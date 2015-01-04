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Ваут ван Арт о критике Ремко Эвенепула и старте на Париж-Рубэ-2021

Ваут ван Арт: "Не очень умно, когда кто-то из команды подливает масла в огонь"

 

 

  Вауту ван Арту (Wout van Aert) было тяжело принять поражение бельгийской сборной на чемпионате мира по велоспорту-2021 во Фландрии. Но с не меньшей горечью он воспринял слова своего товарища по сборной Ремко Эвенепула, который в чат-шоу канала Sporza «Extra Time Koers» после финиша заявил, что у него была нога, чтобы бороться за победу на чемпионате мира.

 

Ваут ван Арт о критике Ремко Эвенепула и старте на Париж-Рубэ-2021

 

 

 После разведки маршрута Париж-Рубэ-2021 Ваут ван Арт ответил на критику Ремко Эвенепула перед собравшимися журналистами, а также рассказал об ожиданиях перед стартом в «Северном Аду».

 

  Ваут ван Арт: «Комментарии Ремко меня расстроили. Я ожидал критику, потому что мы не выиграли. Но, думаю, не очень мудро кому-то из  команды подливать масла в огонь. Во время «Extra Time Koers» Ремко говорил намного больше, чем на собрании команды.  Он согласился с тактикой, согласился с селекцией. Неделями он твердил о том, как предвкушает гонку. Думаю, очень странно теперь разворачиваться на 180 градусов. Не думаю, что благоразумно так подливать масло в огонь после того, как всё закончилось.

 

Мне разбивает сердце, что я не смог отфинишировать. Если бы я был сильнее в финале и выиграл, это была бы фантастика. Я также вижу, как искренне все расстроены. Мне тяжело это переживать, а потом такие слова ещё больше расстраивают».

 

Ваут ван Арт подчеркнул, что Эвенепул не придерживался запланированной тактики, он не должен был присоединяться к атакующим в начале гонки:

«Мы точно не планировали такое. Ремко – один из тех, кто должен был помочь позднее мне и Ясперу. Он решил уехать в отрыв очень рано, в то время как мы намеревались вести гонку от обороны. Я забеспокоился, потому что в тот момент мы не могли вернуть Ремко. Наушников не было, а фанаты так шумели, что было невозможно поговорить с кем-то, кто находится от тебя на три колеса впереди».

 

  В интервью Cyclingnews Ваут ван Арт рассказал, что совершенно не жаждет «мокрой» брусчатки и дождя на Париж-Рубэ.

 

  «Если брусчатка будет мокрой, начнётся полная неразбериха. Я не из тех ребят, который с радостью ждут мокрого Рубэ. Думаю, это такая гонка будет опасной, я считаю, что такой гонке не нужны дополнительные трудности.

 

  С другой стороны, погода есть погода, возможно, это даст мне какое-то преимущество, потому что у меня хорошие навыки благодаря велокроссу. Я всё же надеюсь, что с погодой всё будет в порядке.

 

  Думаю, на первых секторах будут много падать, потому что пелотон будет довольно большим. Всегда нужна толика удачи с механическими проблемами, со всем подобным.

 

  Я чувствую себя хорошо. И перед чемпионатом чувствовал себя отлично. Но не всегда легко добиться правильных ощущений в нужный момент, иногда такое случается.

 

  На чемпионате я был недалеко, если посмотрите внимательно гонку, увидите, что, может, один гонщик был намного сильнее всех нас в первой группе, остальные же были почти на одном уровне. Посмотрим в воскресенье, буду ли я хорошо чувствовать или нет.

 

  Быть тем, за кем следят, на нескольких последних гонках не создавало разницы. Особенно для меня, потому что я стал спокойнее. Принимаю всё, как есть, сейчас мало чт могу сделать со своей формой. Нужно морально перезарядиться в последний раз, чтобы выступить на максимуме. Но посмотрим.

 

  Париж-Рубэ – особенная гонка, где нет необходимости думать об идеальных сценариях, потому что она всегда проходит не так, как ожидаешь, многое может случиться. Это гонка от сектора к сектору в попытке выжить, особенно в начале. А потом, в финале, если удержишься впереди, тогда можно подумать о правильной тактике. И даже в спринтах мы видим много примеров, когда быстрейший на бумаге проигрывает сильнейшему в гонке, поэтому финал очень коварный.

