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Саймон Йейтс – победитель Тура Альп-2021

Феликс Гросшартнер – победитель 5 этапа, Саймон Йейтс – победитель общего зачёта Тура Альп-2021

 

 

  Саймон Йейтс (Simon Yates) одержал победу на многодневной велогонке Тур Альп-2021. Майку лидера 28-летний британский велогонщик команды Team BikeExchang надел после победы на 2-м этапе и удержал её до финального 5-го этапа. Йейтс выиграл генеральную классификацию с преимуществом в 58 секунд над испанским велогонщиком Пельо Бильбао (Bahrain-Victorious) и в 1:06 над российским велогонщиком команды Astana – Premier Tech Александром Власовым.

 

Саймон Йейтс – победитель Тура Альп-2021

 

 

  На 5-м этапе с финишем на озере Гарда победу из отрыва одержал 27-летний австрийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Феликс Гросшартнер (Felix Großschartner). В отрыв дня отобрались 16 гонщиков, за 45 км до финиша из отрыва атаковали 8 гонщиков.  Феликс Гросшартнер уехал от своих попучтиков на втором финальном прохождении подъёма Лаго ди Тенно (Lago di Tenno) – 8.5 км с 6,2%. На финише он опередил своих преследователей –  Николаса Роча (DSM) и Алессандро Де Марки (Israel Start-up Nation) на 34 секунды.

 

 

Саймон Йейтс – победитель Тура Альп-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Феликс Гросшартнер: «Побежать всегда великолепно, но выиграть так близко к Австрии ещё замечательнее! После 2-го этапа я сказал себе, что буду стараться изо всех сил каждый день. Сегодня тоже так сделал. Дважды не сработало, но я не терял оптимизма, и награда в виде победы пришла сегодня. Мы планировали уезжать в отрыв и работать в нём. На последнем подъёме у меня отлично шла нога, я просто поехал. Победа при таком сильном составе пелотона за две недели до Джиро д’Италия-2021 придаёт уверенности».

 

  Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы, действительно, заслужили эту победу после всех огромных усилий, которые прикладывали последние три дня. Дважды мы уезжали в отрывы, сегодня поехали снова. Снимаю шляпу перед Феликсом,  потрясающее проявил силу в конце гонки. Сегодня мы хотели атаковать, понимали, что нельзя ждать до финала. Маттео тоже был вперди, но утром мы сказали ему, что он должен ехать в отрыв, если уезжает большая группа. Потом у Феликса просто шла нога, он сбросил остальных почти без усилий, что впечатлило.

С этой победой мы можем быть довольны итогом гонки. Она началась не так, как хотелось, но выступление команды в последние три дня было великолепным для продвижения велоспорта и Bora-hansgrohe».

 

  Саймон Йейтс: «Я очень счастлив, это фантастический результат. Ребята потрясающе  работали не только сегодня, а всю неделю. Наша команда стала работать очень слаженно. Они контролировали ситуацию в гонке с самого старта и до финала. Сегодня был короткий этап, не так много действий предпринималось в отношении генеральной классификации. Но день всё равно был напряжённым. Быстрый спуск к финишу всегда проходит нервно.

Я чувствую себя хорошо. Теперь надо просто следить за собой, постараться не заболеть, не получить травму, чтобы прибыть к старту Джиро д’Италия в самой лучшей форме».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды The BikeExchange: «Неделя стала очень успешной для команды. На эту гонку мы ставили задачу подготовиться к главной цели – Джиро д’Италия. Но, думаю, мы поставили много галочек. Конечно, победа на гонке тоже была целью, но мы больше хотели отработать слаженность действий команды. И всё получилось. Результат даёт нам огромную уверенность перед Джиро».

 

  Пельо Бильбао: «Мы можем гордиться финальным результатом. Мы достигли наших целей – победы на этапе и итогового подиума. Сегодня надо было просто защитить свою позицию на коварном этапе. Мы хотели попробовать отобраться в отрыв и побороться за этап, но сегодня это оказалось сложной задачей. В любом случае, Пернштайнер отлично поработал в отрыве. Хочу поблагодарить каждого товарища по команде. Работать с ними, ехать гонку было удовольствием. Великолепный опыт. Теперь мы готовы к Джиро д’Италия-2021».

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Теги к статье: Тур Альп Tour of the Alps многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 01:03 | Регистрация: 3.07.2011

    Интересно, что никто не комментирует. А ведь серьезная заява на Джиро, не какой-то там "скороспелый гранд")

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Комментарии

  • Sezar
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (1)
    Sezar-Фото

    Самая любимая классика. С крутейшим составомbomb

  • Sezar
    Том Пидкок примет участие в Ль ... (1)
    Sezar-Фото

    Да и помимо падения Пидкоку очень тяжело выиграть именно ФВ - самую специализированную классику. Он суперуниверсал почти во всем, но здесь нужно просто быть пуритообразным панчером. И все. А вот на Льеже шансов больше, если форма не начнет спадать.

