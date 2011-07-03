Саймон Йейтс – победитель Тура Альп-2021

Феликс Гросшартнер – победитель 5 этапа, Саймон Йейтс – победитель общего зачёта Тура Альп-2021

Саймон Йейтс (Simon Yates) одержал победу на многодневной велогонке Тур Альп-2021. Майку лидера 28-летний британский велогонщик команды Team BikeExchang надел после победы на 2-м этапе и удержал её до финального 5-го этапа. Йейтс выиграл генеральную классификацию с преимуществом в 58 секунд над испанским велогонщиком Пельо Бильбао (Bahrain-Victorious) и в 1:06 над российским велогонщиком команды Astana – Premier Tech Александром Власовым.

На 5-м этапе с финишем на озере Гарда победу из отрыва одержал 27-летний австрийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Феликс Гросшартнер (Felix Großschartner). В отрыв дня отобрались 16 гонщиков, за 45 км до финиша из отрыва атаковали 8 гонщиков. Феликс Гросшартнер уехал от своих попучтиков на втором финальном прохождении подъёма Лаго ди Тенно (Lago di Tenno) – 8.5 км с 6,2%. На финише он опередил своих преследователей – Николаса Роча (DSM) и Алессандро Де Марки (Israel Start-up Nation) на 34 секунды.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Феликс Гросшартнер: «Побежать всегда великолепно, но выиграть так близко к Австрии ещё замечательнее! После 2-го этапа я сказал себе, что буду стараться изо всех сил каждый день. Сегодня тоже так сделал. Дважды не сработало, но я не терял оптимизма, и награда в виде победы пришла сегодня. Мы планировали уезжать в отрыв и работать в нём. На последнем подъёме у меня отлично шла нога, я просто поехал. Победа при таком сильном составе пелотона за две недели до Джиро д’Италия-2021 придаёт уверенности».

Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы, действительно, заслужили эту победу после всех огромных усилий, которые прикладывали последние три дня. Дважды мы уезжали в отрывы, сегодня поехали снова. Снимаю шляпу перед Феликсом, потрясающее проявил силу в конце гонки. Сегодня мы хотели атаковать, понимали, что нельзя ждать до финала. Маттео тоже был вперди, но утром мы сказали ему, что он должен ехать в отрыв, если уезжает большая группа. Потом у Феликса просто шла нога, он сбросил остальных почти без усилий, что впечатлило.

С этой победой мы можем быть довольны итогом гонки. Она началась не так, как хотелось, но выступление команды в последние три дня было великолепным для продвижения велоспорта и Bora-hansgrohe».

Саймон Йейтс: «Я очень счастлив, это фантастический результат. Ребята потрясающе работали не только сегодня, а всю неделю. Наша команда стала работать очень слаженно. Они контролировали ситуацию в гонке с самого старта и до финала. Сегодня был короткий этап, не так много действий предпринималось в отношении генеральной классификации. Но день всё равно был напряжённым. Быстрый спуск к финишу всегда проходит нервно.

Я чувствую себя хорошо. Теперь надо просто следить за собой, постараться не заболеть, не получить травму, чтобы прибыть к старту Джиро д’Италия в самой лучшей форме».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды The BikeExchange: «Неделя стала очень успешной для команды. На эту гонку мы ставили задачу подготовиться к главной цели – Джиро д’Италия. Но, думаю, мы поставили много галочек. Конечно, победа на гонке тоже была целью, но мы больше хотели отработать слаженность действий команды. И всё получилось. Результат даёт нам огромную уверенность перед Джиро».

Пельо Бильбао: «Мы можем гордиться финальным результатом. Мы достигли наших целей – победы на этапе и итогового подиума. Сегодня надо было просто защитить свою позицию на коварном этапе. Мы хотели попробовать отобраться в отрыв и побороться за этап, но сегодня это оказалось сложной задачей. В любом случае, Пернштайнер отлично поработал в отрыве. Хочу поблагодарить каждого товарища по команде. Работать с ними, ехать гонку было удовольствием. Великолепный опыт. Теперь мы готовы к Джиро д’Италия-2021».