 

  На прошлой неделе было полезно посмотреть, у кого идёт нога. Конечно, я снова увижу Ван дер Пула, Штыбара, Ван Барле. Наверное, соперников будет намного больше, особенно учитывая всех ребят Deceuninck-Quick Step. Для меня они всегда фавориты на брусчатке. Наверное, многие могут выиграть».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Ремко Эвенепул Париж-Рубэ

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:52 | Регистрация: 30.06.2017

    Ваще по слезам, истерикам, его комментариям и действиям, Ремко неприятный тип.Слишком нескромный, зазвездившийся малость.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 20:57 | Регистрация: 4.01.2015

    Ваут ван Арт подчеркнул, что Эвенепул не придерживался запланированной тактики, он не должен был присоединяться к атакующим в начале гонки

    нашла коса на камень (с) ?

    Во время «Extra Time Koers» Ремко говорил намного больше, чем на собрании команды. Он согласился с тактикой, согласился с селекцией. Неделями он твердил о том, как предвкушает гонку. Думаю, очень странно теперь разворачиваться на 180 градусов. Не думаю, что благоразумно так подливать масло в огонь после того, как всё закончилось.

    Двуличный ТИПаж этот Рэмко. Не спорю талантливый, сильный велогонщик, практически универсал(ьный), но трепач очень гордый и как по мне слишком рано словивший свою звзеду вот теперь и хорохориться после каждой неудачи почти не в тему.

    ireful

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  3. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Сегодня, 21:35 | Регистрация: 25.10.2019

    На самом деле от Ван Арта тоже не ра3 "слышал" то, чего на самом деле не было. Так что кто 3нает как там оно на самом деле было...

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Париж - Рубэ-2021. Превью (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Неужели таки дождались лучшего монумента сезона! Смотрю сейчас ПРОМО и ТИЗЕР Париж-Рубэ и прям предвкушаю, а ведь "для разогрева" женская ПР !! Просто офигенная концовка сезона получается: ЧМ+ПР+итальянские классики с жирной точкой Ломбардией clapping

    Победителя и призёров угадывать не буду, всё-таки очень большой перерыв был после последней ПР (шапо ещё раз Фил Жилу) + концовка сезона + возможно по прогнозам (погоды) будет и дождь..?..Дождя каг бэ и хочется на гонку, но тогда будет месиво в прямом и переносном смысле, а ведь здоровье спортсменов преВыше всего.

    Ну а это случайно нашёл на каком то китайском/японском твиттере, так...для сравнения)

     

  • patar
    Ваут ван Арт о критике Ремко Э ... (3)
    patar-Фото

    На самом деле от Ван Арта тоже не ра3 "слышал" то, чего на самом деле не было. Так что кто 3нает как там оно на самом деле было...

  • Coffe
    Тур Сицилии-2021. Этап 4 (15)
    Coffe-Фото
    Поздравления Нибали! Наконец то победа!
  • EL-Fenomeno
    Ваут ван Арт о критике Ремко Э ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ваут ван Арт подчеркнул, что Эвенепул не придерживался запланированной тактики, он не должен был присоединяться к атакующим в начале гонки

    нашла коса на камень (с) ?

    Во время «Extra Time Koers» Ремко говорил намного больше, чем на собрании команды. Он согласился с тактикой, согласился с селекцией. Неделями он твердил о том, как предвкушает гонку. Думаю, очень странно теперь разворачиваться на 180 градусов. Не думаю, что благоразумно так подливать масло в огонь после того, как всё закончилось.

    Двуличный ТИПаж этот Рэмко. Не спорю талантливый, сильный велогонщик, практически универсал(ьный), но трепач очень гордый и как по мне слишком рано словивший свою звзеду вот теперь и хорохориться после каждой неудачи почти не в тему.

    ireful

  • Геродот
    Том Дюмулин уйдёт из команды J ... (6)
    Геродот-Фото

    Плохому танцору всегда что-то мешает...Классика.

  • Бакеша
    Тур Сицилии-2021. Этап 4 (15)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Karmatron
    Это местный неопасный душевнобольной, отнеситесь к нему с пониманием.
    +++
  • Astanaforever
    Ваут ван Арт о критике Ремко Э ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Ваще по слезам, истерикам, его комментариям и действиям, Ремко неприятный тип.Слишком нескромный, зазвездившийся малость.
  • Karmatron
    Тур Сицилии-2021. Этап 4 (15)
    Karmatron-Фото
    Это местный неопасный душевнобольной, отнеситесь к нему с пониманием.
  • Astanaforever
    Париж - Рубэ-2021. Превью (13)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: 1587
    1 колумбиец всего. Только несчастного Гавирию удалось затащить в это меропроятие

    И только один словенец, Мохорич.
    Зато четыре казахстанца. Канешна ни один не доедет до финиша, но все равно..больше чем словенцев и колумбийцев в два раза)))
  • kostel69
    Тур Сицилии-2021. Этап 4 (15)
    kostel69-Фото
    Вы ТДФ вообще смотрели? Вингегаард и Карапас по вашему спринтеры?

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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