  • Sezar
    Саймон Йейтс – победитель Тура ... (1)
    Sezar-Фото

    Интересно, что никто не комментирует. А ведь серьезная заява на Джиро, не какой-то там "скороспелый гранд")

  • Astanaforever
    Александр Власов – третий в ит ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Все хорошо, но... На Джиро Саше в поддержку в горах никого нет, судя по предварительному составу. Очень слабый состав. Я думаю, что Джиро единственная многодневка где нужно собрать самый лучший состав, есть шанс Власову зацепить место на подиуме, т.к. на других, Туре и Вуэльте его не будет, в связи участием самых топовых генеральщиков. Дайте ему в помощь, двух братьев Изагирре, Фульса, Техада, Санчеса, Аранбуру, Фрайле. Примерно так.
  • старт-шоссе 82
    Тур Альп-2021. Этап 5 (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Посмотрел все этапы тура, не сказать чтоб в восторге ,но в целом все понравилось. Для тех кто едет Джиро этот тур неоценим, в плане подготовки...

    Да и после просмотра тура представление о форме гонщиков готовящихся к Джиро становится понятней...

    Власова и Астану поздравляю с призовым местом.

  • RVL
    Тур Альп-2021. Этап 4 (14)
    RVL-Фото
    да и рухнул сейчас он диллетантски...
  • Astanaforever
    Пельо Бильбао – победитель 4 э ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот фрум лечит менеджеров. .
  • RVL
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (30)
    RVL-Фото

    Цитата: Earl57
    Недавно видела в трансляции одной гонки, как вышеупомянутый Вансевенан разминал спину подобно тому, как это делает Лулу Санчес. Сколько лет Санчесу и сколько Вансевенану...
    не переживайте, это лишь естественный отбор. следить за здороьем гонщиков , безусловно , необходимо. Вы просто не представляете, сколько людей отсеялось даже на юношеском уровне, по причине каких то "физических неудобств". т.е. вами проблема слегка не с той стороны озвучена. если у вас с 10, 12 или 17 лет сколиоз, о поверьте, на 100м километре вы изовьетесь похлеще Санчеса. ну а если не нагружать себя, возможно и до 100 лет без проблем просуществуете)))

  • Earl57
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (30)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Цитата: Sezar
    Ого, 18 летний Марко Бреннер нарисовался и заехал вместе с Вансевенаном. И неплохо в целом проехал.

     
    Интересный фактacute
    Время летит и вот уже 24-х летний Берналь - "старик с больной спиной", да и Ремко - гонец не первый свежести в пелотоне) 

    Недавно тренер из британской академии велоспорта (которая при Бритиш Сайклинг) критиковал тенденцию участия юниоров в гонках с элитой. Говорит, выдержать такие нагрузки могут единицы, а тянутся все. Потому что бешенная конкуренция. И как следствие непомерно высокие нагрузки на растущий организм. За что приходится расплачиваться проблемами со здоровьем. У парней, которым едва за 20-ть, хронические проблемы с коленями, спиной, сердцем. Недавно видела в трансляции одной гонки, как вышеупомянутый Вансевенан разминал спину подобно тому, как это делает Лулу Санчес. Сколько лет Санчесу и сколько Вансевенану...

    На днях была презентация маршрута Джиро U23, которое назначено на 3-12 июня. Маршрут составил бы честь любой многодневки для элиты велопорта. Тур Альп, например, где едут элитные гонщики, готовящиеся к "взрослому" Джиро, не только вдвое короче, но и проще, легче по рельефу. На гонке, которую в просторечии именуют Бэби-Джиро, 10 горных и холмистых этапов. Один по-настоящему спринтерский этап, но не плоский. Еще парочка этапов с заметным рельефом, но спринтерским финишем. И пять чисто горных этапов, где две горы выше 2000 метров и еще несколько подъемов выше 1800 метров, в том числе один финишный. Разделки нет вообще. И не случайно при демонстрации призовых маек первой показали горную. Ну совсем не детская будет гонка.

    А Тур Турции так вообще детская песочница на фоне такого маршрута))

    Боюсь даже представить, какие будут разрывы в генерале.

    К слову, кроме России, которую надо полагать будет представлять Газпром, назвали еще Беларусь. "Минск" наверно.

  • SportSpirit
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (30)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar
    Ого, 18 летний Марко Бреннер нарисовался и заехал вместе с Вансевенаном. И неплохо в целом проехал.

     

    Интересный фактacute

    Время летит и вот уже 24-х летний Берналь - "старик с больной спиной", да и Ремко - гонец не первый свежести в пелотоне) 

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3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
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5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1848
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
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