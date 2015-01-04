Ваут ван Арт о критике Ремко Эвенепула и старте на Париж-Рубэ-2021

Ваут ван Арт: "Не очень умно, когда кто-то из команды подливает масла в огонь"

Вауту ван Арту (Wout van Aert) было тяжело принять поражение бельгийской сборной на чемпионате мира по велоспорту-2021 во Фландрии. Но с не меньшей горечью он воспринял слова своего товарища по сборной Ремко Эвенепула, который в чат-шоу канала Sporza «Extra Time Koers» после финиша заявил, что у него была нога, чтобы бороться за победу на чемпионате мира.

После разведки маршрута Париж-Рубэ-2021 Ваут ван Арт ответил на критику Ремко Эвенепула перед собравшимися журналистами, а также рассказал об ожиданиях перед стартом в «Северном Аду».

Ваут ван Арт: «Комментарии Ремко меня расстроили. Я ожидал критику, потому что мы не выиграли. Но, думаю, не очень мудро кому-то из команды подливать масла в огонь. Во время «Extra Time Koers» Ремко говорил намного больше, чем на собрании команды. Он согласился с тактикой, согласился с селекцией. Неделями он твердил о том, как предвкушает гонку. Думаю, очень странно теперь разворачиваться на 180 градусов. Не думаю, что благоразумно так подливать масло в огонь после того, как всё закончилось.

Мне разбивает сердце, что я не смог отфинишировать. Если бы я был сильнее в финале и выиграл, это была бы фантастика. Я также вижу, как искренне все расстроены. Мне тяжело это переживать, а потом такие слова ещё больше расстраивают».

Ваут ван Арт подчеркнул, что Эвенепул не придерживался запланированной тактики, он не должен был присоединяться к атакующим в начале гонки:

«Мы точно не планировали такое. Ремко – один из тех, кто должен был помочь позднее мне и Ясперу. Он решил уехать в отрыв очень рано, в то время как мы намеревались вести гонку от обороны. Я забеспокоился, потому что в тот момент мы не могли вернуть Ремко. Наушников не было, а фанаты так шумели, что было невозможно поговорить с кем-то, кто находится от тебя на три колеса впереди».

В интервью Cyclingnews Ваут ван Арт рассказал, что совершенно не жаждет «мокрой» брусчатки и дождя на Париж-Рубэ.

«Если брусчатка будет мокрой, начнётся полная неразбериха. Я не из тех ребят, который с радостью ждут мокрого Рубэ. Думаю, это такая гонка будет опасной, я считаю, что такой гонке не нужны дополнительные трудности.

С другой стороны, погода есть погода, возможно, это даст мне какое-то преимущество, потому что у меня хорошие навыки благодаря велокроссу. Я всё же надеюсь, что с погодой всё будет в порядке.

Думаю, на первых секторах будут много падать, потому что пелотон будет довольно большим. Всегда нужна толика удачи с механическими проблемами, со всем подобным.

Я чувствую себя хорошо. И перед чемпионатом чувствовал себя отлично. Но не всегда легко добиться правильных ощущений в нужный момент, иногда такое случается.

На чемпионате я был недалеко, если посмотрите внимательно гонку, увидите, что, может, один гонщик был намного сильнее всех нас в первой группе, остальные же были почти на одном уровне. Посмотрим в воскресенье, буду ли я хорошо чувствовать или нет.

Быть тем, за кем следят, на нескольких последних гонках не создавало разницы. Особенно для меня, потому что я стал спокойнее. Принимаю всё, как есть, сейчас мало чт могу сделать со своей формой. Нужно морально перезарядиться в последний раз, чтобы выступить на максимуме. Но посмотрим.

Париж-Рубэ – особенная гонка, где нет необходимости думать об идеальных сценариях, потому что она всегда проходит не так, как ожидаешь, многое может случиться. Это гонка от сектора к сектору в попытке выжить, особенно в начале. А потом, в финале, если удержишься впереди, тогда можно подумать о правильной тактике. И даже в спринтах мы видим много примеров, когда быстрейший на бумаге проигрывает сильнейшему в гонке, поэтому финал очень коварный.

На прошлой неделе было полезно посмотреть, у кого идёт нога. Конечно, я снова увижу Ван дер Пула, Штыбара, Ван Барле. Наверное, соперников будет намного больше, особенно учитывая всех ребят Deceuninck-Quick Step. Для меня они всегда фавориты на брусчатке. Наверное, многие могут выиграть».