитала сейчас о его карьере: с 16 лет в любителях, с 20 лет в профессионалах (Рабобанк), 2012-2018 в BMC, ну и с 2019 в EF. Долгая крепкая спортивная карьера у Тиджея!  

     

    А что до "нереализованных ожиданий" - то ведь далеко не для всех некая точка роста/успеха в карьере становится ступенькой к Олимпу, для большинства она становится личной вершиной.

     

    Grand respect ван Гардерену за честность с собой, с командой и велосообществом. Также создалось ощущение, что он более глубокий человек, чем кажется с шоссе и из медиа.  

     

     

     

     

     

  • red
    Том Дюмулин - чемпион Нидерлан ... (2)
    red-Фото

    Вот что значит отдохнул

  • sashaney
    Национальные чемпионаты по шос ... (10)
    sashaney-Фото
    Видимо то, что Бауман третий, говорит об уровне конкуренции.
  • tds
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (25)
    tds-Фото
    Цитата: Gerasim
    Бред.... даже близко и к топ20 не будет, забудьте про Фруми
    После таких падений и его возраста уже не возвращаются.
  • Гонщик
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Bulkins
    А Фрумми умеет работать на кого-то?Я помню только два случая, когда ему довелось (наверняка было больше, но все, что видел) с Сэром он, конечно, работал, но все помнят этот выпендреж, а вот Томаса, когда тот стал главным капитаном, он так по факту и не повозил.Мне кажется Фрум совсем не командный игрок и эгоист, не смотря на то, что мой любимый гонщик.
    Чтобы выигрывать по другому нельзя , возить кого-то для него никакого смысла не имеет , будет по опам кататься , если не получится тряхнуть стариной .



    Цитата: Ернат
    а мне кажется темнять они, отводять от него внимание, он думаю идет теневым лидером, если Вудс не потащит! опыт не пропьешь, а его у фруми вагон и целая тележка! помните тот тур который затащил Конта, когда до последнего не хотели пускать Астану и в в последний момент только вопрос решился положительно, и цленаправленой подготовки не было, и конта набирал форму по ходу гонки) так и фруми думаю по ходу гонки будет набирать форму, мое мнение он железно войдет в пятерку итоговую 
    Всё возможно , буду только рад если Фрумстер включит своего мотороллера и Рогле с Янычаром придётся курить бамбук .

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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